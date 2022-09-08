Мириам Файнберг Вамош - Быт людей во дни Иисуса Христа

Раритетное издание

Сегодня многие люди стремятся узнать о местах, народах и культурах отдаленных уголков планеты. Но совсем рядом находится одна «далекая культура», которая должна была бы привлекать нас больше, чем любая другая. Персонажи этих древних исчезнувших цивилизаций я вляются для нас такими же реальными, как наши друзья и соседи. Каждый раз, когда мы открываем Библию, они, будто живые, готовы приветствовать нас. Если мы стремимся познать окружающий нас мир, даже самые его отдаленные места, в которых, возможно, никогда не побываем, тогда насколько крепче мы должны устанавливать связь с миром и людьми Библии, от которых черпаем как жизненные уроки, так и духов ные силы!

Чтобы по-настоящему постигнуть весть Иисуса, нужно понять культурное окружение, в котором она формировалась. Именно это и является задачей данной книги. Ее цель проложить мост над многовековой пропастью времени, отдаляющей нас от культуры народов во времена Иисуса, и сделать ее доступной для всех.

Книга знакомит читателя с теми чрезвычайно интересными людьми и подробностями их жизни наиболее естественным путем. Начиная с «макросреды» она приводит вас к поселку или городу времен Иисуса, затем переходит к «микросреде», перенося из улицы в дом, мастерскую, синагогу или на рынок, какими они были во времена Иисуса. Вы встретитесь с галилейским владельцем поместья и его женой, обойдете его хозяйство и даже сможете заглянуть в семейную гробницу. Присоединившись в своем воображении к пилигримам, путешествующим в Храм, вскоре перед вами оживет весь Иерусалим. Кроме того, вы узнаете еще очень много другого, что, безусловно, вас заинтересует.

Благодаря родственным наукам, истории и археологии, мы и теперь можем увидеть волнующие воображение следы времен Иисуса Христа. Использование в книге многочисленных цитат из Нового Завета свидетельствует о том, что Евангелия остаются наиболее совершенным источником многих аспектов быта и повседневной жизни во дни Иисуса. Как к общепризнанному историческому источнику, мы также обращались к Иосифу Флавию революционно настроенному иудейскому командующему, который впоследствии стал известным историком, оставив нам очерки как современник многих событий указанного периода. Несмотря на длительные научные дебаты относительно некоторых утверждений Флавия (или, возможно, благодаря таковым), его произведения играют первоочередную роль в историографии того периода. После него бесценным источником при отображении деталей ежедневной жизни людей, среди которых жил Иисус, является Талмуд, в особенности его ранняя составная часть, Мишна (сборник учений иудейских мудрецов, составленный в Палестине приблизительно в 200 г. после Р.Х.), несмотря на то что его начали писать спустя более чем столетие после Иисуса.

Мириам Файнберг Вамош - Быт людей во дни Иисуса Христа

Киев: Украинское Библейское Общество, 2004 - 105 с.

ISBN 966-7136-52-3

Мириам Файнберг Вамош - Быт людей во дни Иисуса Христа - Содержание

Вступление

На стыке веков - исторический экскурс

Иерусалим

Храм

Синедрион

Паломничество

Крепость Антония

Римская армия

Распятие

Богатое жилище в Иерусалиме

Селение

Сельский дом

Использование плоской крыши

Работа в поле

Домашние животные

Пастух

Масличный пресс

Кузнец

Плотник

Ткач

Одежда

Мельница

Игры

Синагога

Образование

Свадебный пир

Древние деликатесы и ежедневный хлеб

Рыбаки

Загородное поместье

Жизнь богатых людей

Виноградный пресс поместья

Врач и его пациент

Погребение мертвых

В поисках пустынного уединения

Кумран

Производство бальзама

Свитки Мертвого моря

Масада - пустынная крепость, не похожая ни на одну другую

Северный дворец

Баня

Западный дворец

Художник по мозаике

Другие дворцы Ирода

Кесария

Порт Кесарии

Языческий храм

Городские ворота и рынок

Деньги и цены

Библиография

От царя Давида до Иисуса

Алфавитный указатель