Тантлевский - Иудейские псевдэпиграфы
«Первая» (условно: Эфиопская) книга Еноха (1 Енох), создававшаяся с середины IV/начала III в. до н. э. по I в. н. э., является наиболее древним из трех псевдэпиграфических произведений, посвященных библейскому патриарху Еноху.
Полностью 1 Енох дошел только в эфиопской версии (на геэзе). Этот перевод данного произведения был осуществлен, вероятно, в период между IV и VI вв. с греческого. Эфиопская церковь рассматривает 1 Еноха
как каноническое произведение.
как каноническое произведение.
В нашем распоряжении имеется более сорока эфиопских манускриптов, древнейшие из которых датируются, вероятно, XV веком. Многочисленные фрагменты данного произведения были обнаружены близ Вади-Кумрана (см. следующий раздел), у с.-з. побережья Мертвого моря, среди рукописей т. н. Кумранской общины, проживавшей в этой местности во II в. до н. э. — I в. н. э.
Тантлевский Игорь Романович - Иудейские псевдэпиграфы мистико-гностического толка
СПб.: Издательство РХГА, 2014. — 302 с.
ISBN 978-5-88812-585-4
Тантлевский Игорь Романович - Иудейские псевдэпиграфы мистико-гностического толка - Содержание
ФРАГМЕНТЫ КНИГ ЕНОХА ИЗ КУМРАНА
- Предисловие
- 1 Енох в древнееврейской традиции
- 2 «Первая» и «Вторая» книги Еноха
- 3 Книги Еноха в Кумране
ПЕРЕВОД АРАМЕЙСКИХ ФРАГМЕНТОВ КНИГ ЕНОХА ИЗ КУМРАНА
- 1 Енох
- Первый экземпляр текста
- Второй экземпляр текста
- Третий экземпляр текста
- Четвертый экземпляр текста
- Пятый экземпляр текста
- Шестой экземпляр текста
- Астрономическая книга Еноха
- Книга исполинов
КНИГА НЕБЕСНЫХ ДВОРЦОВ, ИЛИ «ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА ЕНОХА»
Предисловие
Предисловие
- I «Книга небесных Дворцов» («Третья» книга Еноха). Метатрон в еврейской традиции
- II Основное содержание «Книги небесных Дворцов». Рабби Ишма‘’эл бен-’Элиша‘
- III Время создания «Книги небесных Дворцов»
- IV Место создания «Книги небесных Дворцов». Распространение мистических текстов Меркавы
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V Еврейская мистическая традиция небесных видений и восхождений и «Книга небесных Дворцов»
- 1 Библейские тексты
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2 Произведения, обнаруженные в Кумране (за исключением книг енохического цикла)
- A Мелхиседек в кумранских рукописях, 2 (Славянском) Енохе и Послании к евреям
- B Идея божественного происхождения Мессии в манускриптах из Кумрана
- C Гимн самопрославления из Кумрана
- 3 Еврейские псевдэпиграфы (помимо книг енохического цикла и произведений из Кумрана)
- 4 Талмудические тексты об иудейской мистической традиции
Книга небесных Дворцов
- Глава 1 Рабби Ишма'эл восходит на небеса, чтобы узреть видени Меркавы Гэсподь Бог поручает Метатрону покровительствовать ему
- Глава 2 Ангелы высших чинов задают Метатрону вопросы относительно рабби Ишма'эла
- Глава 3 Имена Метатрона
- Глава 4 Метатрон отождествляет себя с Енохом, который был взят на небеса во времена поколения Потопа
- Глава 5 Господь удаляет Шехину от земли из-за того, что поколение ’Эноша впало в идолопоклонство
- Глава 6 Енох поднимается вместе с Шехиной
- Глава 7 Енох поднимается на крыльях Шехины ко Дворцам Трона Славы, Шехины, Меркавы и ангельских воинств
- Глава 8 Для Метатрона открываются врата небесных сокровищниц
- Глава 9 Метатрон получает благословения от Всевышнего и удостаивается ангельских атрибутов
- Глава 10 Бог усаживает Мета трона на троне у дверей седьмого Дворца и объявляет через Своего вестника, что с этих пор Метатрон является представителем Бога и правителем над всеми князьями царств и всеми детьми небес, за исключением восьми высших князей, в именах которых присутствует Имя YHWH — Имя их Царя
- Глава 11 Бог открывает Метатрону все тайны и секреты
- Глава 12 Бог одевает Метатрона в одежды славы, возлагает царский венец на его главу^и называет его «Малым YHWH»
- ГЛАВА 13 Бог пишет на венце Метатрона огненным пером вселенские буквы, посредством которых было сотворено мироздание
- Глава 14 Небожители вострепетали при виде возложения венца на голову Метатрона
- Глава 15А Метатрон преображается в огонь
- Глава 16 Метатрон и ’Ахер
- ГЛАВА 17 Князья семи небес, солнца, луны, звезд и созвездий и их ангельские свиты
- Глава 18 Ангельская иерархия
- Глава 19 Рихби'эл, князь «колес»-галгаллим
- Глава 20 Хайли'эл, князь хаййот
- Глава 21 Хаййот
- Глава 22А Керуви'эл, князь керувимов
- Глава 23 Ветры Бога
- Глава 24 Колесницы Бога
- Глава 25 Юфанни'эл, князь ’офаннимов
- Глава 26 Серафи'эл, князь серафимов
- Глава 27 Радвери'эл, хранитель небесной Книги памятных записей
- Глава 28 Стражи и святые
- Глава 29 Имена стражей и святых
- Глава 30 Небесный Суд
- Глава 31 Справедливость, Милосердие, Истина
- Глава 32 Меч Суда
- Глава 33 Небесное судебное разбирательство
- Глава 34 Круги вокруг хаййот
- Глава 35 Ангельские станы
- Глава 36 Ангелы омываются в огненной реке
- Глава 37 Четыре колесницы Шехины
- Глава 38 Вселенское волнение при пении Кедушши
- Глава 39 Священные Имена
- Глава 40 Кедушша
- Глава 41 Вселенские буквы
- Глава 42 Вселенское могущество Божественных Имен
- Глава 43 Души праведников
- Глава 44 Души нечестивцев и тех, кто находится в промежуточном состоянии между праведностью и нечестием. Души патриархов
- Глава 45 Небесная Занавесь
- Глава 46 Духи звезд
- Глава 47 Духи наказанных ангелов
- Глава 48 Десница Вездесущего
Приложение к «Книге небесных Дворцов»
- Глава 15В Вознесение Моисея
- Глава 22В Небесные числа. Небесная Кедушша
- Глава 22С Небесные меры. Небесная радуга
- Глава 48В Имена Бога
- Глава 48С Краткое описание вознесения Еноха. Полномочия Метатрона
- Глава 48D Семьдесят имен Метатрона
КНИГА АВРААМА, называемая КНИГОЙ СОЗИДАНИЯ
Тантлевский Игорь Романович - Иудейские псевдэпиграфы мистико-гностического толка - Предисловие
Разница между 364-дневным годом кумранского (псевдо)солнечного календаря, основывавшегося на календарных исчислениях Астрономической книги, и солнечным годом, состоящим из 365 дней, возможно, регулировалась каким-то добавочным периодом, о котором пока высказаны лишь различные гипотезы. 12 месяцев кумранского календаря распределялись по четырем кварталам или сезонам, состоящим из трех месяцев каждый. Восемь месяцев состояли из 30 дней, а четыре месяца — последние месяцы каждого квартала — из 31 дня. Каждый праздник и дата любого месяца приходятся всегда на один и тот же день недели.
Например, согласно кумранскому календарю, Новый год и первый месяц каждого квартала всегда падают на четвертый день недели. Напомним, в этой связи, что согласно Быт. 1:14-19, Бог сотворил солнце и луну, «чтобы светить на землю, и чтобы управлять днем и ночью», именно в четвертый день Творения. В четвертый день недели кумраниты справляли Пасху и Суккот, т. е. праздник Кущей. Йом-Киппур (Йом хак-Киппурйм), т. е. День Искупления, ежегодно приходился на шестой день недели.
В структуре Кумранской общины предполагалось 26 недельных священнических черед, или смен — мишмардт, на полугодие; это соответствует 52-недельному году и отличается от известной из 1 Хр. (1 Пар.) 24:7-18 структуры 24-недельных храмовых мишмарот33. Во фрагментах кумранских текстов Мишма-рот проводится синхронизация священнических недельных смен как с иудейским официальным лунным календарем, так и с кумранским календарным годом.
В структуре Кумранской общины предполагалось 26 недельных священнических черед, или смен — мишмардт, на полугодие; это соответствует 52-недельному году и отличается от известной из 1 Хр. (1 Пар.) 24:7-18 структуры 24-недельных храмовых мишмарот33. Во фрагментах кумранских текстов Мишма-рот проводится синхронизация священнических недельных смен как с иудейским официальным лунным календарем, так и с кумранским календарным годом.
спасибо
Спасибо