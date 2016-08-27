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Тантлевский - Иудейские псевдэпиграфы

Тантлевский - Иудейские псевдэпиграфы мистико-гностического толка
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, History, Religious Studies Atheism
«Первая» (условно: Эфиопская) книга Еноха (1 Енох), создававшаяся с середины IV/начала III в. до н. э. по I в. н. э., является наиболее древним из трех псевдэпиграфических произведений, посвященных библейскому патриарху Еноху.
Полностью 1 Енох дошел только в эфиопской версии (на геэзе). Этот перевод данного произведения был осуществлен, вероятно, в период между IV и VI вв. с греческого. Эфиопская церковь рассматривает 1 Еноха
как каноническое произведение.
В нашем распоряжении имеется более сорока эфиопских манускриптов, древнейшие из которых датируются, вероятно, XV веком. Многочисленные фрагменты данного произведения были обнаружены близ Вади-Кумрана (см. следующий раздел), у с.-з. побережья Мертвого моря, среди рукописей т. н. Кумранской общины, проживавшей в этой местности во II в. до н. э. — I в. н. э.

Тантлевский Игорь Романович - Иудейские псевдэпиграфы мистико-гностического толка

СПб.: Издательство РХГА, 2014. — 302 с.
ISBN 978-5-88812-585-4

Тантлевский Игорь Романович - Иудейские псевдэпиграфы мистико-гностического толка - Содержание

ФРАГМЕНТЫ КНИГ ЕНОХА ИЗ КУМРАНА
  • Предисловие
  • 1 Енох в древнееврейской традиции
  • 2 «Первая» и «Вторая» книги Еноха
  • 3 Книги Еноха в Кумране
ПЕРЕВОД АРАМЕЙСКИХ ФРАГМЕНТОВ КНИГ ЕНОХА ИЗ КУМРАНА
  • 1 Енох
  • Первый экземпляр текста
  • Второй экземпляр текста
  • Третий экземпляр текста
  • Четвертый экземпляр текста
  • Пятый экземпляр текста
  • Шестой экземпляр текста
  • Астрономическая книга Еноха
  • Книга исполинов
КНИГА НЕБЕСНЫХ ДВОРЦОВ, ИЛИ «ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА ЕНОХА»
Предисловие
  • I «Книга небесных Дворцов» («Третья» книга Еноха). Метатрон в еврейской традиции
  • II Основное содержание «Книги небесных Дворцов». Рабби Ишма‘’эл бен-’Элиша‘
  • III Время создания «Книги небесных Дворцов»
  • IV Место создания «Книги небесных Дворцов». Распространение мистических текстов Меркавы
  • V Еврейская мистическая традиция небесных видений и восхождений и «Книга небесных Дворцов»
    • 1 Библейские тексты
    • 2 Произведения, обнаруженные в Кумране (за исключением книг енохического цикла)
      • A Мелхиседек в кумранских рукописях, 2 (Славянском) Енохе и Послании к евреям
      • B Идея божественного происхождения Мессии в манускриптах из Кумрана
      • C Гимн самопрославления из Кумрана
    • 3 Еврейские псевдэпиграфы (помимо книг енохического цикла и произведений из Кумрана)
    • 4 Талмудические тексты об иудейской мистической традиции
Книга небесных Дворцов
  • Глава 1 Рабби Ишма'эл восходит на небеса, чтобы узреть видени Меркавы Гэсподь Бог поручает Метатрону покровительствовать ему
  • Глава 2 Ангелы высших чинов задают Метатрону вопросы относительно рабби Ишма'эла
  • Глава 3 Имена Метатрона
  • Глава 4 Метатрон отождествляет себя с Енохом, который был взят на небеса во времена поколения Потопа
  • Глава 5 Господь удаляет Шехину от земли из-за того, что поколение ’Эноша впало в идолопоклонство
  • Глава 6 Енох поднимается вместе с Шехиной
  • Глава 7 Енох поднимается на крыльях Шехины ко Дворцам Трона Славы, Шехины, Меркавы и ангельских воинств
  • Глава 8 Для Метатрона открываются врата небесных сокровищниц
  • Глава 9 Метатрон получает благословения от Всевышнего и удостаивается ангельских атрибутов
  • Глава 10 Бог усаживает Мета трона на троне у дверей седьмого Дворца и объявляет через Своего вестника, что с этих пор Метатрон является представителем Бога и правителем над всеми князьями царств и всеми детьми небес, за исключением восьми высших князей, в именах которых присутствует Имя YHWH — Имя их Царя
  • Глава 11 Бог открывает Метатрону все тайны и секреты
  • Глава 12 Бог одевает Метатрона в одежды славы, возлагает царский венец на его главу^и называет его «Малым YHWH»
  • ГЛАВА 13 Бог пишет на венце Метатрона огненным пером вселенские буквы, посредством которых было сотворено мироздание
  • Глава 14 Небожители вострепетали при виде возложения венца на голову Метатрона
  • Глава 15А Метатрон преображается в огонь
  • Глава 16 Метатрон и ’Ахер
  • ГЛАВА 17 Князья семи небес, солнца, луны, звезд и созвездий и их ангельские свиты
  • Глава 18 Ангельская иерархия
  • Глава 19 Рихби'эл, князь «колес»-галгаллим
  • Глава 20 Хайли'эл, князь хаййот
  • Глава 21 Хаййот
  • Глава 22А Керуви'эл, князь керувимов
  • Глава 23 Ветры Бога
  • Глава 24 Колесницы Бога
  • Глава 25 Юфанни'эл, князь ’офаннимов
  • Глава 26 Серафи'эл, князь серафимов
  • Глава 27 Радвери'эл, хранитель небесной Книги памятных записей
  • Глава 28 Стражи и святые
  • Глава 29 Имена стражей и святых
  • Глава 30 Небесный Суд
  • Глава 31 Справедливость, Милосердие, Истина
  • Глава 32 Меч Суда
  • Глава 33 Небесное судебное разбирательство
  • Глава 34 Круги вокруг хаййот
  • Глава 35 Ангельские станы
  • Глава 36 Ангелы омываются в огненной реке
  • Глава 37 Четыре колесницы Шехины
  • Глава 38 Вселенское волнение при пении Кедушши
  • Глава 39 Священные Имена
  • Глава 40 Кедушша
  • Глава 41 Вселенские буквы
  • Глава 42 Вселенское могущество Божественных Имен
  • Глава 43 Души праведников
  • Глава 44 Души нечестивцев и тех, кто находится в промежуточном состоянии между праведностью и нечестием. Души патриархов
  • Глава 45 Небесная Занавесь
  • Глава 46 Духи звезд
  • Глава 47 Духи наказанных ангелов
  • Глава 48 Десница Вездесущего
Приложение к «Книге небесных Дворцов»
  • Глава 15В Вознесение Моисея
  • Глава 22В Небесные числа. Небесная Кедушша
  • Глава 22С Небесные меры. Небесная радуга
  • Глава 48В Имена Бога
  • Глава 48С Краткое описание вознесения Еноха. Полномочия Метатрона
  • Глава 48D Семьдесят имен Метатрона
КНИГА АВРААМА, называемая КНИГОЙ СОЗИДАНИЯ

Тантлевский Игорь Романович - Иудейские псевдэпиграфы мистико-гностического толка - Предисловие


Разница между 364-дневным годом кумранского (псевдо)солнечного календаря, основывавшегося на календарных исчислениях Астрономической книги, и солнечным годом, состоящим из 365 дней, возможно, регулировалась каким-то добавочным периодом, о котором пока высказаны лишь различные гипотезы. 12 месяцев кумранского календаря распределялись по четырем кварталам или сезонам, состоящим из трех месяцев каждый. Восемь месяцев состояли из 30 дней, а четыре месяца — последние месяцы каждого квартала — из 31 дня. Каждый праздник и дата любого месяца приходятся всегда на один и тот же день недели.
Например, согласно кумранскому календарю, Новый год и первый месяц каждого квартала всегда падают на четвертый день недели. Напомним, в этой связи, что согласно Быт. 1:14-19, Бог сотворил солнце и луну, «чтобы светить на землю, и чтобы управлять днем и ночью», именно в четвертый день Творения. В четвертый день недели кумраниты справляли Пасху и Суккот, т. е. праздник Кущей. Йом-Киппур (Йом хак-Киппурйм), т. е. День Искупления, ежегодно приходился на шестой день недели.

В структуре Кумранской общины предполагалось 26 недельных священнических черед, или смен — мишмардт, на полугодие; это соответствует 52-недельному году и отличается от известной из 1 Хр. (1 Пар.) 24:7-18 структуры 24-недельных храмовых мишмарот33. Во фрагментах кумранских текстов Мишма-рот проводится синхронизация священнических недельных смен как с иудейским официальным лунным календарем, так и с кумранским календарным годом.

Views 1 039
Rating 4.9 / 5
Added 27.08.2016
Author denpon
Rate this publication:
4.9/5 (9)

Comments (2 comments)

G
gios76 5 years ago

спасибо
B
brat librarian 9 years ago

Спасибо

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