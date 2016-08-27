«Первая» (условно: Эфиопская) книга Еноха (1 Енох), создававшаяся с середины IV/начала III в. до н. э. по I в. н. э., является наиболее древним из трех псевдэпиграфических произведений, посвященных библейскому патриарху Еноху.

Полностью 1 Енох дошел только в эфиопской версии (на геэзе). Этот перевод данного произведения был осуществлен, вероятно, в период между IV и VI вв. с греческого. Эфиопская церковь рассматривает 1 Еноха

как каноническое произведение.

В нашем распоряжении имеется более сорока эфиопских манускриптов, древнейшие из которых датируются, вероятно, XV веком. Многочисленные фрагменты данного произведения были обнаружены близ Вади-Кумрана (см. следующий раздел), у с.-з. побережья Мертвого моря, среди рукописей т. н. Кумранской общины, проживавшей в этой местности во II в. до н. э. — I в. н. э.

Тантлевский Игорь Романович - Иудейские псевдэпиграфы мистико-гностического толка

СПб.: Издательство РХГА, 2014. — 302 с.

ISBN 978-5-88812-585-4

Тантлевский Игорь Романович - Иудейские псевдэпиграфы мистико-гностического толка - Содержание

ФРАГМЕНТЫ КНИГ ЕНОХА ИЗ КУМРАНА

Предисловие

1 Енох в древнееврейской традиции

2 «Первая» и «Вторая» книги Еноха

3 Книги Еноха в Кумране

ПЕРЕВОД АРАМЕЙСКИХ ФРАГМЕНТОВ КНИГ ЕНОХА ИЗ КУМРАНА

1 Енох

Первый экземпляр текста

Второй экземпляр текста

Третий экземпляр текста

Четвертый экземпляр текста

Пятый экземпляр текста

Шестой экземпляр текста

Астрономическая книга Еноха

Книга исполинов

КНИГА НЕБЕСНЫХ ДВОРЦОВ, ИЛИ «ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА ЕНОХА»

Предисловие

I «Книга небесных Дворцов» («Третья» книга Еноха). Метатрон в еврейской традиции

II Основное содержание «Книги небесных Дворцов». Рабби Ишма‘’эл бен-’Элиша‘

III Время создания «Книги небесных Дворцов»

IV Место создания «Книги небесных Дворцов». Распространение мистических текстов Меркавы

V Еврейская мистическая традиция небесных видений и восхождений и «Книга небесных Дворцов» 1 Библейские тексты 2 Произведения, обнаруженные в Кумране (за исключением книг енохического цикла) A Мелхиседек в кумранских рукописях, 2 (Славянском) Енохе и Послании к евреям B Идея божественного происхождения Мессии в манускриптах из Кумрана C Гимн самопрославления из Кумрана 3 Еврейские псевдэпиграфы (помимо книг енохического цикла и произведений из Кумрана) 4 Талмудические тексты об иудейской мистической традиции



Книга небесных Дворцов

Глава 1 Рабби Ишма'эл восходит на небеса, чтобы узреть видени Меркавы Гэсподь Бог поручает Метатрону покровительствовать ему

Глава 2 Ангелы высших чинов задают Метатрону вопросы относительно рабби Ишма'эла

Глава 3 Имена Метатрона

Глава 4 Метатрон отождествляет себя с Енохом, который был взят на небеса во времена поколения Потопа

Глава 5 Господь удаляет Шехину от земли из-за того, что поколение ’Эноша впало в идолопоклонство

Глава 6 Енох поднимается вместе с Шехиной

Глава 7 Енох поднимается на крыльях Шехины ко Дворцам Трона Славы, Шехины, Меркавы и ангельских воинств

Глава 8 Для Метатрона открываются врата небесных сокровищниц

Глава 9 Метатрон получает благословения от Всевышнего и удостаивается ангельских атрибутов

Глава 10 Бог усаживает Мета трона на троне у дверей седьмого Дворца и объявляет через Своего вестника, что с этих пор Метатрон является представителем Бога и правителем над всеми князьями царств и всеми детьми небес, за исключением восьми высших князей, в именах которых присутствует Имя YHWH — Имя их Царя

Глава 11 Бог открывает Метатрону все тайны и секреты

Глава 12 Бог одевает Метатрона в одежды славы, возлагает царский венец на его главу^и называет его «Малым YHWH»

ГЛАВА 13 Бог пишет на венце Метатрона огненным пером вселенские буквы, посредством которых было сотворено мироздание

Глава 14 Небожители вострепетали при виде возложения венца на голову Метатрона

Глава 15А Метатрон преображается в огонь

Глава 16 Метатрон и ’Ахер

ГЛАВА 17 Князья семи небес, солнца, луны, звезд и созвездий и их ангельские свиты

Глава 18 Ангельская иерархия

Глава 19 Рихби'эл, князь «колес»-галгаллим

Глава 20 Хайли'эл, князь хаййот

Глава 21 Хаййот

Глава 22А Керуви'эл, князь керувимов

Глава 23 Ветры Бога

Глава 24 Колесницы Бога

Глава 25 Юфанни'эл, князь ’офаннимов

Глава 26 Серафи'эл, князь серафимов

Глава 27 Радвери'эл, хранитель небесной Книги памятных записей

Глава 28 Стражи и святые

Глава 29 Имена стражей и святых

Глава 30 Небесный Суд

Глава 31 Справедливость, Милосердие, Истина

Глава 32 Меч Суда

Глава 33 Небесное судебное разбирательство

Глава 34 Круги вокруг хаййот

Глава 35 Ангельские станы

Глава 36 Ангелы омываются в огненной реке

Глава 37 Четыре колесницы Шехины

Глава 38 Вселенское волнение при пении Кедушши

Глава 39 Священные Имена

Глава 40 Кедушша

Глава 41 Вселенские буквы

Глава 42 Вселенское могущество Божественных Имен

Глава 43 Души праведников

Глава 44 Души нечестивцев и тех, кто находится в промежуточном состоянии между праведностью и нечестием. Души патриархов

Глава 45 Небесная Занавесь

Глава 46 Духи звезд

Глава 47 Духи наказанных ангелов

Глава 48 Десница Вездесущего

Приложение к «Книге небесных Дворцов»

Глава 15В Вознесение Моисея

Глава 22В Небесные числа. Небесная Кедушша

Глава 22С Небесные меры. Небесная радуга

Глава 48В Имена Бога

Глава 48С Краткое описание вознесения Еноха. Полномочия Метатрона

Глава 48D Семьдесят имен Метатрона

КНИГА АВРААМА, называемая КНИГОЙ СОЗИДАНИЯ



Тантлевский Игорь Романович - Иудейские псевдэпиграфы мистико-гностического толка - Предисловие



Разница между 364-дневным годом кумранского (псевдо)солнечного календаря, основывавшегося на календарных исчислениях Астрономической книги, и солнечным годом, состоящим из 365 дней, возможно, регулировалась каким-то добавочным периодом, о котором пока высказаны лишь различные гипотезы. 12 месяцев кумранского календаря распределялись по четырем кварталам или сезонам, состоящим из трех месяцев каждый. Восемь месяцев состояли из 30 дней, а четыре месяца — последние месяцы каждого квартала — из 31 дня. Каждый праздник и дата любого месяца приходятся всегда на один и тот же день недели.