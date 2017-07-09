Кирасевский - Критический разбор Талмуда, его происхождение
Всѣ евреи убѣждены, что Талмудъ (ученіе) или устный законъ имѣетъ авторитетъ божественный и что этотъ законъ Моѵсѳй получилъ вмѣстѣ съ писаннымъ на горѣ Синайской отъ Самого Бога. По сдовамъ Талмуда, Моѵсей передалъ этотъ устный законъ I. Навину. I. Навинъ — старѣйшинамъ, старѣйшины пророкамъ, а пророки Синедріону или великой Синагогѣ. Около конца II вѣка по Р. Хр. равви Іуда, котораго называютъ евреи святымъ, вслѣдствіе различныхъ толкованій, проводимыхъ двумя тогдашними школами — равви Шамай и равви Гилела, рѣшился собрать въ одно цѣлое всѣ постановленія устнаго закона и передать письменно. Свое собраніе онъ назвалъ Мишною, или повтореніемъ закона, которое имѣло значеніѳ толкованія на письменный законъ. Такимъ образомъ р. Іуда нарушилъ то основное правило самаго преданія, которымъ положительно воспрещалось передавать постановленія устнаго закона письменно.
Съ теченіемъ времени разныхъ толкованій и комментаріевъ на Мишну накопилось такъ много, что одинъ изъ преемниковъ Іуды св. равви Іохананъ, управлявшій академіею въ Ямніи (въ Іудеѣ) собралъ всѣ эти разнорѣчивыя толнованія на Мишну и около IV в. по Р. Хр. издалъ свой трудъ подъ именемъ Гемары (усовершенствованіе).
Кирасевский Владимир Михайлович - Критический разбор Талмуда, его происхождение, характер и влияние на верования и нравы еврейского народа
Репринт
Изд. 2-е. М.: ЛЕНАНД, 2015. — 280 с. (Академия фундаментальных исследований: мифология, религия, атеизм.)
ISBN 978-5-9710-1607-6
Кирасевский Владимир Михайлович - Критический разбор Талмуда, его происхождение, характер и влияние на верования и нравы еврейского народа - Содержание
Отдѣлъ первый. Явленіе и значеніе Талмуда и его составителей
I. Происхожденіе и авторитетъ Талмуда или устнаго закона но раввинскимъ преданіямъ
II. Явленіе и значеніе раввинизма
III. Происхожденіи и значеніе Синедріона
IV. Раввинскія преданія о существованіи Талмуда и Синедріона отъ времени Моисея не образуетъ непрерывной цѣпи
V. Раввинское преданіе о духовномъ присутсвіи при Синайскомъ законодательствѣ всѣхъ послѣдующихъ поколѣній Израильскаго народа
Отдѣлъ второй. Талмудическія легенды, принимаемыя Евреями за дѣйствительность
I. Легенды, которыми украшено событіе Синайскаго законодательства
II. Легенда о Левіаѳанѣ и Бегемотѣ
III. Легенды о субботѣ, и рѣкѣ Самбатіонъ
IV. Раввинское представленіе о томъ, какъ Богъ проводитъ свое время
Отдѣлъ третій. Отношеніе Талмуда въ вопрѳоу о вѣротѳрпимости
I. Раввинскіе законы о насильственномъ обращеніи всѣхъ неевреевъ въ еврейство
II. Раввинскіе законы относительно Ноахидовъ.
III. Раввинскія пониманія заповѣдь о любви къ ближнимъ
IV. Раввинскіе законы, опредѣляющіе болѣе частныя отношенія Евреевъ къ язычникамъ
V. Молитвенныя обращенія Евреевъ къ Богу объ истребленіи иноверцевъ
Отдѣлъ четвертый. Ввглять Талмуда на неученыхъ (Амъ-Гаарѳцъ) Евреевъ и женщинъ; законы, касающіеся брака
I. Раввинскіе законы относительно Амъ-Гаарецъ или не ученыхъ Евреевъ
II. Взглядъ Талмуда на женщину
III. Запрещеніе женщинамъ и рабамъ изучать законъ
IV. Раввинскіе законы о многоженствѣ
V. Талмудическія законы о разводахъ
Отдѣлъ пятый. Нѣкоторыя изъ характеристическихъ обрядовыхъ учрежденій раввинизма
I. Раввинскіе законы о траурѣ но умершимъ
II. Раввинскіе правила относительно рѣзанія животныхъ и итидъ
III. Наказаніе налагаемое Талмудодъ на несоблюденіе правилъ рѣзанія; ограниченія и противоречія раввиновъ, въ примѣненіи законовъ о рѣзаніи
IV. Раввинскіе законы относительно праздника Пурима
Нѣсколько словъ объ употребленіи евреями христіанской крови для религіозной цѣли
Кирасевский Владимир Михайлович - Критический разбор Талмуда, его происхождение, характер и влияние на верования и нравы еврейского народа - Предисловіе
Въ это изданіе вошло ученіе палестинскихъ раввнновъ, чрезъ что оно и сдѣлалось извѣстнымъ подъ нменемъ Талмуда Іерусалимскаго. Около этого времени число школъ чрезвычайно размножилось; толковали Мишну и въ Персіи. Во главѣ толкователей Талмуда въ Сарѣ стоялъ нѣкто равви Аши, который, по примѣру равви Іоханана въ Палестинѣ, началъ собирать всѣ разнорѣчивыя объяснѳнія законовъ, заключавшихся въ Мишнѣ, собралъ тавже всѣ легенды, обычаи и правила своихъ предшественнивовъ и все это привелъ въ порядокъ. По смерти его, около 500 г. по Р. Хр. равви Абина довершилъ его трудъ. Это собраніе законовъ по мѣсту своего происхожденія получило названіе Талмуда Вавилонскаго. Послѣ равви Абины сдѣлано было еще нѣскольно дополненій и наконецъ въ половинѣ VI в. п Р. Хр. окончатѳльно былъ из данъ Вавилонскій Талмудъ, по объему въ четыре раза большій Іерусалимснаго, заключавшій въ себѣ 86 отдѣловъ, наполненныхъ комментаріями Раши и Тозефотъ (схоліи).
Вообще евреи такъ глубоко вѣруютъ въ Талмудъ, что по мнѣнію ихъ даже сказка, басня или легенда, помѣщенная здѣсь, имѣетъ особенное таинственное значеніе, и все, что ни сказали раввины, и что не говорятъ они теперь, имѣѳтъ для нихъ авторитетъ божествѳнный. Они убѣждены, что и доселѣ еще остаются вѣрными своему учителю Моѵсею и его законамъ. Мы же съ своей стороны постараемся выяснить, что евреи не только не остались вѣрными своему законодателю Моисею, но напротивъ исказили и извратили смыслъ его постановленій, прибавили къ нимъ много такого, что совершенно не гармонируетъ съ божественнымъ характеромъ закона Моисеева.
спасибо
Дякую!
Премного признателен!
Благодарю