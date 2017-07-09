Съ теченіемъ времени разныхъ толкованій и комментаріевъ на Мишну накопилось такъ много, что одинъ изъ преемниковъ Іуды св. равви Іохананъ, управлявшій академіею въ Ямніи (въ Іудеѣ) собралъ всѣ эти разнорѣчивыя толнованія на Мишну и около IV в. по Р. Хр. издалъ свой трудъ подъ именемъ Гемары (усовершенствованіе).

Всѣ евреи убѣждены, что Талмудъ (ученіе) или устный законъ имѣетъ авторитетъ божественный и что этотъ законъ Моѵсѳй получилъ вмѣстѣ съ писаннымъ на горѣ Синайской отъ Самого Бога. По сдовамъ Талмуда, Моѵсей передалъ этотъ устный законъ I. Навину. I. Навинъ — старѣйшинамъ, старѣйшины пророкамъ, а пророки Синедріону или великой Синагогѣ. Около конца II вѣка по Р. Хр. равви Іуда, котораго называютъ евреи святымъ, вслѣдствіе различныхъ толкованій, проводимыхъ двумя тогдашними школами — равви Шамай и равви Гилела, рѣшился собрать въ одно цѣлое всѣ постановленія устнаго закона и передать письменно. Свое собраніе онъ назвалъ Мишною, или повтореніемъ закона, которое имѣло значеніѳ толкованія на письменный законъ. Такимъ образомъ р. Іуда нарушилъ то основное правило самаго преданія, которымъ положительно воспрещалось передавать постановленія устнаго закона письменно.

Въ это изданіе вошло ученіе палестинскихъ раввнновъ, чрезъ что оно и сдѣлалось извѣстнымъ подъ нменемъ Талмуда Іерусалимскаго. Около этого времени число школъ чрезвычайно размножилось; толковали Мишну и въ Персіи. Во главѣ толкователей Талмуда въ Сарѣ стоялъ нѣкто равви Аши, который, по примѣру равви Іоханана въ Палестинѣ, началъ собирать всѣ разнорѣчивыя объяснѳнія законовъ, заключавшихся въ Мишнѣ, собралъ тавже всѣ легенды, обычаи и правила своихъ предшественнивовъ и все это привелъ въ порядокъ. По смерти его, около 500 г. по Р. Хр. равви Абина довершилъ его трудъ. Это собраніе законовъ по мѣсту своего происхожденія получило названіе Талмуда Вавилонскаго. Послѣ равви Абины сдѣлано было еще нѣскольно дополненій и наконецъ въ половинѣ VI в. п Р. Хр. окончатѳльно былъ из данъ Вавилонскій Талмудъ, по объему въ четыре раза большій Іерусалимснаго, заключавшій въ себѣ 86 отдѣловъ, наполненныхъ комментаріями Раши и Тозефотъ (схоліи).

Вообще евреи такъ глубоко вѣруютъ въ Талмудъ, что по мнѣнію ихъ даже сказка, басня или легенда, помѣщенная здѣсь, имѣетъ особенное таинственное значеніе, и все, что ни сказали раввины, и что не говорятъ они теперь, имѣѳтъ для нихъ авторитетъ божествѳнный. Они убѣждены, что и доселѣ еще остаются вѣрными своему учителю Моѵсею и его законамъ. Мы же съ своей стороны постараемся выяснить, что евреи не только не остались вѣрными своему законодателю Моисею, но напротивъ исказили и извратили смыслъ его постановленій, прибавили къ нимъ много такого, что совершенно не гармонируетъ съ божественнымъ характеромъ закона Моисеева.