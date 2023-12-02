Читатель, который шел со мною рука об руку на протяжении целых восьми томов, без сомнения, позволить мне высказаться в виду временной разлуки с ним.

Я довел двухтысячелетнюю историю еврейского народа со второй блестящей эпохи при хасмонеях до самого порога нашего времени. Находясь при более счастливых обстоятельствах, чем мои предшественники, я могу закончить историю евреев в радостном сознании, что еврейскому народу удалось, наконец, найти в культурных странах не только справедливость и свободу, но и известное уважение, и что ему предоставлен неограниченный простор для развития его сил не в виде милости, но в качестве благоприобретённого права за бесконечные страдания, которые вряд ли другой народ вынес в подобных размерах и на таком долгом протяжении, а равно и за поразительные труды мирового значения, как, опять-таки, вряд ли выполнила другая раса.

История о том, как было завоевано это внешнее освобождение и частичное уважение, а также как то и другое шли рука об руку с внутренним освобождением или действовали одно на другое в качестве причины и следствия, представляет задачу настоящего тома. Если бы мне удалось помочь моим читателям убедиться, что и в новейшей фазе еврейской истории, которой мы, до известной степени, являемся живыми свидетелями, замечается чудесный перст Божий, то это послужило бы мне утешением в погрешностях, от которых, быть может, не свободны мои описания и аргументации.

Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 11 – 1618 н. э. - 1760 н. э.

Издательство «Издатель» Я.Х.Шермана, - 511 с.

ISBN 978-5-88923-210-0

Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 11 – 1618 н. э. - 1760 н. э. - Содержание

Четвёртая эпоха диаспорического периода. Последняя степень внутреннего разложения.

Глава I. Голандский Иерусалим.

Глава II. Немецкие евреи и тридцатилетняя война.

Глава III. Хмельницкий и преследование евреев в польской Украине казаками.

Глава IV. Поселение евреев в Англии и Манасия бен Израиль.

Глава V. Смутители.

Глава VI. Спиноза и Сабатай Цеви.

Глава VII. Спиноза и Саботай Цеви продолжение.

Глава VIII. Свет и тени.

Глава IX. Свет и тени продолжение.

Глава X. Всеобщее одичание в еврействе.

Глава XI. Всеобщее одичание в еврействе продолжение.

Примечания.

1. Уриэль да Коста, Спиноза, Исаак Оробио и их современники-писатели в Амстердаме.

2. Яков Саспортас и семейство Тексейра.

3. Сабатай Цеви, его последователи и его учение.

4. Апостолическая эпоха после Сабатая Цеви.

5. Короли Швеции и караимы.

6. Хайон, его ересь, его покровители и противники.

7. Ионатан Эйбешюц и его отношения к сабатианству.

Указатель.