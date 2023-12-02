Гретц – История евреев
Приступая к настоящему изданию, мы считаем совершенно лишним доказывать его необходимость. Не говоря уже о том, что «История» Гретца – далеко не вся имеется в русском переводе, даже и те тома её, которые разновременно появлялись на этом языке, давно вышли из продажи. Потребность в появлении классического труда величайшего из еврейских историков на русском языке поэтому ощущается очень давно, и с особенной силой чувствуется в настоящее время, когда национальное движение среди русского еврейства делает теперь большие успехи. Только особо неблагоприятными условиями и возможно объяснить тот факт, что труд Гретца до сих нор не появлялся в новом и полном русском переводе.
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 1 – До смерти Соломона
Издательство «Издатель» Я.Х.Шермана, 1903. - 376 с.
ISBN 978- 5- 88923- 200-1
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 1 – До смерти Соломона - Содержание
- Генрих Гретц. Человек и историк
- Предисловие.
- Введение
- Первая эпоха. Зачатки истории.
- Глава I. Доисторическое время.
- Глава II. Иешуа - преемник Моисея.
- Глава III. Соседи.
- Глава IV. Эпоха судей и судьи-герои.
- Глава V. Переход от родового строя к государственному. Илий и Самуил.
- Глава VI. Саул.
- Вторая эпоха. Период расцвета.
- Глава VII. Давид и Иш-Бошет
- Глава VIII. Давид.
- Глава IX. Соломон.
- Глава X. Соломон продолжение.
Примечания.
- 1. Пророки и их предсказания.
- 2. Переход через Красное море.
- 3. Происхождение филистимлян.
- 4. Судьи, их роль и значение.
- 5. Софер и Мазкир. Чем они были?
- 6. Морская торговля с Офиром. Предметы ввоза и вывоза. Бальзам.
- 7. Урим и Тумим.
- 8. Хронология.
Синхронистические таблицы царей иудейских и израильских.
- 1. От раздвоения царства до смерти Ахазии и гибели последнего Омрида.
- 2. От вступлений на престол Аталии и Иегу до разрушения Самарии и падения десятиколенного царства.
- 3. От Хизкии до разрушения Иерусалима.
Указатель.
Оглавление
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 2 – 977 до н. э. - 572 до н. э.
Издательство «Издатель» Я.Х.Шермана, 1904. - 386 с.
ISBN 978-5-88923-201-8
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 2 – 977 до н. э. - 572 до н. э. – Содержание
- Новейшие взгляды на Библию.
- Третья эпоха. Обратное движение.
- Глава I. Распадение царства и возрождение пророчества.
- Глава II. Дом Давида и Иегуды.
- Глава III. Последние иегуиды и время Узии.
- Глава IV. Падение десятиколенного царства, дом Давида и вторжение Ассирии.
- Глава V. Конец десятиколенного царства и дом Давида.
- Глава VI. Тора.
- Глава VII. Падение Самарийского царства и дом Давида.
- Глава VIII. Царствование Хизкии.
- Глава IX. Предпоследние иудейские цари.
- Глава X. Царь Иошия и новый порядок.
- Глава XI. Падение Иудеи.
- Глава XII. Падение иудейского царства.
- Глава XIII. Последствия падения Иудеи.
Примечания.
- 1. Пророки как историки.
- 2. Иудейская аристократия.
- 3. Пророческая школа Иешаи.
- 4. Тора. Кем, когда и как она была составлена.
Указатель.
Оглавление.
Приступая к настоящему изданию, мы считаем совершенно лишним доказывать его необходимость. Не говоря уже о том, что «История» Гретца – далеко не вся имеется в русском переводе, даже и те тома её, которые разновременно появлялись на этом языке, давно вышли из продажи. Потребность в появлении классического труда величайшего из еврейских историков на русском языке поэтому ощущается очень давно, и с особенной силой чувствуется в настоящее время, когда национальное движение среди русского еврейства делает теперь большие успехи. Только особо неблагоприятными условиями и возможно объяснить тот факт, что труд Гретца до сих нор не появлялся в новом и полном русском переводе.
***
Случайностью-ли или же особымъ предопределениемъ свыше было то обстоятельство, что Невухаднецаръ весьма мягко и даже дружественно обошелся съ уведенными имъ въ пленъ Иудеями? Въ цепи событий, составляющихъ историо, есть ли вообще место случаю? Можно ли серьезно утверждать, что взаимныя отношения народовъ и положение того или другого изъ нихъ было-бы совсемъ иное, если бы такое-то обстоятельство случайно не наступило? Неужели въ ходе историческихъ событий царитъ одна безсистемная случайность, между темъ какъ въ природе все, отъ малаго до великаго, регулируется твердыми неизменными законами. Можно на этотъ счетъ быть какого угодно мнения, но не подлежить никакому сомнению, что снисходительное отношение къ иудеям со стороны Невухаднецара имело огромное влияние на судьбы этого народа.
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 3 – 586 до н. э. - 160 до н. э.
Издательство «Издатель» Я.Х.Шермана, 1904. - 252 с.
ISBN 978-5-88923-202-5
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 3 – 586 до н. э. - 160 до н. э. - Содержание
Первая эпоха. Возрождение в изгнании.
- Глава I. В Вавилоне.
- Глава II. Близкое освобождение.
- Глава III. Исход из Вавилона и новое Иудейское государство.
- Глава IV. Эзра и Нехемия.
- Глава V. Эпоха соферов.
- Глава VI. Последние персидские и первые македонские властители Иудеи.
- Глава VII. Симон праведный и его потомки.
- Глава VIII. Прелюдии Маккавеевых войн.
- Глава IX. Насильственная эллинизация.
- Глава X. Восстание Маккавеев
- Глава XI. Освящение храма, новые победы Иуды Маккавея и его смерть.
Указатель
Оглавление
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 4 – 160 до н. э. - 73 н. э.
Издательство «Издатель» Я.Х.Шермана, 1905. - 570 с.
ISBN 978-5-88923- 203-2
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 4 – 160 до н. э. - 73 н. э. – Содержание
Эпоха маккавеев и иродиан.
- Глава I. Ионатан.
- Глава II. Евреи в Александрии.
- Глава III. Симон.
- Глава IV. Иоанн Гиркан.
- Глава V. Иоанн Гиркан продолжение.
- Глава VI. Преемники Гиркана: Аристовул I, Александр Янай.
- Глава VII. Саломея-Александра.
- Глава VIII. Гиркан II. Аристовул II.
- Глава IX. Антигон и Ирод.
- Глава X. Архелай и первые римские наместники.
- Глава XI. Мессианские ожидания.
- Глава XII. Агриппа I. Ирод II.
- Последние годы Иерусалима.
- Глава XIII. Распространение еврейского племени и еврейского учения.
- Глава XIV. Агриппа II и начало войны.
- Глава XV. Галилейская война.
- Глава XVI. Падение иудейского государства.
- Глава VII. Печальные последствия войны.
Примечания.
- 1. Хроника постов или Megillat-Ta'anit как достоверный источник.
- 2. Происхождение септуагинты и письмо Аристея.
- 3. Иудейско-эллинистическая литература.
- 4. Иудейские Этнархи или Алабархи в Александрии.
- 5. Религиозные споры между евреями и самаритянами в Александрии.
- 6. Хронология войны Гиркана I с Антиохом Сидетом.
- 7. Еврейские посольства в Рим и документы в пользу евреев.
- 8. Отпадение Гиркана I от фарисейства.
- 9. Три секты.
- 10. Симон бен Шетах, Александр Янай и Саломея-Александра.
- 11. Постановления Иуды бен Табая и Симона бен Шетаха.
- 12. Братская война между Гирканом и Аристовулом.
- 13. Шемая и Автолион.
- 14. Гилель.
- 15. Война Вара
- 16. Выборные или сменяемые первосвященники во время Ирода и после него.
- 17. Предместье Бецета.
- 18. Пребывание адиабенской царицы в Иерусалиме.
- 19. Политический зелотизм школы Шамая.
- 20. Филон и его сочинения.
- 21. Поведение гилелитов во время войны с римлянами.
- 22. Своеобразная перепись во время существования второго храма.
- 23. Первый шаг к войне против римлян.
- 24. Иудейские монеты во время после изгнания.
Указатель
Оглавление
Долгий, почти 1700-летний период рассеянности, есть, с одной стороны, период беспримерных страданий, беспрерывного мученичества, с каждым веком возрастающего унижения, подобного которому еще не было во всемирной истории, с другой же стороны, период духовной бодрости, неутомимой работы мысли, неусыпного исследования. Если бы мы хотели представить себе ясную,соответствующую картину этого периода, то ее следовало бы изобразить в двойном образе. С одной стороны, порабощенный иудей с посохом в руке, с котомкой странника на спине, с мрачными, к небу обращенными чертами лица, окруженный стенами темницы, орудиями пытки и наложения клейма; с другой стороны, та же фигура, с серьезностью мыслителя на ясном лбу, с видом исследователя в преобразившихся чертах лица, в аудитории, наполненной гигантской библиотекой на всех людских языках и обо всех отраслях божественного и человеческого знания. Это образ раба и гордого мыслителя.
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 5 – 70 н. э. - 500 н. э.
Издательство «Издатель» Я.Х.Шермана, 1906. - 394 с.
ISBN 978-5-88923-204-9
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 5 – 70 н. э. - 500 н. э. - Содержание
Введение.
Первое время, обнимающее три поколения танаитов.
- Глава I. - Глава XXIII.
Примечания.
- 1. Хронология танаитской и аморейской эпохи.
- 2. Устное учение и Мишна.
- 3. Закон Сикарикона.
- 4. Рабан Гамалиил.
- 5. Раби Элиэзер бен Гиркан.
- 6. Раби Иешуа бен Ханания.
- 7. Теории р. Акивы и р. Измаила.
- 8. Мишна р. Акивы.
- 9. Почётный титул Раби.
- 10. Установление причастия.
- 11. Эбиониты, назареяне, минейцы.
- 12. Консул-прозелит Флавий Климент.
- 13. Акила, Аквила, Онкелос.
- 14. Восстания в Палестине в царствование Траяна и Адриана и апокриф Юдифи.
- 15. Слова о пришествии, приписываемые Иисусу и отношение Бар-Кохбы к евреям-христианам.
- 16. Театр войны Бар-Кохбы.
- 17. Печальные последствия войны Бар-Кохбы.
- 18. Р. Симон бен Гамалиил после бетарской войны.
- 19. Р. Меир.
- 20. Восстание евреев в царствование Антонина Пия и р. Симон бен Иохаи.
- 21. Послы и налог в пользу патриарха.
- 22. Патриархи гилельского дома.
- 23. Патриарх р. Иегуда II и Антонин.
- 24. Посвящение в законоучители.
- 25. Р. Иоханан.
- 26. Мар-Уква.
- 27. Бар-Нацар. Оденат; разрушение Нагардеи.
- 28. Переселение законоучителей из Палестины в Вавилонию.
- 29. Преследования при Констанции и Галле.
- 30. Постоянный календарь Гилела.
- 31. Раба бен Нахмани.
- 32. Р. Папа.
- 33. Составляет ли Мишна писанное или устное произведение?
- 34. Песикта.
- 35. Преемничество князей изгнания.
- 36. Последние амореи и полу-амореи.
- 37. Участие Рава и Самуила в установлении молитв.
Указатель.
Оглавление.
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 6 – 500 н. э. - 1027 н. э.
Издательство «Издатель» Я.Х.Шермана, 1905. - 450 с.
ISBN 978-5-88923- 205-6
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 6 – 500 н. э. - 1027 н. э. – Содержание
От издателя.
Введение.
Сабурейская эпоха.
- Глава I. Вавилония и Иудея.
- Глава II. Европейские страны.
- Глава III. Евреи Аравийского полуострова.
- Глава IV. Мохамед и евреи.
Время Гаонов.
- Глава V. Первое столетие гаонов.
- Глава VI. Продолжение. Первое столетие гаонов. Начало ново-еврейской литературы и антиталмудического движения.
- Глава VII. Возникновение караимства и его последствия.
- Глава VIII. Благоприятное положение евреев в Франкской империи.
- Глава IX. Падение эксилархата и начало еврейской учёной литературы.
- Глава X. Падение эксилархата, процветание еврейской науки, эпоха Саади и Хасдаи; Азия.
- Глава XI. Продолжение. Время процветания еврейской науки; эпоха Саади и Хасдаи; Европа.
- Глава XII. Заря еврейско-испанской культуры и падение гаоната.
Примечания.
- 1. Восстание вавилонских евреев при Кобаде; эксиларх Мар-Зутра II.
- 2. Время и значение сабуреев и палестинские сборники Галахи.
- 3. Гонение на евреев при персидском царе Гормизде IV и участие их в возмущении узурпатора Бахрама Чубина.
- 4. Добостанайские эксилархи.
- 5. Палестинские евреи в доисламское время.
- 6. Мнимый бунт палестинских евреев при Юстиниане.
- 7. Юстинианова новелла о чтении св. писания в синагогах.
- 8. Участие евреев в походе Хосроя II на Палестину.
- 9. Древнейшие известия о пребывании евреев в Испании и Франции.
- 10. Иудейско-Химяритское царство, Тоббы и войны Д'у Новаса.
- 11. Эксиларх Бостанаи и персидская царевна.
- 12. Порядок, в котором эксилархи следовали друг за другом после Бостанаи и их значение.
- 13. Взаимные отношения эксилархата и гаоната.
- 14. Лжемессия Серене.
- 15. Основатель секты Абу-Иса Обадия Исфагани.
- 16. Мессианский апокалипсис с исторической подкладкой.
- 17. Караимство, его возникновение и развитие.
- 18. Иудейские секты на востоке после Анана.
- 19. Эльдад Данит.
- 20. Хронология жизни и сочинений Саади.
- 21. Хасдаи бен Исаак ибн Шапрут. Четыре пленных талмудиста. Натан Вавилонский.
- 22. Гонения на евреев при императоре Генрихе II и спаситель немецких общин Симон бен Исаак.
- 23. Конец еврейско-хазарского царства. Возникновение системы гласных. Бен-Ашер.
Замечания редакции.
Указатель.
Оглавление.
Мы утверждаем, как это ни покажется странным и хвастливым, что история евреев в эпоху средних веков, т. е. история еврейского племени в эпоху его рабства, также имеет блестящий период. Конечно, если признавать за исторический блеск лучи, освещающие жизнь эпохи лишь снаружи и в то же время изсушающие ее внутри, или если понимать под этим сверкающие молнии, сопровождаемые раскатами грома, которые, хотя представляют великолепное зрелище, в то же время беспощадно уничтожают многовековую работу, то средневековая еврейская история несомненно лишена всякого блеска. Если же понимать под этим ростки исторических посевов, сохраняющие, при влаге росы и колебаниях ветра, свежий, веселый, радующий сердце вид, то мы в полном праве назвать богатым, блестящим и классическим период еврейской истории от раввина и государственного деятеля, р. Самуила Нагида, до раввина и философа, Моисея Маймонида.
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 7 – 1027 н.э. - 1205 н. э.
Издательство «Издатель» Я.Х.Шермана, 1906. - 351 с.
ISBN 978- 5- 88923- 206-3
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 7 – 1027 н.э. - 1205 н. э. - Содержание
Введение.
Вторая эпоха третьего периода.
- Глава I. Падение гаоната и первый равинский век, эпоха Ибн-Нагрелы и Ибн-Гебироля.
- Глава II. Время Ибн-Нагрелы и Ибн-Гебироля.
- Глава III. Исаак ибн-Албалия, его положение и деятельность.
- Глава IV. Первый крестовый поход и вызванные им страдания.
Третий раввинский век.
- Глава V. Время Иосифа ибн-Мигаш и Иегуды Галеви, Ибн-Эзры и Р. Тама. Апогей еврейско-испанской культуры.
- Глава VI. Абулхасан Иегуда Галеви.
- Глава VII. Гонения во время второго крестового похода и при Алмогадах.
Четвёртый раввинский период.
- Глава VIII. Четвёртый равинский период. Эпоха Маймонида. Общий обзор.
- Глава IX. Общий обзор Продолжение.
- Глава X. Маймонид.
- Глава XI. Маймонид Продолжение.
Примечания.
- 1. О некоторых источниках для изучения истории евреев.
- 2. Р. Гай Гаон и вопросы о склонности его к философии и мистике.
- 3. Год смерти Самуила Нагида, продолжительность визирата его сына и другие хронологические данные.
- 4. Еврейский посланник Альфонса VI-го Ибн-Шалбиб или Амрам бен Исаак.
- 5. Евреи и первый крестовый поход.
- 6. Абу-Сулейман Давид Ибн-Могагар, равин и грамматик.
- 7. Натан-официал и благоприятное положение евреев во Франции в XII столетии.
- 8. Ибн-Эзра, хронологический порядок его сочинений и даты его путешествия.
- 9. Преследование евреев в Йорке и Брэ.
- 10. Точно определённая хронология путешествий Вениамина из Туделы и Петахии из Регенсбурга и некоторые зависящие от этого даты.
- 11. О некоторых сочинениях, носящих имя Маймуни.
Указатель.
Оглавление.
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 8 – 1205 н. э. - 1369 н. э.
Издательство «Издатель» Я.Х.Шермана, 1907. - 376 с.
ISBN 978-5-88923-207-0
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 8 – 1205 н. э. - 1369 н. э. – Содержание
Предисловие.
Третий период третьей эпохи.
- Глава I. Новое положение евреев в христианском мире.
- Глава II. Внутренний разлад и его последствия.
- Глава III. Тайное учение кабалы.
- Глава IV. Коварные споры и костры для сожжения Талмуда.
- Глава V. Эпоха Бен-Адрета и Ашери.
- Глава VI. Эпоха Бен-Адрета и Ашери продолжение.
- Глава VII. Дальнейшее развитие кабалы и опала науки.
- Глава VIII. Первое изгнание евреев из Франции и его последствия.
- Глава IX. Эпоха ашеридов и Герсонида.
- Глава X. Чёрная смерть.
- Глава XI. Могущество кастильских евреев в царствование Дон-Педро.
Примечания.
- 1. Хронология полемической литературы за и против Маймонида.
- 2. Некоторые данные для биографии Нахманида.
- 3. Происхождение Кабалы.
- 4. Случаи мученичества в Лауде и Фульде.
- 5. Время первого сожжения Талмуда во Франции.
- 6. Еврейские естествоиспытатели при дворе Альфонса Мудрого.
- 7. Мессианский апокалипсис о монголах.
- 8. Соломон Петит и время отлучения противников маймонида в Ако.
- 9. Время захвата в плен Меира из Ротенбурга и повод к этому.
- 10. Еврейский государственный муж Саад-Адаула.
- 11. Обращение в иудейство одного доминиканского монаха, как повод к изгнанию евреев из Англии.
- 12. Книга Зогар и её авторы.
- 13. Авнер-Альфонсо, Исаак Пулгар и Николай де-Лира.
Указатель.
Оглавление.
Моя радость, на которую я наверно имею право, по поводу того, что потребовалось третье издание некоторых частей моей „Истории евреев", коренится не столько в чувстве писательского удовлетворения, сколько в утешительном сознании, что знание этой истории, с её удивительным течением, величием и беспримерным мученичеством проникло в широкие круги.
Этот повышенный интерес подтверждается также раньше сделанным наблюдением, что выдающееся еврейско-исторические факты и их носители в настоящее время знакомы также многим образованным не-специалистам; прежде же, когда я сорок лет тому назад впервые начал свое изложение, они были известны даже универсально образованным теологам лишь отрывками и туманно. Интерес к своеобразному историческому ходу еврейского народа с каждым днем растет. Столь же ядовитому, сколь и бессовестно лицемерному и лживому антисемитизму можно быть обязанным за пробуждение и усиление этого интереса.
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 9 – 1359 н. э. - 1498 н. э.
Издательство «Издатель» Я.Х.Шермана, 1907. - 421 с.
ISBN 978-5-88923-208-7
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 9 – 1359 н. э. - 1498 н. э. - Содержание
Третья эпоха четвёртого периода. Время усилившейся нужды и упадка.
- Глава I. Дурные последствия чёрной смерти.
- Глава II. Эпоха Хасдая Крескаса и Исаака бен Шешет.
- Глава III. Век Хасдая Крескаса и Исаака бен Шешет продолжение.
- Глава IV. Последствия гонения 1391 г. Вероотступники и литературные раздоры.
- Глава V. Враждебный еврейству триумвират и продолжительный религиозный диспут в Тортозе.
- Глава VI.
- Глава VII. Кратковременный отдых испанских евреев.
- Глава VIII. Состояние еврейской литературы в 15-м веке.
- Глава VIII продолжение. Новая травля евреев. Капистрано.
- Глава IX. Закат славы испанских евреев.
- Глава X. Евреи в Италии до изгнания их из Испании.
- Глава XI. Евреи в Германии и Турции до их изгнания из Испании.
- Глава XII. Инквизиция в Испании.
- Глава XIII. Изгнание евреев из Испании.
- Глава XIV. Изгнание евреев из Навары и Португалии.
Примечания.
- 1. Эфоди или Профиат Дуран, как исторический писатель, и его сочинения.
- 2. Хасдай Крескас и Ибн-Шешет; некоторые даты, касающиеся их биографий.
- 3. Диспут в Тортозе, участвовавшие на нём нотабли, обвинительные сочинения Геронимо де Санта-Фе и оба Иошуи Лорки.
- 4. Дон Авраам Бенвенисти первый и его современники.
- 5. Синоды равинов в XIV и XV веках и некоторые связанные с этим факты и даты.
- 6. Призывы из Турции к евреям Германии покинуть страну, где они претерпевают столько страданий. Исаак Царфати; Мардохай Комтино и Овадия Бертиноро.
- 7. Счастливое положение евреев в Турции; Моисей Капсали.
- 8. Значение кабалистических писаний: Каны и Пелии.
- 9. Автор и родина памфлета ...
- 10. Число еврейских жителей в главных провинциях Испании в разные времена.
- 11. Процесс инквизиции о мнимом истязании ребёнка из Ла-Гардии.
- 12. Начало испанской инквизиции.
- 13. Отношение португальских евреев к своим соплеменникам. изгнанным из Испании и поселившимся в Португалии. Письмо Давида ибн-Яхия к Исаи Месени.
- 14. Насильственное крещение евреев и мученики в Португалии в царствование Маноела.
- 15. К истории кровавых событий в Испании в 1391 году.
Указатель.
Оглавление.
Податной список еврейских общин в Кастилии.
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 10 – 1496 н. э. - 1618 н. э.
Издательство «Издатель» Я.Х.Шермана, 1908. - 502 с.
ISBN 978-5-88923-209-4
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 10 – 1496 н. э. - 1618 н. э. - Содержание
Третья эпоха четвёртого периода. Время новых странствований и поселений.
- Глава I. Последствия изгнания евреев из Испании и Португалии. Обзор.
- Глава II. Обзор продолжение.
- Глава III. Спор Рейхлина и Пфеферкорна или Талмуд в роли шиболета между гуманистами и мракобесами.
- Глава IV. Спор из-за Талмуда, шиболет гуманистов и мракобесов продолжение.
- Глава V. Борьба за Талмуд, шиболет гуманистов и обскурантов продолжение.
- Глава VI. Рейхлиновский спор и лютеровская реформация.
- Глава VII. Месианские увлечения, мараны и инквизиция.
- Глава VIII. Кабалистически-месианское движение, вызванное Соломоном Молхо, и введение инквизиции в Португалии.
- Глава IX. Стремление к объединению евреев на Востоке и их страдания на Западе.
- Глава X.
- Глава XI. Евреи в Турции, дон Иосиф Наси.
- Глава XII. Евреи в Польше.
- Глава XIII. Поселение евреев в Голландии. Начало их равноправия.
Примечания.
- 1. Звание нагида в Египте и последний нагид, Исаак Шалал.
- 2. Изложение последовательного хода развития спора о талмуде между Рейхлином с одной стороны, Пфеферкорном и доминиканцами с другой.
- 3. Лжемесия Ашер Лемлейн.
- 4. К истории изгнания евреев из Регенсбурга 1519 г. и Антон Маргарита.
- 5. Соломон Молхо и Давид Реубени.
- 6. Документ к истории возникновения инквизиции в Португалии; итальянское сообщение; фамилия мендес Наси.
- 7. Трое Уске и библия Ферары.
- 8. Врач и государственный муж, Соломон Ашкенази, и фаворитка Эсфирь Киера.
- 9. Исаак Лурья и Хаим Витал Каталабрезе.
- 10. Регулярные еврейские общие синоды в Польше.
- 11. Первое переселение евреев в Амстердам.
Указатель.
Оглавление
Читатель, который шел со мною рука об руку на протяжении целых восьми томов, без сомнения, позволить мне высказаться в виду временной разлуки с ним.
Я довел двухтысячелетнюю историю еврейского народа со второй блестящей эпохи при хасмонеях до самого порога нашего времени. Находясь при более счастливых обстоятельствах, чем мои предшественники, я могу закончить историю евреев в радостном сознании, что еврейскому народу удалось, наконец, найти в культурных странах не только справедливость и свободу, но и известное уважение, и что ему предоставлен неограниченный простор для развития его сил не в виде милости, но в качестве благоприобретённого права за бесконечные страдания, которые вряд ли другой народ вынес в подобных размерах и на таком долгом протяжении, а равно и за поразительные труды мирового значения, как, опять-таки, вряд ли выполнила другая раса.
История о том, как было завоевано это внешнее освобождение и частичное уважение, а также как то и другое шли рука об руку с внутренним освобождением или действовали одно на другое в качестве причины и следствия, представляет задачу настоящего тома. Если бы мне удалось помочь моим читателям убедиться, что и в новейшей фазе еврейской истории, которой мы, до известной степени, являемся живыми свидетелями, замечается чудесный перст Божий, то это послужило бы мне утешением в погрешностях, от которых, быть может, не свободны мои описания и аргументации.
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 11 – 1618 н. э. - 1760 н. э.
Издательство «Издатель» Я.Х.Шермана, - 511 с.
ISBN 978-5-88923-210-0
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 11 – 1618 н. э. - 1760 н. э. - Содержание
Четвёртая эпоха диаспорического периода. Последняя степень внутреннего разложения.
- Глава I. Голандский Иерусалим.
- Глава II. Немецкие евреи и тридцатилетняя война.
- Глава III. Хмельницкий и преследование евреев в польской Украине казаками.
- Глава IV. Поселение евреев в Англии и Манасия бен Израиль.
- Глава V. Смутители.
- Глава VI. Спиноза и Сабатай Цеви.
- Глава VII. Спиноза и Саботай Цеви продолжение.
- Глава VIII. Свет и тени.
- Глава IX. Свет и тени продолжение.
- Глава X. Всеобщее одичание в еврействе.
- Глава XI. Всеобщее одичание в еврействе продолжение.
Примечания.
- 1. Уриэль да Коста, Спиноза, Исаак Оробио и их современники-писатели в Амстердаме.
- 2. Яков Саспортас и семейство Тексейра.
- 3. Сабатай Цеви, его последователи и его учение.
- 4. Апостолическая эпоха после Сабатая Цеви.
- 5. Короли Швеции и караимы.
- 6. Хайон, его ересь, его покровители и противники.
- 7. Ионатан Эйбешюц и его отношения к сабатианству.
Указатель.
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 12 – 1750 н. э. - 1840 н. э.
Издательство «Издатель» Я.Х.Шермана, - 556 с.
ISBN 978- 5- 88923- 211-7
Генрих Гретц – История евреев – От древнейших времен до настоящего – Том 12 – 1750 н. э. - 1840 н. э. – Содержание
Четвёртая эпоха еврейской истории. Время возрастающего самосознания. Первый период. Период брожения и борьбы.
- Глава I. Эпоха Мендельсона.
- Глава II.
- Глава III. Новый хасидизм.
- Глава IV. Меасфим и еврейско-христианский салон.
- Глава V. Французская революция и эмансипация евреев.
- Глава VI. Французско-еврейский синедрион и еврейские консистории.
- Глава VII. Реакция и тевтонофильство.
- Глава VIII. Берне и Гейне.
- Глава IX. Реформы и "молодой Израиль".
- Глава X. Пробуждение самосознания и еврейская наука.
- Глава XI. 1840 год и дамасское дело по обвинению в употреблении крови.
- Глава XII. Февральско-мартовские дни и их последствия.
Примечания.
- 1. Интердикт против Менделсоновского перевода Пятикнижия и против посланий Весели.
- 2. Возникновение хасидизма в Польше.
- 3. Евреи во Франции во время терора.
- 4. Памфлетная литература против евреев и иудейства в начале 19 века.
- 5. Вольф Брейденбах и уничтожение подушной подати.
- 6. Побуждения к созданию еврейского собрания депутатов и синедриона при Наполеоне.
- 7. "Массовые крещения".
- 8. Вероятный виновник превращения предлога in в von в венских союзных актах 1814 года во вред евреям.
Указатель.
Оглавление.
спасибо
Спасибо за раритет! Первый раз вижу. Конечно, теперь уже так не пишут, но ведь и старик Гомер не становится менее ценным из-за его ветхости...
Грандиознейший труд по истории и иудаизма, и по взаимодействию с христианством! Как жаль, что до сих пор этот фундаментальный труд не издан в современной орфографии!!!!