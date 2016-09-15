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Шифман - Ветхий завет и его мир

Ветхий завет и его мир - Илья Шифман
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, History, **Jewish History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Автор книги — известный востоковед, доктор исторических наук — ведет разговор о Ветхом завете, «священной книге» иудеев и христиан.
На основе анализа древнееврейских текстов, вошедших и не вошедших в канон, он доказывает несостоятельность тезиса о богодухновенности Библии, рассказывает историю Ветхого завета, составленного из соответствующим образом препарированных древнеизраильскими жрецами памятников литературы и общественной мысли древней Передней Азии.

Илья Шифман - Ветхий завет и его мир - Ветхий завет как памятник литературной и общественной мысли древней Передней Азии

М.: Политиздат, 1987. — 239 с., ил.

Илья Шифман - Ветхий завет и его мир - Введение

Греческое слово «Библия» («Книги») является названием комплекса сборников литературных произведений, сложившихся в глубокой древности на территории Передней Азии преимущественно в иудейско-израильской среде, в которых излагается религиозная догма иудаизма и христианства.
Он дошел до нас в нескольких редакциях. Состав Библии, канонизированный иудейскими религиозными властями в конце I — II в. н.э., не совпадает с ее составом, каким он был в III в. до н. э., т.е. в то время, когда был сделан перевод Библии на греческий язык — Септуагинта.
Библия, канонизированная христианской церковью, существенно отличается от иудаистского канона прежде всего тем, что здесь имеется так называемый Новый завет — собрание книг собственно христианского происхождения, излагающих основы христианского учения и христианской мифологии. Книга, предлагаемая вниманию читателя, посвящена исключительно Ветхому завету.
Views 1 103
Rating 5.0 / 5
Added 15.09.2016
Author RomChers
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

O
OlegN 10 years ago
В описании отмечено , что автор книги "доказывает несостоятельность тезиса о богодухновенности Библии"..
Для чего такие книги предлагать читателям сайта?
E
esxatos 6 years ago

Это заключение издателей, посмотрите, в какие годы книга выпускалось-то и как тогда можно было писать. А Илья Шифман - известный ученый.

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