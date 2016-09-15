Ветхий завет и его мир - Илья Шифман

Автор книги — известный востоковед, доктор исторических наук — ведет разговор о Ветхом завете, «священной книге» иудеев и христиан.

На основе анализа древнееврейских текстов, вошедших и не вошедших в канон, он доказывает несостоятельность тезиса о богодухновенности Библии, рассказывает историю Ветхого завета, составленного из соответствующим образом препарированных древнеизраильскими жрецами памятников литературы и общественной мысли древней Передней Азии.

Илья Шифман - Ветхий завет и его мир - Ветхий завет как памятник литературной и общественной мысли древней Передней Азии

М.: Политиздат, 1987. — 239 с., ил.

Илья Шифман - Ветхий завет и его мир - Введение

Греческое слово «Библия» («Книги») является названием комплекса сборников литературных произведений, сложившихся в глубокой древности на территории Передней Азии преимущественно в иудейско-израильской среде, в которых излагается религиозная догма иудаизма и христианства.

Он дошел до нас в нескольких редакциях. Состав Библии, канонизированный иудейскими религиозными властями в конце I — II в. н.э., не совпадает с ее составом, каким он был в III в. до н. э., т.е. в то время, когда был сделан перевод Библии на греческий язык — Септуагинта.

Библия, канонизированная христианской церковью, существенно отличается от иудаистского канона прежде всего тем, что здесь имеется так называемый Новый завет — собрание книг собственно христианского происхождения, излагающих основы христианского учения и христианской мифологии. Книга, предлагаемая вниманию читателя, посвящена исключительно Ветхому завету.