В 60-е годы II в. до н.э. еврейство Земли Обета вступило в смертельную схватку с подпавшими тлетворному декадансу преемниками Селевка Никатора (312-281 гг. до н.э.). Это один из паладинов Александра Великого — тот, кто, в результате кровопролитных войн диадохов после смерти Мужа великой души, сделался наследником большей части созданной им грандиозной империи и таким образом положил начало государству Селевкидов. Изначально Палестиной владели египетско-македонские Птолемеи; в 198 г. до н.э. яблоко раздора досталось Антиоху III Селевкиду (223-187 гг. до н.э.).

В 169-67 гг. Антиох IV Эпифан (175-164/63 гг.) обобрал и осквернил Иерусалимский храм, запретил иудеям под страхом смерти исповедание иудаизма, велел установить в храме статую Зевса с приданными ей собственными чертами и 25 кислева (хаслев) 167 г. ввел в святилище Бога Единого языческое богослужение. По призыву священника Маттафии +166г.) из Модина на борьбу за свободу совести против мерзости запустения поднялись и подняли народ пять его сыновей. Под предводительством наиболее выдающегося из них, Иуды Маккавея, иудеи одолели врагов, очистили храм и 25 кислева 164 г. до н.э. вновь посвятили Богу Истинному.

Неравное противостояние продолжалось. Селевкиды долго не смирялись потерей Иудеи. Иуда пал в сражении весной 160 г. Его сменил брат Ионафан, который в 152 г. принял сан первосвященника. Последний из харизматических братьев Симон Маккавей (142-34 гг.) добился государственной независимости и стал в 142-40 гг. не только первосвященником, но и князем иудейского народа. 18 элула 140 г. иудеи и первосвященники согласились, чтобы Симон был у них начальником и первосвященником навек, доколе не восстанет “Пророк верный” (I-я Книга Маккавейская 14,41). Так в Иудее утвердились теократоры Хасмонеи из священской чреды Иегоиарив (Иоариб).

Сын и наследник Симона Иоанн Гиркан I (134-103 гг.) значительно укрепил династическую власть Маккавеев, завоевал Идумею, принудил ее языческое население к переходу в иудаизм, подчинил Самарию. Старший сын Гиркана Иуда Аристовул правил не долее года (103-02 гг.), однако, успел сменить княжеский титул на царский и произвести завоевательно-территориальные приращения за счет частей Галилеи и Итуреи. При брате Аристовула, воинственном Александре Яннае (102-75 гг.), независимая Иудея превратилась в мини-империю. С Иоанна Гиркана начался процесс секуляризации Маккавеев и их уклона в эллинизм, что, с одной стороны, вызвало серьезную оппозицию фарисеев, с другой — обусловило ставку хасмонейских правителей на саддукеев. В годы Янная антагонизм резко усилился. В ходе гражданской войны около 94-88 гг. непопулярный в народе и непримиримый к ненавидевшим его фарисеям царь, нанеся однажды тяжелое поражение врагам, распял 800 фарисеев и приказал вырезать на глазах распятых их семьи. Изоляционисты-фарисеи категорически противились завоевательной политике Александра, отвергали маккавейскую практику неразборчивой иудаизации обитателей покоренных территорий, ратовали за богоизбранную чистоту иудейской крови и за национальный очаг в собственно иудейских пределах. Они не были политическими экспансионистами, напротив, они были радетелями и ревнителями обособленного (предтечно-мессианского) богоизбранничества.

Яннаю наследовала супруга Саломия Александра (75-66 гг.), которой царь и первосвященник, умирая, изнуренный нескончаемой распрей, завещал гражданское согласие. И оно в годы правления профарисейски настроенной Александры (посредством репрессий против саддукейского, да и любого иного инакомыслия) однопартийно, так сказать, установилось. По смерти царицы ее сыновья Гиркан и Аристовул разодрались из-за первенства: архипастырь после кончины отца, Гиркан (Саломия не могла, будучи женщиной, облечь первосвященское достоинство), получил в наследство от матери также царскую корону, тогда как своего много более темпераментного младшего сына (просаддукейски ориентированного) Аристовула Александра держала в стороне от дел управления и не допустила к престолонаследию. В 66 г. он одолел слабосильного брата за три месяца, отняв у него и первосвященство, и царство. Братья демонстративно расцеловались в знак “вечного мира”, и Гиркан ненадолго удалился в частную жизнь.

Константин Захарян – Рождественская летопись - 55 лет анналистической истории (42 г. до н.э. – 14 г. н.э.), код христианского летоисчисления и дуалистическое Таинство Рождества Христова

Ереван: Авторское издание, 2007. – 1419 с.

ISBN 978-99930-4-730-8

Константин Захарян – Рождественская летопись – Содержание