Давиду, сыну Ишая, и периоду его деятельности посвящены часть Первой книги Самуила (с главы 16), вся Вторая книга Самуила, первые две главы Первой книги Царей и часть Первой книги Хроник (со стиха 10:14). Эти тексты Библии основываются на официальных архивных документах, относящихся к эпохе Давида, записях очевидцев, эпических повествованиях, устной нарративной традиции.

В частности, ко времени Давида в так называемой «Истории престолонаследия», по-видимому, относятся практически все материалы, содержащиеся во 2 Сам., гл. 9-20 («История двора Давида»); текст же 1 Цар., гл. 1-2 был добавлен к ней апологетом Соломона, составившим для последнего так называемый «Документ о передаче власти», призванный легитимизировать восхождение на царство именно Соломона (вместо старшего сына Давида Адониййи).

Игорь Романович Тантлевский - Царь Давид и его эпоха в Библии и истории

Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2020 г. — 422 с.

ISBN 978-5-88812-995-1

Игорь Романович Тантлевский - Царь Давид и его эпоха в Библии и истории - Содержание

Предисловие

ГЛАВА 1. Библейский нарратив и поэтика в свете воззрений древних евреев на мироздание и человека

ГЛАВА 2. «Девтерономистическая история» Давида и его царства в контексте «документальной гипотезы)) происхождения Пятикнижия. Сочинение «Хрониста»

I. Библейские тексты, повествующие о Давиде

II. Источники «У» и «Е» в Пятикнижии

III. Документ «D»

IV. Священнический источник «Р»

V. Пятикнижие (Pentateuch) и концепции «четверокнижия» (tetrateuch), «шестикнижия» (hexateuch ), «девятикнижия) » (enneateuch) и «Девтерономистической истории»

Экскурс. Пятикнижие и самаритяне

VI. «Хронист»

ГЛАВА З. Автор источника «У» как идеолог становления империи Давида

I. Постулируемый тезис

II. Некоторые доводы относительно датировки источника «У» и его Sitz im Leben

Экскурс I. К вопросу об этимологии имени Израиль в контексте рассказа источника «У» о борьбе Йакова с efohfm/'el у переправы через реку Йаббок

Экскурс II. Шетиды, амореи, 'иврим и 'араммим

III. Источник «У», Завещание Йакова-Израиля (Быт., гл. 49 ) и Провидения Бил'ама, сына Бе'ора (Числ ., гл. 2 3-24)

ГЛАВА 4. Поселение израильтян в Ханаане

I. Ханаан и его доизраильские обитатели

II. Основные гипотезы относительно поселения израильтян в Ханаане

III. Ранние письменные источники, упоминающие о пребывании израильтян в Ханаане. Расселение колен Израиля. Левиты

IV. Социально-политическая структура древнеизраильского общества в эпоху

V. Культовые центры израильтян в домонархический период

ГЛАВА 5. Возникновение объединенного Израильского царства. Царь Саул

I. Корреляция библейской относительной хронологии правления царей Израиля и Иудеи с современным летоисчислением. Геополитическая ситуация в Восточном Средиземноморье на рубеже II и I тысячелетий до н. э. Арамеи и филистимляне

II. Попытки установления царской власти в эпоху Судей

III. Царство Саула (ок. 1030? - 1009 гг. до н. э.)

Экскурс I. 'Elohim, obot, yidda'onfm), [repaim]/ ropafm, в воззрениях древних израильтян и иудеев

1. Библейский запрет на поклонение духам предков

2. «Апофеоз» духов предков

3. Рефаимы

Экскурс II. Трехчастная структура мироздания: поверхность Земли -Шеол - Небеса

ГЛАВА 6. Давид на пути к царской власти

I. Рождение, имя «Давид»

II. Юные годы. Давид и Голиаф-филистимлянин

III. Взлет карьеры Давида и начало преследований его со стороны Саула. Меч Голиафа

IV. Давид - предводитель «людей праздных и своевольных»

Экскурс. Хеврон - столица колена Йехуды

ГЛАВА 7. Давид - царь Йехуды (Иудеи) и Израиля

I. Борьба Иш-Бошета, сына Саула, и Давида за царство над Израилем

II. Иерусалим - столица Израиля. Дворец царя Давида

III. Библейский рассказ о строительстве Давидом Израильской империи

Экскурс. Библейские данные о переписи населения при Давиде

IV. Восстания в Израиле против власти Давида. «Дальний дом» Давида (2 Сам. 15:17). Смерть царя

V. Давид в арамейской надписи из Тель Дана и моавитской Стеле Меши

ГЛАВА 8. Раскопки в Хирбет-Кейафе и государство Давида

I. Раскопки крепости Давида в Хирбет-Кейафе

II. Остракон из Хирбет-Кейафы

III. «'Ишба'ал» в надписи из Хирбет-Кейафы

Теофорные имена с компонентом «-ba'al»

Топонимы с компонентом «-ba'al»

Экскурс. YНWН-Господь и религиозные представления о Баале

Отдельные аспекты образа YНWН-Господа в Библии/ и представления о Ба'але

Ба'ал и гиксосский Сутех (Сута)

Миссия Моисея. «Золотой телец» и Ба'ал

Ба'ализм в Египте в царствование Рамсеса II и Исход

Распространение культа Ба'ала в Северном царстве

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Царствование Соломона, сына Давида. Разделение Израильского царства по смерти Соломона на Южное (Йехуда) и Северное (Израиль)

I. Социально-политические и экономические аспекты царства Соломона (ок. 970/969-931 гг. до н. э.)

II. Храм YНWН-Господа в Иерусалиме. Строительная активность Соломона. Укрепление армии. Некоторые аспекты религиозной политики

III. Кризисные явления во второй половине царствования Соломона

IV. Разделение Израильского царства Список цитируемых работ

Игорь Романович Тантлевский - Царь Давид и его эпоха в Библии и истории - Предисловие

В 1504 г. в центре Флоренции, на площади Синьории, была установлена пятиметровая статуя юного Давида с пращой работы Микеланджело ди Буонарроти, ставшая ярчайшим символом эпохи Возрождения. Действительно, трудно избрать иную известную нам из источников фигуру в истории человечества, столь точно соответствующую идеалу Ренессанса, чем царь Израиля Давид, как он изображен в Библии: виртуозный музыкант и гениальный поэтмыслитель, выдающийся воин и полководец, искусный политик, создавший мультиэтническое государство имперского типа, глубоко верующий в YНWН-Господа религиозный реформатор, всю свою жизнь поддерживавший тесные связи с пророками, правитель, при дворе которого трудились великие литераторы и идеологи.

Сила многогранной личности Давида и его военно-политический гений оказывали колоссальное влияние не только на его современников, но и на потомков: именно это, по-видимому, сыграло первостепенную роль в том, что основанная им династия - «Дом Давида», - несмотря на все перипетии истории и особенности его преемников, процарствовала в Иудее (Южное царство) около четырехсот лет (до 586 г. до н. э.). Да и столетия спустя евреи все еще продолжали ждать восстановления своего царства «сыном Давида». Для сравнения: в Северном царстве (Израиль), просуществовавшем около двухсот лет и окончательно разгромленном в 722 г. до н. э. ассирийцами, девятнадцать правивших там царей принадлежали к десяти различным родам или династиям.

Однако в последние несколько десятилетий так называемые «библейские минималисты»3 пытались отрицать историчность описанной в Библии личности царя Давида и широкую известность в Восточном Средиземноморье основанной им царской династии Давидидов. Наиболее радикальные из них предложили рассматривать царя Давида как легендарного лидера, фигуру, введенную в повествование позднейшими библейскими авторами для того, чтобы «создать» для Израиля героическое прошлое (так что это повествование оказывается чуть ли не сопоставимо с кельтскими легендами о короле Артуре). Говорят также об «эпонимическом и метафорическом характере» как фигуры самого Давида, так и библейского понятия «Дом (т. е. династия) Давида».