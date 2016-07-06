Первая часть 1 Еноха — так называемая Книга стражей — открывается введением (гл. 1—5), в котором изображается эпоха Конца дней и эсхатологический Суд над праведниками и нечестивцами.

В главах 6—11 рассказывается о падших ангелах-стражах, их связи с земными женщинами и о рождении от этих браков исполинов (ср. Бытие 6:1—4: «В те дни были на земле великаны (о^оэл; «исполины». — И. Т.), особенно же с того времени, как сыны Божий (ovftKn 'зз; возможная интерпретация — ангелы. — И. Т.) стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это исполины (опэп; или «гиганты», «богатыри». — И. Т.), издревле славные люди».).

Стражи и их дети, исполины, испортили земной род, в частности, тем, что обучили людей запрещенным «наукам», как-то: колдовству, магической медицине, производству оружия, косметики, драгоценных металлов и украшений, астрологическим исчисленьям; выдали небесные тайны («отвергнутые тайны»; 16:3); ввели в практику различные формы угнетения, и при них на земле стала проливаться кровь.

Попытка Еноха вступиться за падших ангелов не имела успеха; они становятся злыми духами, обитающими на земле и под землей до Дня Страшного Суда (гл. 12—16). В главах 17—36 описывается путешествие Еноха по всей земле, в ходе которого ему, в частности, были явлены огненная гора и горы из драгоценных камней, Трон Бога, на который воссядет Всевышний, когда посетит землю во Благо, Древо Жизни; сошествие Еноха в Шеол (подземное царство); вознесение на небеса.

И. Р. ТАНТЛЕВСКИЙ - КНИГИ ЕНОХА

Арамейские фрагменты книг Еноха из Кумрана

Еврейская книга Еноха, или Книга Небесных Дворцов (3Енох)

Сефер Йецира - Книга Созидания

Приложение: Эфиопская версия книг Еноха

BIBLIOTHECA JUDAICA

ГЕШАРИМ ИЕРУСАЛИМ 5763

МОСТЫ КУЛЬТУРЫ МОСКВА 2002

ISBN 5-93273-103-6

Игорь Тантлевский - Книги Еноха - Содержание

АРАМЕЙСКИЕ ФРАГМЕНТЫ КНИГ ЕНОХА ИЗ КУМРАНА

ПЕРВАЯ КНИГА ЕНОХА. ВВЕДЕНИЕ К ПЕРЕВОДУ АРАМЕЙСКИХ ФРАГМЕНТОВ ИЗ КУМРАНА

ФИГУРА ЕНОХА В ТРАДИЦИИ ДРЕВНИХ ЕВРЕЕВ. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 1 ЕНОХА ЭФИОПСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ РУКОПИСИ 1 ЕНОХА КУMPАНСКИЕ РУКОПИСИ 1 ЕНОХА.

КУМРАНСКАЯ ОБЩИНА ИЕССЕИ

I. ОБНАРУЖЕНИЕ РУКОПИСЕЙ В РАЙОНЕ ХИРБЕТ-КУМРАНА. ДАТИРОВКА И КЛАССИФИКАЦИЯ МАНУСКРИПТОВ

II. РУКОПИСИ 1 ЕНОХА ИЗ КУМРАНА.

ЕССЕИ АРХЕОЛОГИЯ ХИРБЕТ-КУМРАНА

V. ОТРАЖЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ИСТОРИИ КУМРАНСКОЙ ОБЩИНЫ В АПОКАЛИПСИСЕ ЖИВОТНЫХ(1 ЕНОХ, глава 90)

VI. ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИЙ ПРЕДЕСТИНАЦИИ И ДУАЛИЗМА В ИУДАИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЕССЕЙСКО-КУМРАНСКОГО КРУГА

VII. ОСОБЕННОСТИ КУМРАНСКО-ЕССЕЙСКОЙ СОТЕРИОЛОГИИ. ГОРОСКОПЫ КУМРАНИТОВ

VIII. МЕССИАНСКО-ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ ИЗ КУМРАНА И ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕССИИ

IX. МЕЛХИСЕДЕК В ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ И РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИЯХ. КУМРАНСКИЙ МИДРАШ МЕЛХИСЕДЕКА

X. АСТРОНОМИЧЕСКАЯ КНИГА ЕНОХА И КАЛЕНДАРЬ КУМРАНСКОЙ ОБЩИНЫ

1 Енох

Первый экземпляр текста

Второй экземпляр текста

Третий экземпляр текста:

Четвертый экземпляр текста

Шестой экземпляр текста:

Седьмой экземпляр текста

Астрономическая книга Еноха

Книга исполинов

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА ЕНОХА, или КНИГА НЕБЕСНЫХ ДВОРЦОВ (3 ЕНОХ)

КНИГА ЕНОХА, НАПИСАННАЯ РАББИ ИШМА°ЭЛОМ БЕН-'ЭЛИШЕЙ\ ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ, ИЛИ ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА ЕНОХА

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ: Рабби Ишма"эл восходит на небеса, чтобы узреть видение Меркавы; Метатрону поручается Господом покровительствовать ему.

ГЛАВА 2. Ангелы высших рангов задают Метатрону вопросы, касающиеся рабби Ишма 'эла

ГЛАВА 3. У Метатрона семьдесят имен, но Бог называет его «Отрок»

ГЛАВА 4. Метатрон идентифицируется с Енохом, который был взят на небеса в период поколения Потопа

ГЛАВА 5. Господь удаляет Шехину от земли из-за идолопоклонства поколения Еноха

ГЛАВА 6. Енох поднимается вместе с Шехиной. Ангелы возражают по поводу появления Еноха на небесах. Бог отвечает им

ГЛАВА 7. Енох поднимается на крыльях Шехины ко Дворцам Трона, Меркавы и ангельских воинств

ГЛАВА 8. Врата небесных сокровищниц открываются для Метатрона

ГЛАВА 9. Енох получает благословения от Всевышнего и удостаивается ангельских атрибутов

ГЛАВА 10. Бог усаживает Метатрона на троне у дверей седьмого Дворца и объявляет через Своего вестника, что с этих пор Метатрон является представителем Бога и правителем над всеми князьями царств и всеми детьми небес, за исключением восьми высших князей, в именах которых присутствует Имя YHWH — Имя их Царя

ГЛАВА 11. Бог открывает Метатрону все тайны и секреты

ГЛАВА 12. Бог одевает Метатрона в одежды Славы, возлагает царский венец на его главу и называет его «Малым YHWH»

ГЛАВА 13. Бог пишет на венце Метатрона огненным пером космические буквы, через которые были сотворены небеса и земля

ГЛАВА 14. При виде возложения венца на голову Метатрона небожители вострепетали

ГЛАВА 15. Метатрон трансформируется в огонь

ГЛАВА 16. Метатрон и 'Ахер

ГЛАВА 17. Князья семи небес, солнца, луны, звезд и созвездий и их ангельские свиты

ГЛАВА 18. Ангельская иерархия

ГЛАВА 19. Рихби'эл, князь колес

ГЛАВА 20. Хайли'эл. князь хаййот

ГЛАВА 21. Хаййот

ГЛАВА 22. Керуви'эл. князь керувимов

ГЛАВА 23. См. Приложение

ГЛАВА 24. См. Приложение

ГЛАВА 25. 'Офанни'эл, князь офаннимов

ГЛАВА 26. Серафи эл, князь серафимов

ГЛАВА 27. Радвери'эл, хранитель небесной Книги памятных записей

ГЛАВА 28. Стражи и Святые

ГЛАВА 29. Имена Стражей и Святых

ГЛАВА 30. Небесный Суд

ГЛАВА 31. Справедливость, Милосердие, Истина

ГЛАВА 32. Меч Суда

ГЛАВА 33. Небесное судебное разбирательство

ГЛАВА 34. Круги вокруг хаййот

ГЛАВА 35. Лагеря ангелов

ГЛАВА 36. Ангелы омываются в огненной реке

ГЛАВА 37. Четыре колесницы Шехины

ГЛАВА 38. Вселенское волнение при пении Кедушши

ГЛАВА 39. Священные Имена

ГЛАВА 40. Кедушша

ГЛАВА 41. Вселенские буквы

ГЛАВА 42. Вселенское могущество Божественных Имен

ГЛАВА 43. Души праведников

ГЛАВА 44. Души нечестивцев и тех, кто находится в промежуточном состоянии между праведностью и нечестием

Души патриархов

ГЛАВА 45. Небесный Занавес

ГЛАВА 46. Духи звезд

ГЛАВА 47. Духи наказанных ангелов

ГЛАВА 48(A). Деснииа Господа

Приложение к 3 Еноху:

ГЛАВА 15В. Вознесение Моисея

ГЛАВА 22В. Небесные числа

Небесная Кедушша

ГЛАВА 22С. Небесные меры

Небесная радуга

ГЛАВА 23. Ветры Бога

ГЛАВА 24. Колесницы Бога

ГЛАВА 48В. Имена Бога

ГЛАВА 48С. Краткое описание вознесения Еноха

ГЛАВА 48D. Семьдесят имен Метатрона

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: БИБЛЕЙСКИЕ КОНЦЕПЦИИ БЕССМЕРТИЯ ДУШИ И ЗАГРОБНОГО ВОЗДАЯНИЯ И КНИГИ ЕНОХА. РЕФАИМЫ, ЕССЕИ И ТЕРАПЕВТЫ

СЕФЕР ЙЕЦИРА — КНИГА СОЗИДАНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

Приложение: Эфиопская версия книг Еноха

Игорь Тантлевский - ПЕРВАЯ КНИГА ЕНОХА - ВВЕДЕНИЕ К ПЕРЕВОДУ АРАМЕЙСКИХ ФРАГМЕНТОВ ИЗ КУМРАНА

1. ФИГУРА ЕНОХА В ТРАДИЦИИ ДРЕВНИХ ЕВРЕЕВ. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ КНИГИ ЕНОХА

Первая книга Еноха (1 Енох), создававшаяся в (IV)III—I вв. до н. э., является наиболее древним из трех псевдэпиграфических произведений, посвященных библейскому патриарху Еноху, сыну Иареда и прадеду Ноя[1]. Енох упоминается в 5-й главе книги Бытия как потомок Адама и Евы в седьмом поколении. «Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох с[2] Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» (Бытие 5:23—24)[3]. Данный библейский пассаж стал интерпретироваться таким образом, что Енох (его дух) был вознесен на небеса. Например, в тексте книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова [Екклесиастикус][4] 44:16[15] говорится: «Енох угодил Господу и был взят на небо, — образ покаяния для (всех) родов». Данный пассаж сохранился на еврейском языке в рукописи из Каирской генизы в следующей версии: «Енох обрел совершенство и ходил с Господом, и был взят (на небо), — знамение знания (гол гш) из поколения в поколение»[5].

В стихе же Премудрости Иисуса, сына Сирахова 49:14[16] мы читаем: «Не было на земле никого из сотворенных, подобного Еноху, — ибо он был восхищен от земли...» Судя по тексту книги Юбилеев[6] 4:24, Енох, пребывавший в Едене-Раю, был послан на землю «в качестве знамения, дабы он мог свидетельствовать против всех сынов человеческих и предрекать всякое деяние поколений плоть до Дня Суда»[7]. В стихах же 4:17—18 данной книги говорится о том, что Енох «был первым среди сынов человеческих, родившихся на земле, который обучился письму, наукам (знанию) и мудрости; и он описал в книге небесные знамения в соответствии с порядком их месяцев, дабысыны человеческие познали годичные периоды в соответствии с порядком каждого их отдельного месяца. Он также первым написал свидетельство и свидетельствовал сынам человеческим из поколения в поколение, (проживающим на) земле. И он учел недели (годов, т. е. семилетия. — И. Т.) по их юбилеям; и возвестил исчисление годов, установил порядок месяцев, и провозгласил субботы годов, (все), чему мы (ангелы) обучили его». В данном отрывке усматривают намек на Астрономы-ческую книгу Еноха (см. ниже).



Отметим также следующий пассаж из Послания к евреям: «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу» (11:5).



Согласно кумранскому фрагменту 4Q Pseudo-Jubileesc (4Q 227) на еврейском языке, Енох провел «шесть юбилеев лет» (строка 2), т. е. 300 лет (6X50), с ангелами (см. также кн. Юбилеев 4:21). Это соотносится с текстом книги Бытия 5:22: «И ходил Енох с[8] Богом (отЛкп пк)[9], по рождении Мафусала, триста лет, и родил сынов и дочерей». Согласно строке 1 текста 4Q Ps-Jubc, ангелы «обучали» Еноха (ср. Юбилеи 4:18, 23). Затем он возвратился «[на зе]млю, в среду сынов человеческих и свидетельствовал против них всех [...] и также против стражей (опчет)[10], и он описал все [...] небеса и пути их воинств (т. е. небесных тел. — И. Г.), и [меся]цы, да[бы] не впали в ошибку пра[ведники(?)...] (строки 3—6; см. также Юбилеи 4:21, 17).

По мнению Ж. Т. Милика, вероятно, существовало представление, согласно которому Енох — еще в период своей земной жизни, как творение из плоти и крови, а не как redivivus, — возвратившись из своей обители в Раю, передал потомкам устно и письменно свои религиозные и научные доктрины, нравственные увещевания, откровения относительно будущего, или, говоря кратко, допотопную «мудрость» во всех ее проявлениях[11]. С другой стороны, согласно Апокрифу книги Бытия на арамейском языке из Кумрана (1Q Genesis Apocryphon ar), Мафусал в период своей земной жизни посетил уже окончательно перешедшего в мир иной Еноха, пребывавшего на «верхнем (небесном) уровне» (лаэчк)[12], в Парваине (рчо)[13],[14] т. е. в Раю (колонка II, строки 21—26 и колонка V)[15].

Теперь обратимся непосредственно к книгам Еноха.

1 Енох состоит из пяти частей, или книг: