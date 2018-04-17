Важнейшей задачей И. Р. Тантлевский считает не только прояснение каких-то важных деталей в истории еврейской культуры, религии и мысли, но рассмотрение ее в историческом контексте формирования новоевропейской рациональности. Именно поэтому в книге уместны все существенные для этого темы — от библейского предания об антропогенезе до связи религиозно-пророческого дискурса с политическим, от проблемы воздаяния и спасения до семантики библейских и релевантных им текстов, от предпосылок онтотеологии до учений о разумности мироздания, об интеллекте и его свободе. В этих работах в одинаковой мере уместны и Аристотель, и эллинизм, и рефлексия Спинозы над картезианским понятием субстанции. Книга демонстрирует, что европейская рациональность и субъективность появились не как результат некой ментальной и культурной революции, случившейся на заре Нового времени, но стали результатом длительного процесса, в котором были задействованы и религия, и философия, и политика, и литература, в том числе пророческого типа. И еврейская религиозно-философская традиция играла в этом процессе важную роль.

Эта книга представляет собой сборник избранных работ Игоря Романовича Тантлевского — нашего современника, авторитетного гебраиста, библеиста, кумрановеда и историка философии. В известной степени это — подведение некоторого промежуточного итога исследований истории еврейской культуры и философии, впрочем, как мы увидим, не только их. Начинается она с Адама, прародителя человечества, и заканчивается Спинозой — величайшим еврейским и европейским мыслителем Нового времени.

Проблемы добра, зла, бессмертия, духовной природы человека, обсуждаемые в первом очерке, можно назвать и антропологическими и богословскими. Сотериологические представления Спинозы, являющиеся предметом завершающих разделов, напрямую связаны с европейской метафизикой, с формированием того явления, которое мы привыкли называть «новоевропейским субъектом». Таким образом, в публикуемых материалах мы видим темы богословские, историко-культурные, религиоведческие, филологические, философские. Все это отмечено нами не для того, чтобы еще раз продемонстрировать широту научных изысканий и академическую фундированность исследований И. Р. Тантлевского. Для нас важнее четкое осознание автором необходимости комплексного подхода к изучению философского-религиозного наследия. Времена методического пуризма уходят в прошлое, мы прекрасно понимаем, что ни один из текстов, которые являются предметом анализа историка философии, не может быть понят без привлечения огромного «вспомогательного» материала, связанного с историческим, идейным, культурным, порой даже материальным контекстом, в которых он создавался. И эти контексты зачастую убедительно свидетельствуют в пользу того, что стереотипные и традиционные интерпретации привычных текстов пора сдавать в утиль.

Комплексность связана не только с подходом к каким-то определенным источникам, но и к самому предмету этой книги. По нашему мнению, им является не только история еврейской религиозной, богословской и философской мысли, но и в целом— история формирования европейской рациональности. Достаточно дать краткий очерк тематики предлагаемых материалов, чтобы убедиться в истинности этого суждения.

Итак, первая статья, «Адам не-смертный, смертный и бессмертный в библейских антропогонических учениях», посвящена израильско-иудейским представлениям о происхождении человека, его природе, сути того явления, которое получило название грехопадения, первым идеям о духовной природе проточеловечества.

Вторая, «Автор источника "Y" в Книге Бытия как провозвестник и идеолог создаваемой Давидом Израильской империи», трактует так называемого «Яхвиста», одного из основных письменных источников Пятикнижия, не только как автора, выражающего некоторый религиозный взгляд на антропо- и со-циогенез, но и как активного участника в деле идеологического оформления великодержавия Израиля. Религиозный дискурс подразумевает «дискурс власти», причем не абстрактный, а имеющий отношение к вполне очевидным историческим реалиям.

Третья, «Фрагмент Благословения Иакова Быт. 49:10 и его интерпретация в Кумране: имплицитная аллегория органа мужской силы в религиозно-политической декларации», ставит важнейший вопрос о новых подходах к герменевтике древнего текста. Филологический и историко-культурный анализ показывает, что древний текст не просто был полисемантичен, но и читался как полисемантичный: один и тот же символ адресует нас к разным, однако символически связанным, пластам культурной реальности времени его создания.

Четвертая, «Оптимизм Экклесиаста», переворачивает традиционную оценку экзистенциальных настроений, присутствующих в Книге Экклесиаста. Более того, в ней усматриваются основания для оценки человека и его деятельности «с точки зрения вечности», в результате чего знаменитое библейское произведение оказывается возможно прочитать оптимистически — как с точки зрения перспектив загробного воздаяния, так и с точки зрения возможности познания мира.

Пятая, «Образ сотерологической фигуры "Подобного Сыну Человеческому" в иудейской литературе эпохи эллинизма и его возможный прототип в Псалме 110[109]», показывает важность осознания того, что эсхатологическая и сотериоло-гическая струя всегда присутствовала в библейской литературе и именно поэтому она с такой легкостью превратилась в важный момент дискурса в иудаизме эллинистической эпохи и в раннем христианстве. [1]

Шестая, посвященная возможным арамейским этимологиям названия секты ессеев. [2]