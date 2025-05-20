Библиотека еврейских текстов. Первоисточники

Талмуд — свод правовых и морально-этических положений иудаизма, охватывающий Мишну — основу еврейской устной традиции и Гемару — дискуссии, которые велись законоучителями Земли Израиля и Вавилонии на протяжении пяти столетий, и представляющий собой основной источник Устной Торы. Различаются Вавилонский и Иерусалимский Талмуды; Вавилонский Талмуд обладает большим авторитетом и является основным предметом традиционной еврейской системы обучения. Воснове издания лежит принцип общедоступности, оно призвано помочь читателю самостоятельно познакомиться с полным текстом Талмуда на русском языке. Перевод сопровождается краткими комментариями, опирающимися на комментарии крупнейшего средневекового ученого-талмудиста Раши. Вдальнейшем планируется выпустить в свет перевод всех трактатов Талмуда.

В настоящий том, двенадцатый из многотомного издания, вошел оригинальный текст и русский перевод первых двух глав трактата «Бава-Кама» из Вавилонского Талмуда. Главная тема трактата, в нашем издании представленного пятью томами, - законы, связанные с компенсацией за ущербы, которые наносятся человеком или его имуществом другому человеку или его имуществу. В первом томе приведены основные положения еврейского законодательства, которые выведены из текста Торы и опираются на ограниченное число главных, «первичных», видов нанесения ущерба. Из них следует все наблюдаемое многообразие уронов и материальных убытков, являющихся темой судебных разбирательств в любом цивилизованном обществе. Универсальные и предельно справедливые законы Торы работают в еврейском правовом поле уже много столетий, практически не изменяясь в своих основах, но обогащаясь новыми аспектами, поскольку, с традиционной еврейской точки зрения, Тора всегда жива и актуальна.

Вавилонский Талмуд : многотомное издание - Трактат Бава-Кама - Том 1

Пер. с иврита и арамейского Р. Пятигорского.

Москва : Книжники ; Лехаим. — (Библиотека еврейских текстов.Первоисточники).

Трактат Бава-Кама. Том 1. — 2024. — 464 с.

ΙSΒΝ 978-5-9953-0950-5 ( Книжники)

ΙSΒΝ 978-5-9003-1122-7 (Лехаим)

Вавилонский Талмуд - Трактат Бава-Кама - Том 1

От переводчика

ГЛАВА 1 [ЧЕТЫРЕ ВИДА]

ГЛАВА 2 [КАКИМ ОБРАЗОМ «НОГА»]

Термины и понятия