Вавилонский Талмуд - Трактат Бава-Кама - 1-2 том
Библиотека еврейских текстов. Первоисточники
Талмуд — свод правовых и морально-этических положений иудаизма, охватывающий Мишну — основу еврейской устной традиции и Гемару — дискуссии, которые велись законоучителями Земли Израиля и Вавилонии на протяжении пяти столетий, и представляющий собой основной источник Устной Торы. Различаются Вавилонский и Иерусалимский Талмуды; Вавилонский Талмуд обладает большим авторитетом и является основным предметом традиционной еврейской системы обучения. Воснове издания лежит принцип общедоступности, оно призвано помочь читателю самостоятельно познакомиться с полным текстом Талмуда на русском языке. Перевод сопровождается краткими комментариями, опирающимися на комментарии крупнейшего средневекового ученого-талмудиста Раши. Вдальнейшем планируется выпустить в свет перевод всех трактатов Талмуда.
В настоящий том, двенадцатый из многотомного издания, вошел оригинальный текст и русский перевод первых двух глав трактата «Бава-Кама» из Вавилонского Талмуда. Главная тема трактата, в нашем издании представленного пятью томами, - законы, связанные с компенсацией за ущербы, которые наносятся человеком или его имуществом другому человеку или его имуществу. В первом томе приведены основные положения еврейского законодательства, которые выведены из текста Торы и опираются на ограниченное число главных, «первичных», видов нанесения ущерба. Из них следует все наблюдаемое многообразие уронов и материальных убытков, являющихся темой судебных разбирательств в любом цивилизованном обществе. Универсальные и предельно справедливые законы Торы работают в еврейском правовом поле уже много столетий, практически не изменяясь в своих основах, но обогащаясь новыми аспектами, поскольку, с традиционной еврейской точки зрения, Тора всегда жива и актуальна.
Вавилонский Талмуд : многотомное издание - Трактат Бава-Кама - Том 1
Пер. с иврита и арамейского Р. Пятигорского.
Москва : Книжники ; Лехаим. — (Библиотека еврейских текстов.Первоисточники).
Трактат Бава-Кама. Том 1. — 2024. — 464 с.
ΙSΒΝ 978-5-9953-0950-5 ( Книжники)
ΙSΒΝ 978-5-9003-1122-7 (Лехаим)
Вавилонский Талмуд - Трактат Бава-Кама - Том 1
От переводчика
ГЛАВА 1 [ЧЕТЫРЕ ВИДА]
ГЛАВА 2 [КАКИМ ОБРАЗОМ «НОГА»]
Термины и понятия
В настоящий том, тринадцатый из многотомного издания, вошел оригинальный текст и русский перевод третьей и четвертой глав трактата «Бава-Кама» из Вавилонского Талмуда. Главная тема трактата, в нашем издании представленного пятью томами, - законы, связанные с компенсацией за ущербы. Один из законов гласит, что в суде от ответчика не требуется доказательства его виновности, такое доказательство возложено на истца, который, в частности, может привести свидетелей события, ставшего поводом для судебного разбирательства.
Второй очень важный закон утверждает, что если один человек нанес другому травму, то кроме ущерба он должен оплатить потерпевшему расходы на лечение, простой в работе, а также заплатить за боль и за стыд, если действие нарушителя выглядело как посягательство на достоинство и честь потерпевшего. Универсальные и предельно справедливые законы Торы работают в еврейском правовом поле уже много столетий, практически не изменяясь в своих основах, но обогащаясь новыми аспектами, поскольку - с традиционной еврейской точки зрения - Тора всегда жива и актуальна.
Вавилонский Талмуд : многотомное издание
Пер. с иврита и арамейского Р. Пятигорского.
Москва : Книжники ; Лехаим. — (Библиотека еврейских текстов. Первоисточники).
Трактат Бава-Кама. Том 2. — 2025. — 336 с.
ISBN 978-5-9953-0978-9 (Книжники)
ISBN 978-5-9003-1131-9 (Лехаим)
Вавилонский Талмуд - Трактат Бава-Кама. Том 2 - Содержание
ГЛАВА 3 [поставил] המניח פרק ג‘
ГЛАВА 4 [бык забодал четырех] שור שנגח ד וה׳ פרק ד
Термины и понятия
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