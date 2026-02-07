Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 3 - Левит
Как мы уже отмечали ранее, европейские названия книг Торы (Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие) представляют собой перевод классических еврейских названий, употреблявшихся в древности. В частности, третья книга Торы называлась Торат ha-K0haHUM («Учение коЬенов», священников); в греческом и латинском переводах «КоИенов» заменили на более общий термин - «Левиты».
Ниже, говоря о книге в целом, мы будем использовать слово «Левит», а термин «Ваикра» (современное ивритское название этой книги) будем относить к первому из ее недельных разделов.
Книги Левит и Числа являются двумя равноправными продолжениями книги Исход.
Напомним, что в книге Исход рассматриваются два вопроса: история еврейского народа и заключение Завета на горе Синай. Это находит свое отражение в двух завершениях книги Исход.
  • Первое завершение книги Исход - это стих 40:34: «И облако покрыло Шатер Встречи, и Слава Господа наполнила Скинию. И Моше не мог войти в Шатер Встречи, потому что осеняло его облако, и Слава Господа наполняла Скинию». Здесь речь идет о святости, и эта тема продолжается в книге Левит, ко- торая начинается с того, что Бог приглашает Моисея войти в Шатер.
  • Второе завершение книги Исход - это стих 40:36: «Когда облако поднималось от Скинии, тогда сыновья Израиля отправлялись в путь, переходя на следующее место стоянки». Здесь рассматривается история еврейского народа, и эта тема продолжается в книге Чисел, которая начинается с того, что облако поднимается и народ отправляется в путь.
Поскольку народ не мог оставаться у Горы и должен был физически перемещаться в Страну Израиля, то возникла необходимость в «мобильной версии» Синая, которая была бы постоянно «на связи», - именно так и возникла Скиния, «переносная гора Синай».
Книга Левит, которая, в сущности, есть Откровение «мобильной версии», дополняет те части книги Исход, где говорится о Завете, законодательстве, Храме и Священниках. Того, что произошло на Синае и о чем рассказывается в книге Исход, недостаточно, поскольку там описано только общее устройство системы, тогда как в книге Левит, объясняется, как эту систему использовать.
В книге Левит происходит очень мало событий. И эти события сконцентрированы по времени - всё действие книги укладывается в один месяц, месяц «задействования Скинии» как центра связи между человеком и Богом. Сначала Бог обратился к человеку, этому посвящена книга Исход. Она направлена Сверху вниз, от Бога к человеку. Она рассказывает о том, как Бог ведет народ и как открывается ему на Синае. Там сказано о построении Скинии.
Потом человек отвечает, и этот ответ изложен в книге Левит. Она о том, как человек реагирует на Божественное Откровение, как он отвечает на обращение Бога. Она направлена снизу Вверх. Именно поэтому книга Левит начинается с жертвоприношений как формы обращения человека к Богу. Дальше речь в книге идет о чистоте и нечистоте, о том, как человек следит за средой вокруг себя и своим собственным состоянием, сохраняет ли он чистоту или становится нечистым. И после этого - смысловой центр книги, вопросы святости.
Под святостью понимается «полнота жизни во всех аспектах человеческого существования и восприятие ее как связи с Богом». Поэтому книга Левит объясняет, что человек должен делать для продвижения к святости и как, прежде всего, нужно строить отношения между людьми. Все вопросы - отношение к Стране, социальные законы, праздники и будни - всё рассматривается с позиции святости.
Все, что в книге Исход было дано Свыше, в книге Левит освещается с «противоположной стороны», со стороны человека. Таким образом, в вопросе святости Исход и Левит дополняют друг друга.

Orot Yerushalaim, 2021. - 390 с.
ISBN: 978-1-949900-07-1
Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 3 - Левит - Содержание
БЛАГОДАРНОСТИ
Глава 1 ВВЕДЕНИЕ В КНИГУ ЛЕВИТ
Глава 2 ПРОБЛЕМА ХРАМА И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [1] ВАИКРА
  • Глава 3 ОЛА, ЖЕРТВА ВСЕСОЖЖЕНИЯ
  • Глава 4 МИНХА, ХЛЕБНОЕ ПРИНОШЕНИЕ
  • Глава 5 ШЛАМИМ, МИРНЫЕ ПРИНОШЕНИЯ
  • Глава 6 ХАТАТ, ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА
  • Глава 7 АШАМ, ЖЕРТВА В СЛУЧАЕ ВИНЫ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [2] ЦАВ
  • Глава 8 ПОРЯДОК ПРИНЕСЕНИЯ ЖЕРТВ
  • Глава 9 ВВЕДЕНИЕ СВЯЩЕННИКОВ В ДОЛЖНОСТЬ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [3] ШМИНИ
  • Глава 10 НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ
  • Глава 11 РАЗРЕШЕННЫЕ И НЕРАЗРЕШЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [4] ТАЗРИА
  • Глава 12 ПОСЛЕ РОДОВ
  • Глава 13 ЦАРААТ, «ПРОКАЗА»
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [5] МЕЦОРА
  • Глава 14 ОЧИЩЕНИЕ ОТ ПРОКАЗЫ
  • Глава 15 ИСТЕЧЕНИЯ ИЗ ПЛОТИ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [6] АХАРЕЙ МОТ
  • Глава 16 СЛУЖБА В ЙОМ КИПУР, ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ
  • Глава 17 ЗАПРЕТ НЕПРАВИЛЬНОГО ЗАБОЯ СКОТА
  • Глава 18 ЗАПРЕЩЁННЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [7] КЕДОШИМ
  • Глава 19 ЗАКОНЫ СВЯТОСТИ
  • Глава 20 НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ СВЯТОСТЬЮ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [8] ЭМОР
  • Глава 21 СОХРАНЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ДОСТОИНСТВА ХРАМА
  • Глава 22 СИСТЕМА ПРАЗДНИКОВ
  • Глава 23 ДОПОЛНЕНИЕ К СИСТЕМЕ СВЯТОСТИ
  • Глава 24 СВОБОДА ОТ ПОРАБОЩЕНИЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [10] БЕХУКОТАЙ
  • Глава 25 БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ ־ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НАРУШЕНИИ ЗАВЕТА
  • Глава 26 ВЫКУП ПОСВЯЩЕННОГО
Comments (1 comment)

esxatos 4 years ago

Ого! Какая важная новинка из Израиля известного комментатора Библии!

