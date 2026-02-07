Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 3 - Левит

Как мы уже отмечали ранее, европейские названия книг Торы (Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие) представляют собой перевод классических еврейских названий, употреблявшихся в древности. В частности, третья книга Торы называлась Торат ha-K0haHUM («Учение коЬенов», священников); в греческом и латинском переводах «КоИенов» заменили на более общий термин - «Левиты».

Ниже, говоря о книге в целом, мы будем использовать слово «Левит», а термин «Ваикра» (современное ивритское название этой книги) будем относить к первому из ее недельных разделов.

Книги Левит и Числа являются двумя равноправными продолжениями книги Исход.

Напомним, что в книге Исход рассматриваются два вопроса: история еврейского народа и заключение Завета на горе Синай. Это находит свое отражение в двух завершениях книги Исход. Первое завершение книги Исход - это стих 40:34: «И облако покрыло Шатер Встречи, и Слава Господа наполнила Скинию. И Моше не мог войти в Шатер Встречи, потому что осеняло его облако, и Слава Господа наполняла Скинию». Здесь речь идет о святости, и эта тема продолжается в книге Левит, ко- торая начинается с того, что Бог приглашает Моисея войти в Шатер.