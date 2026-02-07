Полонский - Библейская динамика - Том 1 - Бытие

Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию. Том 1. Бытие
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Philosophy
Тора дана Свыше и неизменна во все времена, однако каждое поколение добавляет новые аспекты к ее прочтению и пониманию. Эти новые комментарии, разумеется, никак не отменяют комментарии предыдущие, — напротив, они могут существовать только как «надстройка» на их основе. Неотменимость предыдущего, классического понимания — это сохранение ортодоксальности, добавление же нового понимания представляет собой модернизацию. Именно такого пути ортодоксальной модернизации мы при держиваемся ниже.
В последнее столетие ортодоксальная модернизация базируется прежде всего на учении р.Авраама-Ицхака Кука, Главного раввина Страны Израиля в 1904-1935 гг., величайшего каббалиста и создателя философии религиозного сионизма, проложившего путь к пониманию всего здания еврейской цивилизации на новом уровне.
Позднее, уже в нашем поколении, новую линию понимания Торы раскрыл выдающийся раввин и каббалист р. Йеhуда-Ле- он Ашкенази (Маниту), и комментарий «Библейская Динамика» представляет для русскоязычного читателя возможность познакомиться с его концепциями и идеями.
Й.-Л. Ашкенази родился в Алжире в 1922 г. Во время Второй Мировой войны он воевал во французской армии, а после войны переселился во Францию, где был одной из главных фигур в послевоенном возрождении французского еврейства (к этому времени относится и появление его прозвища «Маниту»). После Шестидневной войны 1967 г. он переехал в Израиль и стал хеврутой («напарником в учебе») р. Ц.Й. Кука (сына А.И.Кука). В течение почти трех десятилетий он был одним из руководителей иешивы «Мерказ ha-рав» и духовным лидером религиозно-сионистского направления французского еврейства. Умер в Иерусалиме в 1996 г.
Отец р. Йеhуды-Леона был главным раввином Алжира, и их семья по прямой линии происходит от р. Йосефа ибн Табула, одного из учеников Аризаля. В их семье передавалась особая каббалистическая традиция, восходящая напрямую к Аризалю, но при этом не раскрывавшаяся в других каббалистических школах. Как известно, у Аризаля было несколько учеников, и основным из них считается р. Хаим Виталь (от которого пошла главная линия каббалы в Новое время), но были и другие ученики, от которых пошли «меньшие ветви». Одна из этих ветвей передавалась по традиции в семье раввинов Ашкенази в Алжире. Поэтому р. Йеhуда-Леон еще в молодости изучал в своей семье ту линию каббалы, которая в то время не была широко известна в мире, и далее сделал эту линию каббалы всеобщим достоянием.
Рав Ашкенази-Маниту всю жизнь преподавал, в основном, по-французски, и его влияние на все франкоязычное еврейство последнего поколения огромно. При этом он почти не писал книг (а преподавал устно), вследствие чего его идеи относительно мало известны в ивритоязычном обществе. И только в последнее десятилетие его книги и компиляции на основе его лекций начали выходить в переводе на иврит. В англоязычном мире (не говоря уже о других языках), они почти неизвестны и до сего дня.
В Израиле почти все франкоязычные раввины являются учениками р. Ашкенази-Маниту. Одним из наиболее ярких современных представителей этой школы является р. Ури Шерки, изложивший идеи р. Ашкенази-Маниту в систематической форме в серии лекций по Торе. Именно на эту разработку р. У.Шерки опирается данная книга. Таким образом, она представляет собой первое изложение подхода р. Ашкенази-Маниту к Торе, опубликованное в виде книги с последовательным систематическим комментарием.

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 1 - Бытие

Orot Yerushalaim, 2021. — 726 с.
ISBN: 978-1-949900-00-2

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 1 - Бытие - Содержание

  • Глава 1. «Библейская Динамика»: новый комментарий к Торе
  • Глава 2. Изучение Торы в свете понятий каббалы
  • Глава 3. Общий обзор Книги Бытия и ее начальных глав
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (1) «БЕРЕШИТ»
  • Глава 4. «Сотворение» и «переделка»
  • Глава 5.Сотворение Мира и структура сфирот
  • Глава 6.Два рассказа о сотворении человека
  • Глава 7. Адам в Саду Эденском
  • Глава 8. Мужчина и женщина
  • Глава 9. Дерево Познания Добра и Зла
  • Глава 10. Каин и Авель
  • Глава 11. От Адама до Ноя
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (2) «НОАХ»
  • Глава 12. Общий обзор истории Потопа
  • Глава 13. Смысл Потопа
  • Глава 14. Потомки сыновей Ноаха
  • Глава 15. Поколения Вавилонской Башни
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (3) «ЛЕХ ЛЕХА»
  • Глава 16. Избрание, вера и монотеизм
  • Глава 17. Динамика Праотцов как исправление сфирот
  • Глава 18. Предисловие к избранию Авраама
  • Глава 19. Начало пути Авраама
  • Глава 20. Отделение от Лота и война с царями
  • Глава 21. «Завет между рассеченными частями»
  • Глава 22. Сара и Агарь
  • Глава 23. Завет обрезания
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (4) «ВАЙЕРА»
  • Глава 24. Три ангела и спор Авраама с Богом о Содоме
  • Глава 25. Уничтожение Содома и история дочерей Лота
  • Глава 26. Авраам и Авимелех в Гераре
  • Глава 27. Рождение Ицхака и изгнание Ишмаэля
  • Глава 28. Авраам и Авимелех в Беэр-Шеве
  • Глава 29. Акедат Ицхак, «Жертвоприношение Ицхака»
  • Глава 30. Рождение Ривки
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (5) «ХАЕЙ САРА»
  • Глава 31. Хеврон и пещера Махпела
  • Глава 32. Женитьба Ицхака на Ривке
  • Глава 33. Другие дети Авраама
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (6) «ТОЛДОТ»
  • Глава 34. Рождение Яакова и Эсава
  • Глава 35. Ицхак и Авимелех — в Гераре и в Беэр-Шеве
  • Глава 36. Благословение Яакову и Эсаву
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (7) «ВАЙЕЦЕ»
  • Глава 37. Лестница Яакова
  • Глава 38. Яаков и дочери Лавана
  • Глава 39. Рождение детей Рахели и Леи
  • Глава 40. Яаков и овцы Лавана
  • Глава 41. Бегство Яакова от Лавана
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (8) «ВАЙИШЛАХ»
  • Глава 42. Борьба Яакова с ангелом
  • Глава 43. Встреча Яакова с Эсавом
  • Глава 44. История с Диной в Шхеме
  • Глава 45. Яаков становится Израилем
  • Глава 46. Рождение Биньямина и возвращение в Хеврон
  • Глава 47. Расставание Яакова и Эсава
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (9) «ВАЙЕШЕВ»
  • Глава 48. Конфликты внутри семьи Яакова
  • Глава 49. Иосиф — неопытность молодости
  • Глава 50. Конфликт Иосифа с братьями
  • Глава 51. Продажа Иосифа
  • Глава 52. Йеhудаа иТамар
  • Глава 53. Иосиф у Потифара
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (10) «МИКЕЦ»
  • Глава 54. Возвышение Иосифа
  • Глава 55. Иосиф приводит братьев к раскаянию
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (11) «ВАЙИГАШ»
  • Глава 56. Иосиф открывается братьям
  • Глава 57. Семья Яакова спускается в Египет
  • Глава 58. Реформы Иосифа в Египте
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (12) «ВАЙЕХИ»
  • Глава 59. Иосиф получает статус четвертого Праотца
  • Глава 60. Яаков благословляет сыновей
  • Глава 61. Завершение жизни и смерть Иосифа
Views 1 247
Rating 4.1 / 5
Added 07.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
4.1/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

