Полонский - Библейская динамика - Том 1 - Бытие
Тора дана Свыше и неизменна во все времена, однако каждое поколение добавляет новые аспекты к ее прочтению и пониманию. Эти новые комментарии, разумеется, никак не отменяют комментарии предыдущие, — напротив, они могут существовать только как «надстройка» на их основе. Неотменимость предыдущего, классического понимания — это сохранение ортодоксальности, добавление же нового понимания представляет собой модернизацию. Именно такого пути ортодоксальной модернизации мы при держиваемся ниже.
В последнее столетие ортодоксальная модернизация базируется прежде всего на учении р.Авраама-Ицхака Кука, Главного раввина Страны Израиля в 1904-1935 гг., величайшего каббалиста и создателя философии религиозного сионизма, проложившего путь к пониманию всего здания еврейской цивилизации на новом уровне.
Позднее, уже в нашем поколении, новую линию понимания Торы раскрыл выдающийся раввин и каббалист р. Йеhуда-Ле- он Ашкенази (Маниту), и комментарий «Библейская Динамика» представляет для русскоязычного читателя возможность познакомиться с его концепциями и идеями.
Й.-Л. Ашкенази родился в Алжире в 1922 г. Во время Второй Мировой войны он воевал во французской армии, а после войны переселился во Францию, где был одной из главных фигур в послевоенном возрождении французского еврейства (к этому времени относится и появление его прозвища «Маниту»). После Шестидневной войны 1967 г. он переехал в Израиль и стал хеврутой («напарником в учебе») р. Ц.Й. Кука (сына А.И.Кука). В течение почти трех десятилетий он был одним из руководителей иешивы «Мерказ ha-рав» и духовным лидером религиозно-сионистского направления французского еврейства. Умер в Иерусалиме в 1996 г.
Отец р. Йеhуды-Леона был главным раввином Алжира, и их семья по прямой линии происходит от р. Йосефа ибн Табула, одного из учеников Аризаля. В их семье передавалась особая каббалистическая традиция, восходящая напрямую к Аризалю, но при этом не раскрывавшаяся в других каббалистических школах. Как известно, у Аризаля было несколько учеников, и основным из них считается р. Хаим Виталь (от которого пошла главная линия каббалы в Новое время), но были и другие ученики, от которых пошли «меньшие ветви». Одна из этих ветвей передавалась по традиции в семье раввинов Ашкенази в Алжире. Поэтому р. Йеhуда-Леон еще в молодости изучал в своей семье ту линию каббалы, которая в то время не была широко известна в мире, и далее сделал эту линию каббалы всеобщим достоянием.
Рав Ашкенази-Маниту всю жизнь преподавал, в основном, по-французски, и его влияние на все франкоязычное еврейство последнего поколения огромно. При этом он почти не писал книг (а преподавал устно), вследствие чего его идеи относительно мало известны в ивритоязычном обществе. И только в последнее десятилетие его книги и компиляции на основе его лекций начали выходить в переводе на иврит. В англоязычном мире (не говоря уже о других языках), они почти неизвестны и до сего дня.
В Израиле почти все франкоязычные раввины являются учениками р. Ашкенази-Маниту. Одним из наиболее ярких современных представителей этой школы является р. Ури Шерки, изложивший идеи р. Ашкенази-Маниту в систематической форме в серии лекций по Торе. Именно на эту разработку р. У.Шерки опирается данная книга. Таким образом, она представляет собой первое изложение подхода р. Ашкенази-Маниту к Торе, опубликованное в виде книги с последовательным систематическим комментарием.
Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 1 - Бытие
Orot Yerushalaim, 2021. — 726 с.
ISBN: 978-1-949900-00-2
Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 1 - Бытие - Содержание
- Глава 1. «Библейская Динамика»: новый комментарий к Торе
- Глава 2. Изучение Торы в свете понятий каббалы
- Глава 3. Общий обзор Книги Бытия и ее начальных глав
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (1) «БЕРЕШИТ»
- Глава 4. «Сотворение» и «переделка»
- Глава 5.Сотворение Мира и структура сфирот
- Глава 6.Два рассказа о сотворении человека
- Глава 7. Адам в Саду Эденском
- Глава 8. Мужчина и женщина
- Глава 9. Дерево Познания Добра и Зла
- Глава 10. Каин и Авель
- Глава 11. От Адама до Ноя
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (2) «НОАХ»
- Глава 12. Общий обзор истории Потопа
- Глава 13. Смысл Потопа
- Глава 14. Потомки сыновей Ноаха
- Глава 15. Поколения Вавилонской Башни
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (3) «ЛЕХ ЛЕХА»
- Глава 16. Избрание, вера и монотеизм
- Глава 17. Динамика Праотцов как исправление сфирот
- Глава 18. Предисловие к избранию Авраама
- Глава 19. Начало пути Авраама
- Глава 20. Отделение от Лота и война с царями
- Глава 21. «Завет между рассеченными частями»
- Глава 22. Сара и Агарь
- Глава 23. Завет обрезания
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (4) «ВАЙЕРА»
- Глава 24. Три ангела и спор Авраама с Богом о Содоме
- Глава 25. Уничтожение Содома и история дочерей Лота
- Глава 26. Авраам и Авимелех в Гераре
- Глава 27. Рождение Ицхака и изгнание Ишмаэля
- Глава 28. Авраам и Авимелех в Беэр-Шеве
- Глава 29. Акедат Ицхак, «Жертвоприношение Ицхака»
- Глава 30. Рождение Ривки
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (5) «ХАЕЙ САРА»
- Глава 31. Хеврон и пещера Махпела
- Глава 32. Женитьба Ицхака на Ривке
- Глава 33. Другие дети Авраама
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (6) «ТОЛДОТ»
- Глава 34. Рождение Яакова и Эсава
- Глава 35. Ицхак и Авимелех — в Гераре и в Беэр-Шеве
- Глава 36. Благословение Яакову и Эсаву
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (7) «ВАЙЕЦЕ»
- Глава 37. Лестница Яакова
- Глава 38. Яаков и дочери Лавана
- Глава 39. Рождение детей Рахели и Леи
- Глава 40. Яаков и овцы Лавана
- Глава 41. Бегство Яакова от Лавана
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (8) «ВАЙИШЛАХ»
- Глава 42. Борьба Яакова с ангелом
- Глава 43. Встреча Яакова с Эсавом
- Глава 44. История с Диной в Шхеме
- Глава 45. Яаков становится Израилем
- Глава 46. Рождение Биньямина и возвращение в Хеврон
- Глава 47. Расставание Яакова и Эсава
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (9) «ВАЙЕШЕВ»
- Глава 48. Конфликты внутри семьи Яакова
- Глава 49. Иосиф — неопытность молодости
- Глава 50. Конфликт Иосифа с братьями
- Глава 51. Продажа Иосифа
- Глава 52. Йеhудаа иТамар
- Глава 53. Иосиф у Потифара
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (10) «МИКЕЦ»
- Глава 54. Возвышение Иосифа
- Глава 55. Иосиф приводит братьев к раскаянию
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (11) «ВАЙИГАШ»
- Глава 56. Иосиф открывается братьям
- Глава 57. Семья Яакова спускается в Египет
- Глава 58. Реформы Иосифа в Египте
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (12) «ВАЙЕХИ»
- Глава 59. Иосиф получает статус четвертого Праотца
- Глава 60. Яаков благословляет сыновей
- Глава 61. Завершение жизни и смерть Иосифа
