Полонский - Библейская динамика - Том 1 - Бытие

Тора дана Свыше и неизменна во все времена, однако каждое поколение добавляет новые аспекты к ее прочтению и пониманию. Эти новые комментарии, разумеется, никак не отменяют комментарии предыдущие, — напротив, они могут существовать только как «надстройка» на их основе. Неотменимость предыдущего, классического понимания — это сохранение ортодоксальности, добавление же нового понимания представляет собой модернизацию. Именно такого пути ортодоксальной модернизации мы при держиваемся ниже.

В последнее столетие ортодоксальная модернизация базируется прежде всего на учении р.Авраама-Ицхака Кука, Главного раввина Страны Израиля в 1904-1935 гг., величайшего каббалиста и создателя философии религиозного сионизма, проложившего путь к пониманию всего здания еврейской цивилизации на новом уровне.

Позднее, уже в нашем поколении, новую линию понимания Торы раскрыл выдающийся раввин и каббалист р. Йеhуда-Ле- он Ашкенази (Маниту), и комментарий «Библейская Динамика» представляет для русскоязычного читателя возможность познакомиться с его концепциями и идеями.

Й.-Л. Ашкенази родился в Алжире в 1922 г. Во время Второй Мировой войны он воевал во французской армии, а после войны переселился во Францию, где был одной из главных фигур в послевоенном возрождении французского еврейства (к этому времени относится и появление его прозвища «Маниту»). После Шестидневной войны 1967 г. он переехал в Израиль и стал хеврутой («напарником в учебе») р. Ц.Й. Кука (сына А.И.Кука). В течение почти трех десятилетий он был одним из руководителей иешивы «Мерказ ha-рав» и духовным лидером религиозно-сионистского направления французского еврейства. Умер в Иерусалиме в 1996 г.

Отец р. Йеhуды-Леона был главным раввином Алжира, и их семья по прямой линии происходит от р. Йосефа ибн Табула, одного из учеников Аризаля. В их семье передавалась особая каббалистическая традиция, восходящая напрямую к Аризалю, но при этом не раскрывавшаяся в других каббалистических школах. Как известно, у Аризаля было несколько учеников, и основным из них считается р. Хаим Виталь (от которого пошла главная линия каббалы в Новое время), но были и другие ученики, от которых пошли «меньшие ветви». Одна из этих ветвей передавалась по традиции в семье раввинов Ашкенази в Алжире. Поэтому р. Йеhуда-Леон еще в молодости изучал в своей семье ту линию каббалы, которая в то время не была широко известна в мире, и далее сделал эту линию каббалы всеобщим достоянием.