Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 2 - Исход

Вторая книга Торы в древности называлась Сефер йециат Мицраим («Книга Исхода из Египта»), что в дальнейшем было переведено как «Исход». Третья книга, «Левит», называлась Торат ha-K0haHUM, «Учение коИенов», в европейском переводе «коЬенов» заменили на «левитов» как более общий термин. Четвертая книга в древности называлась Хумаш ha-пекудим, «Книга исчислений», что в европейской традиции превратилось в «Числа». Пятая книга называлась Мишне Тора, буквально — «Повторение Торы», что преобразовалось во «ВтороЗаконие». Наиболее далеким от исходного стало европейское название первой книги Торы: из Сефер ha-йешарим, «Книга прямых» (т.е. Праотцов), ее название преобразовалось в «Бытие».

Поскольку современные ивритские названия книг Торы (Берешит, Шемот и т.д.) употребляются и для собственно книг, и для обозначения первого недельного раздела в каждой книге, мы используем для книг Торы их европейские имена, а ивритские термины оставляем для недельных разделов.

Личность Моисея, величайшего из пророков, занимает огромное место в Торе. Еврейская традиция подчеркивает, что никакой другой из пророков не говорил с Всевышним «лицом к лицу» (Числа 12:8, Втор. 34:10). Именно через него дана Тора, Пятикнижие Моисеево, ставшая фундаментом Западной цивилизации.

Однако этот величайший пророк был человеком — и это означает, что у него тоже бывали ошибки, и что он прошел в своем развитии определенный путь. Этот путь чрезвычайно важен, именно вокруг него разворачивается рассказ Торы, и потому мы предварим наш комментарий к книге Исход обзором личностного пути Моисея.

Как мы уже говорили в предисловии к книге Бытия, подход, которого мы придерживаемся, это «рассмотрение Праотцов в динамике их личностного развития». Такой подход почти не встречается в классических комментариях к Торе. Он опирается на учение р. И.Л. Ашкенази (Маниту), одного из крупнейших

каббалистов последнего столетия. В его семье, происходящей от одного из учеников Аризаля, этот подход передавался в течение столетий в рамках семейной традиции как «тайны каббалы» и не публиковался, поскольку считалось, что народ не был готов его воспринять. Однако наше поколение, по мнению р.Ашкенази-Маниту, способно принять и осознать этот подход.

В биографии Моисея есть несколько странных моментов. Первая странность — это попытки Моисея отказаться от поручения Бога вывести евреев из Египта, которые мы видим в истории при «Неопалимой купине» («Несгорающий терновник», Исх. гл. 4). Моисей пять раз отказывается от этого поручения, ссылаясь всякий раз на новые причины. В конце концов, когда аргументы у Моисея заканчиваются, он просто просит Бога освободить его от этой задачи, говоря: «О, Господи! Пошли, через кого ни пошлешь» (4:13). После чего Всевышний гневается на него и почти силой заставляет выйти в путь. Такой многократный отказ нельзя объяснить скромностью Моисея и даже «очень большой скромностью» (Числа 12:3). Из скромности можно отказаться один-два раза — но не пять. Это также вряд ли можно объяснить нерешительностью или неверием в свои силы и т.п. Наоборот, мы зачастую видим, что Моисей не колеблется, принимая очень резкие и ответственные решения. Например, увидев, что египтянин бьет еврея, Моисей убивает египтянина (2:11). На следующий день он видит ссору двух евреев и тут же вмешивается в нее (2:13). Убежав из Египта в чужую страну, Моисей вступается за девушек, которых обижают пастухи (2:17). Перед нами три вида конфликта: между неевреем и евреем, между двумя евреями и, наконец, между двумя неевреями — и Моисей, не колеблясь, вступает в каждый из них, стараясь восстановить справедливость. Да и в дальнейшем он не боится принимать критически важные решения даже с применением насилия: например, он повелел казнить всех евреев, поклонявшихся Золотому тельцу (32:27).