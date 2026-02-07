Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 2 - Исход

Полонский - Библейская динамика - Том 2 - Исход
Вторая книга Торы в древности называлась Сефер йециат Мицраим («Книга Исхода из Египта»), что в дальнейшем было переведено как «Исход». Третья книга, «Левит», называлась Торат ha-K0haHUM, «Учение коИенов», в европейском переводе «коЬенов» заменили на «левитов» как более общий термин. Четвертая книга в древности называлась Хумаш ha-пекудим, «Книга исчислений», что в европейской традиции превратилось в «Числа». Пятая книга называлась Мишне Тора, буквально — «Повторение Торы», что преобразовалось во «ВтороЗаконие». Наиболее далеким от исходного стало европейское название первой книги Торы: из Сефер ha-йешарим, «Книга прямых» (т.е. Праотцов), ее название преобразовалось в «Бытие».
Поскольку современные ивритские названия книг Торы (Берешит, Шемот и т.д.) употребляются и для собственно книг, и для обозначения первого недельного раздела в каждой книге, мы используем для книг Торы их европейские имена, а ивритские термины оставляем для недельных разделов.
Личность Моисея, величайшего из пророков, занимает огромное место в Торе. Еврейская традиция подчеркивает, что никакой другой из пророков не говорил с Всевышним «лицом к лицу» (Числа 12:8, Втор. 34:10). Именно через него дана Тора, Пятикнижие Моисеево, ставшая фундаментом Западной цивилизации.
Однако этот величайший пророк был человеком — и это означает, что у него тоже бывали ошибки, и что он прошел в своем развитии определенный путь. Этот путь чрезвычайно важен, именно вокруг него разворачивается рассказ Торы, и потому мы предварим наш комментарий к книге Исход обзором личностного пути Моисея.
Как мы уже говорили в предисловии к книге Бытия, подход, которого мы придерживаемся, это «рассмотрение Праотцов в динамике их личностного развития». Такой подход почти не встречается в классических комментариях к Торе. Он опирается на учение р. И.Л. Ашкенази (Маниту), одного из крупнейших
каббалистов последнего столетия. В его семье, происходящей от одного из учеников Аризаля, этот подход передавался в течение столетий в рамках семейной традиции как «тайны каббалы» и не публиковался, поскольку считалось, что народ не был готов его воспринять. Однако наше поколение, по мнению р.Ашкенази-Маниту, способно принять и осознать этот подход.
В биографии Моисея есть несколько странных моментов.
Первая странность — это попытки Моисея отказаться от поручения Бога вывести евреев из Египта, которые мы видим в истории при «Неопалимой купине» («Несгорающий терновник», Исх. гл. 4). Моисей пять раз отказывается от этого поручения, ссылаясь всякий раз на новые причины. В конце концов, когда аргументы у Моисея заканчиваются, он просто просит Бога освободить его от этой задачи, говоря: «О, Господи! Пошли, через кого ни пошлешь» (4:13). После чего Всевышний гневается на него и почти силой заставляет выйти в путь.
Такой многократный отказ нельзя объяснить скромностью Моисея и даже «очень большой скромностью» (Числа 12:3). Из скромности можно отказаться один-два раза — но не пять. Это также вряд ли можно объяснить нерешительностью или неверием в свои силы и т.п. Наоборот, мы зачастую видим, что Моисей не колеблется, принимая очень резкие и ответственные решения. Например, увидев, что египтянин бьет еврея, Моисей убивает египтянина (2:11). На следующий день он видит ссору двух евреев и тут же вмешивается в нее (2:13). Убежав из Египта в чужую страну, Моисей вступается за девушек, которых обижают пастухи (2:17). Перед нами три вида конфликта: между неевреем и евреем, между двумя евреями и, наконец, между двумя неевреями — и Моисей, не колеблясь, вступает в каждый из них, стараясь восстановить справедливость. Да и в дальнейшем он не боится принимать критически важные решения даже с применением насилия: например, он повелел казнить всех евреев, поклонявшихся Золотому тельцу (32:27).
Также очевидно, что у Моисея нет заниженной самооценки — он осознает свой царский статус и поэтому вряд ли «стесняется» того великого лидерства, которое Бог хочет ему поручить.
И поэтому непонятно, по какой причине Моисей вначале не готов принять поручение, и почему он так долго и упорно отказывается, что это вызывает Божественный гнев?
Следующая странность — это история, когда Бог хотел наказать Моисея за то, что тот не сделал обрезание своему ребенку (4:24). Казалось бы, перед этим Бог уже добился согласия Моисея вывести евреев из Египта, и тут же на ночлеге Он хочет его умертвить. Какой в этом смысл? И почему Моисей, национальный лидер, не сделал сыну обрезание? Если же считать, что особых причин на это не было, и Моисей просто ошибся, решив, что в дороге обрезание новорожденному делать не обязательно, то почему Бог хочет умертвить Моисея за эту, казалось бы, небольшую ошибку?
Третья странность — это диалог Моисея с Богом на горе Синай после того, как евреи сделали Золотого тельца. В этом разговоре Бог предлагает Моисею уничтожить евреев и создать новый народ из самого Моисея, но Моисей отвергает это предложение, говоря: «Вспомни Авраама, Ицхака и Израиля, рабов Твоих» (32:13).
Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 2 - Исход
Orot Yerushalaim, 2021. — 554 с.
ISBN: 978-1-949900-12-5
Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 2 - Исход - Содержание
Благодарности
- Глава 1 ЛИЧНОСТЬ МОИСЕЯ И ДИНАМИКА ЕГО РАЗВИТИЯ
- Глава 2 ИСХОД КАК «КНИГА ОТКРОВЕНИЯ»
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [1] ШЕМОТ
- Глава 3 НАЧАЛО КНИГИ ИСХОД - ПЕРЕХОД ОТ СЕМЬИ К НАРОДУ
- Глава 4 РОЖДЕНИЕ И ЮНОСТЬ МОИСЕЯ
- Глава 5 НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА - ИЗБРАНИЕ МОИСЕЯ
- Глава 6 ПО ДОРОГЕ В ЕГИПЕТ
- Глава 7 ПЕРВЫЙ ПРИХОД К ФАРАОНУ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [2] ВАЭРА
- Глава 8 ПОДГОТОВКА К СТОЛКНОВЕНИЮ С ЕГИПТОМ
- Глава 9 ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (3) БО
- Глава 10 ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ - ЗАВЕРШЕНИЕ
- Глава 11 УСТАНОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ И ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР
- Глава 12 ИСХОД ИЗ ЕГИПТА
- Глава 13 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОЗЕЛИТОВ И ПАМЯТЬ ОБ ИСХОДЕ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (4) ВЕШАЛАХ
- Глава 14 ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ МОРЕ
- Глава 15 ОТ ЕГИПТА ДО СИНАЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (5) ИТРО
- Глава 16 СИНАЙСКИЙ ЗАВЕТ КАК ЦЕНТР КНИГИ ИСХОД
- Глава 17 РОЛЬ ИТРО В ТОРЕ
- Глава 18 ДАРОВАНИЕ ТОРЫ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (6) МИШПАТИМ
- Глава 19 ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТОРЫ
- Глава 20 ЗАВЕРШЕНИЕ ДАРОВАНИЯ ТОРЫ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (7) ТРУМА
- Глава 21 ХРАМ МОИСЕЯ И ХРАМ ААРОНА
- Глава 22 ХРАМ МОИСЕЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (8) ТЕЦАВЕ
- Глава 23 ХРАМ ААРОНА
- Глава 24 ПОМАЗАНИЕ И СЛУЖЕНИЕ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (9) КИ ТИСА
- Глава 25 РАЗДЕЛ КИ ТИСА: КРИЗИС С ЗОЛОТЫМ ТЕЛЬЦОМ
- Глава 26 ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ХРАМА
- Глава 27 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
- Глава 28 ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗАВЕТА
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (10) ВАЯКНЕЛЬ
- Глава 29 СОЗДАНИЕ СКИНИИ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (11) ПЕКУДЕЙ
- Глава 30 ЗАВЕРШЕНИЕ СКИНИИ И КНИГИ ИСХОД
No comments yet. Be the first!