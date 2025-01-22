Коль Менахем — издание Пятикнижия, которое мы назвали синагогальным, поскольку оно позволяет и следить за чтением свитка в синагоге, и изучать комментарии Раши. Кроме пяти книг Торы, сюда вошел дополнительный материал, ранее составлявший пять отдельных томов. Здесь также представлен более развернутый анализ гафтарот (глав из Пророков), о чем мы подробно расскажем далее; также в издание включены основные положения, касающиеся заповеди публичного чтения Торы и глав из Пророков.

Что может добавить наш современник к комментариям знаменитых раввинов двух минувших тысячелетий? Прежде всего — попытаться толковать Тору с учетом современных реалий, сделать размышления предшественников более доступными для читателей, тем самым открыв перед ними новые горизонты. Любавичский Ребе, комментируя Тору, достигал именно этой цели. Он находил слова, которые были понятны всем, в том числе женщинам, детям и даже неевреям, интересующимся этой темой. В своих толкованиях Ребе основывался на постулатах Талмуда, мидрашей, галахи, хасидских учений, передавая глубину сложных вопросов Торы со свойственной ему мудростью и проникновенностью. Корпус из более чем сотни опубликованных трудов свидетельствует, насколько сведущ был Ребе практически в каждой области знаний, будь то Пятикнижие, Талмуд, еврейская философия, этика (мусар) или каббала. Самый известный его труд носит незамысловатое название — Ликутей сихот(«Избранные беседы»), однако в этом тридцатидевятитомном собрании цитируются тысячи различных источников, а пояснения носят исчерпывающий характер.

Есть в Ликутей сихот тема, заслуживающая особого внимания. Речь идет о совершенно самобытных комментариях Ребе на комментарии к Пятикнижию великого Раши. Они называются Сихот Раши(«Беседыо комментариях Раши»).Весьма вероятно, что именно эти глубокие рассуждения Ребе, изложенные в доступной для понимания читателя форме, способны подвигнуть его к изучению Торы.

Комментариям Раши к Торе Ребе стал посвящать часть своих регулярных публичных выступлений с 1964 года (это произошло вскоре после кончины его матери). Так продолжалось до1988 года — к этому времени на данную тему состоялось более 800 бесед, которые были записаны и опубликованы. Ребе считал, что Раши писал свой комментарий так, чтобы он был понятен и ребенку, впервые приступившему к изучению Торы. Основанием для подобного вывода послужили слова самого Раши в одном из его комментариев: «Я пришел только для того, чтобы объяснить прямой смысл Писания» (см. Раши на Берешит,3:8). Именно поэтому, полагал Ребе, следует отклонить те из объяснений комментария великого мыслителя, которые требуют знания Талмуда и мидрашей — ведь ребенок, только приступающий к изучению Писания, еще не знает этих текстов.

В отличие от многих других комментаторов Раши, рассматривающих его слова через призму Талмуда и мидрашей,Ребе утверадал, что намерение Раши при написании комментария было иным. Понять любую его строчку можно:

а) применив простую логику, доступную пятилетнему ребенку,

б) основываясь на знании стиховТоры и комментариях Раши до определенного места.

Однако порой труднее всего найти самые простые ответы. Простота — истинный подвиг для интеллектуала, ведь чем более мастит ученый, тем труднее ему принять простую логику ребенка. Помимо текстов Хумаша и Онкелоса, а также перевода комментариев Раши, в издании представлены:

а) перевод Хумаша;

б) обсуждение классических вопросов;

в) согласно Сефер га-хинух, краткое изложение мицвот, которые содержатся в каждом недельном разделе;

г) комментарии Ребе, изложенные в четырех частях книги: 1) Торат Менахем(доступное толкование Торы); 2) «Искры хасидизма»; 3) «Напутствие» (практические рекомендации); 4) объяснение названий недельных разделов Торы.



Хумаш. Пять книг Торы с комментарием из классических раввинистических текстов и трудов Любавичского Ребе

Сост. X.Миллер ,־перевод с иврита Д. Сафронова ; перевод с английского и иврита М. Мирласа, Е.Левина, И. Сгрешинского

Москва : Книжники, 2024. —1632 с.

ISBN 978-5-9953-0905-5

Хумаш. Пять книг Торы с комментарием из классических раввинистических текстов и трудов Любавичского Ребе - Содержание

Специальные чтения и гафтарот

Указатель таблиц и диаграмм

Предисловие к изданию на английском языке

Предисловие

Чтение Торы в общине

Благословения на чтение Торы

Недельные разделы Торы

Книга Берешит

Книга Шмот

Книга Ваикра

Книга Бемидбар

Книга Дварим

Гафтара

Итоговые таблицы храмовых пожертвований

Список заповедей

Приложение

Библиография