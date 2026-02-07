Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 4 - Числа
Мы уже упоминали о том, что книги Торы имели в еврейской традиции по два названия: одно отражало тему книги, другое соответствовало ее первым словам. Первое название, переведенное на греческий и латынь, а с них на другие языки, закрепилось в европейской культуре, а второе закрепилось в еврейской терминологии. В частности, четвертая книга Торы, которая в иврите сегодня обычно называется Бемидбар, «В Пустыне» - в древности называлась Хумаш ha-пекудим, «Книга исчислений», что в европейской традиции превратилось в Numeri, «Числа» или «Книга Чисел». Ниже мы будем использовать термин «Книга Чисел» для названия всей книги, а «Бемидбар» - для названия ее первого недельного раздела.
Книга Чисел - это книга дороги. Сорокалетнее скитание было необходимо для трансформации народа. Рабы египетские продолжали ощущать себя рабами даже выйдя из Египта, поэтому поколение Исхода оказалось также и поколением пустыни: оно умерло, не дойдя до Страны Обетованной. Стать же свободными людьми и войти в Страну Израиля смогли только их потомки. Но не следует думать, что следующее поколение автоматически вырастает достойными людьми, вырасти на свободе - это еще не достаточно. Оно может обрести себя только пройдя через череду кризисов, необходимых для обретения истинной свободы и ответственности.
Рав Ц.-Й. Кук отмечал в связи с этим, что есть «Тора спокойствия», домашняя Тора, и есть «Тора дороги», Тора в пути. Путь изменяет идущего по нему. Проблемы, зачастую не заметные в период стабильности, выявляются и обостряются, как только начинается движение.
Книга Чисел начинается с пересчета и порядка, после чего следует описание проблем. Сначала идут кризисы личности, затем кризисы социума: непонимание Торы, непонимание Страны, непонимание структуры народа Израиля, непонимание отношений с народами мира. Как мы увидим ниже, каждый из недельных разделов Книги Чисел посвящен одному из таких кризисов. Каждая из составляющих еврейской идентичности по очереди рассматривается и исправляется.
Пройдя через серию кризисов на всех уровнях устройства общества, народ перестраивается. Когда все трансформации завершаются, то в разделе Пинхас, в конце Книги Чисел, снова происходит подсчет, и дальше евреи могут идти на завоевание Страны.
Таким образом, пересчеты и упорядочение структуры - это как бы «скобки» Книги Чисел, открывающие и закрывающие ее, а преодоление кризисов - собственно содержание книги.

Orot Yerushalaim, 2021. — 512 с.
ISBN: 978-1-949900-13-2

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 4 - Числа - Содержание

Глава 1 КНИГА ЧИСЕЛ. ОБЩИЙ ОБЗОР
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [1] БЕМИДБАР
  • Глава 2 ИСЧИСЛЕНИЕ НАРОДА
  • Глава 3 ИСЧИСЛЕНИЕ ЛЕВИТОВ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [2] НАСО
  • Глава 4 ЛЕВИТЫ, ПЕРЕНОСЯЩИЕ СКИНИЮ
  • Глава 5 ПРИБЛИЖЕНИЕ И ОТДАЛЕНИЕ ОТ СВЯТОСТИ
  • Глава 6. ДАРЫ КНЯЗЕЙ НА СКИНИЮ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [3] БЕЬААЛОТХА
  • Глава 7 РАЗДЕЛ БЕЬААЛОТХА - ОБЩИЙ СМЫСЛ
  • Глава 8 ПОДГОТОВКА К ВЫХОДУ В ПУТЬ
  • Глава 9 НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [4] ШЛАХ
  • Глава 10 ПОСЫЛАНИЕ РАЗВЕДЧИКОВ
  • Глава 11 ЗАПОВЕДИ, СВЯЗАННЫЕ СО СКИТАНИЕМ ПО ПУСТЫНЕ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [5] КОРАХ
  • Глава 12 МЯТЕЖ КОРАХА
  • Глава 13 ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ДУХОВНОЙ ИЕРАРХИИ
  • Глава 14 ВТОРАЯ ЧАСТЬ КНИГИ ЧИСЕЛ. ОБЩИЙ ОБЗОР
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [6] ХУКАТ
  • Глава 15 ОЧИЩЕНИЕ КРАСНОЙ КОРОВОЙ
  • Глава 16 ВОДА ИЗ СКАЛЫ
  • Глава 17 КОНФЛИКТЫ С ЭДОМОМ И АРАДОМ
  • Глава 18 МЕДНЫЙ ЗМЕЙ
  • Глава 19 ЗАВОЕВАНИЕ ЗАИОРДАНЬЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [7] БАЛАК
  • Глава 20 ПРИГЛАШЕНИЕ БИЛЪАМА
  • Глава 21 ПРОРОЧЕСТВА БИЛЪАМА
  • Глава 22 ПОПЫТКА СОВРАЩЕНИЯ ИЗРАИЛЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [8] ПИНХАС
  • Глава 23 ПОСЛЕДСТВИЯ ПОПЫТОК СОБЛАЗНЕНИЯ
  • Глава 24 ПЕРЕПИСЬ НАРОДА, РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ И СМЕНА ВЛАСТИ
  • Глава 25 ХРАМОВЫЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [9] МАТОТ
  • Глава 26 ОБЕТЫ
  • Глава 27 ВОЙНАС МИДЬЯНОМ
  • Глава 28 ГАД И РЕУВЕН ПОСЕЛЯЮТСЯ В ЗАИОРДАНЬЕ
  • Глава 29 ИТОГ ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ПУСТЫНЮ
  • Глава 30 ХАНААНСКИЕ НАРОДЫ И ГРАНИЦЫ СТРАНЫ
  • Глава 31 ГОРОДА-УБЕЖИЩА
  • Глава 32 ЗАВЕРШЕНИЕ КНИГИ ЧИСЕЛ
