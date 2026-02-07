Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 4 - Числа

Мы уже упоминали о том, что книги Торы имели в еврейской традиции по два названия: одно отражало тему книги, другое соответствовало ее первым словам. Первое название, переведенное на греческий и латынь, а с них на другие языки, закрепилось в европейской культуре, а второе закрепилось в еврейской терминологии. В частности, четвертая книга Торы, которая в иврите сегодня обычно называется Бемидбар, «В Пустыне» - в древности называлась Хумаш ha-пекудим, «Книга исчислений», что в европейской традиции превратилось в Numeri, «Числа» или «Книга Чисел». Ниже мы будем использовать термин «Книга Чисел» для названия всей книги, а «Бемидбар» - для названия ее первого недельного раздела.

Книга Чисел - это книга дороги. Сорокалетнее скитание было необходимо для трансформации народа. Рабы египетские продолжали ощущать себя рабами даже выйдя из Египта, поэтому поколение Исхода оказалось также и поколением пустыни: оно умерло, не дойдя до Страны Обетованной. Стать же свободными людьми и войти в Страну Израиля смогли только их потомки. Но не следует думать, что следующее поколение автоматически вырастает достойными людьми, вырасти на свободе - это еще не достаточно. Оно может обрести себя только пройдя через череду кризисов, необходимых для обретения истинной свободы и ответственности.

Рав Ц.-Й. Кук отмечал в связи с этим, что есть «Тора спокойствия», домашняя Тора, и есть «Тора дороги», Тора в пути. Путь изменяет идущего по нему. Проблемы, зачастую не заметные в период стабильности, выявляются и обостряются, как только начинается движение.

Книга Чисел начинается с пересчета и порядка, после чего следует описание проблем. Сначала идут кризисы личности, затем кризисы социума: непонимание Торы, непонимание Страны, непонимание структуры народа Израиля, непонимание отношений с народами мира. Как мы увидим ниже, каждый из недельных разделов Книги Чисел посвящен одному из таких кризисов. Каждая из составляющих еврейской идентичности по очереди рассматривается и исправляется.

Пройдя через серию кризисов на всех уровнях устройства общества, народ перестраивается. Когда все трансформации завершаются, то в разделе Пинхас, в конце Книги Чисел, снова происходит подсчет, и дальше евреи могут идти на завоевание Страны.

Таким образом, пересчеты и упорядочение структуры - это как бы «скобки» Книги Чисел, открывающие и закрывающие ее, а преодоление кризисов - собственно содержание книги.