Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 5 - Второзаконие
Книга Второзакония это предсмертная речь Моисея, его «религиозно-политическое завещание».
Она обсуждает реализацию Торы в рамках еврейского государства в Стране Израиля - поскольку полноценная реализация Торы может быть осуществлена только на общенациональном, а не на индивидуальном уровне. Религиозный аспект книги неотделим от государственно-политического, а субъектом религии является народ как единое целое, и диалог с Богом ведет весь народ, в рамках своей государственной жизни, а не только отдельная личность.
Предыдущие книги Торы обсуждали общие принципы построения религиозной жизни - но перейдя Иордан надо будет заняться их реализацией, и поэтому Моисей дополняет Учение, переданное народу ранее, и описывает его государственно-политический аспект. Еврейское государство строится для того, чтобы святость могла стать основой жизни не только для индивидуума, но и для всего народа в целом.
Моисей произносит свою речь, составившую книгу Второзакония, в ситуации, когда Всевышний не позволил ему перейти Иордан и руководить еврейским народом при завоевании Страны. Поэтому его подход меняется: он должен перестроиться от непосредственного руководства в реальном времени к формулировке общих указаний, которые народ будет осуществлять теперь уже самостоятельно. Из школы, где учитель руководил каждым их шагом - учеников пора выпускать в самостоятельную жизнь. Такое изменение подхода является причиной резкой смены стиля и характера изложения. Поэтому книга Второзакония во многих аспектах отличается от предыдущих четырех книг Торы; подробнее мы обсудим это ниже.
Книга Второзакония это как бы «повторение сказанного в Торе с новой точки зрения»: какие-то аспекты остаются в неизменном виде, какие-то корректируются, к ним добавляются новые, но в целом это та же Тора применительно к новым условиям.
Ввиду такого характера книги, в древности она называлась Мишне Тора, буквально «Повторение Учения» (само выражение Мишне Тора появляется в стихе 17:18, где означает «копия рукописи Торы»).
Поскольку в греческой культуре (и далее в христианстве) распространился односторонний взгляд на Тору как на «Закон», что намного уже чем «Учение», - слова Мишне Тора были переведены в Септуагинте (и далее во всей христианской культуре) как Деутерономион, т.е. «Повторение Закона, ВтороЗаконие», хотя правильнее был бы термин «ВтороУчение».
Позже в еврейской традиции начали называть книги Пятикнижня не по их основным темам, а по первым словам, и тогда эта книга стала называться Дварим, «Слова, Речи».
Таким образом, название «Второзаконие» является аутентичным названием книги, хотя и неточно переведенным; и по- этому мы будем использовать его для названия книги как целого, а название Дварим используем для первого из ее недельных разделов.

Orot Yerushalaim, 2021. — 616 с.
ISBN: 978-1-949900-14-9

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 5 - Второзаконие - Содержание

  • Глава 1 КНИГА ВТОРОЗАКОНИЯ. ОБЩИЙ ОБЗОР
  • Глава 2 ТРАНСФОРМАЦИЯ МОИСЕЯ И ЕГО НОВЫЙ ПОДХОД
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [1] ДВАРИМ
  • Глава 3 ПЕРВАЯ РЕЧЬ МОИСЕЯ: НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕТРОСПЕКТИВА
  • Глава 4 ЗАВОЕВАНИЕ ЗАИОРДАНЬЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [2] ВАЭТХАНАН
  • Глава 5 МОЛИТВА МОИСЕЯ О ВХОДЕ В ХАНААН
  • Глава 6 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТОРЫ
  • Глава 7 ВТОРАЯ РЕЧЬ МОИСЕЯ: РЕТРОСПЕКЦИЯ ЗАВЕТА
  • Глава 8 ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ В СТРАНЕ ИЗРАИЛЯ
  • Глава 9 КРИЗИСЫ ПРИ ЗАВОЕВАНИИ СТРАНЫ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [3] ЭКЕВ
  • Глава 10 СТРАНА РЕАГИРУЕТ НА ПОВЕДЕНИЕ НАРОДА
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [4] РЕЭ
  • Глава 11 ОТДАЛЕНИЕ ОТ ОБЫЧАЕВ ИДОЛОПОКЛОНСТВА
  • Глава 12 СВЯТОСТЬ ВСЕГО НАРОДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
  • Глава 13 ПРАЗДНИКИ ПАЛОМНИЧЕСТВА
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [5] ШОФТИМ
  • Глава 14 ЧЕТЫРЕ ВЕТВИ ВЛАСТИ В ЕВРЕЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
  • Глава 15 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ГОСУДАРСТВА
  • Глава 16 ЗАКОНЫ ВОЙНЫ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [6] КИ ТЕЦЕ
  • Глава 17 ЖЕНЫ И ДЕТИ
  • Глава 18 ПРОЯВЛЕНИЕ УВАЖЕНИЯ К ЧЕЛОВЕКУ И К ПРИРОДЕ
  • Глава 19 СВЯТОСТЬ БРАКА
  • Глава 20 СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [7] КИ ТАВО
  • Глава 21 ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ И ДЕСЯТИНЫ
  • Глава 22 БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ НА ГРИЗИМ И ЭЙВАЛЬ
  • Глава 23 ЗАВЕТ В СТЕПЯХ МОАВА
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [8] НИЦАВИМ
  • Глава 24 ЗАВЕТ ИЗГНАНИЯ И ВОЗВРАЩЕНИЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [9] ВАЙЕЛЕХ
  • Глава 25 ПЕРЕДАЧА РУКОВОДСТВА ОТ МОИСЕЯ К ИЕИОШУА
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [10] ЬААЗИНУ
  • Глава 26 ПЕСНЬ МОИСЕЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ [11] ВЕ ЗОТ ЬАБРАХА
  • Глава 27 МОИСЕЙ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ НАРОД
  • Глава 28 СМЕРТЬ МОИСЕЯ
Related Books

All Books