Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный комментарий к Пятикнижию - Том 5 - Второзаконие

Книга Второзакония это предсмертная речь Моисея, его «религиозно-политическое завещание».

Она обсуждает реализацию Торы в рамках еврейского государства в Стране Израиля - поскольку полноценная реализация Торы может быть осуществлена только на общенациональном, а не на индивидуальном уровне. Религиозный аспект книги неотделим от государственно-политического, а субъектом религии является народ как единое целое, и диалог с Богом ведет весь народ, в рамках своей государственной жизни, а не только отдельная личность.

Предыдущие книги Торы обсуждали общие принципы построения религиозной жизни - но перейдя Иордан надо будет заняться их реализацией, и поэтому Моисей дополняет Учение, переданное народу ранее, и описывает его государственно-политический аспект. Еврейское государство строится для того, чтобы святость могла стать основой жизни не только для индивидуума, но и для всего народа в целом.

Моисей произносит свою речь, составившую книгу Второзакония, в ситуации, когда Всевышний не позволил ему перейти Иордан и руководить еврейским народом при завоевании Страны. Поэтому его подход меняется: он должен перестроиться от непосредственного руководства в реальном времени к формулировке общих указаний, которые народ будет осуществлять теперь уже самостоятельно. Из школы, где учитель руководил каждым их шагом - учеников пора выпускать в самостоятельную жизнь. Такое изменение подхода является причиной резкой смены стиля и характера изложения. Поэтому книга Второзакония во многих аспектах отличается от предыдущих четырех книг Торы; подробнее мы обсудим это ниже.

Книга Второзакония это как бы «повторение сказанного в Торе с новой точки зрения»: какие-то аспекты остаются в неизменном виде, какие-то корректируются, к ним добавляются новые, но в целом это та же Тора применительно к новым условиям.

Ввиду такого характера книги, в древности она называлась Мишне Тора, буквально «Повторение Учения» (само выражение Мишне Тора появляется в стихе 17:18, где означает «копия рукописи Торы»).

Поскольку в греческой культуре (и далее в христианстве) распространился односторонний взгляд на Тору как на «Закон», что намного уже чем «Учение», - слова Мишне Тора были переведены в Септуагинте (и далее во всей христианской культуре) как Деутерономион, т.е. «Повторение Закона, ВтороЗаконие», хотя правильнее был бы термин «ВтороУчение».

Позже в еврейской традиции начали называть книги Пятикнижня не по их основным темам, а по первым словам, и тогда эта книга стала называться Дварим, «Слова, Речи».

Таким образом, название «Второзаконие» является аутентичным названием книги, хотя и неточно переведенным; и по- этому мы будем использовать его для названия книги как целого, а название Дварим используем для первого из ее недельных разделов.