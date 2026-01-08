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Тора - Комментарии Абарбанеля - Берешит 1

Тора с комментариями рабби Ицхака Абарбанеля - В 9 томах
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Philosophy, Jewish Texts Library
Series Библиотека еврейских текстов. Первоисточники (25 books)
Библиотека еврейских текстов. Первоисточники
Рабби Ицхак Абарбанель (Абраванель, 1437-1508) — комментатор Писания, мыслитель, государственный деятель и плодовитый автор. Один из важнейших его трудов — обширный комментарий к Танаху. В этом комментарии Абарбанель делит текст на тематические отрывки, задает вопросы, приводит и, как правило, отвергает ответы на них, данные его предшественниками, а затем пространно излагает собственную интерпретацию текста. В своих трудах Абарбанель выступает против крайнего рационализма философской экзегезы Писания, но и сам не чуждается философского подхода, особенно в комментарии к Пятикнижию. Он избегает каббалистических интерпретаций, но полагает, что Тора, в дополнение к явному, очевидному содержанию, имеет и скрытый смысл. В своих комментариях Абарбанель много и подробно цитирует талмудические источники и мидраши, но нередко позволяет себе не соглашаться с ними. Среди особенностей его подхода к толкованию Писания можно отметить сравнение социальной структуры общества эпохи Танаха с современным ему европейским обществом (например, анализ монархического правления) и полемику, которую он ведет с христианскими комментаторами. Во введениях к своим комментариям он анализирует содержание книг Писания и их структуру.
В данном томе мы предлагаем читателю первую часть русского перевода Пятикнижия с объяснениями рабби Ицхака Абарбанеля — перевод его комментария к первым трем главам книги Берешит. В основе перевода текста Пятикнижия лежит русский перевод, опубликованный в изданиях комментариев Раши и р. Аврагама Ибн-Эзры издательства «Книжники», с необходимыми изменениями, соответствующими пониманию Абарбанеля. Отметим, что в нескольких случаях, когда Абарбанель приводит в комментариях разные варианты понимания слов Пятикнижия, мы оставляем эти слова на иврите. Ивритский текст Торы следует современным выверенным изданиям.
Перевод текста комментария Абарбанеля основывается на академическом издании, в последние двадцать лет опубликованном в издательстве «Хорев». Большую часть этих комментариев (в частности, комментарий к книге Берешит, Иерусалим, 2007 г.) подготовил р. Йеѓуда Шавив (1941–2018). В своем издании этого комментария он приводит вариации текста в первом печатном издании (Венеция, 1579 г.) и в рукописных версиях, дает объяснения и ссылки на источники.
Русский перевод комментария Абарбанеля учитывает опыт перевода традиционных еврейских комментариев и других источников (например, комментариев Раши и Ибн- Эзры, мидраша Берешит раба, «Путеводителя растерянных» Рамбама и «Войн Господа» Ральбага) и нееврейской философской литературы данного периода. Перевод комментария сопровождает достаточно пространный субкомментарий, в котором разъясняются трудные для понимания места и малознакомые русскоязычному читателю понятия, приводится информация об упомянутых Абарбанелем авторах или трудах. В нашем субкомментарии мы также анализируем цитируемые Абарбанелем талмудические источники и труды предшествующих ему комментаторов Писания и средневековых мыслителей, как еврейских, так и нееврейских. При необходимости мы излагаем и взгляды современных исследователей на творчество дона Ицхака Абарбанеля и затрагиваемые его комментарием темы.

Тора с комментариями рабби Ицхака Абарбанеля - В 9 томах

Москва : ИД “Книжники” — 2021.
(Библиотека еврейских текстов Первоисточники).
ISBN 978-5-906999-77-1

Том 1 - Книга Берешит - Раздел Берешит [“В начале”]. Сотворение мира (гл. 1-3)

5782/2021 - 416 с.
ISBN 978-5-906999-81-8
Перевод Меир Левинов
Перевод статьи Э. Лауи Яаков Синичкин
Научное редактирование Ицхак Стрешинский
Примечания Меир Левинов, Ицхак Стрешинский

Тора с комментариями рабби Ицхака Абарбанеля. Книга Берешит. Раздел Берешит [“В начале”]. Сотворение мира (гл. 1-3) - Содержание

Предисловие научного редактора
Эрик Лауи - Ицхак Абарбанель. Еврейское изучение писания от Средневековья к Возрождению
ГЛАВА 1
בראשית א, א-ה Берешит 1:1-5
בראשית א, ו - ח Берешит 1:6-8
בראשית א, ט-יג Берешит 1:9-13
בראשית א, יד Берешит 1:14-19
בראשית א, כ - בג Берешит 1:20-23
בראשית א, בד - לא Берешит 1:24-31
ГЛАВА 2
בראשית ב, א-ג Берешит 2:1-3
ГЛАВА 2-3
בראשית ב, ד - ג, בד Берешит 2:4-3:24
Избранная библиография
Views 1 550
Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (12 comments)

Y
youesxatos 3 years ago

Благодарность за труд.
E
esxatos 4 years ago

Первый том на ура!!!
A
Aleks1974 4 years ago

Мир и благодать, всем читающим. Готов участвовать.

 
S
Sklyar 4 years ago

Да жалко батюшку Виктора Пасечнюка отстранили, а то бы он поучаствовал, что-то смотрю на фейсбуке у него статус  Азъ, прахъ и пепелъ: אנכי עפר ואפר (Быт.18:27)
E
esxatos 4 years ago

Ой, я уж испугался было...  Работает он!!!
E
esxatos 4 years ago

еще один человек будет - не пишет комментарии принципиально - вот как только его не забыть...
F
Franckevic 4 years ago
Здравствуйте, я буду брать, спасибо вам
G
grehoved 4 years ago

Очень хочу участвовать. И, наверное, учитывая все сложности, стоит под каждый очередной том проводить такой опрос.
S
Sklyar 4 years ago



Опрос по целевой программе - кто желает приобретать тома этого издания - напишите об этом в комментариях - 29/10/2021

Пожертвование за 1 том: для членов клуба 400₽|500₽ - не членов клуба

Обычно целевые выкупают 2-3 чел, что не покрывает затраты даже на приобретение книги.

Первый том стоит 2000 руб, если желающих окажется мало, мы не сможем покупать тома этого издания.



 

Опрос по целевой программе - кто желает приобретать тома этого издания - напишите об этом в комментариях.

Пожертвование за 1 том: для членов клуба 400₽|500₽ - не членов клуба

Обычно целевые выкупают 2-3 чел, что не покрывает затраты даже на приобретение книги.

Первый том стоит 2000 руб, если желающих окажется мало, мы не сможем покупать тома этого издания.



 

Я как минимум первый том буду участвовать, на сколько лет интересно запланировано издание, вот мидраши почти 10 лет издаются только 5 томов. Только перевод через систему быстрых платежей чтобы без комиссии ...
E
esxatos 4 years ago

Таки да...иные серии у "Книжников" идут туго... Но вроде бы все тома на "Берешит" обещали до Нового года.
Посмотрим, если наберется хотя бы 4-5 желающих, то купим книгу, иначе большая нагрузка на клуб...
S
Sklyar 4 years ago

Конечно все тома это очень хорошо, но и книга Берешит, тоже не плохо, основное это разделение родов от Авраама, на родоначальников ислама, иудаизма, христианства и индуизма (включая буддизм), далее уже просто "свидетельские показания" ... конечно бумажные тома это для книжного шкафа большая радость, вот 5 ноября у меня будет 5 томов Мидраш раба ...
I
ilyashabalin 4 years ago
Мне это интересно приобрести это издание

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