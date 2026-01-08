Библиотека еврейских текстов. Первоисточники

Рабби Ицхак Абарбанель (Абраванель, 1437-1508) — комментатор Писания, мыслитель, государственный деятель и плодовитый автор. Один из важнейших его трудов — обширный комментарий к Танаху. В этом комментарии Абарбанель делит текст на тематические отрывки, задает вопросы, приводит и, как правило, отвергает ответы на них, данные его предшественниками, а затем пространно излагает собственную интерпретацию текста. В своих трудах Абарбанель выступает против крайнего рационализма философской экзегезы Писания, но и сам не чуждается философского подхода, особенно в комментарии к Пятикнижию. Он избегает каббалистических интерпретаций, но полагает, что Тора, в дополнение к явному, очевидному содержанию, имеет и скрытый смысл. В своих комментариях Абарбанель много и подробно цитирует талмудические источники и мидраши, но нередко позволяет себе не соглашаться с ними. Среди особенностей его подхода к толкованию Писания можно отметить сравнение социальной структуры общества эпохи Танаха с современным ему европейским обществом (например, анализ монархического правления) и полемику, которую он ведет с христианскими комментаторами. Во введениях к своим комментариям он анализирует содержание книг Писания и их структуру.

В данном томе мы предлагаем читателю первую часть русского перевода Пятикнижия с объяснениями рабби Ицхака Абарбанеля — перевод его комментария к первым трем главам книги Берешит. В основе перевода текста Пятикнижия лежит русский перевод, опубликованный в изданиях комментариев Раши и р. Аврагама Ибн-Эзры издательства «Книжники», с необходимыми изменениями, соответствующими пониманию Абарбанеля. Отметим, что в нескольких случаях, когда Абарбанель приводит в комментариях разные варианты понимания слов Пятикнижия, мы оставляем эти слова на иврите. Ивритский текст Торы следует современным выверенным изданиям.

Перевод текста комментария Абарбанеля основывается на академическом издании, в последние двадцать лет опубликованном в издательстве «Хорев». Большую часть этих комментариев (в частности, комментарий к книге Берешит , Иерусалим, 2007 г.) подготовил р. Йеѓуда Шавив (1941–2018). В своем издании этого комментария он приводит вариации текста в первом печатном издании (Венеция, 1579 г.) и в рукописных версиях, дает объяснения и ссылки на источники.



Русский перевод комментария Абарбанеля учитывает опыт перевода традиционных еврейских комментариев и других источников (например, комментариев Раши и Ибн- Эзры, мидраша Берешит раба , «Путеводителя растерянных» Рамбама и «Войн Господа» Ральбага) и нееврейской философской литературы данного периода. Перевод комментария сопровождает достаточно пространный субкомментарий, в котором разъясняются трудные для понимания места и малознакомые русскоязычному читателю понятия, приводится информация об упомянутых Абарбанелем авторах или трудах. В нашем субкомментарии мы также анализируем цитируемые Абарбанелем талмудические источники и труды предшествующих ему комментаторов Писания и средневековых мыслителей, как еврейских, так и нееврейских. При необходимости мы излагаем и взгляды современных исследователей на творчество дона Ицхака Абарбанеля и затрагиваемые его комментарием темы.

Тора с комментариями рабби Ицхака Абарбанеля - В 9 томах

Москва : ИД “Книжники” — 2021.

(Библиотека еврейских текстов Первоисточники).

ISBN 978-5-906999-77-1

Том 1 - Книга Берешит - Раздел Берешит [“В начале”]. Сотворение мира (гл. 1-3)

5782/2021 - 416 с.

ISBN 978-5-906999-81-8

Перевод Меир Левинов

Перевод статьи Э. Лауи Яаков Синичкин

Научное редактирование Ицхак Стрешинский

Примечания Меир Левинов, Ицхак Стрешинский

Тора с комментариями рабби Ицхака Абарбанеля. Книга Берешит. Раздел Берешит [“В начале”]. Сотворение мира (гл. 1-3) - Содержание

Предисловие научного редактора

Эрик Лауи - Ицхак Абарбанель. Еврейское изучение писания от Средневековья к Возрождению

ГЛАВА 1

בראשית א, א-ה Берешит 1:1-5

בראשית א, ו - ח Берешит 1:6-8

בראשית א, ט-יג Берешит 1:9-13

בראשית א, יד Берешит 1:14-19

בראשית א, כ - בג Берешит 1:20-23

בראשית א, בד - לא Берешит 1:24-31

ГЛАВА 2

בראשית ב, א-ג Берешит 2:1-3

ГЛАВА 2-3

בראשית ב, ד - ג, בד Берешит 2:4-3:24

Избранная библиография