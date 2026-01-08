Тора - Комментарии Абарбанеля - Берешит 1
Библиотека еврейских текстов. Первоисточники
Рабби Ицхак Абарбанель (Абраванель, 1437-1508) — комментатор Писания, мыслитель, государственный деятель и плодовитый автор. Один из важнейших его трудов — обширный комментарий к Танаху. В этом комментарии Абарбанель делит текст на тематические отрывки, задает вопросы, приводит и, как правило, отвергает ответы на них, данные его предшественниками, а затем пространно излагает собственную интерпретацию текста. В своих трудах Абарбанель выступает против крайнего рационализма философской экзегезы Писания, но и сам не чуждается философского подхода, особенно в комментарии к Пятикнижию. Он избегает каббалистических интерпретаций, но полагает, что Тора, в дополнение к явному, очевидному содержанию, имеет и скрытый смысл. В своих комментариях Абарбанель много и подробно цитирует талмудические источники и мидраши, но нередко позволяет себе не соглашаться с ними. Среди особенностей его подхода к толкованию Писания можно отметить сравнение социальной структуры общества эпохи Танаха с современным ему европейским обществом (например, анализ монархического правления) и полемику, которую он ведет с христианскими комментаторами. Во введениях к своим комментариям он анализирует содержание книг Писания и их структуру.
В данном томе мы предлагаем читателю первую часть русского перевода Пятикнижия с объяснениями рабби Ицхака Абарбанеля — перевод его комментария к первым трем главам книги Берешит. В основе перевода текста Пятикнижия лежит русский перевод, опубликованный в изданиях комментариев Раши и р. Аврагама Ибн-Эзры издательства «Книжники», с необходимыми изменениями, соответствующими пониманию Абарбанеля. Отметим, что в нескольких случаях, когда Абарбанель приводит в комментариях разные варианты понимания слов Пятикнижия, мы оставляем эти слова на иврите. Ивритский текст Торы следует современным выверенным изданиям.
Перевод текста комментария Абарбанеля основывается на академическом издании, в последние двадцать лет опубликованном в издательстве «Хорев». Большую часть этих комментариев (в частности, комментарий к книге Берешит, Иерусалим, 2007 г.) подготовил р. Йеѓуда Шавив (1941–2018). В своем издании этого комментария он приводит вариации текста в первом печатном издании (Венеция, 1579 г.) и в рукописных версиях, дает объяснения и ссылки на источники.
Русский перевод комментария Абарбанеля учитывает опыт перевода традиционных еврейских комментариев и других источников (например, комментариев Раши и Ибн- Эзры, мидраша Берешит раба, «Путеводителя растерянных» Рамбама и «Войн Господа» Ральбага) и нееврейской философской литературы данного периода. Перевод комментария сопровождает достаточно пространный субкомментарий, в котором разъясняются трудные для понимания места и малознакомые русскоязычному читателю понятия, приводится информация об упомянутых Абарбанелем авторах или трудах. В нашем субкомментарии мы также анализируем цитируемые Абарбанелем талмудические источники и труды предшествующих ему комментаторов Писания и средневековых мыслителей, как еврейских, так и нееврейских. При необходимости мы излагаем и взгляды современных исследователей на творчество дона Ицхака Абарбанеля и затрагиваемые его комментарием темы.
Тора с комментариями рабби Ицхака Абарбанеля - В 9 томах
Москва : ИД “Книжники” — 2021.
(Библиотека еврейских текстов Первоисточники).
ISBN 978-5-906999-77-1
ISBN 978-5-906999-77-1
Том 1 - Книга Берешит - Раздел Берешит [“В начале”]. Сотворение мира (гл. 1-3)
5782/2021 - 416 с.
ISBN 978-5-906999-81-8
Перевод Меир Левинов
Перевод статьи Э. Лауи Яаков Синичкин
Научное редактирование Ицхак Стрешинский
Примечания Меир Левинов, Ицхак Стрешинский
Тора с комментариями рабби Ицхака Абарбанеля. Книга Берешит. Раздел Берешит [“В начале”]. Сотворение мира (гл. 1-3) - Содержание
Предисловие научного редактора
Эрик Лауи - Ицхак Абарбанель. Еврейское изучение писания от Средневековья к Возрождению
ГЛАВА 1
בראשית א, א-ה Берешит 1:1-5
בראשית א, ו - ח Берешит 1:6-8
בראשית א, ט-יג Берешит 1:9-13
בראשית א, יד Берешит 1:14-19
בראשית א, כ - בג Берешит 1:20-23
בראשית א, בד - לא Берешит 1:24-31
ГЛАВА 2
בראשית ב, א-ג Берешит 2:1-3
ГЛАВА 2-3
בראשית ב, ד - ג, בד Берешит 2:4-3:24
Избранная библиография
Благодарность за труд.
Первый том на ура!!!
Мир и благодать, всем читающим. Готов участвовать.
Да жалко батюшку Виктора Пасечнюка отстранили, а то бы он поучаствовал, что-то смотрю на фейсбуке у него статус Азъ, прахъ и пепелъ: אנכי עפר ואפר (Быт.18:27)
Ой, я уж испугался было... Работает он!!!
еще один человек будет - не пишет комментарии принципиально - вот как только его не забыть...
Очень хочу участвовать. И, наверное, учитывая все сложности, стоит под каждый очередной том проводить такой опрос.
Опрос по целевой программе - кто желает приобретать тома этого издания - напишите об этом в комментариях - 29/10/2021
Пожертвование за 1 том: для членов клуба 400₽|500₽ - не членов клуба
Обычно целевые выкупают 2-3 чел, что не покрывает затраты даже на приобретение книги.
Первый том стоит 2000 руб, если желающих окажется мало, мы не сможем покупать тома этого издания.
Опрос по целевой программе - кто желает приобретать тома этого издания - напишите об этом в комментариях.
Пожертвование за 1 том: для членов клуба 400₽|500₽ - не членов клуба
Обычно целевые выкупают 2-3 чел, что не покрывает затраты даже на приобретение книги.
Первый том стоит 2000 руб, если желающих окажется мало, мы не сможем покупать тома этого издания.
Я как минимум первый том буду участвовать, на сколько лет интересно запланировано издание, вот мидраши почти 10 лет издаются только 5 томов. Только перевод через систему быстрых платежей чтобы без комиссии ...
Таки да...иные серии у "Книжников" идут туго... Но вроде бы все тома на "Берешит" обещали до Нового года.
Посмотрим, если наберется хотя бы 4-5 желающих, то купим книгу, иначе большая нагрузка на клуб...
Конечно все тома это очень хорошо, но и книга Берешит, тоже не плохо, основное это разделение родов от Авраама, на родоначальников ислама, иудаизма, христианства и индуизма (включая буддизм), далее уже просто "свидетельские показания" ... конечно бумажные тома это для книжного шкафа большая радость, вот 5 ноября у меня будет 5 томов Мидраш раба ...