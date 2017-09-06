Библеистика и Иудаика

«Книга Авраама, называемая “Книгой Созидания”» — одно из наиболее влиятельных сочинений мистико-гностического толка в истории мировой мысли. Она была создана, вероятно, между III и VI вв. н. э. Данное произведение претендует на выявление сущностных элементов космогенеза и антропогенеза, постижение глубинных основ мироздания; в нем лаконично описываются фундаментальные принципы функционирования универсума и человека Перед умственным взором читателя созидается вселенная, в которой преодолены границы между априорными перво- принципами, духовным и материальным.

О сефирот говорится в первой главе «Книги Созидания».

Это — глубинные принципы мироздания , связанные с Началом (креационистский аспект) и Концом (эсхатологизм) мира о лама (семантическое поле последнего понятия также включает временной аспект ), Добром и Злом (этический аспект),

а также с шестью пространственными измерениями (высота, глубина, четыре стороны света).

Книга Авраама, называемая Книгой Созидания

Пер. с иврита, предисл. и коммент. И. Р. Тантлевского.

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. — 161 с.

ISBN 978-5-288-04243-0

Игорь Тантлевский - Книга Авраама, называемая Книгой Созидания - Содержание

Предисловие

Примечания к предисловию

Глава I

Глава II

Глава III

Глава IV

Глава V

Примечания к тексту перевода

Список цитируемой литературы

Игорь Тантлевский - Книга Авраама, называемая Книгой Созидания - Предисловие

Двадцать две буквы —

Он вырезал их, высек их,

взвесил их, (взаимо)заменял их, сложил их,

и образовал посредством них душу всего созданного

и душу всего, что должно быть создано в будущем .

Также всякую вещь —

«одно против другого сотворил Бог» (ср. Еккл. 7:14):

добро против зла — добро из добра

и зло из зла.

Добро выявляет зло,

а зло выявляет добро;

доброе уготовано для добрых,

а злое сохранено для злых .

Предлагаемое вниманию читателя малое по объему произведение — Книга Авраама, обычно именуемая «Книгой Созидания» ( ספר יצירה Сефер Йецира), — бесспорно, является одним из наиболее влиятельных сочинений мистико-гностического толка в истории мировой мысли. Это написанное на иврите произведение претендует на выявление сущностных элементов космогенеза и антропогенеза, постижение глубинныхс основ мироздания, описание фундаментальныхс принципов функционирования вселенной и человека. На основании содержания заключительной, пятой , главы сочинения его авторство традиционно приписывается патриарху и пророку ( Быт. 20:7) Аврааму — отсюда название книги: «Книга букв Авраама, отца нашего» или просто «Книга Авраама, отца нашего». В этой связи представляется в высшей степени любопытным, что согласно тексту гл. V, § 8b (ср. гл. II, § 2), созвез дие Дракона (תלי Тели) оказывается находящимся в середине неба, как это и имело место во времена патриарха Авраама (приблизительно XVIII в. до н. э.).

То, что анонимный автор книги не упоминает Тору (Пятикнижие) и Моисея, говорит о человеке вообще, — мужчине и женщине, — а не о евреях специально, возможно, также имплицитно свидетельствует о попытке приписать произведение «отцу многих народов» {Быт. 17:4—6), Аврааму, и кроме того, лишний раз подчеркивает универсальный характер этого уникального в истории еврейской литературы произведения. Упоминание о Завете обрезания (гл. I, § 3; гл. V, § 10), вероятно, ассоциируется с Быт. 17:10—14, где говорится о том, что знамением Завета между Богом и Авраамом и его потомками будет именно обрезание крайней плоти.

Однако по языковому стилю произведение сближается с Мишной (и отчасти сочинениями еврейской мистики Меркавы), так что, судя по лингвистическим особенностям, ее возникновение вряд ли могло иметь место до II в. н. э. Вообще, допускают, что «Книга Созидания» была создана между II и VIII/IX вв. н.э., вероятнее всего, в III—VI вв. палестинским евреем (но в ней, видимо, присутствуют и постталмудические интерполяции). Книга дошла до нас в краткой версии (от 1300 слов), ближе всего стоящей к первоначальному тексту произведения, пространной версии, а также в т. н. версии Саадии Гаона (882—942), легшей в основу его философского комментария на Сефер Йецира - «Книгу Созидания», написанного в 931 году. Одна из редакций краткой версии была положена в основу первого печатного издания данного произведения (с комментариями), осуществленного в Мантуе в 1562 году (вариант пространной версии был помещен в приложении).

Сефер Иецира представляет собой своего рода комментарий на первую главу книги Бытия (евр. название Бере’шит, «В начале» — с этого слова начинается эта книга и вся Библия) и является центральным произведением еврейской эзотерической космогонической традиции — Ма‘асё Бере’шит («Деяния [Описание] Творения»). «Книга Созидания» рассматривает процесс творения мироздания Господом «тридцатью двумя чудесными путями Мудрости», которые суть десять сефирот - «чисел» (ספירות) без ничего (בלימה) и двадцать две буквы основания (אותיות יסוד) — двадцать две буквы еврейского алфавита (NB: т.н. палеоеврейский (финикийский) алфавит— по сути древнейший в мире); эти сущности оказываются глубинными основаниями, принципами и первоэлементами мироздания. В конечном счете, в основе мира лежат простое число и буква.

Мироздание во всей своей духовной и материальной полноте предстает в «Книге созидания» как взаимосвязанное и взаимозависимое целое: виртуальные первопринципы и протосущности по Воле Бога актуализируются и постепенно трансформируются во взаимопереходящие духовные и материальные области и элементы бытия. Перед умственным взором читателя созидается Вселенная, в которой преодолены границы между априорными первопринципамщ духовным и материальным. Этот переход от высшего к низшему (NB: одно из наименований книги — סוד העיבור, «Тайна Перехода»), это созидательное взаимопроникновение сущностей мироздания, в центре которого стоит человек - «нефеш» (נפש; евр. «душа»), рассматриваемый как психосоматическое единство, человек, который смог постигнуть тайны, законы процесса сотворения мира (NB: одно из названий книги — הלכות יצירה, т. е. «Законы Созидания») и уразуметь свое место в нем, — залог того, что он, человек, способен вернуться к своему Создателю.