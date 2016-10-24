Тантлевский - Мелхиседек и Метатрон
Библеистика и Иудаика
В книге рассматриваются иудейские мессианско-эсхатологические и апокалиптические представления, получившие распространение в эпоху эллинизма и римский период. При этом значительное внимание уделяется выявлению особенностей интерпретации библейских текстов в рукописях из Кумрана. Анализируются также отдельные аспекты иудейского мистицизма рассматриваемой эпохи.
Книга рассчитана на всех интересующихся вопросами библеистики и кумранистики, иудейской литературой, историей иудаизма и раннего христианства.
Игорь Тантлевский - Мелхиседек и Метатрон в иудейской мистико-апокалиптической традиции
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. — 328 с.
ISBN 978-5-288-04365-9
Игорь Тантлевский - Мелхиседек и Метатрон в иудейской мистико-апокалиптической традиции - Содержание
Часть I МЕЛХИСЕДЕК В КУМРАНЕ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИУДЕЙСКОЙ МИСТИКО-АПОКАЛИПТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА
I. Фигура Мелхиседека в древнееврейских и раннехристианских источниках
- 1. Мелхиседек в Еврейской Библии
- 2. Мелхиседек у Иосифа Флавия
- 3. Мелхиседек в сочинениях Филона Александрийского
- 4. Мелхиседек во 2 (Славянском) Енохе
- 5. Мелхиседек в новозаветном Послании к евреям и некоторых других раннехристианских источниках. Мелхиседекиане
- 6. Мелхиседек в раввинистической литературе и Таргумах
II. Мелхиседек в рукописях Мертвого моря. Апокалиптические и мессианско-эсхатологические тексты из Кумрана в свете Мидраша Мелхиседека (llQ_Melchizedek)
- 1. Мидраш Мелхиседека (llQMelchizedek)
- 2. Мессианский апокалипсис (4Q521)
- 3. Апокриф Даниила, или Арамейский апокалипсис (4(1246= 4QjpsDarf)
- 4. Мессианский арамейский текст (4QMess ar = 4Q534)
- 5. Арамейские фрагменты 4Q540—541 и Завещание Левия, 18
- 6. Молитва Эноша (4Q.369)
- 7. Гимн самопрославления из Кумрана, Мелхиседек и Учитель праведности
- Экскурс. Некоторые параллели к видению небесного трона в Гимне самопрославления, обнаруживаемые в Еврейской Библии, псевдэпиграфах и еврейской грекоязычной александрийской литературе
- 8. Рефаимы, ессеи и терапевты. Этимология термина «ессеи» в свете кумранских мистических представлений
- Примечания к Части I
Часть II МЕТАТРОН В «КНИГЕ НЕБЕСНЫХ ДВОРЦОВ»
I.Метатрон в еврейской традиции. «Книга небесных Дворцов»
II. Основное содержание «Книги небесных Дворцов»
III. Время создания «Книги небесных Дворцов»
IV. Место создания «Книги небесных Дворцов». Распространение мистических текстов Меркавы
V. Еврейская мистическая традиция и «Книга небесных Дворцов»
- 1. Библейские тексты
- 2. Фигура Еноха в древнееврейской традиции. Первая и Вторая Книги Еноха. Книги Еноха в Кумране
- 3. Еврейские псевдэпиграфы (помимо книг енохического цикла и произведений из Кумрана)
- 4. Талмудические тексты,
- Примечания к Части II
КНИГА НЕБЕСНЫХ ДВОРЦОВ (перевод с иврита)
- ГЛАВА 1. Рабби Ишма"эл восходит на небеса, чтобы узреть видение Меркавы; Господь Бог поручает Метатрощ покровительствовать ему
- ГЛАВА 2. Ангелы высших чинов задают Метатрону вопросы, касающиеся рабби Ишма**эла
- ГЛАВА 3. У Метатрона семьдесят имен, но Бог называет его «Отроком»
- ГЛАВА 4. Метатрон отождествляется с Енохом, который был взят на небеса в период поколения Потопа
- ГЛАВА 5. Господь удаляет Шехину от земли из-за того,
- что поколение Эноша впало в идолопоклонство
- ГЛАВА 6. Енох поднимается вместе с Шехиной. Ангелы возражают по поводу появления Еноха на небесах. Бог объясняет им Свое решение
- ГЛАВА 7. Енох поднимается на крыльях Шехины ко
- Дворцам Трона, Меркавы и ангельских воинств .
- ГЛАВА 8. Для Метатрона открываются врата небесных сокровищниц
- ГЛАВА 9. Метатрон получает благословения от Всевышнего и удостаивается ангельских атрибутов
- ГЛАВА 10. Бог усаживает Метатрона на троне у дверей седьмого Дворца и объявляет через Своего вестника, что с этих пор Метатрон является представителем Бога и правителем над всеми князьями царств и всеми детьми небес, за исключением восьми высших князей, в именах которых присутствует Имя YHWH — « Имя их Царя
- ГЛАВА 11. Бог открывает Метатрону все тайны и секреты .
- ГЛАВА 12. Бог одевает Метатрона в одежды Славы, возлагает царский венец на его главу и называет его «Малым YHWH»
- ГЛАВА 13. Бог пишет на венце Метатрона огненным пером космические буквы, через которые были сотворены небеса и земля
- ГЛАВА 14. Небожители вострепетали при виде возложения венца на голову Метатрона
- ГЛАВА 15(A). Метатрон преображается в огонь
- ГЛАВА 16. Метатрон и *А%ер
- ГЛАВА 17. Князья семи небес, солнца, луны, звезд и созвездий и их ангельские свиты
- ГЛАВА 18. Ангельская иерархия
- ГЛАВА 19. Рихби'эл* князь «колес»-галголлил*
- ГЛАВА 20. айли'эл> князь тсаййот
- ГЛАВА 21. Хаййот;
- ГЛАВА 22(A). Керуви'эл, князь керувимов!
- ГЛАВА 23. Ветры Бога :
- ГЛАВА 24. Колесницы Бога:
- ГЛАВА 25. *Офанни'эл> князь *офаннимов :
- ГЛАВА 26. Серафи'эл, князь серафимов
- ГЛАВА 27. Радвери'эл, хранитель небесной Книги памятных записей
- ГЛАВА 28. Стражи и Святые
- ГЛАВА 29. Имена Стражей и Святых
- ГЛАВА 30. Небесный Суд
- ГЛАВА 31. Справедливость, Милосердие, Истина
- ГЛАВА 32. Меч Суда
- ГЛАВА 33. Небесное судебное разбирательство
- ГЛАВА 34. Круги вокруг хаййот
- ГЛАВА 35. Ангельские станы
- ГЛАВА 36. Ангелы омываются в огненной реке
- ГЛАВА 37. Четыре колесницы Шехины
- ГЛАВА 38. Вселенское волнение при пении Кедушши
- ГЛАВА 39. Священные Имена
- ГЛАВА 40. Кедушша
- ГЛАВА 41. Вселенские буквы
- ГЛАВА 42. Вселенское могущество Божественных Имен ...
- ГЛАВА 43. Души праведников
- ГЛАВА 44. Души нечестивцев и тех, кто находится в промежуточном состоянии между праведностью и нечестием. Души патриархов
- ГЛАВА 45. Небесная Занавесь
- ГЛАВА 46. Духи звезд
- ГЛАВА 47. Духи наказанных ангелов
- ГЛАВА 48(A). Десница Вездесущего
- Примечания к переводу «Книги небесных Дворцов»
ПРИЛОЖЕНИЕ К «КНИГЕ НЕБЕСНЫХ ДВОРЦОВ
- ГЛАВА 15В. Вознесение Моисея
- ГЛАВА 22В. Небесные числа. Небесная Кедушша
- ГЛАВА 22С. Небесные меры. Небесная радуга
- ГЛАВА 48В. Имена Бога
- ГЛАВА 48С. Краткое описание вознесения Еноха. Полномочия Метатрона
- ГЛАВА 48D. Семьдесят имен Метатрона
- Примечания к переводу Приложенияк «Книге небесных Дворцов»
Транскрипции ряда знаков еврейского алфавита, употребляемые в данном издании
Система обозначений кумранских рукописей
Использование скобок в переводах
Список цитируемой литературы
Список иллюстраций
Игорь Тантлевский - Мелхиседек и Метатрон в иудейской мистико-апокалиптической традиции - Мелхиседек в Еврейской Библии
Фигура Мелхиседека заняла выдающееся место в древнееврейской — еще со времен царя Давида — и христианской религиозных идеологиях. В то же время в Еврейской Библии речь о нем идет лишь дважды: в Книге Бытия, гл. 14 и Псалме 110 [109], Имя Мелхиседек буквально означает: «царь мой — праведность (справедливость; или: «мой царь — (бог) Цедек»), что истолковывалось также как: «царь праведности», «праведный царь». Высказывается предположение, согласно которому имя Мелхиседек является ханаанским «дубликатом» аккадского имени Шарру(м)кён (Саргон), буквально «царь справедлив, законен». В Быт. 14:18—20 рассказывается о том, как праотец Авраам, участвовавший в разгроме коалиции царей, возглавлявшейся Кедорлаомером, царем Элама, был встречен Мелхиседеком, царем Шалема (т.е. Иерусалима; как интерпретация: «спокойствие», «мир») и священником Бога Всевышнего (Творца (Владыки) неба и земли, — т. е. человеком, объединявшим функции светского и священнического помазанников, — который вынес ему хлеб и вино и благословил его и Бога Всевышнего. Поскольку Кедорлаомер изображается в Быт. 14 как сюзерен Земли Обетованной, военный триумф Авраама, вероятно, символизирует обретение патриархом прав над страной. С другой стороны, то, что Авраам отдает Мелхиседеку «десятую часть из всего» (т. е. из трофеев), могло интерпретироваться как признание им приоритета последнего.
Мелхиседек упоминается также в Пс. 110. Некоторые исследователи рассматривают этот псалом как интронизационный оракул, возможно, сочиненный для Давида (ок. 1009 [1002/1001]-969 гг. до н. э.) пророком Натаном или кем-то из придворных поэтов. Это происходит в тот период, когда в Израиле появляется новая идеология, согласно которой царь в определенной мере оказывается наделенным элементами святости и может выполнять священнические функции. Впоследствии авторство данного псалма было приписано самому Давиду (см. Пс, 110:1; ср. также, например, Мф. 22:42— 45, Мк. 12:35-37, Лк. 20:41-44). В Пс. 110 Мелхиседек упоминается в следующем контексте:
(1)Давида. Псалом.
Речение Господа господину моему «Воссядь одесную Меня, доколе Я не сделаю врагов твоих подножием для ног твоих».
(2) Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона: «Правь посреди врагов твоих;
(3) почет с тобой в день силы твоей, в славе святости.
От чрева зари (или: "от чрева, <прежде> зари". — Я. Г.), <подобно> росе, Я породил тебя.
(4)Поклялся Господь и не раскается:
«Ты Священник вовек
по чину (или: "благодаря", "ради"; но, возможно, "по словам/слову" - Я. Г.) Мелхиседека».
(5)Господь (Адонай) одесную тебя.
(В свете Пс 110:1 и контекста можно читать: «Мой господин одесную Тебя»; тогда все написанное ниже относится к царю, сидящему одесную Господа. — Я. Г.) Он разобьет в день гнева Своего царей;
(6)будет судить народы, наполнит (землю) трупами,
будет разбивать головы (или: «глав», «главных». — Я. Г.) в земле обширной (или: «во многих странах». — Я. Г.).
(7) Из потока на пути будет пить,
и потому вознесет главу (Пс. 110:1—7).
Таким образом, исходя из текстов Быт. 14 и Пс. 110, читатель мог допустить, что священство Бога Всевышнего, Творца неба и земли, и царственность существовали в Иерусалиме задолго до Давида и Соломона. Мелхиседек предстает как прообраз вегного (и, таким образом, в определенном смысле «возвращающегося»), праведного, порожденного Богом царя-(перво) священника (прототип Давида, царя-давидида), и в этом смысле — как первый (первородный) сын Божий. (Первоначально «Я породил тебя» в Пс. 2:7 и Пс. 110:3 могло подразумевать, что Господь наделил царя (перво)священническими функциями.) Во всяком случае, поскольку в Пс. 110:4 «господин», к которому обращается автор, по традиции сам Давид, лишь уподобляется Мелхиседеку, описания первого могли быть экстраполированы на фигуру последнего. На этом основании и некоторые другие характеристики царя, засвидетельствованные в Псалмах, могли быть перенесены на фигуру Мелхиседека.
спасибо
спасибо