Фигура Мелхиседека заняла выдающееся место в древнееврейской — еще со времен царя Давида — и христианской религиозных идеологиях. В то же время в Еврейской Библии речь о нем идет лишь дважды: в Книге Бытия, гл. 14 и Псалме 110 [109], Имя Мелхиседек буквально означает: «царь мой — праведность (справедливость; или: «мой царь — (бог) Цедек»), что истолковывалось также как: «царь праведности», «праведный царь». Высказывается предположение, согласно которому имя Мелхиседек является ханаанским «дубликатом» аккадского имени Шарру(м)кён (Саргон), буквально «царь справедлив, законен». В Быт. 14:18—20 рассказывается о том, как праотец Авраам, участвовавший в разгроме коалиции царей, возглавлявшейся Кедорлаомером, царем Элама, был встречен Мелхиседеком, царем Шалема (т.е. Иерусалима; как интерпретация: «спокойствие», «мир») и священником Бога Всевышнего (Творца (Владыки) неба и земли, — т. е. человеком, объединявшим функции светского и священнического помазанников, — который вынес ему хлеб и вино и благословил его и Бога Всевышнего. Поскольку Кедорлаомер изображается в Быт. 14 как сюзерен Земли Обетованной, военный триумф Авраама, вероятно, символизирует обретение патриархом прав над страной. С другой стороны, то, что Авраам отдает Мелхиседеку «десятую часть из всего» (т. е. из трофеев), могло интерпретироваться как признание им приоритета последнего.

Мелхиседек упоминается также в Пс. 110. Некоторые исследователи рассматривают этот псалом как интронизационный оракул, возможно, сочиненный для Давида (ок. 1009 [1002/1001]-969 гг. до н. э.) пророком Натаном или кем-то из придворных поэтов. Это происходит в тот период, когда в Израиле появляется новая идеология, согласно которой царь в определенной мере оказывается наделенным элементами святости и может выполнять священнические функции. Впоследствии авторство данного псалма было приписано самому Давиду (см. Пс, 110:1; ср. также, например, Мф. 22:42— 45, Мк. 12:35-37, Лк. 20:41-44). В Пс. 110 Мелхиседек упоминается в следующем контексте:

(1)Давида. Псалом.

Речение Господа господину моему «Воссядь одесную Меня, доколе Я не сделаю врагов твоих подножием для ног твоих».

(2) Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона: «Правь посреди врагов твоих;

(3) почет с тобой в день силы твоей, в славе святости.

От чрева зари (или: "от чрева, <прежде> зари". — Я. Г.), <подобно> росе, Я породил тебя.

(4)Поклялся Господь и не раскается:

«Ты Священник вовек

по чину (или: "благодаря", "ради"; но, возможно, "по словам/слову" - Я. Г.) Мелхиседека».

(5)Господь (Адонай) одесную тебя.

(В свете Пс 110:1 и контекста можно читать: «Мой господин одесную Тебя»; тогда все написанное ниже относится к царю, сидящему одесную Господа. — Я. Г.) Он разобьет в день гнева Своего царей;

(6)будет судить народы, наполнит (землю) трупами,

будет разбивать головы (или: «глав», «главных». — Я. Г.) в земле обширной (или: «во многих странах». — Я. Г.).

(7) Из потока на пути будет пить,

и потому вознесет главу (Пс. 110:1—7).

Таким образом, исходя из текстов Быт. 14 и Пс. 110, читатель мог допустить, что священство Бога Всевышнего, Творца неба и земли, и царственность существовали в Иерусалиме задолго до Давида и Соломона. Мелхиседек предстает как прообраз вегного (и, таким образом, в определенном смысле «возвращающегося»), праведного, порожденного Богом царя-(перво) священника (прототип Давида, царя-давидида), и в этом смысле — как первый (первородный) сын Божий. (Первоначально «Я породил тебя» в Пс. 2:7 и Пс. 110:3 могло подразумевать, что Господь наделил царя (перво)священническими функциями.) Во всяком случае, поскольку в Пс. 110:4 «господин», к которому обращается автор, по традиции сам Давид, лишь уподобляется Мелхиседеку, описания первого могли быть экстраполированы на фигуру последнего. На этом основании и некоторые другие характеристики царя, засвидетельствованные в Псалмах, могли быть перенесены на фигуру Мелхиседека.