Многие историки придерживаются промежуточных позиций между этими крайними точками зрения, причем одни склоняются больше к первому мнению, а другие — ко второму. Ну а что же современная археология, чью сторону принимает она? К сожалению, несмотря на то, что земля библейских стран буквально перекопана, даже в XXI в. археология не в состоянии ни подтвердить подлинность библейской истории, ни опровергнуть ее. Примечательно признание известного израильского археолога Амихая Мазара, автора одной из лучших монографий по археологии Палестины: «Может ли археология пролить свет на вопрос о происхождении Израиля? Ответ на это отрицательный, так как интерпретация имеющихся археологических свидетельств отнюдь не однозначна».

СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2010. — 576 с.: ил.

ISBN 978–5-93762–066–8

Признаем мы это или нет, но альтернативы Библии у нас до сих пор нет. Все открытия археологов XIX‑XXI вв., включая известные письменные памятники Древнего Востока, по своему значению не могут даже отдаленно сравниться с библейскими книгами — самым фундаментальным трудом религиозного, исторического и литературного характера, созданным когда‑либо людьми. Однако Библия — это не учебник по истории, ее авторы интересовались не историей, а теософией и отношениями между людьми и Богом. Прошлое своего народа они использовали с чисто назидательными целями — как поучительный материал для будущих поколений, — поэтому библейские книги носят не столько исторический, сколько дидактический характер. Оценивая степень историчности Библии, не следует забывать об огромном разрыве во времени между самими событиями и их записью. Например, прежде чем были письменно зафиксированы предания о патриархах Аврааме, Исааке и Иакове, они передавались в устном виде из поколения в поколение в течение 800–1000 лет. Кроме того, какими бы боговдохновенными ни были библейские книги, их записывали, а потом в течение многих веков переписывали, вполне земные люди, которым было свойственно ошибаться. Поэтому и Библия в целом, и особенно самая ранняя часть Ветхого Завета, неизбежно содержат исторические искажения и ошибки.

Впрочем, главная проблема библейских книг состоит не в том, что они недостаточно историчны, а в том, что они слишком фрагментарны. Анализ библейских текстов указывает на то, что уже в глубокой древности начальная часть Ветхого Завета, Пятикнижие Моисея, была подвергнута серьезной редакции и из нее была изъята существенная часть истории, без которой ветхозаветное повествование не всегда понятно и последовательно. Каким же образом возникли эти белые пятна, кто, когда и зачем убрал часть первоначальной истории?

Как известно, главное действующее лицо в Ветхом Завете — древние евреи. Однако они — и в этом кроется самая большая тайна библейской истории — изначально представляли не один, а два народа, точнее, две племенные группы — северную и южную, причем у каждой из них были свое прошлое, свое родословие и, более того, собственная религия. Северяне и южане в разное время пришли в Палестину и в разное время ушли оттуда в дельту Нила. В Египте они пробыли далеко не одинаковое время (северная группа — 250 лет, а южная — 430), а главное, занимали там совершенно разное положение. И опять‑таки эти племенные группы и возвратились из Египта, и отвоевали свое место в Палестине в разное время, причем без помощи друг друга. Поэтому, когда современные археологи пытаются найти следы событий, изложенных в Библии, они вполне естественно наталкиваются на неразрешимые противоречия, ставящие под сомнение истинность ветхозаветного повествования. Ибо там, где они ищут историю одного народа, в действительности скрыто прошлое двух, хотя и родственных, но разных народов, которые долгое время были оторваны друг от друга. На целое столетие (Х1–Х вв. до н. э.) северная и южная племенные группы вынуждены были объединиться в одном царстве, чтобы отбить натиск общих врагов. Однако разное происхождение, история и политические интересы не могли не возобладать, и обе эти племенные группы, известные позднее как «израильтяне» и «иудеи», навсегда расстались, создав свои собственные, отдельные, государства.

Однако именно их недолговечный союз и стал причиной появления белых пятен в начальных книгах Ветхого Завета. В X в. до н. э., в годы правления израильско–иудейских царей Давида и Соломона, перед первыми редакторами самых ранних библейских книг, известных сегодня как Бытие, Исход, Левит и Числа, была поставлена очень трудная задача: ничего не меняя в преданиях обеих племенных групп, составить их общее родословие и историю. Эта цель диктовалась как политическими интересами объединенного Израильско–Иудейского царства, так и стремлениями яхвистских священнослужителей упрочить культ единого Бога среди обеих племенных групп. В версии об общем происхождении северных и южных древнееврейских племен была очень заинтересована и правившая в то время южная династия давидидов. Так появился начальный вариант Пятикнижия (состоявший тогда только из четырех книг), который представлял собой смешение преданий и родословий израильтян и иудеев. В него вошли также рукописи самого Моисея, который был первым, кто стал записывать историю своего народа (южной племенной группы). Отдавая должное особой роли Моисея, редакторы Библии дали его имя всему собранию рукописей. Разумеется, первые книги не могли быть написаны без обширных лакун в общей истории, так как соединить судьбы северных и южных племен оказалось очень непросто. Лучше всего эти трудности видны в книге Исход, где несколько веков пребывания древних евреев в Египте были обойдены почти полным молчанием.

Несмотря на распад объединенного царства, работа над первоначальным вариантом Пятикнижия продолжалась в течение последующих веков как в Израиле — царстве северных племен, так и в Иудее — государстве южных древнееврейских колен. Этот беспримерный труд совершали левиты и аарониды — священнослужители первой в мире монотеистической религии, которая с большим трудом пробивала себе дорогу в обоих древнееврейских царствах. В результате появились две версии Пятикнижия: одна из них — так называемый «Яхвист» — была создана на юге, в Иудее, другая — «Элохист» — на севере, в Израиле. Обе они, несмотря на некоторые различия, оказались достаточно близки, так как в их основе лежала первоначальная единая версия, записанная еще в объединенном царстве. К тому же их авторы — священники обоих древнееврейских царств — изначально происходили исключительно из южной племенной группы и были заинтересованы в распространении своей монотеистической религии, общей истории и родословной не только в Иудее, но и в Израиле. Исходя из того же принципа — общего происхождения израильтян и иудеев — были составлены и последующие библейские книги: Иисуса Навина, Судей, Царств, в VII в. до н. э. было написано Второзаконие.

Последняя редакция большинства книг Ветхого Завета произошла уже после возвращения иудеев из вавилонского пленения. Этой работой, вероятнее всего, руководил законоучитель Эзра, вернувшийся в V в. до н. э. из Вавилонии, чтобы помочь духовному возрождению своего народа. Он не решился что‑либо изменять в дошедших до него древних рукописях и лишь соединил их по своему усмотрению. Так, обе версии Пятикнижия — «Яхвист» и «Элохист» — были объединены друг с другом, к ним был добавлен свод жреческих законов и Второзаконие. В результате было создано Пятикнижие (Тора) в нынешнем виде, ставшее позднее наиболее почитаемой книгой как у иудеев, так и у христиан. Завершение редакционной работы над книгами Ветхого Завета (Танах) окончательно запечатало тайну библейской истории, а именно — разное происхождение израильтян и иудеев. Таким образом, самая ранняя история северных племен, израильтян, вплоть до их соединения в XII в. до н. э. с южными, иудеями, оказалась большей частью скрытой. Вместо нее в Библии изложена история южных колен — иудеев, которая подается как общее прошлое и тех и других. Следует помнить и следующее: как израильтяне, так и иудеи представляли собой не столько прямых потомков древних евреев, сколько этнический сплав всех коренных народов Палестины, живших в этой стране с доисторических времен. Древние евреи не изгнали, как это принято считать, а объединили эти народы вокруг себя, дали им свое имя, историю и религию и в дальнейшем полностью растворились среди них. Этот и множество других неизвестных фактов сокрыты в самом Ветхом Завете.

Для того чтобы не только исследователи, но и рядовые читатели могли правильно понять библейские тексты, нужен как можно более точный их перевод. Всем памятен казус с великим итальянским скульптором Микеланджело, который изваял своего знаменитого «Моисея» с рогами на голове. Виной тому был неправильный латинский перевод Ветхого Завета, когда «лучи света», исходившие от лица Моисея после спуска с горы Синай, были переведены как «золотые рога». К сожалению, нынешний канонический Синодальный русский перевод, начатый в 1816 г., а законченный в 1876 г., тоже нуждается в существенных уточнениях. Куда более точные переводы Библии на русский были сделаны в последние десятилетия в Израиле выходцами из бывшего СССР, однако и им присущи свои недостатки. Например, проблематичные места в текстах переводятся на основе средневековых раввинистических норм, которые были абсолютно неизвестны в период создания Ветхого Завета, и поэтому его авторы никак не могли ими руководствоваться.

В этой книге все выдержки из Библии даны в полном соответствии с порядком и структурой русского канонического (Синодального) издания. Однако текст самих цитат был уточнен на основе новых и более совершенных переводов древнееврейских текстов Ветхого Завета. Эти переводы, один из них под редакцией Д. Йосифона, а второй — П. Лиля, выполнены группой высококлассных специалистов–переводчиков в 70–90 гг. XX столетия в Израиле. Серьезным уточнениям подлежит и перевод библейских имен и названий. Трехступенчатый перевод — сначала с древнееврейского на греческий (Септуагинта), потом с греческого на старославянский и, наконец, на современный русский привел к тому, что многие имена утратили всякую связь с их древнееврейскими оригиналами и звучат неузнаваемо. Так, отец патриарха Авраама — Тэрах — в русском каноническом издании превратился в Фарру, вождь израильтян Йеошуа, сын Нуна — в Иисуса Навина, а город Беэр–Шева — в Вирсавию. Ни в одном из основных европейских языков имена и названия из Библии не ушли так далеко от своих древнееврейских оригиналов, как в русском каноническом переводе полуторавековой давности. Решая вопрос о том, какой вариант персональных имен и географических названий использовать в этой книге — древнееврейские оригиналы или их исковерканные аналоги в русском каноническом переводе, — автор руководствовался принципом целесообразности. Те библейские имена, что прочно вошли в русский язык, оставлены без изменений, как бы сильно они не отличались от своих древнееврейских оригиналов. В то же время малоизвестные для русскоязычного читателя имена используются в своей изначальной форме, несмотря на то что их сильно измененные аналоги существуют в каноническом переводе 1876 г. Не подлежит сомнению, что незнакомые имена из другого языка лучше брать в их оригинальной форме, тем более что оба варианта — правильный и искаженный — звучат одинаково непривычно для людей не знающих этого языка. Для того же, чтобы читатель при желании сам мог отыскать тот или иной персонаж или место действия в наиболее доступном ему русском Синодальном издании Библии, при первом упоминании древнееврейских имен и названий в скобках даются их эквиваленты в русском каноническом (Синодальном) переводе.

Хронологические рамки данной книги ограничены историей Ветхого Завета, то есть охватывают период в полторы тысячи лет: от библейских патриархов до разрушения первого иерусалимского Храма в 587/586 г. до н. э. К сожалению, ни Библия, ни археология не позволяют установить точные даты правления большинства ветхозаветных царей. Учитывая, что среди историков нет консенсуса по этому вопросу, автор предпочел указать лишь приблизительное время правления израильских и иудейских царей.