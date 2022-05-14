Жизнь царя Иехонии напоминает жизнь Слуги Исайи, так часто именуемого царем. Он вырос как наследный принц в Иерусалиме, «пред Яхве, как нежное растение».

Не он нарушил вассальный договор: «он не сделал никакого насилия, и не было коварства в устах его». В 597 г. он был арестован, осужден и сослан: «от угнетения и суда отведен».

Его почти наверняка выпороли: «его ранили... унизили». Иеремия презирал его: «он был презрен, и мы не уважали его». Он провел 37 лет в вавилонской тюрьме: «отторгнутый от земли живых...

[Навуходоносор] назначил ему могилу с нечестивыми». Он был возведен в 561 году Амель-Мардуком и поставлен выше других царей: «Мой слуга будет возвышен».

Гоулдер, Майкл. Вот, слуга мой, Иехония Майкл Гоулдер [пер. с англ. M.Goulder "BEHOLD MY SERVANT JEHOIACHIN" in Vetus Testamentum, Volume 52 (2002): Issue 2 (Jan 2002), Publisher: Brill для библиотеки богословского клуба ESXATOS – Игорь Костин.] (Современная библеистика). Электронное издание, Мелитополь-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 41 с.

Майкл Гоулдер - Вот, слуга мой, Иехония - Аннотация

В 1901 году, сто лет назад, относительно того, когда я пишу, Э. Селлин предложил новое решение вековой загадки о Страдающем Рабе: это был Иехония, царь Иудеи, сосланный в Вавилонию в 597 году.

Новым решениям старых загадок нелегко завоевать признание, и Селлин усложнил себе задачу тремя способами. Во-первых, он был склонен замазывать трудности, пряча их под ковер. "Земля живых" означала Ханаанскую землю; "они сделали ему могилу" - образ для изгнания; "богатые" означали "вавилонские купцы". Но, во-вторых, у него было богатое воображение, которое предлагало все новые и новые идеи. В 1898 году он думал, что слуга был Зоровавелем; в 1901 году - Иехонией; в 1922 году - Моисеем; в 1930 году - Второ-Исайей, в 1933 году - тем же самым с уточнениями. В результате его второе, и блестящее, предложение стало легкой тетей Салли для тех, кто, подобно Хаагу, написал историю исследования. Кроме того, Селлин принял гипотезу Дума о "Четырех песнях страдающего раба" и попытался подогнать все четыре текста к своей картине Иехонии. Его ненадолго поддержал Стаерк в 1913 году5; и частично Э. Берроуз в 1937 году6, с кивками от Коппенса, Капельруда и Грелота.

Как и Селлин, я предполагаю, что страдающий раб Ис. lii 13- liii был Иехонией; но я предлагаю новые аргументы для трудных частей отрывка; я не связываю этот стих с тремя другими "Песнями"; и я не намерен менять свое мнение. Однако Селлин начал с того же текста, который поразил меня самостоятельно девяносто лет спустя. D-историк завершает свой печальный рассказ на несколько более счастливой ноте:

В тридцать седьмой год переселения Иехонии, царя Иудейского, в двенадцатый месяц, в двадцать седьмой день месяца, Евилмеродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне; и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него, во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя, изо дня в день, во все дни жизни его. (2 Царей 25.27-30)

Современный скептик задается вопросом, не слишком ли все это хорошо, чтобы быть правдой. Несмотря на всю свою неудачную англицизацию, этот злой Меродах кажется довольно хорошим парнем. Он поднимает голову Иехонии из тюрьмы, как это сделал фараон с Иосифом; он дает Иехонии талон на питание на всю жизнь, как это сделал Давид для Мефибаала (Мемфивосфей, сын Ионафана). Но тем хуже для твердолобых скептиков: был вавилонский царь Амел-Мардук, который правил короткое время с 561 по 559 год, всего через 37 лет после пленения Иехонии; и в ANET, стр. 308, есть приказ Елиакиму, управляющему Яукина, то есть Иехонии, о поставке масла для царя и его пяти сыновей. Сам Яукин получает в двадцать раз больше стандартного количества. Единственный элемент, который все еще оставляет нас в недоумении, это возвышение Иехонии над другими царями за царским столом, очевидно, царями Арпада и т.д., которые также были на обеспечении. Возможно, злой Меродах понял, что Бог Иехонии, Яхве, был Богом всего мира - так мог бы подумать благочестивый иудей.

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Библейские пророчества как драгоценный кристалл имеют не одно исполнение в истории человечества, и то, что исполнилось в ветхозаветные времена в Иехонии, в новозаваетные времена исполнилось в Иисусе, Господе Нашем!