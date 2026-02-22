Визуальная теология - c 2019 г

Визуальная теология - 2019 - № 1
Журнал «Визуальная теология» основан как научное периодическое издание, предназначенное для обсуждения теоретических проблем, связанных с визуальными аспектами репрезентации и трансляции теологического знания и с визуально-семиотическими параметрами религиозных практик – как в прошлом, так и в настоящем.
Визуальная фиксация и трансляция теологических утверждений и норм входит в число неотъемлемых признаков религиозной культуры. Физически явленные или подразумеваемые визуальные формы выражения богословского знания или морально-теологического предписания составляют огромную и разнообразную область религиозной теории и практики. Визуальное, наряду с вербальным, несёт значительную смысловую нагрузку как в области систематизации доктрины, так и в сферах богослужебных действий, организации сакрального топоса и повседневного обитаемого пространства, демонстрации иерархического статуса и конфессиональной идентичности. Указанное тематическое поле имеет особую значимость для исследования христианства: различные формы визуализации веры неотделимы от сложного комплекса христианской сакральной практики, а история христианского богословия содержит богатый опыт теоретического осмысления этих форм. В эпоху «визуального поворота» христианские практики закрепления и передачи религиозного опыта привлекают особое внимание и требуют специального изучения. Наконец, полнота теологического знания недостижима без научного осмысления его «зрительных» предпосылок и его «оптической» презентации.

Научный журнал
ISSN 2713-1610

Визуальная теология - 2019 - № 1 - Содержания

Предисловие редактора
СТАТЬИ
  • С. С. Аванесов. О визуальной теологии
  • Р. В. Светлов. Криптоэпифания у Платона
  • Н. И. Сазонова. Христианский храм в городском пространстве и коллизия двух концепций города
  • K. S. Sharov. L’université hiérotopique comme une part de l’architecture sacrée dans l’historiographie d’Isaac Newton
  • R. Schmitt, A. А. Petrova. Implikationen der kirchenräumlichen Interaktionsarchitektur: Das Beispiel Alpha-Gottesdienst
  • Л. В. Никифорова. Голландская жанровая живопись XVII века как визуальная проповедь
АРХИВ
  • А. И. Комеч Взгляды христианства II–IV столетий на эстетическую выразительность архитектурной формы. Символика архитектурных форм в раннем христианстве Подг. к печати: С. С. Аванесов, Е. И. Спешилова
Авторы

Визуальная теология - № 1 - 2020

Великий Новгород, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 2020
научный журнал
ISSN 2713-1610
Предисловие редактора
СТАТЬИ
  • A. Simsky The Discovery of Hierotopy
  • С. С. Аванесов Сакральная топика русского города (7). К типологии надвратных храмов
  • К. А. Мурастова Современный «Новый Иерусалим» в Сибири (на примере храма святого мученика Иоанна Воина Новокузнецкой епархии)
  • Т. С. Симян Визуализация христианских ценностей в интерьере и экстерьере Ереванского государственного университета (на примере теологического факультета)
  • T. S. Borisova Poetic Text and Its Iconographic Interpretation: The Akathistos Hymn in the Russian and Cretan Religious Art
  • Е. В. Волкова Церковное искусство в музейной раме: современные способы экспозиционного показа
  • Н. Х. Орлова Пересечение видений Анны Шмидт и Владимира Соловьёва: софийная одарённость или «ерундословие старухи»
АРХИВ
  • Игнатий, архиеп. Воронежский Об иконе св. Софии в Новгородском Софийском соборе. Предисл., прим. архим. Макария Подг. к печати, введение: С. С. Аванесов
Авторы

Визуальная теология - 2020 - № 2

Научный журнал
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
Главный редактор С. С. Аванесов
201 с.
ISSN 2713-1610 (Print)
ISSN 2713-1955 (Online)
Предисловие редактора
  • С. С. Аванесов - Сергей Сергеевич Хоружий. Памяти выдающегося учёного
СТАТЬИ
  • Е. Богданович - Риторика архитектуры в византийском контексте: пример храма Гроба Господня. Пер. с англ. Е. П. Артамоновой под ред. С. С. Аванесова, Е. И. Спешиловой
  • С. Ю. Кавтарадзе - О возможном прототипе Духовской церкви Троице-Сергиева монастыря
  • Д. Ю. Дорофеев - Античные философы в православных храмах: истоки зарождения и причины распространения иконографической традиции
  • М. А. Васильева - Иконография античных философов в христианской живописи: российские и зарубежные исследования
  • А. И. Пигалев - Икона как визуализация невидимого и основания суверенной власти
  • Т. С. Симян - Мотив врачевания болезни и его визуализация на примере «Истории Армении» Агатангелоса
  • С. С. Аванесов - Сакральная топика русского города (8). К истории русских надвратных храмов
АРХИВ
  • Протоиерей Пётр Лебединцев - София - Премудрость Божия в иконографии севера и юга России. Подг. к печати, предисловие: С. С. Аванесов

Визуальная теология - № 1 (4) - 2021

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
ISSN 2713-1955
Предисловие редактора
СТАТЬИ
  • A. Simsky Why God was an Iconoclast ? The Visual and the Pictorial in Biblical Hierotopy
  • В. Ю. Даренский Вероисповедальная символика переживания смерти и обряда погребения в русской православной культуре
  • Д. Е. Крапчунов Визуальные проекции почитания сорока Севастийских мучеников в праздничной обрядности русской традиционной культуры
  • Д. Б. Терешкина Новгородская житийная литература: текст и образ
  • Т. А. Фолиева Образ Божьего милосердия: визуальное богословие в современном католичестве
  • E. Dulgheru Visual Antinomy of Sacred Perfection. Ginevra de’ Benci’s Mystery in Tarkovsky’s Mirror
  • С. С. Ванеян Макс Имдаль и его «Иконика»
ПЕРЕВОДЫ
  • Макс Имдаль Джотто. Фрески Капеллы дель Арена: Иконография. Иконология. Иконика. Глава IX. Иконика или структурный анализ Пер. с нем. С. С. Ванеяна
АРХИВ
  • В. Н. Ильин Основные вопросы символики креста Господня Подг. к печати С. Е. Золотарёва под общ. ред. С. С. Аванесова
Авторы

Related Books

All Books