Журнал «Визуальная теология» основан как научное периодическое издание, предназначенное для обсуждения теоретических проблем, связанных с визуальными аспектами репрезентации и трансляции теологического знания и с визуально-семиотическими параметрами религиозных практик – как в прошлом, так и в настоящем.

Визуальная фиксация и трансляция теологических утверждений и норм входит в число неотъемлемых признаков религиозной культуры. Физически явленные или подразумеваемые визуальные формы выражения богословского знания или морально-теологического предписания составляют огромную и разнообразную область религиозной теории и практики. Визуальное, наряду с вербальным, несёт значительную смысловую нагрузку как в области систематизации доктрины, так и в сферах богослужебных действий, организации сакрального топоса и повседневного обитаемого пространства, демонстрации иерархического статуса и конфессиональной идентичности. Указанное тематическое поле имеет особую значимость для исследования христианства: различные формы визуализации веры неотделимы от сложного комплекса христианской сакральной практики, а история христианского богословия содержит богатый опыт теоретического осмысления этих форм. В эпоху «визуального поворота» христианские практики закрепления и передачи религиозного опыта привлекают особое внимание и требуют специального изучения. Наконец, полнота теологического знания недостижима без научного осмысления его «зрительных» предпосылок и его «оптической» презентации.

Научный журнал

ISSN 2713-1610

Визуальная теология - 2019 - № 1 - Содержания

Предисловие редактора

СТАТЬИ

С. С. Аванесов. О визуальной теологии

Р. В. Светлов. Криптоэпифания у Платона

Н. И. Сазонова. Христианский храм в городском пространстве и коллизия двух концепций города

K. S. Sharov. L’université hiérotopique comme une part de l’architecture sacrée dans l’historiographie d’Isaac Newton

R. Schmitt, A. А. Petrova. Implikationen der kirchenräumlichen Interaktionsarchitektur: Das Beispiel Alpha-Gottesdienst

Л. В. Никифорова. Голландская жанровая живопись XVII века как визуальная проповедь

АРХИВ

А. И. Комеч Взгляды христианства II–IV столетий на эстетическую выразительность архитектурной формы. Символика архитектурных форм в раннем христианстве Подг. к печати: С. С. Аванесов, Е. И. Спешилова

Авторы