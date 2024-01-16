100-летняя годовщина начала гонений на православие в России заставляет еще раз обратиться к наследию дореволюционного периода истории нашего Отечества, когда русская религиозная философия и богословие достигли значительных успехов. Российские духовные школы не оставались в стороне от современных им интеллектуальных тенденций и наряду с научно-богословскими прозрениями предлагали свое видение актуальных философских и общественных проблем.

Иван Васильевич Попов (муч. Иоанн) стал героем Церкви, который, будучи служителем христианской науки, говорил о недостатках церковной и общественной жизни, стал свидетелем глобальных перемен в истории России и до конца понес все тяготы раннего советского этапа существования страны. Его философские интересы простираются на вопросы происхождения права, значения науки и искусства, преодоления кастовой и культурной разобщенности и, самое главное, нравственного измерения развития всех сфер жизнедеятельности общества. Его взгляды на взаимодействие церковной и государственной структур, на выработку общепринятых этических ценностей становятся актуальными сегодня в новых условиях существования Православия в российском обществе.

Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты: сборник статей по материалам ежегодной научно-богословской конференции (16 мая 2019 года) - Выпуск I

под ред. А.В. Ворохобова

Нижний - Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2019 г. - 171 с.

Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты: сборник статей по материалам ежегодной научно-богословской конференции (16 мая 2019 года) - Выпуск I - Содержание