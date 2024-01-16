Православная церковная наука - Выпуск I
100-летняя годовщина начала гонений на православие в России заставляет еще раз обратиться к наследию дореволюционного периода истории нашего Отечества, когда русская религиозная философия и богословие достигли значительных успехов. Российские духовные школы не оставались в стороне от современных им интеллектуальных тенденций и наряду с научно-богословскими прозрениями предлагали свое видение актуальных философских и общественных проблем.
Иван Васильевич Попов (муч. Иоанн) стал героем Церкви, который, будучи служителем христианской науки, говорил о недостатках церковной и общественной жизни, стал свидетелем глобальных перемен в истории России и до конца понес все тяготы раннего советского этапа существования страны. Его философские интересы простираются на вопросы происхождения права, значения науки и искусства, преодоления кастовой и культурной разобщенности и, самое главное, нравственного измерения развития всех сфер жизнедеятельности общества. Его взгляды на взаимодействие церковной и государственной структур, на выработку общепринятых этических ценностей становятся актуальными сегодня в новых условиях существования Православия в российском обществе.
Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты: сборник статей по материалам ежегодной научно-богословской конференции (16 мая 2019 года) - Выпуск I
под ред. А.В. Ворохобова
Нижний - Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2019 г. - 171 с.
Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты: сборник статей по материалам ежегодной научно-богословской конференции (16 мая 2019 года) - Выпуск I - Содержание
Белецкий А.Н., свящ., Зуев А.Н., свящ. РЕЛИГИОЗНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ И.В. ПОПОВА
Ворохобов А.В., Собко Р.В. (иеромонах Лаврентий). ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ В.В. ЗЕНЬКОВСКОГО
Горбунов С.Н. ПРОБЛЕМА АТРИБУЦИИ ПОСЛАНИЯ К ЕВРЕЯМ В ЭПОХУ РЕФОРМАЦИИ
Гуторов Ю.А., Пешков А.А. КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ФИЛОСОФИИ ЕВРАЗИЙСТВА
Дьяконов А.В. ПРООБРАЗЫ ГЕРОЕВ-СТАРООБРЯДЦЕВ ДИЛОГИИ П.И. МЕЛЬНИКОВА-ПЕЧЕРСКОГО «В ЛЕСАХ» И «НА ГОРАХ»
Евдокимов И.В., свящ. ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН: ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА И РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ
Зуев А.Н., свящ., Белецкий А.Н., свящ., КНИГА ЕККЛЕСИАСТА, ИЛИ ПРОПОВЕДНИКА В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БИБЛЕИСТИКИ
Калаганов А.А., свящ., Красноперов Д.В., свящ. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЧИНА ПОВЕЧЕРИЯ
Краев В.А., прот., Березин А.А., прот., Дроздов А.М., прот., Цыбышев В.М., прот., Воронов А.А., прот. РЕФОРМЫ ВЫСШЕГО ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ
Красноперов Д.В., свящ., Калаганов А.А., свящ., К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНИ
Ларюшкин С.А., прот. К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА НА КУРСАХ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ МОНАШЕСТВУЮЩИХ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Павлов С.Г., Сухомлин С.Н., свящ. «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК» САМСОН ВЫРИН В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ НРАВСТВЕННОГО БОГОСЛОВИЯ
Парилов О.В. ТЕМА «РУССКОЙ ИДЕИ» В ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА В.С. СОЛОВЬЕВА
Пешков А.А., Гуторов Ю.А. ИДЕЯ АПОКАТАСТАСИСА В ХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ XX ВЕКА
Плаксин В.А., свящ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ РЕЗИДЕНЦИИ МИТРОПОЛИТОВ КИЕВСКИХ И ВСЕЯ РУСИ В МОСКВУ
ПЛИСОВ Е.В., ЛУКИШИН А.Н. РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В РЕЛИГИОЗНОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ ПРАГМАТИКИ
Семенов А.В., свящ. ОТНОШЕНИЕ В.В.РОЗАНОВА К ОТЛУЧЕНИЮ Л.Н. ТОЛСТОГО ОТ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Семикопов Д.В. СЕКУЛЯРНАЯ МИСТИКА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ХХ ВЕКА
Смагин В.П., прот. СВЯТЫЕ ЖЕНЩИНЫ ПРАВОСЛАВИЯ В ИСТОРИИ ЗАЩИТЫ ИСТИН ВЕРЫ
Собко Р.В. (иеромонах Лаврентий), Ворохобов А.В. ОСНОВЫ БИБЛЕЙСКОЙ ЭКЗЕГЕТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ИОАХИМА ФЛОРСКОГО
Сухомлин С.Н. свящ., Павлов С.Г. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ СМЫСЛ ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
Уланов М.В., свящ. ПРОБЛЕМА ЗЛА И ТЕОДИЦЕИ В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОЙ МЕТАФИЗИКИ И. КАНТА
Ураков С.А., свящ. СОТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ТРУДЕ АРХИМАНДРИТА СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО) «ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ»
Хамидулин А.М. СООТНОШЕНИЕ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.А. БЕРДЯЕЕВА И С.Л. ФРАНКА
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