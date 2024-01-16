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Православная церковная наука - Выпуск I

Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты: сборник статей по материалам ежегодной научно-богословской конференции (16 мая 2019 года) - Выпуск I
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Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, New Arrivals, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, **History of Russian Orthodoxy, Ethics, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

100-летняя годовщина начала гонений на православие в России заставляет еще раз обратиться к наследию дореволюционного периода истории нашего Отечества, когда русская религиозная философия и богословие достигли значительных успехов. Российские духовные школы не оставались в стороне от современных им интеллектуальных тенденций и наряду с научно-богословскими прозрениями предлагали свое видение актуальных философских и общественных проблем.

Иван Васильевич Попов (муч. Иоанн) стал героем Церкви, который, будучи служителем христианской науки, говорил о недостатках церковной и общественной жизни, стал свидетелем глобальных перемен в истории России и до конца понес все тяготы раннего советского этапа существования страны. Его философские интересы простираются на вопросы происхождения права, значения науки и искусства, преодоления кастовой и культурной разобщенности и, самое главное, нравственного измерения развития всех сфер жизнедеятельности общества. Его взгляды на взаимодействие церковной и государственной структур, на выработку общепринятых этических ценностей становятся актуальными сегодня в новых условиях существования Православия в российском обществе.

Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты: сборник статей по материалам ежегодной научно-богословской конференции (16 мая 2019 года) - Выпуск I

под ред. А.В. Ворохобова

Нижний - Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2019 г. - 171 с.

Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты: сборник статей по материалам ежегодной научно-богословской конференции (16 мая 2019 года) - Выпуск I - Содержание

  • Белецкий А.Н., свящ., Зуев А.Н., свящ. РЕЛИГИОЗНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ И.В. ПОПОВА

  • Ворохобов А.В., Собко Р.В. (иеромонах Лаврентий). ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ В.В. ЗЕНЬКОВСКОГО

  • Горбунов С.Н. ПРОБЛЕМА АТРИБУЦИИ ПОСЛАНИЯ К ЕВРЕЯМ В ЭПОХУ РЕФОРМАЦИИ

  • Гуторов Ю.А., Пешков А.А. КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ФИЛОСОФИИ ЕВРАЗИЙСТВА

  • Дьяконов А.В. ПРООБРАЗЫ ГЕРОЕВ-СТАРООБРЯДЦЕВ ДИЛОГИИ П.И. МЕЛЬНИКОВА-ПЕЧЕРСКОГО «В ЛЕСАХ» И «НА ГОРАХ»

  • Евдокимов И.В., свящ. ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН: ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА И РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ

  • Зуев А.Н., свящ., Белецкий А.Н., свящ., КНИГА ЕККЛЕСИАСТА, ИЛИ ПРОПОВЕДНИКА В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БИБЛЕИСТИКИ

  • Калаганов А.А., свящ., Красноперов Д.В., свящ. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЧИНА ПОВЕЧЕРИЯ

  • Краев В.А., прот., Березин А.А., прот., Дроздов А.М., прот., Цыбышев В.М., прот., Воронов А.А., прот. РЕФОРМЫ ВЫСШЕГО ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ

  • Красноперов Д.В., свящ., Калаганов А.А., свящ., К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНИ

  • Ларюшкин С.А., прот. К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА НА КУРСАХ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ МОНАШЕСТВУЮЩИХ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

  • Павлов С.Г., Сухомлин С.Н., свящ. «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК» САМСОН ВЫРИН В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ НРАВСТВЕННОГО БОГОСЛОВИЯ

  • Парилов О.В. ТЕМА «РУССКОЙ ИДЕИ» В ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА В.С. СОЛОВЬЕВА

  • Пешков А.А., Гуторов Ю.А. ИДЕЯ АПОКАТАСТАСИСА В ХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ XX ВЕКА

  • Плаксин В.А., свящ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ РЕЗИДЕНЦИИ МИТРОПОЛИТОВ КИЕВСКИХ И ВСЕЯ РУСИ В МОСКВУ

  • ПЛИСОВ Е.В., ЛУКИШИН А.Н. РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В РЕЛИГИОЗНОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ ПРАГМАТИКИ

  • Семенов А.В., свящ. ОТНОШЕНИЕ В.В.РОЗАНОВА К ОТЛУЧЕНИЮ Л.Н. ТОЛСТОГО ОТ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

  • Семикопов Д.В. СЕКУЛЯРНАЯ МИСТИКА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ХХ ВЕКА

  • Смагин В.П., прот. СВЯТЫЕ ЖЕНЩИНЫ ПРАВОСЛАВИЯ В ИСТОРИИ ЗАЩИТЫ ИСТИН ВЕРЫ

  • Собко Р.В. (иеромонах Лаврентий), Ворохобов А.В. ОСНОВЫ БИБЛЕЙСКОЙ ЭКЗЕГЕТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ИОАХИМА ФЛОРСКОГО

  • Сухомлин С.Н. свящ., Павлов С.Г. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ СМЫСЛ ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»

  • Уланов М.В., свящ. ПРОБЛЕМА ЗЛА И ТЕОДИЦЕИ В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОЙ МЕТАФИЗИКИ И. КАНТА

  • Ураков С.А., свящ. СОТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ТРУДЕ АРХИМАНДРИТА СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО) «ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ»

  • Хамидулин А.М. СООТНОШЕНИЕ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.А. БЕРДЯЕЕВА И С.Л. ФРАНКА

Views 462
Rating 5.0 / 5
Added 16.01.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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