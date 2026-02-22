Формы дискриминации — от прямых гонений до целенаправленного намеренного создания общественного негативного образа христиан — существовали на всем протяжении исторического бытия Православной Церкви. Часто эти формы сочетались (как во времена гонений в Римской империи или в советский период русской истории при правлении Н. С. Хрущева), что позволило Церкви выработать собственные методы противодействия подобной дискриминации.

Разумеется, находя невозможным насильственное сопротивление в случае прямых государственных гонений, Церковь ограждала себя от их разрушающих последствий путём строгой дифференциации своих верных последователей от отпавших от неё — как в институциональном (раскольники и отступники), так и в вероучительном отношении (еретики).

Канонические правила Церкви (как эпохи до созыва Вселенских соборов, так и в саму эту эпоху) направлены на чёткое отделение своих последователей от общения с представителями не просто иных религиозных организаций, но тех из них, кто настроен враждебно к православному христианству и тем самым потенциально может осуществлять дискриминационную деятельность. Для такого ограждения церковное законодательство особенно внимательно относится к возможности признания действительности совершённого в иной деноминации крещения, рукоположения и брака. Церковные постановления на этот счёт в эпоху «господствующей Церкви» находили отражение и в государственном законодательстве Византии, московской Руси и Российской империи.

Отношение Церкви к обществу неизбежно отличается от её отношения к государству, обладающему законодательной, правительственной и судебной властью. Если в отношении с государственными структурами Церковь должна соотносить свои действия с этими властными полномочиями, то взаимоотношения с обществом носят менее формализованный, но при этом более сложный характер.

Праксис - Научный журнал Московской духовной академии – Выпуск № 1

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019 г.- 304 с.

Праксис - Научный журнал Московской духовной академии – Выпуск № 1 - Содержания

От редакции

Материалы круглого стола«Проблемы защиты христиан от гонений и дискриминации» Сретенская духовная семинария, 2 ноября 2018 г.

Протоиерей Александр Задорнов. Тема защиты христиан от дискриминации в современном церковном законодательстве

Киселёва Екатерина Вячеславовна. Дискриминация христиан в Западной Европе в контексте права на свободу совести и вероисповедания

Семенова Наталия Сергеевна. Закон Божий - нравственная основа права

Солнцев Александр Михайлович. Вопросы дискриминации христиан в Африке

Иеромонах Иоанн (Курмояров). Дискриминация православных христиан в современной Украине

Киселёва Екатерина Вячеславовна. Защита нравственности как основание для ограничения прав человека

ОТДЕЛ I. ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

Протоиерей Владислав Цыпин. Диптих и первенство в диптихе

Игумения София (Силина). Положение о монастырях и монашествующих в свете трудов святителя Игнатия (Брянчанинова): актуальные вопросы

Протоиерей Владислав Цыпин. Византийское преемство в русском церковном праве

Игумен Иоанн (Самойлов). Священномученик Петр (Зверев) как пример истинного пастыря в гимнографическом творчестве

ОТДЕЛ II. ПУБЛИКАЦИИ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Протоиерей Александр Задорнов. С. В.Троицкий как преподаватель МДА (предисловие к публикации)

Троицкий Сергей Викторович. Лекции по церковному праву

ОТДЕЛ III. JUVENALIS. МАГИСТЕРСКИЕ И АСПИРАНТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Недосекин Константин Николаевич. Обсуждение реформы духовного образования на Предсоборном Присутствии 1906 года

Диакон Никита Кузнецов. Краткий очерк по истории русских епитимийников

Смольянинов Евгений Игоревич. Духовная жизнь священника как основа истинного пастырства по трудам святителя Амвросия Медиоланского

Зотин Андрей Александрович. Опасность введения ювенальных технологий для православных семей

Гаврышкив Илия Романович. Уход воцерковлённой молодёжи из Православной Церкви: анализ основных причин

Устав Румынской Православной Церкви. Высшее управление (предисловие и перевод с румынского диакона Василия Ковальчука)

ОТДЕЛ IV. РЕЦЕНЗИИ

Бочарников Дмитрий Егорович

Митрофанов А. Ю. Очерки из истории канонического права XI-XII вв.

Священник Илья Макаров. Грани современного пастырства

Малето Е. И. Средневековая Русь и Константинополь

Протоиерей Олег Скоморох. Практика тюремного служения Русской Православной Церкви

Преподобный Никодим Святогорец. Пидалион

ОТДЕЛ V. ХРОНИКА

Священник Иоанн Кечкин. Кафедра церковно-практических дисциплин Московской духовной академии (к 15-летию основания кафедры)