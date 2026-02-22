Формы дискриминации — от прямых гонений до целенаправленного намеренного создания общественного негативного образа христиан — существовали на всем протяжении исторического бытия Православной Церкви. Часто эти формы сочетались (как во времена гонений в Римской империи или в советский период русской истории при правлении Н. С. Хрущева), что позволило Церкви выработать собственные методы противодействия подобной дискриминации.
Разумеется, находя невозможным насильственное сопротивление в случае прямых государственных гонений, Церковь ограждала себя от их разрушающих последствий путём строгой дифференциации своих верных последователей от отпавших от неё — как в институциональном (раскольники и отступники), так и в вероучительном отношении (еретики).
Канонические правила Церкви (как эпохи до созыва Вселенских соборов, так и в саму эту эпоху) направлены на чёткое отделение своих последователей от общения с представителями не просто иных религиозных организаций, но тех из них, кто настроен враждебно к православному христианству и тем самым потенциально может осуществлять дискриминационную деятельность. Для такого ограждения церковное законодательство особенно внимательно относится к возможности признания действительности совершённого в иной деноминации крещения, рукоположения и брака. Церковные постановления на этот счёт в эпоху «господствующей Церкви» находили отражение и в государственном законодательстве Византии, московской Руси и Российской империи.
Отношение Церкви к обществу неизбежно отличается от её отношения к государству, обладающему законодательной, правительственной и судебной властью. Если в отношении с государственными структурами Церковь должна соотносить свои действия с этими властными полномочиями, то взаимоотношения с обществом носят менее формализованный, но при этом более сложный характер.
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019 г.- 304 с.
Праксис - Научный журнал Московской духовной академии – Выпуск № 1 - Содержания
От редакции
- Материалы круглого стола«Проблемы защиты христиан от гонений и дискриминации» Сретенская духовная семинария, 2 ноября 2018 г.
- Протоиерей Александр Задорнов. Тема защиты христиан от дискриминации в современном церковном законодательстве
- Киселёва Екатерина Вячеславовна. Дискриминация христиан в Западной Европе в контексте права на свободу совести и вероисповедания
- Семенова Наталия Сергеевна. Закон Божий - нравственная основа права
- Солнцев Александр Михайлович. Вопросы дискриминации христиан в Африке
- Иеромонах Иоанн (Курмояров). Дискриминация православных христиан в современной Украине
- Киселёва Екатерина Вячеславовна. Защита нравственности как основание для ограничения прав человека
ОТДЕЛ I. ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Протоиерей Владислав Цыпин. Диптих и первенство в диптихе
- Игумения София (Силина). Положение о монастырях и монашествующих в свете трудов святителя Игнатия (Брянчанинова): актуальные вопросы
- Протоиерей Владислав Цыпин. Византийское преемство в русском церковном праве
- Игумен Иоанн (Самойлов). Священномученик Петр (Зверев) как пример истинного пастыря в гимнографическом творчестве
ОТДЕЛ II. ПУБЛИКАЦИИ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- Протоиерей Александр Задорнов. С. В.Троицкий как преподаватель МДА (предисловие к публикации)
- Троицкий Сергей Викторович. Лекции по церковному праву
ОТДЕЛ III. JUVENALIS. МАГИСТЕРСКИЕ И АСПИРАНТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Недосекин Константин Николаевич. Обсуждение реформы духовного образования на Предсоборном Присутствии 1906 года
- Диакон Никита Кузнецов. Краткий очерк по истории русских епитимийников
- Смольянинов Евгений Игоревич. Духовная жизнь священника как основа истинного пастырства по трудам святителя Амвросия Медиоланского
- Зотин Андрей Александрович. Опасность введения ювенальных технологий для православных семей
- Гаврышкив Илия Романович. Уход воцерковлённой молодёжи из Православной Церкви: анализ основных причин
- Устав Румынской Православной Церкви. Высшее управление (предисловие и перевод с румынского диакона Василия Ковальчука)
ОТДЕЛ IV. РЕЦЕНЗИИ
Бочарников Дмитрий Егорович
Митрофанов А. Ю. Очерки из истории канонического права XI-XII вв.
Священник Илья Макаров. Грани современного пастырства
Малето Е. И. Средневековая Русь и Константинополь
Протоиерей Олег Скоморох. Практика тюремного служения Русской Православной Церкви
Преподобный Никодим Святогорец. Пидалион
ОТДЕЛ V. ХРОНИКА
- Священник Иоанн Кечкин. Кафедра церковно-практических дисциплин Московской духовной академии (к 15-летию основания кафедры)
Праксис - Научный журнал Московской духовной академии - Том 2 — Выпуск № 2
Московская духовная академия
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019 г. —— 240 с.
Список сокращений
Предисловие редактора
Отдел I. Исследования и статьи
- Протоиерей Александр Задорнов. Юрисдикция первоначальной церковной организации в Киеве: исторические гипотезы и каноническая возможность
- Протоиерей Владислав Цыпин. Принципы интерпретации канонов
- Протоиерей Владислав Цыпин. Религиозный фактор этнической идентификации
- Наталия Сергеевна Семенова. Правовая защита «религиозных чувств верующих» в Российской Федерации
- Иеродиакон Тихон (Воробьёв). Последовательное чтение Евангелия на Страстной седмице и во дни Великого поста
- Олег Анатольевич Суханов. Внешние изменения и проблемы в воспитательной работе в духовных школах Русской Православной Церкви
Отдел II. Публикации и архивные материалы
- Сергей Викторович Троицкий. Св. Савва и славянство
- Сергей Викторович Троицкий. Религиозная политика Короля Александра Объединителя
Отдел III. Juvenalis. Магистерские и аспирантские исследования
- Андрей Александрович Зотин. Позиция Русской Православной Церкви по проблемам ювенальной юстиции
- Михаил Васильевич Крикота. Анализ современных систем оглашения перед Крещением в Русской Православной Церкви
- Назарий Петрович Чайковский. Основные направления научной работы В. Н. Бенешевича в области канонического права
- Алексей Андреевич Рудченко. Появление богослужебных наград духовенства в Русской Православной Церкви
- Священник Алексей Ишков. Иконический метод миссии Церкви и его применение в храме
- Сергей Валентинович Супрун. История службы всем русским святым
- Григорий Борисович Сергеев. Устав Саровской пустыни как основной источник валаамской богослужебной традиции
Отдел IV. Библиографический обзор
- Протоиерей Александр Задорнов. Тема церковно-государственных отношений в новейших российских исследованиях
- Протоиерей Димитрий Пашков. Издание русского перевода «Пидалиона» преп. Никодима Святогорца и его особенности
Отдел V. Хроника
- Балканский кабинет Московской духовной академии
Праксис - Научный журнал Московской духовной академии - № 1 (3)
Московская духовная академия
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020 - № 1 (3). - 288 с.
- Список сокращений
- Предисловие главного редактора
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА «Актуальные проблемы противодействия дискриминации христиан на национальном и международном правовых уровнях», 16 октября 2019 г.
- Наталия Сергеевна Семенова - Актуальные проблемы реализации христианами права на свободу совести и вероисповедания в государствах Западной Европы
- Екатерина Вячеславовна Киселева, Ольга Сергеевна Кажаева - Защита свободы вероисповедания вынужденных мигрантов действующим международным правом
- Александр Михайлович Солнцев - Свобода религии и вооруженные конфликты: международно-правовые проблемы
- Иеромонах Иоанн (Курмояров) - Стратегия восточной экспансии: Украинская греко-католическая церковь
- Назарий Петрович Чайковский - Защита религиозных чувств православных христиан в России и современное театральное искусство
- Сергей Александрович Пименов - Причины усиления гонений на христиан в современный период и деятельность Русской Православной Церкви, направленная на их защиту
ОТДЕЛ I. ИСЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Протоиерей Александр Задорнов - «Недоуменные вопросы» церковного брака
ОТДЕЛ II. ПУБЛИКАЦИИ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- Протоиерей Николай Афанасьев - Брачное право
ОТДЕЛ III. JUVENALIS. МАГИСТЕРСКИЕ И АСПИРАНТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Андрей Александрович Зотин - Восстановление института диаконисе в Александрийской Православной Церкви
- Сергей Сергеевич Медведев - Японская Православная Церковь: от истоков до современности
- Сергей Александрович Пименов - Миссионерская проблематика в работах и решениях Поместного Собора 1917-1918 годов
- Николай Григорьевич Сапсай - Каноны: между сакральным и действующим правом
- Алексей Андреевич Рудченко - Награждение священнослужителей Русской Православной Церкви за участие в военных действиях XIX - начала XX веков
ОТДЕЛ IV. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
- Николай Григорьевич Сапсай - Критский собор: взгляд Сербской Православной Церкви
- Протоиерей Александр Задорнов - Концепт «нация» в новых российских монографиях
ОТДЕЛ V. ХРОНИКА
- Наталия Сергеевна Семенова - ГРАНТ РФФИ «Дискриминация христиан: генезис и международно-правовое противодействие» научный проект РФФИ № 18-011-00292 (2018-2020)
Праксис: научный журнал - № 2 (4)
Главный редактор: Протоиерей Александр Задорнов
Московская духовная академия
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. - № 2 (4). - 276 с.
ISSN 2658-6517
Список сокращений Предисловие главного редактора
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
- «Духовные школы в правовом поле», 28 января 2020 г.
- Наталия Сергеевна Семенова - Современное правовое положение духовных учебных заведений Русской Православной Церкви в Российской Федерации
- Денис Владимирович Макаров - Церковные и государственные критерии для получения учёных званий
- Протоиерей Александр Задорнов - Правовая подготовка выпускников духовных школ
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Протоиерей Александр Задорнов - Современный мегаполис как область церковной юрисдикции
- Игумен Герасим (Дьячков) - Cтрогость и снисходительность в деле пастырского окормления
- Екатерина Вячеславовна Киселева, Ольга Сергеевна Кажаева - Аборты в практике Европейского суда по правам человека в контексте концепции соматических прав человека и права на свободу вероисповедания
- Игумен Даниил (Василенко) - К вопросу совершения литургии святителя Василия Великого на Рождество Христово и Богоявление
- Священник Константин Рева - Придворная певческая капелла и богослужебная практика Русской Православной Церкви
- Протоиерей Василий Воронцов - Место и значение ектении в богослужении и образ её исполнения
- Протодиакон Игорь Михайлов - Омовения и помовения
ПУБЛИКАЦИИ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- Учебно-методические материалы по преподаванию дисциплины «Литургика: программы бакалавриата Духовных школ Русской Православной Церкви»
- Алексей Мстиславович Пентковский - Программа по Литургике (содержательная часть)
- Священник Михаил Желтов, священник Константин Рева, Сергей Юрьевич Акишин - Отзывы на программу по Литургике для бакалавриата Московской духовной академии, составленную проф. А. М. Пентковским
JUVENALIS. МАГИСТЕРСКИЕ И АСПИРАНТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Андрей Александрович Зотин - Попытки восстановления института диаконисс в конце синодального периода и возможная актуализация в современной Русской Церкви
- Александр Сергеевич Якунин - Правовой статус объектов религиозного назначения в призме светского права
- Николай Сапсай - Нужна ли кодификация канонов в Православной Церкви?
- Священник Михаил Красильников - Влияние исторических процессов на территориальные границы Поместных Православных Церквей
- Михаил Андреевич Зиновьев - Церковные наказания за совершение греха аборта: анализ древних канонов и современной позиции Русской Православной Церкви
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
- Николай Сапсай - Влияние процесса смены национальной идентичности на обострение взаимоотношений Церкви и государства в Черногории
ХРОНИКА
- Протоиерей Сергей Забелич - Синодальная Богослужебная комиссия
Праксис: научный журнал Московской духовной академии - № 3 (5), 2020
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. - 232 с.
ISSN 2658-6517
- Список сокращений
- Предисловие главного редактора
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
- «Гонимые христиане в контексте защиты прав человека», 16 октября 2020 г.
- Протоиерей Александр Задорнов - Интеллектуалы и христианство в Европе: враги и мнимые союзники
- Иеромонах Варнава (Лосев) - Права меньшинства против прав большинства в контексте дискриминации христиан
- Наталия Сергеевна Семенова - Реализация права на свободу совести во время пандемии
- Александр Михайлович Солнцев - Закрытие музея в храме Святой Софии в Стамбуле как нарушение обязательств Турецкой Республикой по международному праву
- Екатерина Вячеславовна Киселева - Отказ от проведения аборта по соображениям совести: сравнительные международно-правовые основы
- Сергей Александрович Пименов - Правовое положение христиан на территории стран Ближнего Востока
- Диакон Алексей Арефьев - Положение христиан в Пакистане
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Игумен Герасим (Дьячков) - Специфика христологии секты «Свидетели Иеговы»
- Игумен Никифор (Кирзин) - Протоиерей Петр Турчанинов. Духовный композитор и гармонизатор древних церковных распевов
- Иеромонах Нестор (Волков) - Григорианский хорал как явление культуры раннего Средневековья: предпосылки возникновения, формирование и развитие
- Татьяна Владимировна Пантелеева - «Знаменная жизнь» как условие освоения православных церковных песнопений
ПУБЛИКАЦИИ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- Сергей Викторович Троицкий - О соборе Русской Православной Церкви
JUVENALIS. МАГИСТЕРСКИЕ И АСПИРАНТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Диакон Александр Сергеев - Особенности буддизма в Китае в XIX веке по трудам миссионера святителя Гурия (Карпова), архиепископа Таврического
- Иерей Виктор Ленок - Канонические границы православной миссии в Интернете: постановка вопросов
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
- Протоиерей Александр Задорнов - «В каждой музыке Бах...». Музыка как предмет богословия
- Андрей Александрович Зотин - Роль женщины в церкви и возможность их рукоположения в современных зарубежных и российских исследованиях
ХРОНИКА
- Наталия Сергеевна Семенова - Магистерская программа Московской духовной академии по профилю «Современное каноническое право»
