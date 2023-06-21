Одним из наиважнейших направлений богословской науки, несомненно, является изучение творений святых отцов Церкви. Как известно, до революции патрологическая наука в Московской духовной академии была на пике своего развития. Признанные западные патрологи искренне изумлялись глубине исследований наших ученых богословов. Однако печальные революционные события на время приостановили развитие отечественной богословской науки, и патрологии в частности. Благодарение Богу, вот уже несколько десятилетий мы наблюдаем возрождение глубокой исследовательской работы по изучению святоотеческой письменности в Русской Православной Церкви, в частности, в старейшем духовном учебном заведении России — Московской духовной академии. Научный журнал, который вы держите сейчас в руках, наилучшее тому подтверждение. И это не может не радовать.

В сегодняшнем православном мире патристические исследования подвергаются опасности со стороны нескольких факторов, заключающихся, в частности, во вредном влиянии западных концепций и практик — римо-католических и протестантских.

Существует тенденция к привилегированному вниманию к авторам незначительным, порой еретическим (в частности, особым интересом пользуется сфера сирийская — несторианская или монофизитская) в ущерб авторам значимым и православным (та же тенденция существует в области изучения Священного Писания — тенденция к привилегированному вниманию к текстам апокрифическим по сравнению с текстами каноническими, или к рассмотрению тех и других «на равных», или к включению их в исследования наравне с текстами каноническими). Святые отцы часто воспринимаются и исследуются как философы, и разница между святоотеческим и философским способами мировидения больше не воспринимается корректно. Отсюда современные патристические исследования имеют тенденцию пренебрегать влияниями [на святых отцов] патриотическими (тем фактом, что святые отцы вдохновлялись предшествующими святыми отцами) и предпочитают искать влияния философские (аристотелевские, платонические и в особенности неоплатонические), теряя из виду такие сущностные православные понятия, как «Традиция» (мысль в устойчивой верности «керигме») и «кафоличность» (представление о всеобъемлющем характере [kath’olon] Церкви). В соответствии же с протестантской методологией, которая присуща также и римо-католицизму и которая имеет тесную связь с современной лингвистикой (в соответствии с которой в какой-либо структуре именно ее отличие от других придает свой смысл каждому элементу), изучаются по большей части различия между святыми отцами, нежели моменты их общности или взаимовлияний между ними. Так теряется из виду сущностное православное понятие consensus patrum («согласие отцов»), так же как и критерий истины, установленный св. Викентием Лиринским (то, во что верили всегда, везде и все). И таким образом наблюдается некоторое разделение и совершенное размежевание между святоотеческой мыслью и самими патристическими исследованиями, и отсюда происходит потеря их всеобъемлющего смысла и их общего направления.

Диакрисис: научный журнал Московской духовной академии — № 1 (1)

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. - 175 с.

ISBN 978-5-6044668-4-1

Диакрисис: научный журнал Московской духовной академии — № 1 (1) - Содержание

Список сокращений

Вступительное слово Ректора Московской духовной академии

Предисловие главного редактора

ИЗДАНИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ И ПЕРЕВОДЫ

Православная сирийская рукопись 1-го тома прп. Исаака Сирина, Sinai syr. 24 (публикация разрозненных частей) - Издание, предисловие и примечания иером. Никона (Скарга)

Свт. Фотий Константинопольский - Амфилохии. 15-21; 38-4 - Перевод с греческого, предисловие и примечания Д. Е. Афиногенова

Блж. Августин Гиппонский - Толкование на Послание Иоанна к Парфянам. Рассуждения 1-2 - Перевод с латинского и примечания В. М. Тюленева. Предисловие П. К. Доброцветова

Павел Кириллович Доброцветов - Блж. Августин Гиппонский как богослов и экзегет в «Рассуждениях на Послание Иоанна к Парфянам»

Блж. Августин Гиппонский - Толкование на Послание Иоанна к Парфянам. Рассуждения 1-2

ИССЛЕДОВАНИЯ

Жан-Клод Ларше - О принципах правильного использования патристических исследований в православном богословии

Вячеслав Иванович Коцюба - Святитель Иннокентий Херсонский и его наследие

Диакрисис - научный журнал Московской духовной академии – 2 - 2 – 2019

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. - №2 (2). — 173 с.

ISSN 2713-1130

Диакрисис - 2 - 2 - 2019 - Содержание

Список сокращений

ИЗДАНИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ И ПЕРЕВОДЫ Православная сирийская рукопись 1-го тома прп. Исаака Сирина, Sinai syr. 24 (18-й трактат). Издание, предисловие и примечания иером. Никона (Скарги) Свт. Фотий Константинопольский. Амфилохии 45,49-55. Перевод с греческого и примечания Д. Е. Афиногенова Блж. Августин Гиппонский. Толкование на Послание Иоанна к Парфянам. Рассуждения 3-4. Перевод с латинского и примечания В. М. Тюленева

ИССЛЕДОВАНИЯ

Алексей Иванович Сидоров. Узкий путь святоотеческого богословия (Два патрологических этюда)

Жан-Клод Ларше. Опасности спекулятивного богословия и способы их предотвращения. Перевод с французского А. Н. Арсеньевой

Священник Глеб Рябинин. Методологическая проблематика в изучении понятия различения (διάκρισις) в святоотеческих творениях

Роман Михайлович Конь. Отличительные черты христологии современного баптизма

Вячеслав Иванович Коцюба. Апологетические статьи петербургского периода святителя Иннокентия Херсонского

56. Какой последовательный и непредосудительный смысл можно отыскать и постичь через слова Давида, говорящие: Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, чтобы Ты был праведен в приговоре Твоем и победил в суде Твоем (Пс. 50,6)?

Особое разрешение этого недоумения, приводящее то, что, как кажется, выражают эти слова, склоняясь к разногласию, в соответствии с Давидовой мудростью, таково: чтобы Ты был праведен в приговоре Твоем не есть придаточное предложение при Тебе единому согрешил я, хотя и занимает ближайшее к предыдущему положение, но точнее и мудрее будет привязано, если понимать его как относящееся к предшествующему с самого начала, как бы: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое (Пс. 50, 3), чтобы Ты был праведен в приговоре Твоем и победил в суде Твоем (Пс. 50, 6). Все же остальное, занимая место вставного предложения, не прерывает последовательности ни смысла, ни синтаксиса. Каковы бы могли быть причины, по которым Бог, милуя, бывает праведен? Разве не: скажи ты первый грехи твои, чтобы оправдаться (Ис. 43,26), и что: Я не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился от путей своих и был жив (Иез. 18,23), и вновь: Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите (Иез. 18,32). Ибо эти слова оправдывают Бога, человеколюбивыми делами подтверждающего и жалостью сострадания исполняющего их.

Диакрисис: научный журнал - N3 (3) - 2019

Сергиев Посад: Московская духовная академия, 2021. — 171 с.

Диакрисис: научный журнал - N3 (3) - 2019 - Содержание

Список сокращений

ИЗДАНИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ И ПЕРЕВОДЫ

Свт. Фотий Константинопольский - Амфилохии. 56-65. Перевод с греческого и примечания Д. Е. Афиногенова

Блж. Августин Гиппонский - Толкование на Послание Иоанна к Парфянам. Рассуждение 5. Перевод с латинского и примечания В. М. Тюленева

ИССЛЕДОВАНИЯ

Алексей Иванович Сидоров - Два монофизитских богослова: Севир Антиохийский и Филоксен Маббугский

Павел Игоревич Мурилкин - Богословское осмысление феномена человеческих страданий в гомилиях на Книгу Иова прп. Исихия Иерусалимского

Вячеслав Иванович Коцюба - Критика неологов свт. Иннокентием Херсонским

Иеромонах Иоанн (Пахачев) - Значение пребывания в келье для духовной жизни монаха по учению Павла Таммского и Стефана Фиваидского

Иерей Дмитрий Артемкин - Критерии истинности в решении доктринальных вопросов и их зависимость от учения о Предании

Иерей Даниил Горячев - О богословском критерии духовной прелести

Роман Михайлович Конь - Особенности христологии адвентизма седьмого дня

66. Какой смысл содержит [речение]: праведник гибнет в праведности своей; нечестивый живет долго в нечестии своем (Еккл. 7:15)?

Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане (Пс. 91, 13). Оба слова, «цветет» и «возвышается», возвещают пользу праведности и изобилие и благополучие добра. Этот праведник, хоть его и бичуют или истязают, или он страдает очень болезненно, хоть ведут на заклание, на смерть или на крест, ничуть не менее цветет, как пальма, и возвышается, как кедр, обретая многократно большее, чем труды и страдания, наслаждение и вкушая несказанные блага и благоденствуя в них.

Итак, кто этот праведник, который гибнет в праведности своей, и каким образом он гибнет? Ясно, что, похищая и притворно изображая звание и лик праведника, погибающий же от самой своей хитрости и коварства: ведь он не просто сказал: «в праведности» или «в оправдании», но «в праведности своей», то есть в том, в чем он притворился праведным, надевая личину праведности не из того, что было, но из того, что он изображал. Посему такой праведник, пусть все его воспевают, пусть все рукоплещут его праведности, в самом обличии и имени своей праведности скатывается до крайней неправды и погибели. Ибо какая большая кража, чем украсть звание праведника, будучи приверженным несправедливости? Что бесстыднее, чем красоваться любовью к прекраснейшей из добродетелей, проходящей через них всех и производящей гармоничное согласие, если кто относится враждебнее любого? Разве такой человек не погибнет справедливо в своей праведности, ища показать то, чего у него нет и в чем имеет недостаток, исхитряясь обманывать других притворством, что привержен этому, а прежде других самого себя гораздо более дурным и жалким образом? Ибо из того, что он изображает, будто прибегает к праведности, и не стыдится, сам зная, что он ей худший враг, он даже против воли признается, что предпочел худшее лучшему: ибо иначе он не стремился бы принять чужой облик, чтобы скрыть свой собственный.

Диакрисис: научный журнал 2019, №4

Сретенская духовная академия. — М., 2021. —№4 (4).-187 с.

ISSN 2713-1130

Диакрисис: научный журнал 2019, №4 - Содержание

Список сокращений

ИЗДАНИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ И ПЕРЕВОДЫ

Свт. Фотий Константинопольский. Амфилохии. 66-74 Перевод с греческого и примечания Д. Е. Афиногенова

Блж. Августин Гиппонский. Толкование на Послание Иоанна к Парфянам. Рассуждения 6-7. Перевод с латинского и примечания В. М. Тюленева

Блж. Феодорит Кирский. Слово XII: «О деятельной добродетели» из трактата «Лечение эллинских недугов». Перевод с греческого и примечания П. К. Доброцветова

ИССЛЕДОВАНИЯ

Павел Кириллович Доброцветов. Аллегореза и символизм в «Ареопагитиках» (Часть I)

Иеромонах Силуан (Ярославцев). О несостоятельности привлечения учения о Пресвятой Богородице св. прав. Николая Кавасилы в защиту новых римо-католических мариологических догматов

Вячеслав Иванович Коцюба. Лекции по философии религии свт. Иннокентия Херсонского в Киевской Духовной академии

Роман Михайлович Конь. Критика мистицизма в «Письмах о духовной жизни» свт. Феофана Затворника

Павел Кириллович Доброцветов. Некоторые аспекты жизни и деятельности профессора Сергея Михайловича Зарина

Диакрисис: научный журнал - N1 (5) - 2020

Сретенская духовная академия. — М, 2022. — 176 с.

Диакрисис: научный журнал - N1 (5) - 2020 - Содержание

Список сокращений

ИЗДАНИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ И ПЕРЕВОДЫ

Православная сирийская рукопись 1-го тома прп. Исаака Сирина, Sinai syr. 24 (19-й трактат) Издание, предисловие, примечания и приложение мером. Никона (Скарги)

Свт. Фотий Константинопольский - Амфилохии. 76,78-80. Перевод с греческого и примечания Д. Е. Афиногенова

Блж. Августин Гиппонский - Толкование на Послание Иоанна к Парфянам. Рассуждение 8. Перевод с латинского и примечания В. М. Тюленева

ИССЛЕДОВАНИЯ

Павел Кириллович Доброцветов - Аллегореза и символизм в «Ареопагитиках» (Часть II)

Священник Василий Бобров - Исторический обзор употребления понятия «бесстрастие» в античной философии и святоотеческой письменности I-VIII веков

Иеромонах Иоанн (Пахачев) - Значение пребывания в келье для духовной жизни монаха по учению «Apophtegmata Patrum»

Олег Игоревич Ласточкин - Персоналистическое богословие архим. Софрония (Сахарова) в свете Православного Предания

Роман Михайлович Конь - К вопросу о проблематике теории познания Р. Штейнера

Священник Илья Горюнов - Сравнительный анализ методов исследования западного эзотеризма в концепции Антуана Февра и в Православной традиции

Диакрисис: Научный журнал - № 2 (6) - 2020

Сретенская духовная академия. — М., 2022. — № 2 ( 6 ). - 176 с.

ISSN 2713-1130

Диакрисис: Научный журнал - № 2 (6) - 2020 - Содержание

Список сокращений

ИЗДАНИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ И ПЕРЕВОДЫ

Свт. Фотий Константинопольский Амфилохии. 92,107,111,116,117,-122-130,137-139 Перевод с греческого и примечания Д. Е. Афиногенова

Блж. Августин Гиппонский Толкование на Послание Иоанна к Парфянам. Рассуждение 9 Перевод с латинского и примечания В. М. Тюленева

ИССЛЕДОВАНИЯ

Павел Кириллович Доброцветов Аллегореза и символизм в «Ареопагитиках» (Часть III)

Иеромонах Никон (Скарга) Влияние при. Ефрема Сирина на прп. Исаака Сирина

Священник Глеб Рябинин Дар различения (διάκρισις) в учении блж. Диадоха Фотикийского

Иеромонах Иоанн (Пахачев) Значение пребывания в келье для духовной жизни монаха по учению Евагрия Понтийского и прп. Иоанна Кассиана Римлянина

Алексей Вячеславович Курочкин Страсть себялюбия и любовь к себе в философской, библейской и святоотеческой традициях VI в. до Р.Х. -VI в. (Часть I)

Роман Михайлович Конь Роль воображения в современном западном оккультизме

Диакрисис: Научный журнал - № 3 (7) - 2020

Сретенская духовная академия. — М., 2022. — № 3 (7).- 176 с.

ISSN 2713-1130

Диакрисис: Научный журнал - № 3 (7) - 2020 - Содержание

Список сокращений

ИЗДАНИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ И ПЕРЕВОДЫ

Архимандрит Макарий (Веретенников) Исторические параллели: Митрополит Макарий и Патриарх Никон (новые документы об их деятельности) Вступительная статья, комментарии и подготовка текста

Свт. Фотий Константинопольский Амфилохии. 140-148,150 Перевод с греческого и примечания Д. Е. Афиногенова

Блж. Августин Гиппонский Толкование на Послание Иоанна к Парфянам. Рассуждение 10 Переводе латинского и примечания В. М. Тюленева

Трактат, приписываемый свт. Афанасию Великому «Против всех ересей» Перевод с греческого и примечания П. К. Доброцветова

ИССЛЕДОВАНИЯ

Иеромонах Иоанн (Пахачев) Пребывание в келье как элемент духовной традиции египетского общежительного монашества IV века

Иеромонах Силуан (Ярославцев) Реконструкция земной жизни Пресвятой Богородицы по творениям поздневизантийских святых отцов XIV века

Алексей Вячеславович Курочкин Страсть себялюбия и любовь к себе в философской, библейской и святоотеческой традициях VI в. до Р.Х. — VI вв. (Часть II)

Вячеслав Иванович Коцюба Профессор философии Московской духовной академии протоиерей Феодор Голубинский как цензор религиозных и философских сочинений

Диакрисис: Научный журнал - № 4 (8) - 2020

Сретенская духовная академия. — М., 2022. — № 4 (8).- 176 с.

ISSN 2713-1130

Диакрисис: Научный журнал - № 4 (8) - 2020 - Содержание

Список сокращений

Предисловие главного редактора

ИЗДАНИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ

Кирилл Андреевич Черепенников Архиепископ Никон (Рождественский) в дневниковых записях и письмах к профессору Александру Дмитриевичу Беляеву по материалам архива ОР РГБ. Вступительная статья и примечания

ИССЛЕДОВАНИЯ

Вячеслав Иванович Коцюба Позиция архиепископа Никона (Рождественского) в имяславских спорах

Священник Даниил Горячев Примечания священника Павла Флоренского к статье архиепископа Никона (Рождественского) «Великое искушение около святейшего имени Божия»

Роман Михайлович Конь«Нужен специальный институт или академия миссионеров»: архиепископ Никон (Рождественский) о сектантстве и противосектантской миссии Церкви в России

Авдий Сергеевич Биджамов Столкновение традиционного и нового религиозного сознания в богословии XX века: Архиепископ Никон (Рождественский) и А.В. Карташёв

Иеромонах Ферапонт (Широков) Архиепископ Никон (Рождественский) и Вологодская духовная семинария

Антоний Васильев Шаган Проблемы духовного образования и воспитания будущих пастырей в начале XX века по дневникам архиепископа Никона (Рождественского) (1910-1917)

Диакрисис: Научный журнал – 1 (9) - 2021

Сретенская духовная академия. — М., 2021. — №1(9).-176 с.

ISSN 2713-1130

Диакрисис: Научный журнал – 1 (9) – 2021 – Содержание

Список сокращений

ИЗДАНИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ И ПЕРЕВОДЫ

Свт. Фотий Константинопольский. Амфилохии. 151-181. Перевод с греческого и примечания Д. Е. Афиногенова

Прп. Симеон Новый Богослов. Гимн 23. Перевод с греческого иерея Максима Михайлова

ИССЛЕДОВАНИЯ

Иван Кёниг. От Евагрия Понтийского до прп. Иоанна Кассиана. Некоторые аспекты передачи египетского монашеского опыта на Запад. Перевод с английского Н. Казакова

Павел Кириллович Доброцветов. Церковная иерархия в эсхатологической перспективе по материалам сочинений святых отцов и церковных писателей

Роман Михайлович Конь. Крещение в неопротестантских сектах

Иерей Евгений Веселов. Прощальная беседа Господа Иисуса Христа и Послание ап. Павла к Ефесянам — путь к опровержению доктрин адвентистов и свидетелей Иеговы о всеобщем отступничестве

Диакрисис: Научный журнал - №2 (10) - 2021

М., Сретенская духовная академия, 2021. —176 с.

ISSN 2713-1130

Диакрисис: Научный журнал - №2 (10) – 2021 - Содержание

Список сокращений

ИССЛЕДОВАНИЯ