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Церковь - Богословие - История - 7

Церковь - Богословие - История - 7
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Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Божественное Откровение, процесс восприятия которого непосредственно начинается от древних Адама, Ноя, Авраама, Моисея и ветхозаветных пророков, продолжается и сегодня. «Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» (1 Тим 3. 15) по устроению Божьему состоит из истинно верующих людей, соединенных Священным Преданием.
Это есть непрекращающееся действие Самого Бога, ибо Он Источник, от Него дар благодати и сила, которая таинственно действует в членах Церкви, явная или сокровенная передача святой богооткровенной истины от человека к человеку во времени и при содействии Духа Святого. Священное Предание включает в себя как различные уровни, так и различные формы своего бытия. Одна из важных задач монашества как раз и есть восприятие, усвоение, сохранение и передача Священного Предания. В своих же самых высших проявлениях это могут быть как харизматические дары, так и архиерейская власть, которую, как мы знаем, в традиции Православной Церкви принимает только монах.

Церковь. Богословие. История: материалы VII Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.)

Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2019. 390 с.
ISBN 978-5-6041842-3-3

Церковь. Богословие. История: материалы VII Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.) - Содержание

Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский - Слово к читателям
  • РАЗДЕЛ I. СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ: ЖИЗНЬ, ПОЧИТАНИЕ, ЭПОХА
  • РАЗДЕЛ II. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В XX ВЕКЕ: ПОДВИГ МУЧЕНИЧЕСТВА И ИСПОВЕДНИЧЕСТВА
  • РАЗДЕЛ III. БОГОСЛОВИЕ В ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВЕ, ИСКУССТВЕ И КУЛЬТУРЕ
  • РАЗДЕЛ IV. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
  • РАЗДЕЛ V. ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ РОССИИ И УРАЛА
  • РАЗДЕЛ VI. БОГОСЛОВСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Церковь. Богословие. История: материалы VII Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.) - Слово к читателям

Прошедший 2018 год был наполнен церковными памятными датами, центральное место среди которых — 100-летие мученической кончины святых Царственных страстотерпцев и их верных спутников. Празднование этого юбилея началось с VI Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История» и затем в течение года было наполнено различными мероприятиями самого разного характера, включая и эпицентр событий — ночную Божественную литургию около Храма-памятника на крови на месте Ипатьевского дома и крестный ход, которые возглавил Предстоятель нашей Церкви Святейший Патриарх Кирилл в сослужении многочисленного епископата и духовенства, бесчисленных молящихся под открытым небом.
Подводя итоги этого «царского» года, мне кажется, мы стали немного глубже понимать трогательную жизнь Царской семьи, произошедшую трагедию нашего народа в годы смуты XX в. и, возможно, самих себя, нашу настоящую жизнь. И это понимание должно помочь нам жить дальше, работать с еще большей отдачей, искать и находить новое, осмысливать уже открытое. Очередная, уже традиционная, VII научно-богословская конференция «Церковь. Богословие. История» дает нам такую возможность: увидеть, услышать, понять друг друга, обсудить актуальные вопросы богословия и смежных дисциплин, осмыслить подвиг новых мучеников нашей Церкви.
Да поможет нам в этом Бог!
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
Views 334
Rating 5.0 / 5
Added 11.01.2020
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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