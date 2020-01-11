Божественное Откровение, процесс восприятия которого непосредственно начинается от древних Адама, Ноя, Авраама, Моисея и ветхозаветных пророков, продолжается и сегодня. «Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» (1 Тим 3. 15) по устроению Божьему состоит из истинно верующих людей, соединенных Священным Преданием.

Это есть непрекращающееся действие Самого Бога, ибо Он Источник, от Него дар благодати и сила, которая таинственно действует в членах Церкви, явная или сокровенная передача святой богооткровенной истины от человека к человеку во времени и при содействии Духа Святого. Священное Предание включает в себя как различные уровни, так и различные формы своего бытия. Одна из важных задач монашества как раз и есть восприятие, усвоение, сохранение и передача Священного Предания. В своих же самых высших проявлениях это могут быть как харизматические дары, так и архиерейская власть, которую, как мы знаем, в традиции Православной Церкви принимает только монах.

Церковь. Богословие. История: материалы VII Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.)

Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2019. 390 с.

ISBN 978-5-6041842-3-3

Церковь. Богословие. История: материалы VII Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.) - Содержание

Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский - Слово к читателям

РАЗДЕЛ I. СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ: ЖИЗНЬ, ПОЧИТАНИЕ, ЭПОХА

РАЗДЕЛ II. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В XX ВЕКЕ: ПОДВИГ МУЧЕНИЧЕСТВА И ИСПОВЕДНИЧЕСТВА

РАЗДЕЛ III. БОГОСЛОВИЕ В ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВЕ, ИСКУССТВЕ И КУЛЬТУРЕ

РАЗДЕЛ IV. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

РАЗДЕЛ V. ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ РОССИИ И УРАЛА

РАЗДЕЛ VI. БОГОСЛОВСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Церковь. Богословие. История: материалы VII Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.) - Слово к читателям

Прошедший 2018 год был наполнен церковными памятными датами, центральное место среди которых — 100-летие мученической кончины святых Царственных страстотерпцев и их верных спутников. Празднование этого юбилея началось с VI Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История» и затем в течение года было наполнено различными мероприятиями самого разного характера, включая и эпицентр событий — ночную Божественную литургию около Храма-памятника на крови на месте Ипатьевского дома и крестный ход, которые возглавил Предстоятель нашей Церкви Святейший Патриарх Кирилл в сослужении многочисленного епископата и духовенства, бесчисленных молящихся под открытым небом.

Подводя итоги этого «царского» года, мне кажется, мы стали немного глубже понимать трогательную жизнь Царской семьи, произошедшую трагедию нашего народа в годы смуты XX в. и, возможно, самих себя, нашу настоящую жизнь. И это понимание должно помочь нам жить дальше, работать с еще большей отдачей, искать и находить новое, осмысливать уже открытое. Очередная, уже традиционная, VII научно-богословская конференция «Церковь. Богословие. История» дает нам такую возможность: увидеть, услышать, понять друг друга, обсудить актуальные вопросы богословия и смежных дисциплин, осмыслить подвиг новых мучеников нашей Церкви.

Да поможет нам в этом Бог!

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл