В целом, у мужей апостольских мы находим непритязательное и простое богословие, но оно поднимает мощную эмоциональную волну, воодушевляет раннехристианские общины к нравственному подвигу жизни. Его озвучивают проповедники, богословы, отцы Церкви и неустанно напоминают о нем «народу Божию».

Труды Минской духовной академии - № 16 - 2019

Минск : Издательство Минской духовной академии, 2019. – 207 с.

ISSN 1997-3020

Труды Минской духовной академии - № 16 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Архимандрит Сергий (Акимов) - Яффа как древний центр христианского паломничества

Иерей Александр Бойко - Богословие Книги Иова и Книги Екклесиаста как переходный этап к Новозаветному Откровению

ПАТРОЛОГИЯ

А. В. Данилов - Антропология мужей апостольских в контексте Оракулов сивилл

А. В. Антишкин - Преподобный Неофит Кипрский как толкователь гимнографических текстов и его комментарий на каноны Богоявления

ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

Иерей Роман Артемов - Многомерная модель BASIC Ph в пастырской практике

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Иеромонах Агафангел (Будишин) - Православные часовни, сооруженные в честь царских особ на территории Беларуси в XIX в.: формирование традиции

ИСТОРИЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Иерей Василий Нелидкин - Переводческая деятельность московских розенкрейцеров

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО

К. Л. Карманов - Церковная музыка как экзегетический инструмент на примере произведения диакона Сергия Трубачёва «Братие, сие да мудрствуется в вас» (Флп. 2:5–11)

Сведения об авторах

Information about authors

Труды Минской духовной академии - № 17 - 2020 Гл. ред. архимандрит Сергий (Акимов) Минск : Издательство Минской духовной академии, 2020. - 204 с. ISSN 1997-3020 Труды Минской духовной академии - № 17- 2020 - Содержание БИБЛЕИСТИКА Архимандрит Сергий (Акимов) - Проблемы толкования и перевода Еккл. 1:1 БОГОСЛОВИЕ Протоиерей Александр Пронин - Основные аспекты святости в Восточном христианстве и в исламе

Священник Виктор Кулага - Кафоличность Церкви и соборный институт Церкви в богословии протопресвитера Николая Афанасьева ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В. С. Евтуховский - Officium stratoris в церковно-государственных отношениях в Византии в XIII в.

А. В. Гиндренас - Виленская духовная семинария в период возглавления архимандритом Филиппом (Морозовым) (ноябрь 1922 - август 1924 гг.) КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО Иерей Димитрий Каврига - Концепция «Ecclesia sui iuris» в документах II Ватиканского Собора

Труды Минской духовной академии – 2 - 19 – 2021 Богословие, история Церкви, сектоведение. – Научный журнал. Гл. ред. архимандрит Афанасий (Соколов). – Минск: Издательство Минской духовной академии, 2021. – 147 с. ISSN 1997-3020 Труды Минской духовной академии – 2 - 19 - 2021 - Содержание БОГОСЛОВИЕ Данилов А. В. Феномен межкультурной теологии в контексте межконфессионального диалога

Монахиня Мария (Лермонтова). «Kεφαλή» – «глава» или «подчинение» в посланиях апостола Павла ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ Иерей Артемий Кирко. Жизнь и мистические взгляды митрополита Санкт-Петербургского и Новгородского Михаила (Десницкого) (1761–1821): историография вопроса

Иеродиакон Агафон (Гришковец). Жизнь и деятельность настоятеля Жировичского Успенского монастыря архимандрита Николая (Редутто) (1815–1889) СЕКТОВЕДЕНИЕ Иванов Н. А. Противосектантская миссия на белорусских землях в кон. XIX – нач. XX ст. по материалам «Епархиальных ведомостей» Труды Минской духовной академии – 1 - 20 - 2022 Богословие, история Церкви, сектоведение. – Научный журнал. Гл. ред. архимандрит Афанасий (Соколов). – Минск: Издательство Минской духовной академии, 2022. – 154 с. ISSN 1997-3020 Труды Минской духовной академии – 1 - 20 – 2022 – Содержание БОГОСЛОВИЕ Данилов А. В. Антропологическая концепция души и личности у епископа Феодора Мопсуестийского ПАТРОЛОГИЯ Хандога Н. А. Космология святителя Викторина Петавийского (на примере трактата «О сотворении мира» и толкования «На Откровение») ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ Иерей Артемий Кирко. Издание литературных трудов митрополита Санкт-Петербургского и Новгородского Михаила (Десницкого) (1761–1821): структурированный анализ

Протоиерей Георгий Алампиев. «Катакомбное» движение на территории Добрушского района Гомельской области БССР в 1944–1964 гг. КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО Иерей Сергий Пинчук. Устав духовных консисторий как источник права в епархиальных судах первой инстанции (на примере судебно-процессуальной деятельности Минской духовной консистории)

Труды Минской духовной академии. № 2 (21) - 2022 Гл. ред. архимандрит Афанасий (Соколов). – Минск : Издательство Минской духовной академии, 2022. – 156 с. ISSN 1997-3020 Труды Минской духовной академии. № 2 (21) – 2022 - Содержание БИБЛЕИСТИКА Иерей Владимир Грицевич. Специфика понимания δικαιοσυνη в Пастырских посланиях ПАТРОЛОГИЯ Данилов А. В. Антропологические воззрения епископа Немезия Эмесского

Хандога Н. А. Число семь в жизни Петавийской Церкви доникейского периода БОГОСЛОВИЕ Иерей Виктор Кулага. Учение о соборности Церкви в русском богословии на рубеже XIX–XX вв. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ Протоиерей Георгий Алампиев. Православные приходы на территории Добрушского района Гомельской области в 1944–1964 гг. Труды Минской духовной академии - № 1 (22) Минск : Издательство Минской духовной академии, 2023. – 147 с. ISSN 1997-3020 Труды Минской духовной академии - № 1 (22) – Содержание БИБЛЕИСТИКА Иерей Владимир Грицевич. Δικαιοσύνῃ в Послании апостола Павла к Евреям ПАТРОЛОГИЯ Данилов А. В. Богословская антропология в трудах святителя Григория Нисского БОГОСЛОВИЕ Иерей Виктор Кулага. Священная иерархия и соборная система Церкви ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ Архиепископ Антоний (Доронин). Митрополит Алексий (Громадский) (1882–1943): жизнь и служение церковному единству КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО Иерей Сергий Пинчук. Каноны Церкви и светское законодательство как источники права в судебно-процессуальной деятельности Минской духовной консистории (1841–1917) Труды Минской духовной академии - № 2 (23) Минск : Издательство Минской духовной академии, 2023. – 131 с. ISSN 1997-3020 Труды Минской духовной академии - № 2 (23) – Содержание БОГОСЛОВИЕ Иерей Владимир Копьев. Взгляды святителя Феофана Затворника на природу души и ангелов после кончины святителя Игнатия (Брянчанинова)

Монахиня Мария (Лермонтова). Проблема пола в свете православной антропологии ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ Протодиакон Павел Бубнов. Каноническое утверждение почитания преподобномученика Афанасия, игумена Брестского в 1795 г. СЕКТОВЕДЕНИЕ Иерей Олег Лемешев. Оккультное учение «Четвертого пути» и его несостоятельность РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ Протоиерей Георгий Горбачук. Взаимодействие культур: библейские мотивы в философии Конфуция