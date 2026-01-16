Труды Минской духовной академии
В целом, у мужей апостольских мы находим непритязательное и простое богословие, но оно поднимает мощную эмоциональную волну, воодушевляет раннехристианские общины к нравственному подвигу жизни. Его озвучивают проповедники, богословы, отцы Церкви и неустанно напоминают о нем «народу Божию».
Труды Минской духовной академии - № 16 - 2019
Минск : Издательство Минской духовной академии, 2019. – 207 с.
ISSN 1997-3020
Труды Минской духовной академии - № 16 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Архимандрит Сергий (Акимов) - Яффа как древний центр христианского паломничества
- Иерей Александр Бойко - Богословие Книги Иова и Книги Екклесиаста как переходный этап к Новозаветному Откровению
ПАТРОЛОГИЯ
- А. В. Данилов - Антропология мужей апостольских в контексте Оракулов сивилл
- А. В. Антишкин - Преподобный Неофит Кипрский как толкователь гимнографических текстов и его комментарий на каноны Богоявления
ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
- Иерей Роман Артемов - Многомерная модель BASIC Ph в пастырской практике
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Иеромонах Агафангел (Будишин) - Православные часовни, сооруженные в честь царских особ на территории Беларуси в XIX в.: формирование традиции
ИСТОРИЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
- Иерей Василий Нелидкин - Переводческая деятельность московских розенкрейцеров
ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО
- К. Л. Карманов - Церковная музыка как экзегетический инструмент на примере произведения диакона Сергия Трубачёва «Братие, сие да мудрствуется в вас» (Флп. 2:5–11)
Сведения об авторах
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Труды Минской духовной академии - № 17 - 2020
Гл. ред. архимандрит Сергий (Акимов)
Минск : Издательство Минской духовной академии, 2020. - 204 с.
ISSN 1997-3020
Труды Минской духовной академии - № 17- 2020 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Архимандрит Сергий (Акимов) - Проблемы толкования и перевода Еккл. 1:1
БОГОСЛОВИЕ
- Протоиерей Александр Пронин - Основные аспекты святости в Восточном христианстве и в исламе
- Священник Виктор Кулага - Кафоличность Церкви и соборный институт Церкви в богословии протопресвитера Николая Афанасьева
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- В. С. Евтуховский - Officium stratoris в церковно-государственных отношениях в Византии в XIII в.
- А. В. Гиндренас - Виленская духовная семинария в период возглавления архимандритом Филиппом (Морозовым) (ноябрь 1922 - август 1924 гг.)
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
- Иерей Димитрий Каврига - Концепция «Ecclesia sui iuris» в документах II Ватиканского Собора
Труды Минской духовной академии – 2 - 19 – 2021
Богословие, история Церкви, сектоведение. – Научный журнал. Гл. ред. архимандрит Афанасий (Соколов). – Минск: Издательство Минской духовной академии, 2021. – 147 с.
ISSN 1997-3020
Труды Минской духовной академии – 2 - 19 - 2021 - Содержание
БОГОСЛОВИЕ
- Данилов А. В. Феномен межкультурной теологии в контексте межконфессионального диалога
- Монахиня Мария (Лермонтова). «Kεφαλή» – «глава» или «подчинение» в посланиях апостола Павла
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Иерей Артемий Кирко. Жизнь и мистические взгляды митрополита Санкт-Петербургского и Новгородского Михаила (Десницкого) (1761–1821): историография вопроса
- Иеродиакон Агафон (Гришковец). Жизнь и деятельность настоятеля Жировичского Успенского монастыря архимандрита Николая (Редутто) (1815–1889)
СЕКТОВЕДЕНИЕ
- Иванов Н. А. Противосектантская миссия на белорусских землях в кон. XIX – нач. XX ст. по материалам «Епархиальных ведомостей»
Труды Минской духовной академии – 1 - 20 - 2022
Богословие, история Церкви, сектоведение. – Научный журнал. Гл. ред. архимандрит Афанасий (Соколов). – Минск: Издательство Минской духовной академии, 2022. – 154 с.
ISSN 1997-3020
Труды Минской духовной академии – 1 - 20 – 2022 – Содержание
БОГОСЛОВИЕ
- Данилов А. В. Антропологическая концепция души и личности у епископа Феодора Мопсуестийского
ПАТРОЛОГИЯ
- Хандога Н. А. Космология святителя Викторина Петавийского (на примере трактата «О сотворении мира» и толкования «На Откровение»)
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Иерей Артемий Кирко. Издание литературных трудов митрополита Санкт-Петербургского и Новгородского Михаила (Десницкого) (1761–1821): структурированный анализ
- Протоиерей Георгий Алампиев. «Катакомбное» движение на территории Добрушского района Гомельской области БССР в 1944–1964 гг.
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
- Иерей Сергий Пинчук. Устав духовных консисторий как источник права в епархиальных судах первой инстанции (на примере судебно-процессуальной деятельности Минской духовной консистории)
Труды Минской духовной академии. № 2 (21) - 2022
Гл. ред. архимандрит Афанасий (Соколов). – Минск : Издательство Минской духовной академии, 2022. – 156 с.
ISSN 1997-3020
Труды Минской духовной академии. № 2 (21) – 2022 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Иерей Владимир Грицевич. Специфика понимания δικαιοσυνη в Пастырских посланиях
ПАТРОЛОГИЯ
- Данилов А. В. Антропологические воззрения епископа Немезия Эмесского
- Хандога Н. А. Число семь в жизни Петавийской Церкви доникейского периода
БОГОСЛОВИЕ
- Иерей Виктор Кулага. Учение о соборности Церкви в русском богословии на рубеже XIX–XX вв.
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Протоиерей Георгий Алампиев. Православные приходы на территории Добрушского района Гомельской области в 1944–1964 гг.
Труды Минской духовной академии - № 1 (22)
Минск : Издательство Минской духовной академии, 2023. – 147 с.
ISSN 1997-3020
Труды Минской духовной академии - № 1 (22) – Содержание
БИБЛЕИСТИКА
- Иерей Владимир Грицевич. Δικαιοσύνῃ в Послании апостола Павла к Евреям
ПАТРОЛОГИЯ
- Данилов А. В. Богословская антропология в трудах святителя Григория Нисского
БОГОСЛОВИЕ
- Иерей Виктор Кулага. Священная иерархия и соборная система Церкви
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Архиепископ Антоний (Доронин). Митрополит Алексий (Громадский) (1882–1943): жизнь и служение церковному единству
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
- Иерей Сергий Пинчук. Каноны Церкви и светское законодательство как источники права в судебно-процессуальной деятельности Минской духовной консистории (1841–1917)
Труды Минской духовной академии - № 2 (23)
Минск : Издательство Минской духовной академии, 2023. – 131 с.
ISSN 1997-3020
Труды Минской духовной академии - № 2 (23) – Содержание
БОГОСЛОВИЕ
- Иерей Владимир Копьев. Взгляды святителя Феофана Затворника на природу души и ангелов после кончины святителя Игнатия (Брянчанинова)
- Монахиня Мария (Лермонтова). Проблема пола в свете православной антропологии
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
- Протодиакон Павел Бубнов. Каноническое утверждение почитания преподобномученика Афанасия, игумена Брестского в 1795 г.
СЕКТОВЕДЕНИЕ
- Иерей Олег Лемешев. Оккультное учение «Четвертого пути» и его несостоятельность
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
- Протоиерей Георгий Горбачук. Взаимодействие культур: библейские мотивы в философии Конфуция
Старые номера Журнала
Труды Минской духовной академии - № 6
Жировичи, Минская духовная академия, 2008 г. – 118 с.
ISSN 199 7-3020
Труды Минской духовной академии - №6 - Содержание
- Профессор Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Единение Церкви в разделяющемся мире
- Епископ Венский и Австрийский Иларион. Примат и соборность в православном понимании
- Ректор Игумен Иоасаф ( Морза). Комментарии Дидима Слепца на книгу Иова
- Профессор Протоиерей Владимир Башкиров. Таинство священства
- Дацэнт Протаiерэй Сергiй Гардун. Гiстарычныя памылкi у падручнiку гiсторыi
- Щеглов Г.Э. Серафимовский лазарет при Минской Духовной Семинарии в годы Первой Мировой войны (1914-1917)
- Иерей Алексий Васин. Богодухновенность Писания - основа библейского учения о Святом Духе и о таинствах Церкви
- Иерей Николай Болоховский. Становление чина обручения в Каноническом праве Православной Церкви
- Диакон Павел Бубнов. Русская Православная Церковь и Всемирный Совет Церквей: 60 лет сосуществования (1948-200 8)
- Акимов В.В. Эпоха иудейского царя Езекии (4 Цap. 18-20 ): история и богословие истории
- Коваль В.В. Преподобный Никодим Святогорец. Толкование на канон Благовещения Пресвят ой Богородицы. Перевод с греческого
Contents
Труды Минской духовной академии - № 7 - 2009
Жировичи, Минская духовная академия, 2009 г. – 160 с.
ISSN 1997-3020
Труды Минской духовной академии - № 7 - Содержание
- Профессор Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Христиане и иудеи: воля к диалогу
- Архиепископ Волоколамский Иларион. Принцип «канонической территории» в православной традиции
- Ректор Архимандрит Иоасаф ( Морза). Богословие Дидима Слепца по его Комментариям на книгу Иова
- Профессор Протоиерей Владимир Башкиров. На пути к Богу: богословско-методологический опыт построения системы христианского вероучения и этики
- Щеглов Гордей Эдуардович. К биографии писателя Дмитрия Гавриловича Булгаковского (1843 - после 1918). Детство, учеба, годы приходского служения
- Протоиерей Феодор Кривонос. Древнейший период церковной истории Белоруссии: основные вехи и главный итог (Х - ХII вв.)
- Иерей Алексий Васин. Нравственное учение Ветхого Завета и современный мир
- Протодиакон Павел Бубнов. Вопрос о титуле Московского Патриарха и наименовании Русской Церкви в 1917-1943 гг.
- Акимов Виталий Викторович. Литература мудрости: Древний Израиль и страны Ближнего Востока
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