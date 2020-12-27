Актуальные вопросы изучения христианского наследия Востока 2018

Россия на протяжении долгого времени воспринимала себя покровительницей всего христианского Востока. К нему тяготело внимание людей из самых разных социальных кругов. Интерес к Востоку проявлялся не только на государственно-политическом уровне, но и в области научных штудий, и в XIX — нач. XX в. сформировалась плеяда замечательных востоковедов, чьи труды, сохраняющие нередко актуальность и в наше время, получили всеобщее признание. Однако после большевистского переворота работа в данной области сильно сократилась — речь идет, разумеется, по преимуществу о христианской составляющей Востока. В Европе же они не только продолжились, но и развивались самым активным образом, так что минувший век стал на Западе временем подлинного расцвета ориенталистики. Это касается, прежде всего, изучения великих литератур, созданных на языках Востока, каждая из которых представлена огромным количеством разножанровых произведений, объединенных, однако, в первую очередь, христианской тематикой.

Литературное и культурное наследие Ближнего Востока и Закавказья изучалось и изучается не только в Европе или России, но и в ареале бытования восточных языков. При этом и литературные, и культурные традиции древности часто продолжают здесь существовать, будучи включены в современную жизнь. Одна из задач конференции «Актуальные вопросы изучения христианского наследия Востока» — привлечь к участию не только «кабинетных ученых», но и носителей традиций Востока, а также дать возможность как можно более широкому кругу интересующихся познакомиться с научной жизнью, которая протекает в Закавказье и на Ближнем Востоке. Поэтому в данном сборнике, отражающем результаты второй конференции Кабинета ориенталистики МДА по проблемам христианского наследия Востока, представлены труды не только российских ученых, но и «аутентичных» исследователей. Христианство на Ближнем Востоке, и даже на Кавказе, уже давно существует в теснейшем окружении ислама — самостоятельного цивилизационного фактора данного региона, что нашло свое отражение в материалах конференции. Все это создает неповторимое, присущее самому «живому» Востоку, разнообразие: разнообразие круга обсуждаемых вопросов, разнообразие точек зрения, способов и уровней решения поставленных задач. При всей разнохарактерности представленных статей, они пронизаны любовью к Востоку, которая есть, пожалуй, объединяющее начало как конференции, так и данного сборника.