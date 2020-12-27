Актуальные вопросы изучения христианского наследия Востока 2018
Россия на протяжении долгого времени воспринимала себя покровительницей всего христианского Востока. К нему тяготело внимание людей из самых разных социальных кругов. Интерес к Востоку проявлялся не только на государственно-политическом уровне, но и в области научных штудий, и в XIX — нач. XX в. сформировалась плеяда замечательных востоковедов, чьи труды, сохраняющие нередко актуальность и в наше время, получили всеобщее признание. Однако после большевистского переворота работа в данной области сильно сократилась — речь идет, разумеется, по преимуществу о христианской составляющей Востока. В Европе же они не только продолжились, но и развивались самым активным образом, так что минувший век стал на Западе временем подлинного расцвета ориенталистики. Это касается, прежде всего, изучения великих литератур, созданных на языках Востока, каждая из которых представлена огромным количеством разножанровых произведений, объединенных, однако, в первую очередь, христианской тематикой.
Литературное и культурное наследие Ближнего Востока и Закавказья изучалось и изучается не только в Европе или России, но и в ареале бытования восточных языков. При этом и литературные, и культурные традиции древности часто продолжают здесь существовать, будучи включены в современную жизнь. Одна из задач конференции «Актуальные вопросы изучения христианского наследия Востока» — привлечь к участию не только «кабинетных ученых», но и носителей традиций Востока, а также дать возможность как можно более широкому кругу интересующихся познакомиться с научной жизнью, которая протекает в Закавказье и на Ближнем Востоке. Поэтому в данном сборнике, отражающем результаты второй конференции Кабинета ориенталистики МДА по проблемам христианского наследия Востока, представлены труды не только российских ученых, но и «аутентичных» исследователей. Христианство на Ближнем Востоке, и даже на Кавказе, уже давно существует в теснейшем окружении ислама — самостоятельного цивилизационного фактора данного региона, что нашло свое отражение в материалах конференции. Все это создает неповторимое, присущее самому «живому» Востоку, разнообразие: разнообразие круга обсуждаемых вопросов, разнообразие точек зрения, способов и уровней решения поставленных задач. При всей разнохарактерности представленных статей, они пронизаны любовью к Востоку, которая есть, пожалуй, объединяющее начало как конференции, так и данного сборника.
Актуальные вопросы изучения христианского наследия Востока 2018 - Сборник статей по материалам международной конференции
Издательство Московской духовной академии, 2020. — 296 с.
ISBN 978-5-6044668-2-7
Актуальные вопросы изучения христианского наследия Востока 2018 - Сборник статей по материалам международной конференции - Содержание
Вместо предисловия
- Асфар Аскерович Шаов, Вячеслав Нурбиевич Нехай, Азамат Халидович Хуштов - Sacrum vs saeculare: проблемы взаимодействия в условиях глобализации
- Игумен Арсений (Соколов) - Книга пророка Осии в интерпретации Таргума Ионатана
- Священник Александр Зиновкин - Библейские комментарии Ишодада Мервского: Обзор изданий и их особенностей
- Священник Константин Рева - Богослужение Сиро-Яковитской церкви: современное положение
- Anahit Avagyan - Der Aufbau der Paterika in der armenischen Uberlieferung
- Армине Мелконян - «Панегирик Святому Кресту Господню» Давида Непобедимого в средневековой армянской традиции
- Бурастан Сергеевна Зулумян - Композиция и тематика «Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци
- Анна Алексеевна Рогожина - Монах или маг? Проблема колдовства и магии в коптской монашеской среде по материалам археологии и литературных источников
- Сергей Павлович Брюн - Межхристианские богослужения в придворном церемониале королей Армении
- Максим Глебович Калинин, Александр Михайлович Преображенский - Месопотамская арифмология VIII столетия. Предварительное знакомство
- Диакон Николай Шаблевский - Опровержение преподобным Ефремом Сириным трактата Бар-Дайсана «Domnus»
- Юлия Ивановна Петрова - Арабо-православные рукописи в собрании Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского
- Диакон Александр Занемонец - Архимандрит Леонид (Сенцов), начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, 1903—1918 годы: служение и наследие
- Нина Абрамовна Семенченко - Русские в Палестине: прошлое и настоящее
- Валериан Асатиани - Некоторые страницы истории христианства в Грузии
- Ар так Гнуни, Гайк Аветисян, Арсен Бобохян - Христианизация сакрального ландшафта в Армении в контексте археологии памяти
- Лали Хучуа, Линда Гиоргадзе - Проблемы отражения церковной терминологии в грузинско- русских и русско-грузинских словарях (XIX—XX вв.)
Актуальные вопросы изучения христианского наследия Востока 2018 - Сборник статей по материалам международной конференции - Некоторые страницы истории христианства в Грузии
Трудно переоценить роль и значение Византии в развитии духовной и интеллектуальной жизни Кавказа, и в частности Грузии. Средневековая Грузия имела теснейшие связи с византийской империей, которая стояла во главе духовной жизни христианского Востока. Она опережала культурное развитие Европы и сыграла важную роль в подготовке западного Ренессанса. После утверждения христианства государственной религией в первой половине IV в. грузинская христианская литература формировалась, развивалась и вышла на мировую арену через византийскую литературу. Грузинские общественные деятели стремились предотвратить слияние грузинской культуры с греческой и развивать её параллельно, поэтому отношение грузинской литературы к греческой с самого начала носило характер церковного и культурного соперничества с ней.
Ни с одной культурой не имела Грузия таких тесных и глубоких связей, как с греческим миром, в Средние века — миром византийским. Первые века нашей эры, особенно с 65 г., когда римляне вступили на землю Иверии (древнее название Грузии вместе с Гурджистаном и Сакартвело), отмечены политическими, культурными связями и непосредственными контактами с Римом. Можно, однако, сказать, что латинский мир не оставил сколь-либо значительных следов в мышлении, языке, исторической памяти грузинского народа.
Несколько более значительными оказываются связи с Восточноримской империей, ставшие прямым продолжением взаимосвязей с греческой культурой, восходящие к временам «мифологическим» и обретшие в Средние века новый характер, новые измерения. Нам представляется, что далеко не случайно в грузинском языке Восточноримская империя (Византия) обозначалась преимущественно словом Сабердзнети, т. е. Греция, в то время как наименование Роми, т. е. Рим, употреблялось в основном для обозначения Западного Рима.
Связи стран Восточного Черноморья с Западом уходят в глубь веков. Одной из таких стран было объединение древнекартвельских племён, которое греки именовали вначале Эей (АТа) или Колхидой, а позднее Лазикой. Упомянутые древнейшие связи нашли отражение как в мифах и сказаниях, так и в литературе и искусстве античной эпохи. В мифологию греков Колхида была включена в глубокой древности и явилась местом действия различных легендарных событий.
Колхида — страна хранителя золотого руна, грозного царя Ээта, и его дочери волшебницы Медеи — сыграла значительную роль в литературе греческого, а впоследствии и римского народа. В диалоге «Федон» сказано: «.. .земля чрезвычайно велика, и мы населяем только небольшую часть её, от Фасиса до Геркулесовых столпов...» (...pexpi 'HpaicA.elcDv crr|A,c5v аяо <Mci5o<;), т. е. от берегов Риони до Гибралтарского пролива. Автор диалога Платон неслучайно признал Фасис (нынешнюю реку Риони) одной из границ древнейшего культурного мира. Древнегреческие и римские авторы не представляли себе собственную национальную историю без учета в ней роли и места Колхиды и её племен.
Колхида всегда занимала значительное место в материальной и духовной жизни эллинов. Сведения об Эе — Колхиде в большинстве случаев (если не всегда) встречаются в разных версиях сказания об аргонавтах и мифе о прикованном к Кавказскому хребту титане Прометее.
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