Страницы – журнал ББИ – 23 – 2020-2022

Свобода есть краеугольный камень и понятийный маркер массового и индивидуального сознания текущей эпохи. Во всех аспектах современной жизни — от глобальных экономических проблем и до осмысления экзистенциальной ситуации жизни отдельного человека, вопрос свободы, требующий каждый раз нового и нетривиального ответа, остается весьма острым и определяющим. Парадоксальность сложившейся в современной культуре ситуации связана с тем, что каждый человек имеет больший или меньший опыт свободы, но на уровне рационального и понятийного выражения существует невероятный плюрализм и сосуществование противоположных концепций свободы. Существующее в современной культуре в качестве универсального и самоочевидного бэкграунда стремление к неограниченной свободе, как бы не понималась последняя, является одновременно и спорным, и противоречивым. Из повседневного опыта бытия и общения с ближними и дальними любой из нас может объяснить, что именно и как наша повседневная ментальная культура понимает как свободу, прежде всего, есть свобода беспредпосылочного выбора. Цивилизация позднего Модерна - это глобальная потребительская империя, где свобода выбора материальных и нематериальных вещей становится единственным и последним заменителем Бога. Это то, что мы находим на уровне повседневной феноменологии и нечеткого воображения общественного сознания. Хотя стремление к свободе в европейском сознании имеет безусловное богословское происхождение, позднее современное понимание свободы как в ее общих формах, так и во всем репертуаре философских концептуализаций, радикально отличается от классической богословской и философской онтологии свободы.

Проблематика свободы выбора и его соотношения с онтологически объективным целеполаганием является настолько масштабной и определяющей для постижения сущности и динамики современности, что приближение к нему требует значительных усилий и времени. Я претендую на систематический анализ проблематики свободы, включающую историю свободы в философской и богословской традиции Запада, она очень долгая и противоречивая. Во многих философских повествованиях прошлого столетия от Бердяева до Сартра свобода была центральной идеей и она не была случайной из-за хорошо известных исторических и культурных сдвигов и политических волнений. Для фило- софов-экзистенциалистов, человек - это не только естественное существо или животное, которые всегда существуют в полной идентичности со своей физиологической сущностью. Он способен усилием чистой воли превзойти свою биологическую природу, преодолеть границы естественного живого мира, он предназначен для свободы. Но в каком смысле и в каких границах? Что касается экзистенциалистского философского подхода, свобода является негативной предпосылкой единственного человеческого существования, которое не имеет ни природы, ни естественных ограничений. Используя томистский язык, Сартр настаивает на том, что в человеке существование предшествует сущности. Но для него вывод из этого — радикально атеистичен, ибо он понимает Бога как предел абсолютного человеческого самообладания и самовыражения.

Страницы – Журнал ББИ – Богословие – Культура – Образование – 23 – 1 – 2020

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2020. – 162 с.

ISSN 1562-1421

Страницы – 23 – 1 – Содержание

БОГОСЛОВИЕ

Олег Давыдов. Благо и выбор: что первично?

Светлана Коначева. Само-бытие, небытие и свобода: онтология свободы Пауля Тиллиха и постмодерная теология

Тереза Оболевич. Лот-Бородина об идее обожения в древневосточной церкви

ФИЛОСОФИЯ

Майкл Кирван. «Как насилие порождает религию». Как понять священное насилие: миметическая теория Рене Жирара

Елена Степанова. Богословие свободы Льва Толстого

Матвей Сысоев. Панентеизм Семена Франка и проблема зла

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Эдди ван дер Боргт. Национализм как вызов богословию

Ганс Ульрих Гербер. Голоса ненасилия прошлого и настоящего — точка зрения анабаптиста

СЛОВО И ОБРАЗ

Рене Жирар. Мне камень говорит, что камнем был я. «Зимняя сказка»

ПЕРЕВОДЫ

Иван Лобанов. Три возможных подхода к переводу библейской поэзии (на примере Псалма 1)

IN MEMOR1AM

Петр Покорны (1933-2020)

Валентин Лаврентьевич Янин (1929-2020)

Анатолий Андреевич Красиков (1931-2020)

БИБЛИОГРАФИЯ

ХРОНИКА

СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2017-2019

SUMMARIES

ОБ АВТОРАХ

Страницы – Журнал ББИ – Богословие – Культура – Образование – 23 – 2 – 2021

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2021. – 162 с.

ISSN 1562-1421

Страницы – 23 – 2 – Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Вадим Витковский. Иисус и Павел в Дилогии Луки: «иудейский» арест и «римский» процесс

БОГОСЛОВИЕ

Майкл Кирван. Экклезиастическое действие: последнее слово Бернда Алоиса Циммермана о зле и свободе

Артём Гравин. Роль личности в истории: современная полемика о персонализме (Жан-Клод Ларше, Иоанн Зизиулас, Христос Яннарас)

ФИЛОСОФИЯ

Джордж Пэттисон. Экзистенциальная свобода: Сартр или Бердяев?

Светлана Коначева. «Негативный мессианизм» Джорджа Агамбена в контексте современных «политических теологий»

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Павло Смыцнюк. Либерализм и консерватизм: в поисках неидеологического богословия

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Сабина Лаплан. Брат Роже. Детство

Егор Агафонов. «Предрасположен к одному творчеству святости...» Встреча с наследием архим. Спиридона (Кислякова)

ПЕРСОНАЛИИ

Ирина Языкова. Иннокентий Павлов: жизнь, отданная церкви и науке

IN MEMORIAM

Светлой памяти игумена Иннокентия Павлова

БИБЛИОГРАФИЯ

ХРОНИКА

SUMMARIES

ОБ АВТОРАХ

Страницы – Журнал ББИ – Богословие – Культура – Образование – 23 – 3-4 – 2022

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2022. – 262 с.

ISSN 1562-1421

Страницы – 23 – 3-4 – Содержание

БОГОСЛОВИЕ

Юрген Мольтман. Благо и выбор: что первично?

Ивана Нобл. Преображение и свобода в богословии света

Джеральд О'Коллинс. Свобода пасхальной веры

Аристотель Папаниколау. Несвобода войны и свобода добродетели

Пол Фиддес. Творение в свободе и любви

ФИЛОСОФИЯ

Артём Гравин. Реализация личности: рецепция философии Николая Бердяева во французском персонализме (Жак Маритен, Эммануэль Мунье, Жан Лакруа)

Ромило Кнежевич. Николай Бердяев о либерализме и достоинстве человека

Ромило Кнежевич. За пределами Бога: анализ концепции хаоса у Ницше и понятия Ungrund у Бердяева через призму Богочеловечества

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Массимо Фаджоли. Сексуальное насилие и кризис в Католической церкви в контексте глобальных вызовов религиозной свободе

Антуан Флейфель. Ближневосточные христиане и либерализм

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Сабина Лаплан. Брат Роже. Прорастание

СЛОВО И ОБРАЗ

Ирина Багратион-Мухранели. На пиру жизни и поэзии Мандельштама

Алексей Максимов. Движение любомудрия и Оптина

Ирина Языкова. Библия Дюрера

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

Эдвард Кесслер. Религия и национальное государство: стояние на перепутье

IN MEMORIAM

Митрополит Филарет (Вахромеев)

Джон Полкинхорн

Фаддей Барнас

Ганс Кюнг

Леонид Александрович Кишковский

Митрополит Каллист (Уэр)

БИБЛИОГРАФИЯ

ХРОНИКА

СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2017-2022

SUMMARIES

ОБ АВТОРАХ