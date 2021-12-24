Антропология и этнология - современный взгляд

На недавно завершившемся XIV Конгрессе антропологов и этнологов России (Томск, 6-9 июля 2021 г., онлайн) в докладе на пленарной сессии Ассоциации антропологов и этнологов России ее президент академик Валерий Александрович Тишков сказал:

«Когда мы создавали Ассоциацию в 1990 году, состояние дел в нашей науке напоминало даже не кризис, а нечто более серьезное - отсутствие дисциплины. Сейчас, тридцать лет спустя, глядя на программы наших научных конгрессов, можно уверенно сказать, что сегодня есть такая наука - российская антропология и этнология».

Действительно, бурный рост числа участников Конгресса антропологов и этнологов России (в этом году свыше двух тысяч) показывает, что наука наша популярна и на подъеме, хотя, как известно, количество далеко не всегда переходит в качество. Заметен не только «естественный прирост» антропологов и этнологов (за счет профильных кафедр университетов), но и приток исследователей из смежных дисциплин, что свидетельствует об «антропологическом повороте» в соседних науках, о своего рода моде на антропологию и этнологию. Примечательно, что миграция в нашу науку философов, историков, географов, социологов, археологов, искусствоведов, культурологов, лингвистов, филологов не сопровождается обратной миграцией; другими словами, тот, кто стал антропологом или отведал антропологии, уже не покинет этой стези. В биологии это называется доминантным признаком, в экономике - положительным сальдо, а в самой антропологии - преобладающей идентичностью.

Антропология - наука без границ, свод знаний о человеке, в котором нет мелочей и все одинаково ценно (или бесценно). Эта всеохватность, если не сказать всеядность, антропологии в равной мере облегчает и осложняет жизнь антрополога. Облегчает, поскольку не сковывает его исследовательский поиск дисциплинарными рамками, а открывает широкие горизонты знания и богатый инструментарий познания. Осложняет, потому что объем знаний о человеке растет в «нечеловеческих объемах», дополняясь новыми ракурсами, скоростями, ценностными ориентирами, полями, акторами (например, искусственным интеллектом или пандемией). Сегодня научное знание больше напоминает не стройный ряд фактов и обобщений, а огромное виртуальное облако (если не тучу), в котором эти данные комбинируются по прихоти пользователя в самых причудливых сочетаниях. В зависимости от поискового запроса мы можем получить из информационного облака калейдоскопически разные образы сегодняшней науки о человеке.

Антропология и этнология: современный взгляд

М.: Политическая энциклопедия, 2021. - 559 с.; ил.

ISBN 978-5-8243-2449-5

Антропология и этнология: современный взгляд - Содержание

Предисловие

КОНСТРУИРУЯ ТИШКОВА

Головнёв А.В. - Антропология и этнология академика В.А. Тишкова

Гучинова Э.-Б.М. - Воображаемое - не значит выдуманное. Интервью с В. А. Тишковым

Мартынова М.Ю. - Российская наука и институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук 1990-2015 гг.

Туркаев Х.В. - Гражданская и национально-государственная проблематика в трудах академика В. А. Тишкова

Плеханов А.Л. - Антрополог в наукометрии и наукометрия антрополога: Валерий Александрович Тишков в отражении РИНЦ

ИДЕНТИЧНОСТЬ, НАЦИОНАЛИЗМ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Эриксен Т.Х. Глобализация и политики идентичности в XXI в.

Бондаренко Д.М. - История, модерн и строительство постколониальных наций

Малькова В.К. - Национальное единство. К вопросу о социально-политических ценностях россиян

Савин И.С. - Российское гражданство трудовых мигрантов из Центральной Азии - тактический прием или стратегическая цель?

Черных А.В. - Уральские заводы: этнокультурные границы и особенности идентичности

Космарская Н.П. - Идентичность потомков русско-армянских смешанных браков в крупных городах России

Ливен А. - Трагические отношения: пуштуны и афганское государство в истории

Шнирельман В. Л. - Миф о «последних временах»: американские евангелики, конспирология и политика

Радвани Ж. - Кавказ: мифы и реалии

Тощенко Ж.Т. - Этнополитические ксенофобы: опыт историко-социологического анализа (полемические заметки)

РОССИЙСКОЕ И СОВЕТСКОЕ

Сюни Р.Г. - Национализм и Октябрьская революция: От антиимпериализма к советской империи

Хабриева Т.Я. - Общероссийская гражданская идентичность в едином культурном пространстве страны

Дробижева Л.М. - Смыслы общероссийской гражданской идентичности в массовом сознании россиян

Красовицкая Т.Ю. - Федерализм в России: историографический контекст

Байбурин А.К. - День рождения в русской традиции: от обряда к празднику

Ушакин С. А. - Ужасающая мимикрия самиздата

Аманжолова Д.А. - Советский народ. Некоторые аспекты дискуссии

Головнёв И.А. - Национальная политика на экране. «Киноатлас СССР»

Пивнева Е.А. - (Нео)традиционализм и/или культурно ориентированная модернизация: северные стратегии будущего

Пивовар Е.И. - Интеллектуальный диалог как фактор евразийской интеграции: подходы, институты, перспективы

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ

Репина Л.П. - Символы прошлого и «встреча культур» в парадигме истории памяти

Крадин Н.Н. - Археологические культуры и конструирование этничности

Балзер М.М. - Новый взгляд на евразийство: от Чингисхана до Льва Гумилёва

Толочко П.П. - Историческая память и научная этика историка

Саква Р. - Мнемонические конфликты и вторая холодная война

Хамфри К. - Рассказы и воспоминания об инциденте с «Туапсе»: Этнографический очерк времен холодной войны

Щепанская Т.Б. - Средства и практики передвижения в коллективной памяти (по материалам двух сельских коллекций в Вологодской области)

ЧЕЛОВЕК И НАУКА: САМОНАБЛЮДЕНИЯ

Бутовская МЛ., Буркова В.Н. - Стратегии поведения человека и биосоциальная адаптация к стрессу в условиях пандемии COVID-19: кросс-культурный подход

Артемова О.Ю. - Русские в Австралии аборигенов

Кузнецов И.В. - Истинные друзья краснокожих из СССР (традиция российской американистики)

Наумкин В.В., Коган Л.Е. - Сокотрийская народная поэзия: вечное возвращение

Загребин А. Е. - Три века финно-угорской этнографии в России: эпохи - идеи - герои

Баранов Д. А. - Можно ли восхищаться этнографическими экспонатами? Об эстетическом «повороте» в музейной этнографии

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