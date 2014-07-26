Сумма теологии - Часть 2-2 - Вопросы 47-122 - Фома Аквинский

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Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 2.2 - Вопросы 47-122

Киев, Ника-Центр, 2013, 832 стр.

В этот том вошли вопросы 47-170 большого труда "О главных добродетелях"

Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 2.2 - Вопросы 47-122 - Содержание

[БОЛЬШОЙ] ТРАКТАТ О ГЛАВНЫХ ДОБРОДЕТЕЛЯХ

[ТРАКТАТ] О РАССУДИТЕЛЬНОСТИ

Вопрос 47 О рассудительности

Вопрос 48 О частях рассудительности

Вопрос 49 О каждой из как бы неотделимых частей рассудительности

Вопрос 50 О субъектных частях рассудительности

Вопрос 51 О связанных с рассудительностью добродетелях

Вопрос 52 О даре совета

Вопрос 53 О безрассудности

Вопрос Б4 С небрежении

Вопрос 56 О пороках, которые противоположны рассудительности по причине некоторого сходства

Вопрос 56 0б относящихся к рассудительности предписаниях



[ТРАКТАТ] О ПРАВОСУДНОСТИ

Вопрос 57 Оправе

Вопрос 58 О правосудности

Вопрос 59 О неправосудности

Вопрос 60 О суде

Вопрос 61 О частях правосудности

Вопрос 62 О воздаянии

Вопрос 63 О противоположных распределительной правосудности пороках [а именно] о лицеприятии

Вопрос 64 О противоположных направительной правосудности пороках [которые обнаруживаются] о делах [и в первую очередь] об убийстве

Вопрос 65 О других причиняемых человеку телесных повреждениях

Вопрос 66 О воровстве и грабеже

Вопрос 67 О [противоположных направительной правосудности пороках, которые обнаруживаются в) словах (и в первую очередь] о неправосудности при судействе

Вопрос 68 О неправосудности при обвинении

Вопрос 69 О грехах, совершаемых против правосудности со стороны ответчика

Вопрос 70 О неправосудности со стороны свидетеля

вопрос 71 О неправосудности при судопроизводстве со стороны защитика

Вопрос 72 О внесудебной словесной неправосудности (и в первую очередь) об оскорбление

Вопрос 73 О злословии

Вопрос 74 О распространении сплетен

Вопрос 75 Об осмеянии

Вопрос 76 О проклятии

Вопрос 77 О совершаемых при купле-продаже грехах [и в первую счередь) об имеющем место при купле-прадаже мошенничестве

Вопрос 78 О грехах, совершаемых при ссудах (а именно] о грехе ростовщичества

Вопрос 79 О частях правосудности [(продолжение), а именно] о как бы неотъемлемых частях правосудности

вопрос 80 О потенциальных частях правосудности

Вопрос 81 О религии

Вопрос 82 О внутренних актах религии [и в первую очередь] о набожности

Вопрос 83 О молитве

Вопрос 84 О внешних актах религии [и в первую очередь] о телесном служении {а именно] о поклонении

Вопрос 85 О служении дарами [и в первую очередь) о жертве

Вопрос 86 О жертвоприношениях и начатках

вопрос 87 О десятинах

вопрос 88 О служении посредством обещаний, [а именно] об обетах

Вопрос 89 Об употреблении имени Бога [и в первую очередь) О клятвах

Вопрос 90 Об употреблении имени Бога при заклинании

Вопрос 91 Об употреблении божественного имени при произнесении его с целью превозношения

Вопрос 92 О противоположных религии пороках (и в первую очередь) о суеверии как таковом, которое есть своего рода избыточность

Вопрос 93 О суеверии, состоящем в ненадлежащем поклонении истинному Богу

Вопрос 94 Об идолопоклонстве

Вопрос 95 О суеверии, связанном с предсказаниями

Вопрос 96 О суеверии в соблюдениях

Вопрос 97 О неверии, то есть о недостаточности [и в первую очередь) об искушении Бога

Вопрос 98 О лжесвидетельстве

Вопрос 99 О кощунстве

Вопрос 100 О симонии

Вопрос 101 О благочестии

Вопрос 102 О почтении как таковом

Вопрос 103 О частях почтения и общих [им] пороках

Вопрос 104 О повиновении

Вопрос 105 О неповиновении

Вопрос 106 О благодарности, или признательности

Вопрос 107 О неблагодарности

вопрос 108 О возмездии

вопрос 109 О правде

вопрос 110 противоположных правде пороках, и в первую очередь о лжи

вопрос 111 О лицемерии и притворстве

Вопрос 112 0 хвастовстве

Вопрос 113 0 самоиронии [или самоуничижении

Вопрос 114 0 дружелюбии, которое называют любезностью

Вопрос 115 0 противоположных дружелюбия пороках (и в первую очередь] о льстивости

Вопрос 116 О вздорности

Вопрос 117 0 щедрости

Вопрос 118 0 противоположных щедрости пороках, и в первую очередь о жадности

Вопрос 119 О расточительности

Вопрос 120 Об «epeiketa», или праве справедливости

Вопрос 121 О благочестии

Вопрос 122 О предписаниях правосудности

Комментарии

Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 2.2 - Вопросы 47-122 - ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ХВАСТОВСТВО СМЕРТНЫМ ГРЕХОМ? Со вторым [положением дело] обстоит следующим образом. Возражение 1. Кажется, что хвастовство является смертным грехом. Ведь сказано же [в Писании]: «Кто хвастается надменно, тот разжигает ссору»9 (Прит. 28, 25). Но разжигание ссоры является смертным грехом, поскольку Бог ненавидит того, кто сеет раздор (Прит. 6, 19). Следовательно, хвастовство является смертным грехом. Возражение 2. Далее, все, что запрещено законом Божиим, является смертным грехом. Но глосса на слова [Писания]: «Не возноси себя в помыслах души твоей» (Сир. 6, 2), говорит: «Сие есть запрет хвастовства и гордыни». Следовательно, хвастовство является смертным грехом. Возражение 3. Далее, хвастовство — это своего рода ложь. Но оно не является услужливой или шутливой ложью. Это очевидно из самой цели лжи, поскольку, как говорит Философ, «хвастун приписывает себе больше, чем у него есть, иногда безо всякой цели, иногда ради славы или чести, а иногда ради денег»10. Отсюда понятно, что оно не может быть услужливой или шутливой ложью; следовательно, оно суть злонамеренная ложь, и потому оно всегда является смертным грехом. Этому противоречит следующее: как говорит Григорий, хвастовство возникает из тщеславия. Но тщеславие — это не всегда смертный грех, в некоторых случаях оно — грех простительный, от которого могут быть свободными только те, которые достигли наибольшего совершенства. Ведь сказал же Григорий, что «только достигшим наибольшего совершенства дано посредством своих внешних дел обретать славу так, что при этом внутренне они нисколько не превозносятся от сыплющихся на них похвал»12. Следовательно, хвастовство не всегда является смертным грехом. Отвечаю: как уже было сказано (110, 4), смертным грехом является тот, который противен любви к горнему. Поэтому хвастовство можно рассматривать двояко. Во-первых, само по себе, [а именно как ложь] и в этом смысле в одних случаях оно является смертным грехом, а в других — простительным. Оно является смертным грехом тогда, когда хвастовство человека противно или славе Божией (как было велено передать царю Тира: «Вознеслось сердце твое, и ты говоришь: "Я — "бог""» (Иез. 28, 2)), или любви к ближнему (как когда человек, хвастаясь о себе, при этом оскорбляет других, как это имело место с тем фарисеем, который говорил: «Я — не таков, как прочие люди (грабители, обидчики, прелюбодеи) или как этот мытарь» (Лк. 18,11)). В других же случаях оно является простительным грехом, а именно когда хвастовство человека не связано с тем, что противно Богу или ближнему Во-вторых, его можно рассматривать со стороны причины, а именно гордости, желания наживы или тщеславия. Если хвастовство проистекает из гордости или такого тщеславия, которое является смертным грехом, то тогда оно тоже будет смертным грехом, а если тщеславие простительно, то и оно будет простительным грехом. Подчас же человек прибегает к хвастовству из-за желания наживы, и [действуя] по этой причине он, похоже, стремится обмануть и причинить ущерб ближнему, и потому хвастовство этого вида, как правило, является смертным грехом. Поэтому Философ говорит, что «тот, кто хвастается ради денег, более непригляден, чем тот, кто хвастается ради чести или славы»13. Однако и оно не всегда является смертным грехом, поскольку выгоду можно получить и без причинения ущерба другому. Ответ на возражение 1. Хвастовство ради разжигания ссоры является смертным грехом. Но иногда хвастун обусловливает ссору не преднамеренно, а акцидентно, и тогда ссора не делает хвастовство смертным грехом. Ответ на возражение 2. В этой глоссе идет речь о том хвастовстве, которое проистекает из гордости, и оно является смертным грехом. Ответ на возражение 3. Хвастовство не всегда является злонамеренной ложью, но — только тогда, когда оно противно любви к Богу или ближнему — либо само по себе, либо в своей причине. То хвастовство, от которого человек просто получает удовольствие, по словам Философа, дело пустое14, и потому его можно считать шутливой ложью (если, конечно, оно не предпочитается любви к Богу, когда ради хвастовства презираются заповеди Божий; в таком случае оно противно горней любви к Богу, к Которому наш ум должен стремиться как к своей конечной цели). Хвастовство ради славы или пользы, если оно не причиняет ущерба другим, может рассматриваться как услужливая ложь, в противном случае оно является злонамеренной ложью.

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