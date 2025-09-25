Звиревич Витольд - Античная антропология - от героя-полубога до «человечного человека»

В этой книге речь пойдет о философской антропологии, точнее, истории философских воззрений на человека. Нет особой надобности доказывать, что этого рода тематике в последнее время уделяется довольно много внимания. Однако надо сказать, что исследования в данной области — мы имеем в виду историю антропологических воззрений — ведутся пока еще преимущественно в традиционном ключе, т. е. в виде изучения взглядов отдельных философов на человека на уровне конкретно-историческом. Кроме того, объектом некоторых историко-антропологических работ является сам человек античного общества, а вовсе не воззрения на него древних философов. Используя стандартное немецкое название, их можно именовать сочинениями «Vom Menschenbild» (в философии, литературе, истории).

В то же время представляется, что этот, безусловно, основополагающий и необходимый уровень исследований (ибо монографическая проработка учений отдельных философовв — это база последующих сводок) все же может и должен быть дополнен работами обобщающего характера, классифицирующими или типологизирующими результаты конкретно-исторических изысканий. Не трудно заметить, на наш взгляд, что обилие исследований по отдельным проблемам или отдельным учениям о человеке прямо-таки взывает к тому, чтобы создавать труды сводного характера. Но приходится констатировать, что нам не удалось обнаружить исследований подобного плана. Возможно, что они отсутствуют. И именно в восполнении отмеченного пробела в истории философских воззрений на человека мы видим назначение данной работы.

Ее можно рассматривать как среднее звено в процессе создания проблемно-обобщающих трудов, ступеньками которого будут: изучение взглядов отдельных философов, их обобщение в рамках определенной историко-философской эпохи и, наконец, сводка в масштабах всей истории философии. Пока же можно заметить, что философы-антропологи в своих обобщениях нередко сразу воспаряют, говоря словами Ф. Бэкона, от частных фактов к предельным обобщениям, минуя это среднее звено. Конечно, данная работа является лишь первым шагом в указанном направлении и незначительным фрагментом той общей картины философской антропологии, которая может быть создана усилиями только многих исследователей.

Принятый нами способ типологизации имеет сходство с тем, что называется методом (или концепцией) «конструированных типов, где типп — некий объект, выделяемый по ряду критериев из всего множества объектов». «Конструктивная типология» предполагает «выбор исследователем одного какого-либо случая или события в качестве типа» [Огурцов, с. 685]. Конечно, создание типа, т. е. образца, модели, схемы, связано ссприемами обобщения и идеализации, а также сравнения различных по времени учений: «Для “компаративистского сознания” не существует проблемы прошлого — оно оперирует только идеями, а не событиями. Подобного рода “презентизм”, сталкивая вводной плоскости идеи различных культур ииисторических эпох, помогает увидеть их вневременное типологическое сходство» [Лысенко, с. 15]. Только после всего этого конкретное учение (текст) становится типом, т. е. моделью для всех прочих частных случаев. Такому преобразованию и были подвергнуты избранные нами для типологизации воззрения античных философов.

Звиревич Витольд - Античная антропология - от героя-полубога до «человечного человека»

2-е изд.

М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2024, 263 с.

Серия "Эпохи. Античность. Исследования"

ISBN 978-5-904994-44-0

Звиревич Витольд - Античная антропология - от героя-полубога до «человечного человека» - Оглавление

Введение

Глава 1. От мифологического человековедения —к религиозному

1.1. Эволюция выражения человеческого вмифологии

1.2. Мифологический тип антропологии 1.2.1. Божественное рождение человека 1.2.2. Персонификация элементов человека и его жизни 1.2.3. Отчуждение сознания и нравственности 1.2.4. Отчуждение человеческой жизнедеятельности в виде судьбы 1.2.5. Судьба как жизнь 1.2.6. Предел судьбы-жизнии — смерть 1.2.7. Поиски бессмертия: вечная жизньь в этом мире 1.2.8. «Мифологический» человек (герой)

1.3. Зарождение религиозного типа антропологии 1.3.1. Сотворение людей богами 1.3.2. Жизнепроявления человекаа — от богов 1.3.3. Двойственная природа человека 1.3.4. Противопоставление души и тела 1.3.5. Идея наказания ииискупления греха 1.3.6. Искупление вины ввжизни 1.3.7. Очищение от греха в смерти 1.3.8. Жизнь под покровительством и руководством богов 1.3.9. Человек во власти божественной судьбы 1.3.10. Желания иивыбор (свобода) человека в пределах судьбы



Глава 2. Натурфилософский тип антропологии

2.1. Формы человеческого в натурфилософии

2.2. Методологическая основа натурфилософской антропологии

2.3. Составляющие натурфилософского понимания человека 2.3.1. Естественное (природное) происхождение человека 2.3.2. Космеизация тела человека 2.3.3. Овеществление (материализация) души 2.3.4. Материалистическое объяснение состояний тела (смерти и сна) 2.3.5. Превращение бессмертия души в физический феномен 2.3.6. Уравнивание жизни и смерти как природных явлений 2.3.7. Редукция родовых и индивидуальных характеристик людей к природным факторам 2.3.8. Разумность природы-рода и неразумность индивида 2.3.9. Жизнь под патронатом природы



Глава 3. Поворот к социокультурной антропологии

3.1. Философские предпосылки поворота 3.1.1. Обнажение человеческого в религии 3.1.2. Разрыв сснатурфилософским тождеством φύσις — νόμος 3.1.3. Размежевание природного и искусственного 3.1.4. Практическое назначение философии и риторики 3.1.5. Идея социокультурного прогресса

3.2. Выражение человеческого в полисологии

3.3. Общие черты социокультурной антропологии 3.3.1. Обособление природы человека от вселенной 3.3.2. Характеристика человека через его потребности 3.3.3. Деятельностная сущность человека 3.3.4. Становление человека-деятеля

3.4. «Эпигенетический» вариант социокультурной антропологии: учение ооприобретении человеком социальных качеств 3.4.1. Двоякое понимание источника социально-культурных потребностей человека 3.4.2. Человекк— соединение природного и приобретенного 3.4.3. Животная природа человека 3.4.4. Приобретение человеком черт общественного существа в процессе деятельности 3.4.5. Государство ииправоо — главные новообразования природы человека

3.5. «Преформистский» вариант: учение об актуализации социальной природы человека 3.5.1. Общественная природа людей 3.5.2. Гуманность природы общественного человека 3.5.3. Незавершенность природы человека 3.5.4. Пути иисредства осуществления социальной и гуманной природы человека



Заключение

Библиографические ссылки на источники .