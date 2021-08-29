«Сумма теологии» великого средневекового мыслителя Фомы Аквинского (ок. 1225 - 1274) является одним из наиболее влиятельных произведений в западноевропейской христианской традиции, не утратившим своего значения и по сей день.

Хотя предлагаемая читателю "Сумма" св. Фомы по праву называется "Суммой теологии", следует принять во внимание, что теология, в ней представленная, является схоластической теологией.

Это подразумевает, что философия (в самом широком смысле слова, т.е. метафизика, логика, физика, психология и т.д.) используется в рамках схоластической теологии как ее инструмент, и без понимания основ философии св. Фомы постичь его теологическое учение весьма сложно, если вообще возможно.

В России в силу различных причин средневековая западноевропейская философия XIII-XIV вв. никогда не была объектом исследования на соответствующем уровне, и лишь в последнее время ситуация стала медленно изменяться в лучшую сторону.

В связи с указанными обстоятельствами мы сочли нужным предварить настоящий перевод неким введением, в котором — по мере возможности — будут представлены основные принципы философии св. Фомы.

Это Введение, конечно, не претендует на систематизированное изложение философского учения Аквината во всей его полноте; оно задумано как некое вспомогательное приложение к тексту "Суммы" и имеет своей главной целью дать читателю возможность лучше ориентироваться в нем.

Фома Аквинский - Сумма теологии - билингва

Новый академический перевод - первый перевод с языка оригинала!

Sancti Thomae Aquinatis - Summa Theologiae

Переводчики Алексей Апполонов, Николаус Лобковиц

Издательство: Либроком, Signum Veritatis, Издатель Савин С. А.

Фома Аквинский - Сумма теологии - билингва - Данные томов

На данной странице представлены 5 томов:

Том 1. Первые 64 вопроса "Суммы Теологии", 2006 г.

М., 2006, Издатель Савин С.А.

ISBN 5-902121-23-Х

ISBN 5-902121-24-8

Том 2. Вопросы 65-119 первой части "Суммы теологии", 2007 г.

М., 2007, Издатель Савин С.А.

ISBN 978-5-902121-24-4 (т. 2)

ISBN 5-902121-23-Х

Том 3. Первые 67 Вопросов Первой Части Второй Части, 2008 г.

М.: Сигнум Веритатис, 2008. - 752 с.

ISBN 978-5-903700-03-5 (т. 3)

ISBN 5-902121-23-Х

Том 4. Первая часть Второй части. Вопросы 68-114.

Пер. с лат. /Под ред. Н. Лобковица, А. В. Апполонова

М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 688 с.

ISBN 978-5-397-02428-0

Том 5. Вторая часть второй части. Вопросы 1-46. Билингва латинско- русский

Пер. с лат. / Под ред. Н. Лобковица, А. В. Апполонова

М.: КРАСАНД, 2015. — 560 с.

ISBN 978-5-396-00657-7

Фома Аквинский - Сумма теологии - билингва - Отвергает ли Бог кого-либо из людей

Ход рассуждения в третьем разделе таков. Представляется, что Бог не отвергает никого из людей.



1. В самом деле, никто не отвергает того, кого любит. Но Бог любит всех людей, согласно этим словам (Прем 11, 25): Ты любишь все существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил.

Следовательно, Бог не отвергает никого.



2. Кроме того, если Бог отвергает кого-либо из людей, то надлежит, чтобы это отвержение относилось к отвергнутому так же, как предопределение — к предопределенному. Но предопределение есть причина спасения предопределенного.



Следовательно, отвержение есть причина погибели отвергнутого. Но это ложно, ибо сказано (Ос 13, 9): Погибель твоя, Израиль, в тебе самом, но только во Мне опора твоя. Следовательно, Бог не отвергает никого.