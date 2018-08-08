Сумма теологии - Часть 3-2 - Вопросы 27-59 - Фома Аквинский

Издательство Ника-Центр продолжает выпускать новые книги выдающегося трактата Фомы Аквинского - Сумма теологии.

Киев, Ника-Центр, 2013, 440 стр.

В этот том вошли вопросы 27-59 третьей части - окончание "Трактата о Воплощении".

ТРАКТАТ О ВОПЛОЩЕНИИ (Окончание)

Вопрос 27 Об освящении Пресвятой Девы Марии

Вопрос 28 О девстве Богоматери

Вопрос 29 Об обручении Богоматери

Вопрос 30 О Благовещении Пресвятой Девы Марии

Вопрос 31 О материи, из которой было зачато тело Спасителя

Вопрос 32 Об активном начале зачатия Христа

Вопрос33 О модусе и порядке зачатия Христа

Вопрос 34 О совершенстве зачатого дитя

Вопрос 35 О рождении Христа

Вопрос 36 Об обнаружении новорожденного Христа

Вопрос 37 Об обрезании и других законных соблюдениях, исполненных в отношении младенца Христа

Вопрос 38 О крещении Иоанна

вопрос 39 О крещении Христа

Вопрос 40 Об образе жизни Христа

Вопрос 41 Об искушении Христа

Вопрос 42 Об учении Христа

Вопрос 43 О соделанных Христом чудесах в целом

Вопрос 44 О каждом виде чудес по отдельности

Вопрос 45 О преображении Христа

Вопрос 46 О Страстях Христовых

Вопрос 47 О действенной причине Страстей Христовых

Вопрос 48 О действенности Страстей Христовых

Вопрос 49 О следствиях Страстей Христовых

Вопрос 50 О смерти Христа

Вопрос 51 О погребении Христа

Вопрос 52 О сошествии Христа в ад

Вопрос 53 О воскресении Христа

Вопрос 54 О достоинстве воскресшего Христа

Вопрос 55 Об обнаружении Воскресения

Вопрос 56 О причинности воскресения Христа

Вопрос 57 О вознесении Христа

Вопрос 58 О сидении Христа одесную Отца

Вопрос 59 О власти Христа судить

КОММЕНТАРИИ

Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Вопросы 27-59 - БЫЛИ ЛИ МЫ ИЗБАВЛЕНЫ СТРАСТЯМИ ХРИСТОВЫМИ ОТ ВЛАСТИ ДЬЯВОЛА?

Со вторым [положением дело] обстоит следующим образом.

Возражение 1. Кажется, что мы не были избавлены от власти дьявола страстями Христовыми. Ведь тот, кто не может ничего сделать другим без дозволения кого-то еще, не имеет над ними никакой власти. Но без божественного дозволения дьявол не может причинить человеку никакого вреда, как это явствует из сказанного в [книге Иова] (Иов. 1, 2) о том, что дьявол, получив власть от Бога, вначале причинил ущерб его имуществу, а затем и телу. И точно так же читаем, что бесы не могли войти в стадо свиней без дозволения на это Христа (Мф. 8, 31, 32). Таким образом, у дьявола нет власти над людьми и, следовательно, мы не были избавлены от его власти страстями Христовыми.

Возражение 2. Далее, власть дьявола над людьми заключается в том, что он соблазняет их и досаждает их телам. Но он продолжает делать все это и после Страстей. Следовательно, мы не были избавлены от его власти страстями Христовыми.

Возражение 3. Далее, сила страстей Христовых действенна вовеки, согласно сказанному [в Писании]: «Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10, 14). Но избавление от власти дьявола произошло не везде, поскольку в мире есть еще немало идолопоклонников, и не навсегда, поскольку во времена Антихриста, о котором сказано, что его «пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными» (2 Фес. 2, 9), он будет особенно активно использовать свою власть для причинения людям пагубы. Следовательно, похоже, что страсти Христовы не являются причиной избавления человечества от власти дьявола.

Этому противоречит сказанное Господом, когда близилось время Его страстей: «Ныне князь мира сего изгнан будет вон; и когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе!» (Ин. 12,31, 32). Но Он был вознесен от земли Своими страстями на кресте. Следовательно, Его страсти лишили дьявола его власти над человеком.

Отвечаю: в отношении той власти, которую дьявол имел над людьми до совершения страстей Христовых, должно усматривать три вещи. Первую - со стороны человека, который был побежден искушением и своим грехом заслужил подчинения себя власти дьявола. Другую - со стороны Бога, Которого человек оскорбил согрешением и по правосудному решению Которого человек был предоставлен власти дьявола. Третью - со стороны дьявола, который по своей злобе препятствовал человеку обрести спасение.

Что касается первого, то посредством страстей Христовых человек был избавлен от власти дьявола постольку, поскольку Страсти, как было показано выше (1), являются причиной прощения грехов. Что касается второго, то следует говорить, что страсти Христовы освободили нас от власти дьявола постольку, поскольку они примирили нас с Богом, о чем будет сказано ниже (4). Что же касается третьего, то страсти Христовы избавили нас от дьявола постольку, поскольку в страстях Христовых он вышел за попущенные ему Богом пределы власти, составив заговор с целью убиения Христа, Который, будучи безгрешным, не заслуживал смерти. Поэтому Августин говорит: «Дьявол был побежден праведностью Христа, поскольку он, не найдя в Нем ничего достойного смерти, все же убил Его. И, конечно же, справедливо, что те, кого он удерживал как должников, должны освободиться верою в Того, Кого он убил безо всякого долгу»2.

Ответ на возражение 1. О дьяволе говорят как об имеющем власть над людьми не в том смысле, что он будто бы может вредить им без дозволения Бога, а в том, что ему справедливо дозволено вредить людям, которых он искусил, склонивши к согласию [на грех].

Ответ на возражение 2. По дозволению Бога дьявол и ныне может искушать людские души и досаждать их телам, однако у нас имеется данное нам страстями Христовыми средство, с помощью которого мы можем отбиться от нападений врага и не погибнуть вечною смертью. Тем же, кто противился дьяволу до совершения Страстей, это было дозволено благодаря их вере в Страсти, хотя те еще не исполнились. Впрочем, в одном отношении никто не мог избежать дьявола, то есть не спуститься в ад. После же совершения страстей Христовых люди могут защитить себя от этого посредством их силы.

Ответ на возражение 3. Бог попускает дьяволу обманывать людей в тех или иных местах, временах и посредством других людей в соответствии со скрытыми от нас намерениями Своих Судов. Однако у нас всегда есть данное нам страстями Христовыми средство, с помощью которого мы даже во времена Антихриста сможем избежать злых демонских силков. Если же кто-либо не станет использовать это средство, то это нисколько не умалит действенности страстей Христовых.

БЫЛИ ЛИ ЛЮДИ ОСВОБОЖДЕНЫ СТРАСТЯМИ ХРИСТОВЫМИ ОТ НАКАЗАНИЯ ЗА ГРЕХ?

С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.

Возражение 1. Кажется, что люди не были освобождены страстями Христовыми от наказания за грех. В самом деле, главным наказанием за грех является вечное проклятие. Но проклятые за свои грехи в аду не были освобождены страстями Христа, поскольку «нет искупления в аду». Следовательно, похоже, что страсти Христовы не избавили людей от наказания за грех.

Возражение 2. Далее, на избавленных от долга наказания не может быть наложено наказание. Но на раскаявшихся налагается искупительное наказание. Следовательно, страсти Христа не освободили людей от долга наказания.

Возражение 3. Далее, наказанием за грех является смерть, согласно сказанному [в Писании]: «Возмездие за грех - смерть» (Рим. 6, 23). Но и после страстей Христовых все люди продолжают умирать. Следовательно, похоже, что мы не были избавлены от долга наказания.

Этому противоречит сказанное [в Писании]: «Он взял на себя наши немощи и понес наши печали» (Ис. 53, 4).

Отвечаю: благодаря страстям Христовым мы были избавлены от долга наказания двояко. Во-первых, непосредственно, а именно постольку, поскольку страсти Христа были достаточным и даже избыточным воздаянием за грехи всего человечества, а достаточное воздаяние упраздняет долг. Во-вторых, опосредованно, а именно постольку, поскольку страсти Христа являются причиной прощения греха, и в них долг наказания находит свое завершение.

Ответ на возражение 1. Страсти Христовы производят свое следствие в тех, с которыми они связаны чрез веру, таинства веры и любовь. Поэтому погибшие в аду, не будучи подобным образом соединенными с Христом, не могут воспользоваться этим следствием.

Ответ на возражение 2. Как уже было сказано (1), для того, чтобы быть причастными следствиям страстей Христовых, нам надлежит уподобиться Ему. Затем, мы таинственно уподобляемся Ему посредством крещения, согласно сказанному [в Писании]: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть» (Рим. 6, 4). Поэтому при крещении на людей как на полностью избавляемых воздаянием Христа не налагается никакого искупительного наказания. Однако коль скоро Христос «однажды пострадал за грехи наши» (1 Петр. 3, 18), то человек не может посредством таинства крещения вторично уподобиться смерти Христа. Таким образом, необходимо, чтобы согрешающие после крещения уподоблялись Христу посредством личного претерпевания от того или иного наказания или страдания, соразмерного их греху, и этим соучаствовали в воздаянии Христа.

Ответ на возражение 3. Воздаяние Христа соделывает в нас следствие постольку, поскольку мы, как уже было сказано (1), соединены с Ним как члены со своею главой. Но члены должны быть сообразованы со своею главой. Следовательно, как Христос, изначально обладая исполненной благодатью душой и страдательным телом, посредством Страстей достиг славы бессмертия, так и мы, Его члены, будучи полностью освобождены Его страстями от долга наказания, тем не менее вначале получаем в души наши «дух усыновления», благодаря чему принимаемся в сонаследование славы бессмертия, и при этом все еще обладаем страдательным и смертным телом, но впоследствии, «уподобившись» страданиям и смерти Христа, мы будем приведены в славу бессмертия, согласно сказанному апостолом: «А если - дети, то - и наследники, наследники Божий, сонаследники же Христу (если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться)» (Рим. 8, 17).