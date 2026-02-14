Мидраш раба -Том 6 - Шмот раба

Название Мидраш раба закрепилось в книгопечатании за композицией мидрашей к Пятикнижию: Берешит раба, Шмот раба, Ваикра раба, Бемидбар раба, Дварим раба, а также к пяти свиткам Писания: Шир гаширим раба, Рут раба, Эйха раба, Когелет раба, Эстер раба.

Это десять независимых произведений, включающих многочисленные толкования Писания талмудическими мудрецами и их последователями. Десять книг были отобраны средневековым издателем из многочисленных произведений талмудической литературы и стали своего рода каноном традиционной еврейской книжности.

Книга, представленная читателю в данном томе, получила свое название — Шмот раба — только в первом печатном издании мидраша на Пятикнижие. Это не однородное произведение, а компиляция из двух отдельных текстов:

1) Шмот раба I — в большей степени экзегетический мидраш, составленный в стиле, напоминающем Берешит раба, и призванный дать объяснение каждому (или почти каждому) стиху истолковываемого текста. Этот мидраш охватывает первые 14 недельных глав Торы согласно годичному циклу чтения, что соответствует гл. 1-ю книги Шмот согласно ныне принятой пагинации;

2) Шмот раба II — гомилетический мидраш, который в основном комментирует первые параграфы разделов Торы, читаемых в синагогах согласно трехгодичному циклу чтения, который был принят в Земле Израиля и в связанных с ней общинах в поздней античности.

Это произведение охватывает 15-20 недельных разделов годичного цикла чтения Торы,или гл.12-40 согласно принятой пагинации книги Шмот. Втрадиционной еврейской книжности этот мидраш обычно цитируется согласно разделам годичного цикла. Врамках настоящего издания мы предпочли следовать принятой нумерации глав книги Шмот, чтобы облегчить читателю поиск, но мы также сохранили указания к недельным разделам годичного цикла.

Шмот раба II к Шмот, гл. 12-40, относится к так называемому семейству мидрашей Танхума-Йеламдену. Эта группа сочинений получила свое название благодаря двум обстоятельствам: в них есть высказывания от имени трудно идентифицируемого рабби Танхумы, а толкования входящих в эту группу мидрашей представляют собой цикличные структуры определенной формы. Комментарии в них излагаются согласно порядку чтений трехгодичного цикла и вводятся одним или несколькими гомилетическими предисловиями. Эти предисловия часто начинаются с галахического вопроса, ответ на который обычно заканчивается первым стихом истолковываемого раздела {седера) Торы согласно порядку трехгодичного цикла.

Толкования в Шмот раба II начинаются не с обсуждения голахи, как часто бывает в сборниках Танхума, а с истолкования стихов Писаний или Пророков, которые объясняются таким образом, чтобы завершиться первым стихом истолковываемого раздела из Шмот, Толкования Шмот раба II происходят из литературы танаев (в основном из Мишны и Тосефты), Иерусалимского Талмуда, агадических лшдрашеи Земли Израиля (Берешит раба, Ваикра раба и т.д.) и Танхума-Йеламдену, но не из Вавилонского Талмуда. Исходя из того, что Вавилонский Талмуд распространился повсеместно только в X в.н.э., мидраш Шмот раба II был составлен не позднее

IX в.н.э. Наиболее ранней датой, видимо, следует считать период возникновения Мидраша Танхума, т. е. VII в. Возможно, что Шмот раба II изначально охватывал всю книгу Шмот, но первая часть текста была утеряна.

Шмот раба I к Шмот, гл. 1-ю, опираясь на многочисленные источники, стремится дать последовательный комментарий к каждому стиху этой части библейской книги. В качестве объяснения, почему это произведение ограничивается лишь 10 первыми главами Шмот, исследователи предполагают, что составитель хотел заполнить лакуну в старинной антологии мидраша танаев к Шмот, Мехилъта де-рабби Ишмаэлъ, которая начинается примерно с 11-й главы книги Шмот. В качестве источников эта книга очевидно использует Берешит раба, Ваикра раба, Иерусалимский Талмуд, Шир га-ширим раба, МидрашТегилим, Мидраш Танхума. Неизвестно, обращался ли составитель кВавилонскому Талмуду, в котором встречаются параллельные традиции, но в другой формулировке. В любом случае, приняв или отвергнув использование Вавилонского Талмуда, исследователи склонны полагать, что Шмот раба I — произведение несколько более позднее, чем Шмот раба II.

Мидраш раба (Великий мидраш): в 9 т

пер. с иврита, Москва, Книжники ; ИД Книжники ; Лехаим. — (Библиотека еврейских текстов. Первоисточники).

ISBN 978-5-9953-0242-1 (“Книжники”)

[Том 6]: Шмот раба

пер. с иврита Н. Зингера, Е. Левина.

ИД Книжники — 2025. — 775 [9] с.

ISBN 978-5-604974-12-4

МИДРАШ РАБА [ВЕЛИКИЙ МИДРАШ] ШМОТ РАБА

Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов

Главный редактор Борух Горин

ПодОбщей редакцией МЕНАХЕМА Ягломл

Перевод НЕКОДА ЗИНГЕРА, ЕВГЕНИЯ ЛЕВИНА

Научный редактор РЕУВЕН КипЕРВАССЕР

Комментарии РЕУВЕНА КиПЕРВАССЕРА, АРЬЕ ОЛЬМАНА

Литературный редактор Алин А Позинл (Ольман)

МИДРАШ РАБА [ВЕЛИКИЙ МИДРАШ] - ШМОТ РАБА - Содержание

Введение

МИДРАШ РАБА. ШМОТ РАБА

ГЛАВА I - ГЛАВА 52

ПРИЛОЖЕНИЯ