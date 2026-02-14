Гурфинкель - Малые пророки - 2 тома - ТаНаХ - При Аарон

В серии «ТаНаХ При Аарон» готовятся к изданию:

Благодарим Фриму Гурфинкель и издателей - вышли все книги ТаНаХ - При Аарон в переводе Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями. Грандиозный труд, начатый в 2008 году, завершен.

ТаНаХ - При Аарон - Перевод Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями

ТаНаХ - При Аарон - Перевод Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями

ПЯТИКНИЖИЕ с толкованием РаШИ и разъяснениями к нему раби Овад’и из Бартенуры и раби Хаима бен Бсцал’эля в переводе Фримы Гурфинкель

Толкование «Ор־ахаим» к Пятикнижию раби Хаим бен-Атар

Толкование «Кели־йакар» к Пятикнижию раби ПРломо Эфраим Лунтшиц

Раби Иосеф Шалом Эльяшив о Торе и праздниках словами Агады в переводе Фримы Гурфинкель

Из новой книги Малые пророки

Книга Ионы 4

8 И БЫЛО ПРИ ВОСХОДЕ СОЛНЦА,

И НАВЕЛ Б־Г РЕЗКИЙ ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР.

И ОБРУШИЛО СОЛНЦЕ УДАР НА ГОЛОВУ Й0НЫ,

И ОН ВПАЛ В ЗАБЫТЬЕ.

И СТАЛ ОН ПРОСИТЬ СЕБЕ СМЕРТИ,

И СКАЗАЛ:

Лучше мне смерть, чем жизнь моя!

9 И СКАЗАЛ Б־Г ЙоНЕ:

Очень ли досадно тебе за клещевину?

И СКАЗАЛ он:

Очень мне досадно, до смерти.

10 И сказал Господь:

Ты ПОЖАЛЕЛ КЛЕЩЕВИНУ,

НАД КОТОРОЙ ТЫ НЕ ТРУДИЛСЯ И КОТОРУЮ ТЫ НЕ РАСТИЛ, ЧТО В ОДНУ НОЧЬ ЯВИЛАСЬ И В ОДНУ НОЧЬ ПРОПАЛА.

11 А Я, Я НЕ ПОЖАЛЕЮ

РаДаК

43, 7]. Хотя это (последнее) мы толкуем как относящееся к Исраэлю, все же речь идет о роде человеческом (в целом), как сказано: ”...его Я образовал, также содеял его” [там же 43, 7]. Однако, поскольку (сыны) Исраэля признают славу Б־жыо больше всех других (представителей) рода человече- ского за исключением самых мудрых из них, поэтому стих относится к Исраэлю (прежде всего).

НАД КОТОРОЙ ТЫ НЕ ТРУДИЛСЯ И КОТОРУЮ ТЫ НЕ РАСТИЛ О Человек больше скорбит о гибели того, к чему он приложил свой труд. И хотя благословенный Б־г не трудился (согласно на- шим представлениям о труде) при созидании творений, Тора говорит на языке человеческом, чтобы довести до понимания воспринимающих.

ЧТО В ОДНУ НОЧЬ ЯВИЛАСЬ И В ОДНУ НОЧЬ ПРОПАЛА (или: ОДНОНОЧНЫМ БЫЛ и одноночным пропал) о ”Бип как

”беи” (сын), подобно пбин Нун\ ”Бин лайла” как ”бен лайла” (букв.: сын ночи, одноночный), подобно пбеи ходеш (одномесячный), пбен эсрим (двадцатилетний). ”Одноночный” означает, что за одну ночь (клещевина) выросла, а на другую ночь пропала к концу ночи, ибо на рассвете она была подточена (червем) и засохла.

Малые пророки - с толкованиями РаШИ и РаДаКа - 2 тома

Перевод: Фрима Гурфинкель [email protected] MINOR PROPHETS with commentaries of RASHI and RaDaK Translation: Frima Gurfinkel ISBN 978-965-7412-48-0 Том 1 ИЕРУСАЛИМ 5780 - 2020 - 380 с.

Том 2 ИЕРУСАЛИМ 5780 - 2020 - 420 с.

Малые пророки - с толкованиями РаШИ и РаДаКа - 2 тома - Содержание