Книга Берешит с толкованием Ор-аХаим

Хумаш при Ааарон - Переводы Фримы Гурфинкель - ТОРА с толкованием Ор־аХаим

В письменах Б-жьих и реченьях Господних пять желанных (сокровищ) сокрыты. Буквы (письменной Торы) поведают и над ними их венчики, которые толковал раби Акива, с серебряными крапинами (огласовок). Жаждут их тайны и духа живого движимого. А (огласовки) страстно желают привнести (в буквы) дух ведения, страх Господний ради жизни.

К Писанию (ведут) стези мудрости с их бесчисленными тропинками. И Господь придал мудрость Шеломо, чтобы он мог понять три тысячи притчей, и песней его было пять и тысяча. А он признал: ”Я сказал (себе): Умудрю себя. Но она далека от меня” [Коэлет 7, 23], - дорога к древу жизни.

Писание для Хизкийау (Господней крепости), ”древо жизни она для (тех), кто ее крепко держит” [Притчи 3, 18]. Вот, народ сынов Исраэля велик и могуч из рода в род. Один видит (в Торе) помолвленную, другой ее ”как жену в ее девстве возьмет” [И воззвал 21, 13]. Мне в удел дана та, что (изначально) мне помолвлена. ”Удел мой от Господа, - сказала душа моя” [Эйха 3, 21], у каждого, в ком дыхание духа жизни.

(Скрижали) с письменами с их обеих сторон [Имена 32, 15] (об- ращены) к лицу мужа. Кто придет, чтобы их получить, его награда при нем: это Тора, ему предназначенная, и его лица она ищет. Такой называется обладателем (мужем) Торы, кто ее сделал сосудом. Отныне от нее питается народ, плоть с духом жизни в ней.

”И записал Моше эту Тору” [Речи 31, 9] из уст Б-га слово в слово, сочтены ее слова, исчислены ее буквы. Кто вымолвит несметные знания, собранные в одном речении! Ибо Он уготовил (Тору) премудро, сокрытой от глаз всего живого. Там источник воды живой.

Как записано (Моше), так вышло из уст Пресвятого с (якобы) опущенным и (якобы) избыточным, в порядке, (требующем) осмысления. ”Слышал ли народ глас Б-га, изрекающего из огня?” [Речи 4, 33]. И это (речение) будут искать ради блага в последующем. Уготовано будет на горе Господней, и устремятся к тому на Его престоле, престоле Б-га живого.

Книга Берешит с толкованием Ор-аХаим

ТОРА с толкованием Ор־аХаим

Перевод: Фрима Гурфинкель

ИЕРУСАЛИМ

5785 - 2025 г. - 774 с.

+972-2-581-1629

Книга Берешит с толкованием Ор-аХаим - Содержание

От автора

В начале

Ноах

Иди себя ради

И Себя явил

Жизнь Сары

Порождения

И вышел

И послал

И поселился

По исходе

И подступил

И жил