Библейские комментарии отцов Церкви - Новый  Завет - Том X - Послание к евреям

Эсхатос представляет своим читателям очередную книгу из полюбившейся серии комментариев Отцов, на сей раз это 10-й том комментариев на Новый Завет - Послание к Евреям.

Предлагаемая читателям серия «Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I—VIII веков» является примером обращения к многовековой традиции толкования Священного Писания, получившей наиболее полное вы ражение именно в святоотеческом наследии.

Этот кропотливый труд богосло вов, патрологов и историков Церкви дает возможность прикоснуться к неисчер паемому богатству соборного разума Церкви и, несомненно, может оказать зна чительную помощь священнослужителям, проповедникам, преподавателям и студентам духовных школ, а также всем изучающим Священное Писание с це лью его постижения в духе живого церковного Предания.

Пер. с англ., греч., лат. и сир.

Переводчики: Ю. Варзонин, Константин Гаврилкин, А. Фокин

Русское издание под редакцией Константина Гаврилкина

Тверь: Герменевтика, 2015

ISBN 978-5-901494-23-3

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том X - Послание к евреям - Содержание

Предисловие

Митрополит Волоколамский Иларион

Томас Одэн

Эрик М. Хин и Филип Д. Крэй

Ключ к научному аппарату издани

Принятые сокращения

Справочник имен, названий и терминов

Библиография первоисточников

Указатель авторов и анонимных произведений

Предметно-именной указатель

Указатель ссылок на книги Священного Писания

Послание к Евреям, комментарии на которое представлены в данном томе серии Библейских комментариев отцов Церкви и других авторов ранней Церкви, требует прояснения следующих вопросов:

Отношение к Посланию в ранней Церкви;

Центральное место, отведенное нами комментарию Иоанна Златоуста;

Использованные материалы из других авторов;

Различие жанров и языков использованных комментариев раннехристианских авторов и связанная с этим проблема перехода от одного фрагмента к другому;

Наконец, временная дистанция между Посланием и раннехристианскими авторами, с одной стороны, и современным читателем, с другой.

Послание к Евреям в ранней Церкви

В каноне Нового Завета Послание занимает особенное место. По традиции, его связывают с апостолом Павлом, однако сомнения относительно его авторства и авторитетности появляются достаточно рано, что усложняло его принятие особенно на Западе, т.е. в латиноязычной среде, в течение четвертого века, когда проблемы церковного порядка и дисциплины определяли отношение к Посланию.

Ригористичное толкование Евр б:4-б2, 10:26-313 и 12:74 делало невозможным покаяние после крещения, что проявляется уже у Тертуллиана (ок. 160 — ок. 225), который находил в Послании отвержение возможности и практики «второго покаяния». Такое понимание Послания становится доминирующим среди новациан, которые ссылались на него в подтверждение своего убеждения, что христиане, отказавшиеся от веры во время гонения Декия (249-250 гг.), не могут быть прощены и приняты обратно в Церковь. Критическое отношение к такому пониманию мы встречаем в Пастыре Гермы (120-140 гг.)1 — тексте, который был написан по-гречески, но зависел от римской церковной традиции.

Епископ Карфагена Киприан, которому во время своего правления (248-258 гг.) пришлось имееть дело как с новацианами, так и с «падшими» христианами, защищал возможность принятия последних в Церковь после сурового покаяния, но сам он никогда не ссылался на Послание к Евреям и его не цитировал. На греческом Востоке, где также обсуждались вопросы авторства Послания, фрагменты текста, в которых ставился вопрос о «втором покаянии», не воспринимались как проблемные в том виде, как это было на латинском Западе, и авторитетность Послания никогда не ставилась под вопрос.

Ранние александрийские экзегеты Пантен и Климент считали автором апостола Павла, хотя Климент и полагал, что стилистические особенности Послания к Евреям— результат перевода оригинального еврейского текста на греческий апостолом Лукой. Это мнение вошло в состав Glossa Ordinaria и стало общепринятым в средневековой Западной Церкви. Отталкиваясь от этого представления, Ориген предположил, что окончательная редакция Послания отличается от первоначального перевода.