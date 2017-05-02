Библейские комментарии отцов Церкви - Новый  Завет - Том X - Послание к евреям

Библейские комментарии отцов Церкви - Послание к евреям
Эсхатос представляет своим читателям очередную книгу из полюбившейся серии комментариев Отцов, на сей раз это 10-й том комментариев на Новый Завет - Послание к Евреям.
Предлагаемая читателям серия «Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I—VIII веков» является примером обращения к многовековой традиции толкования Священного Писания, получившей наиболее полное вы ражение именно в святоотеческом наследии.
Этот кропотливый труд богосло вов, патрологов и историков Церкви дает возможность прикоснуться к неисчер паемому богатству соборного разума Церкви и, несомненно, может оказать зна чительную помощь священнослужителям, проповедникам, преподавателям и студентам духовных школ, а также всем изучающим Священное Писание с це лью его постижения в духе живого церковного Предания.
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том X - Послание к евреям
Пер. с англ., греч., лат. и сир.
Переводчики: Ю. Варзонин, Константин Гаврилкин, А. Фокин
Русское издание под редакцией Константина Гаврилкина
Тверь: Герменевтика, 2015
ISBN 978-5-901494-23-3
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том X - Послание к евреям - Содержание
Предисловие
Митрополит Волоколамский Иларион
Общее введение к серии
Томас Одэн
Введение к комментариям на Послание к Евреям
Эрик М. Хин и Филип Д. Крэй
Ключ к научному аппарату издани
Принятые сокращения
Комментарии на Послание к Евреям
Справочник имен, названий и терминов
Библиография первоисточников
Указатель авторов и анонимных произведений
Предметно-именной указатель
Указатель ссылок на книги Священного Писания
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - Том X - Послание к евреям - ВВЕДЕНИЕ К КОММЕНТАРИЯМ НА ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
Послание к Евреям, комментарии на которое представлены в данном томе серии Библейских комментариев отцов Церкви и других авторов ранней Церкви, требует прояснения следующих вопросов:
- Отношение к Посланию в ранней Церкви;
- Центральное место, отведенное нами комментарию Иоанна Златоуста;
- Использованные материалы из других авторов;
- Различие жанров и языков использованных комментариев раннехристианских авторов и связанная с этим проблема перехода от одного фрагмента к другому;
- Наконец, временная дистанция между Посланием и раннехристианскими авторами, с одной стороны, и современным читателем, с другой.
Послание к Евреям в ранней Церкви
В каноне Нового Завета Послание занимает особенное место. По традиции, его связывают с апостолом Павлом, однако сомнения относительно его авторства и авторитетности появляются достаточно рано, что усложняло его принятие особенно на Западе, т.е. в латиноязычной среде, в течение четвертого века, когда проблемы церковного порядка и дисциплины определяли отношение к Посланию.
Ригористичное толкование Евр б:4-б2, 10:26-313 и 12:74 делало невозможным покаяние после крещения, что проявляется уже у Тертуллиана (ок. 160 — ок. 225), который находил в Послании отвержение возможности и практики «второго покаяния». Такое понимание Послания становится доминирующим среди новациан, которые ссылались на него в подтверждение своего убеждения, что христиане, отказавшиеся от веры во время гонения Декия (249-250 гг.), не могут быть прощены и приняты обратно в Церковь. Критическое отношение к такому пониманию мы встречаем в Пастыре Гермы (120-140 гг.)1 — тексте, который был написан по-гречески, но зависел от римской церковной традиции.
Епископ Карфагена Киприан, которому во время своего правления (248-258 гг.) пришлось имееть дело как с новацианами, так и с «падшими» христианами, защищал возможность принятия последних в Церковь после сурового покаяния, но сам он никогда не ссылался на Послание к Евреям и его не цитировал. На греческом Востоке, где также обсуждались вопросы авторства Послания, фрагменты текста, в которых ставился вопрос о «втором покаянии», не воспринимались как проблемные в том виде, как это было на латинском Западе, и авторитетность Послания никогда не ставилась под вопрос.
Ранние александрийские экзегеты Пантен и Климент считали автором апостола Павла, хотя Климент и полагал, что стилистические особенности Послания к Евреям— результат перевода оригинального еврейского текста на греческий апостолом Лукой. Это мнение вошло в состав Glossa Ordinaria и стало общепринятым в средневековой Западной Церкви. Отталкиваясь от этого представления, Ориген предположил, что окончательная редакция Послания отличается от первоначального перевода.
Специальное предложение
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков - Новый Завет - 12 томов в 1 файле
Том Iа. Евангелие от Матфея 1-13
Том Iб. Евангелие от Матфея 14-28
Том II. Евангелие от Марка
Том Iб. Евангелие от Матфея 14-28
Том II. Евангелие от Марка
Том IVa. Евангелие от Иоанна 1-10
Том V. Деяния Апостолов
Том VI. Послание к Римлянам
Том VII. Первое и Второе послания к Коринфянам
Том VIII. Послания к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам
Том IX: Послания к Колоссянам, Фессалоникийцам 1-е и 2-е, Тимофею 1-е и 2-е, Титу, Филимону
Том VII. Первое и Второе послания к Коринфянам
Том VIII. Послания к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам
Том IX: Послания к Колоссянам, Фессалоникийцам 1-е и 2-е, Тимофею 1-е и 2-е, Титу, Филимону
Том X. Послание к евреям
Том XI. Кафолические послания: Послание Иакова, 1-е и 2-е послания Петра, Послания Иоанна, Послание Иуды
Том XII. Книга Откровения
Том XII. Книга Откровения
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