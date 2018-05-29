Мы живем в эпоху обширного комментария. За последнее время появилось два крупных исследования, посвященных Второму посланию к Коринфянам, – Ральфа Мартина и Виктора Ферниша, соответственно в сериях «Word» и «Anchor Bible». Сильная сторона данных работ – их внимание к деталям, всестороннее исследование смысла текста, общего культурного контекста того времени и мнений живших в разные века комментаторов. Однако, несмотря на все усилия авторов и редакторов, этим великолепным работам присуща и некоторая слабость. Дело в том, что эти комментарии очень велики; они во много, много раз больше самого текста послания Павла. В результате, они очень полезны в отношении деталей, но столь длинны, что, читая их, очень легко упустить из виду основные темы послания и те моменты, на которых апостолом сделан особый акцент. Мне кажется, Павел рассчитывал, что данное послание будет читаться от начала до конца, без разделения на параграфы и скрупулезного изучения. Обширные комментарии, конечно, должны иметь право на существование, но книги небольшого формата тоже очень важны. Одна из сильных сторон серии «Библия говорит сегодня» – относительная краткость изложения. Авторам удается сконцентрировать внимание читателя на важнейших идеях апостола.

Пол Барнетт - Второе послание к Коринфянам - Библия говорит сегодня

Второе послание к Коринфянам: Пер. с англ.: Мирт; СПб.; 2002

ISBN 5088869013800

Пол Барнетт - Второе послание к Коринфянам - Библия говорит сегодня - Введение

1 Визиты Павла в Коринф и его послания



Отношения Павла с коринфянами охватывают семилетний период. В 50–52 гг. н. э. он провел в Коринфе полтора года, основывая там церковь. В 55 или 56 г. он совершил второй визит (2 Кор. 13:2), называемый им «трудным» (2:1)[1], чтобы решить не терпящую отлагательства дисциплинарную проблему, которая там возникла (Деян. 20:3).



Второе послание было написано Павлом в Македонии, на севере Греции, после его второго визита в Коринф, с целью подготовить местную церковь к третьему, заключительному визиту. Павел решил завершить свое служение в провинциях, которые омываются Эгейским морем (Асии, Македонии, Ахаии), и основать новую миссию в Испании, на западной окраине империи (Рим. 15:23—29). Поэтому данное послание и планируемый Павлом прощальный визит должны рассматриваться в контексте более общих миссионерских планов апостола.

2 Стилистические различия между Первым и Вторым посланием



Из всех основанных Павлом церквей коринфская церковь требовала от него наибольшего внимания. Проблемы отношений между ее членами, с одной стороны, и отношения с Павлом, с другой, заставили последнего написать не только дошедшие до нас два длинных послания, но и два других, которые не сохранились, — одно было написано до имеющегося сейчас Первого послания, другое — после (1 Кор. 5:9; 2 Кор. 2:3,4; 7:8—12).



Эмоциональный тон двух сохранившихся посланий Павла к коринфянам весьма различен. В первом говорится о важных проблемах, касающихся поведения (раздоры, ослабление моральных устоев, судебные иски, недоброжелательное отношение к бедным или менее одаренным членам церкви) и вероучения (например, сомнения в грядущем воскресении верующих). Там имеется свидетельство, что верующие подвергали сомнению способности и авторитет Павла (1 Кор. 2:1–5; 4:8—13). Тем не менее апостол пишет уверенно, соблюдая объективность (1 Кор. 9:2) и сохраняя выдержку на протяжении всего послания.

Второе послание имеет не столь четкую структуру, как первое.

Более того, заметно, что автора одолевали смешанные чувства. С одной стороны, он преисполнен радости, уверен в коринфянах и горд за них (7:4), с другой, глубоко обижен тем, что они сдерживают свою любовь (6:12) и должны «снисходить» к нему (11:1).

Более того, они уже были готовы поверить в выдвигаемый против него целый ряд обвинений: в его привязанность к миру и нерешительность (1:17); в трусость, ибо он, вместо того чтобы прийти, написал (1:23); в отсутствие внутренней силы (4:16); в аморальность и богословские искажения (4:2); в то, что он обманщик (6:8); в дурные нравы и корысть (7:2); в то, что он не истинный служитель Христа (10:7); в то, что недостаточно смел в речи приличном контакте, а храбрость проявляет только в посланиях, когда отсутствует (10:1,10; 11:6,21); в неразумность и даже в безумие (11:1,16,23); в нарушение договора ил и в лукавство, так как отверг их денежную помощь (11:7; 12:13–16); в то, что у него недостаточно мистических и сверхъестественных признаков для служения (12:1,11,12).

На протяжении всего послания Павел вынужден защищать свое учение, служение и характер. Он опечален тем, что коринфяне не отвечают ему любовью на любовь (6:11 — 13) и не признают истинность его апостольства и того, что ему, с Божьей помощью, удалось добиться среди них (3:1–3; 12:11–13).



Однако, несмотря на все выказанные им эмоции, конец послания написан убедительно, в уверенной манере, что, по всей видимости, свидетельствует о твердости Павла, данной ему Богом.