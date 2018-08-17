В XIII в. Фома Аквинский использовал эпитет «пастырский» по отношению к одному или всем трем этим посланиям, хотя такое название закрепилось за ними в литературе гораздо позднее — «Пастырскими посланиями» их назвал в 1703 г. Д. Н. Бердот.

Это название весьма подходит им по смыслу, поскольку они касаются пастырской опеки и надзора за местными общинами. Апостол рассматривает шесть главных тем. Первая связана с церковным учением и тем, как оградить его от тлетворного влияния ложных учений (1:3—20).

Вторая тема — общественное богослужение в церкви, его вселенское значение для всего человечества, а также проблема поведения мужчин и женщин на богослужении (2:1 — 15).

Третья тема — общее руководство в церкви; апостол пишет о пастырстве, и особенно об условиях избрания и служения пресвитеров (епископов) и дьяконов (3:1-16).

Четвертая тема: после наказов и предписаний, непосредственно вытекающих из учения о сотворении, и призывов к личному благочестию (4:1-10) Павел обращается к местному церковному руководству, так наставляя молодых служителей, чтобы их советы слушали и не пренебрегали ими (4:11- 5:2).

Пятая тема — социальная ответственность и обязанности в церкви не только перед вдовами, но и перед пресвитерами и рабами (5:3 — 6:2). Шестая тема — ответ тем, кто считает, «будто благочестие служит для прибытка», т. е. об отношении церкви к материальным ценностям (6:3—21); Павел говорит и о зависти, и о сребролюбии.



Это мудрые наставления для местной общины в каждом поколении (во времени) повсюду (в пространстве). Как можно говорить, что Писание несовременно! Кальвин, в своем посвящении комментария графу Сомерсетскому в 1556 г., назвал это послание «крайне актуальным» для своего времени.

По прошествии более четырехсот лет, мы можем повторить его слова, соотнеся их с нашим временем. Поистине «Библия говорит сегодня».

Джон Стотт - Первое послание к Тимофею и Послание к Титу - Жизнь поместной церкви - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. / Джон Р. У. Стотт. — СПб.: Мирт, 2005. — 281 с. — (Серия «Библия говорит сегодня»).

Джон Стотт - Первое послание к Тимофею- Библия говорит сегодня - Лжеучителя и закон (1:3-11)



Сбылось сделанное Павлом пятью годами ранее предсказание о том, что «лютые волки» войдут в Эфес и не пощадят стадо Христово (Деян. 20:29). Но кто они такие и чему они учили?



Павел пишет, что они желают быть законоучителями (7). Таким образом, heterodidaskaloi (лжеучителя) здесь представлены как nomodidaskaloi (законоучителя). Это последнее греческое слово может означать, однако, и совершенно законную деятельность. Лука использует этот термин по отношению к фарисеям, которые учили закону Моисееву (Лк. 5:17), а также к знаменитому Гамалиилу (Деян. 5:34). Что же плохого в обучении закону?

В наши дни существует крайняя нужда в христианских учителях нравственного закона (десять заповедей в изложении Иисуса Христа в Нагорной проповеди), поскольку именно закон дает нам осознание нашей греховности и учит нас любить ближнего (Рим. 3:20; 13:8 и дал.). И, действительно, мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его (ст. 8; ср.: Рим. 7:12,16). Тогда очевидно, что закон можно использовать во благо и во зло, законно и незаконно. Прежде всего, мы задаемся вопросом, что же делали лжеучителя, используя закон неверно?

Джон Стотт - Послание к Титу - Библия говорит сегодня - Главные темы послания



Послание Павла к Титу, небольшой по размеру новозаветный документ, всегда пользовалось популярностью, особенно среди христианских руководителей, занимавших ответственные посты в церкви. Хотя послание адресовано непосредственно Титу, оно обращено также и к церквам, которые он курировал.



Не столь уж трудно представить себе нас сидящими вокруг Тита и читающими это письмо, как будто оно было адресовано нам. Наставления апостола своему верному помощнику до сих пор остаются крайне актуальными и для нас.

Нам тоже нужны наставления и размышления Павла о тщательном отборе при назначении на должность пресвитеров (1:5-9), о губительном воздействии ложных учений (1:10-16), об исполнении разными группами верующих своих христианских обязанностей в быту и дома (2:1-10), о преобразующей силе спасительной благодати и ожидании пришествия Христа в славе (2:11 — 15), о гражданском долге и общественных обязанностях народа Божьего (3:1,2) и о возможности преуспевать в добрых делах с помощью Божьей (3:3-8). Здесь затрагиваются, по меньшей мере, три темы: христианские пресвитеры и лжеучителя (гл. 1), христианские дома, наши отношения друг с другом в свете верности учению о первом и втором пришествиях Христа (гл. 2) и христианское поведение в обществе, которое напрямую отражает плоды спасения (гл. 3).