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Альбрехт - Псалмы Соломона

Альбрехт Феликс - Псалмы Соломона - Ветхозаветный апокриф
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, History, Philology Literature
Две тысячи лет назад, во время около Рождества Христова, литература под именем царя Соломона пользовалась большой популярностью. Дошедшие до нас в контексте Септуагинты, греческого перевода еврейского Ветхого Завета, восемнадцать «Псалмов Соломона» относятся к этой литературе. В сохранившейся форме они представляют собой документ палестинского иудаизма, исторически близкого к раннему христианству. В нем идет речь о судьбе Иерусалима, а кульминацией его становится выражение надежды на приход Мессии из дома Давидова. В книге, лежащей перед читателем, этот интересный и важный с точки зрения богословия текст впервые публикуется на двух языках – по-гречески и по-русски. Перевод снабжен краткими объяснительными примечаниями. Нижеследующее предисловие состоит из четырех частей.
В первом разделе с учетом исторического контекста исследуется вопрос, почему «Псалмы Соломона» были приписаны этому библейскому царю. Затем мы попытаемся дать его историко-богословскую оценку в качестве документа палестинского иудаизма. Далее подвергаются специальному рассмотрению основные черты языкового облика «Псалмов Соломона», которому свойственна простота и в то же время связанная с нею особая выразительность. В заключение выдвигаются предположения об истории создания этого собрания псалмов, которое, как мне представляется, заняло продолжительное время и было закончено в период правления царя Агриппы I (41–44 гг. по Р. Х.). Начнем мы, однако, с вопроса, почему же эти псалмы были приписаны царю Соломону.
Значительная часть библейской «литературы мудрости», в контексте которой – во всяком случае, отчасти – до нас дошли и «Псалмы Соломона», ассоциируется с именем этого иудейского правителя. Это имеет две явные причины: с одной стороны, знания и мудрость Соломона были общеизвестны, так что его с ранних времен считали благодаря ним Мудрецом par excellence; с другой стороны, только Соломон и Давид были выдающимися монархами народа Израиля, считавшимися авторами текстов. Вторая причина в случае с «Псалмами Соломона» была, очевидно, главной: прежде всего, для утверждения за этим сборником авторитета Соломона важнейшее значение имело, по-видимому, положение монарха легендарной мирной эпохи, которое занимал этот царь. Это делается в особенности ясным благодаря тому интересу, который проявляют к Соломону два значительных историка, происходящих из кругов палестинского иудейства – Евполем, писавший в эпоху Маккавейских войн, и Иосиф Флавий, подвизавшийся во время Иудейской войны.
Почему эти двое – Евполем и Иосиф Флавий – проявляют повышенный интерес к Соломону, является принципиальным вопросом. Очевидно, причины следует искать в исторических условиях возникновения их трудов: политические и социальные обстоятельства как эпохи Маккавейских войн, так и Иудейской войны характеризовались той же остротой, что и серьезная, а впоследствии и осуществившаяся угроза завоевания Иерусалима Помпеем, о которой идет речь в «Псалмах Соломона» (ср. ПсСол 2; 8).

Альбрехт Феликс - Псалмы Соломона - Ветхозаветный апокриф - Греческий текст, перевод и комментарий

Серия «Современная библеистика»
М.: Издательство ББИ, 2025. – xxii + 153 с.
ISBN 978-5-89647-435-7

Альбрехт Феликс - Псалмы Соломона - Ветхозаветный апокриф - Греческий текст, перевод и комментарий - Содержание

Предисловие
Псалмы Соломона. Текст и перевод
  • I. Псалом Соломонов: о конце
  • II. Псалом Соломонов об Иерусалиме
  • III. Псалом Соломонов о праведных
  • IV. Беседа Соломона с человекоугодниками
  • V. Псалом Соломонов
  • VI. В уповании, Соломоново
  • VII. Соломонов (псалом) обращения
  • VIII. Соломоново, на победу
  • IX. Соломоново: на обличение
  • X. В гимнах: Соломоново
  • XI. Соломоново: на ожидание
  • XII. Соломоново: о языке беззаконников
  • XIII. Псалом Соломонов: утешение праведных
  • XIV. Гимн Соломонов
  • XV. Псалом Соломонов с песнью
  • XVI. Гимн Соломонов: в помощь благочестивым
  • XVII. Псалом Соломонов: с песнью царю
  • XVIII. Псалом Соломонов: еще о Господе-Помазаннике
Приложение 1. К истории возникновения «Псалмов Соломона»
  • 1. Происхождение памятника из эпохи Хасмонеев
    • 1.1. Соломон как «великий царь»
    • 1.2. Круг «благочестивых»
  • 2. Продолжение работы над сборником в римскую эпоху
    • 2.1. Фарисеи
    • 2.2. Богословие «Псалмов Соломона»
  • 3. Заключительная редакция эпохи Иродов
    • 3.1. Ирод Великий – покровитель мудрости
    • 3.2. Ирод Великий как «новый Соломон»
    • 3.3. Мессианизм «Псалмов Соломона»
    • 3.4. Агриппа I и заключительная переработка «Псалмов Соломона»
  • 4. Итог
Приложение 2. Отношение «Псалмов Соломона» к Книге Премудрости Соломоновой
Библиография
Указатель источников
Стемма рукописей
Views 646
Rating 5.0 / 5
Added 08.12.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

T
tarasenko 1 year ago

Вот мне бы в молодости такие книги, когда я только начинал свои штудии библеиста! Отличный материал по эпохе Второго Храма, когда евреи дописывали Танах! Эта книга входит в состав Септуагинты...
E
esxatos 1 year ago

Отличная книга по библеистике Ветхого Завета!

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