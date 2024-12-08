Альбрехт Феликс - Псалмы Соломона - Ветхозаветный апокриф

Альбрехт - Псалмы Соломона
Две тысячи лет назад, во время около Рождества Христова, литература под именем царя Соломона пользовалась большой популярностью. Дошедшие до нас в контексте Септуагинты, греческого перевода еврейского Ветхого Завета, восемнадцать «Псалмов Соломона» относятся к этой литературе. В сохранившейся форме они представляют собой документ палестинского иудаизма, исторически близкого к раннему христианству. В нем идет речь о судьбе Иерусалима, а кульминацией его становится выражение надежды на приход Мессии из дома Давидова. В книге, лежащей перед читателем, этот интересный и важный с точки зрения богословия текст впервые публикуется на двух языках – по-гречески и по-русски. Перевод снабжен краткими объяснительными примечаниями. Нижеследующее предисловие состоит из четырех частей.
В первом разделе с учетом исторического контекста исследуется вопрос, почему «Псалмы Соломона» были приписаны этому библейскому царю. Затем мы попытаемся дать его историко-богословскую оценку в качестве документа палестинского иудаизма. Далее подвергаются специальному рассмотрению основные черты языкового облика «Псалмов Соломона», которому свойственна простота и в то же время связанная с нею особая выразительность. В заключение выдвигаются предположения об истории создания этого собрания псалмов, которое, как мне представляется, заняло продолжительное время и было закончено в период правления царя Агриппы I (41–44 гг. по Р. Х.). Начнем мы, однако, с вопроса, почему же эти псалмы были приписаны царю Соломону.
Значительная часть библейской «литературы мудрости», в контексте которой – во всяком случае, отчасти – до нас дошли и «Псалмы Соломона», ассоциируется с именем этого иудейского правителя. Это имеет две явные причины: с одной стороны, знания и мудрость Соломона были общеизвестны, так что его с ранних времен считали благодаря ним Мудрецом par excellence; с другой стороны, только Соломон и Давид были выдающимися монархами народа Израиля, считавшимися авторами текстов. Вторая причина в случае с «Псалмами Соломона» была, очевидно, главной: прежде всего, для утверждения за этим сборником авторитета Соломона важнейшее значение имело, по-видимому, положение монарха легендарной мирной эпохи, которое занимал этот царь. Это делается в особенности ясным благодаря тому интересу, который проявляют к Соломону два значительных историка, происходящих из кругов палестинского иудейства – Евполем, писавший в эпоху Маккавейских войн, и Иосиф Флавий, подвизавшийся во время Иудейской войны.
Почему эти двое – Евполем и Иосиф Флавий – проявляют повышенный интерес к Соломону, является принципиальным вопросом. Очевидно, причины следует искать в исторических условиях возникновения их трудов: политические и социальные обстоятельства как эпохи Маккавейских войн, так и Иудейской войны характеризовались той же остротой, что и серьезная, а впоследствии и осуществившаяся угроза завоевания Иерусалима Помпеем, о которой идет речь в «Псалмах Соломона» (ср. ПсСол 2; 8).
Альбрехт Феликс - Псалмы Соломона - Ветхозаветный апокриф - Греческий текст, перевод и комментарий
Серия «Современная библеистика»
М.: Издательство ББИ, 2025. – xxii + 153 с.
ISBN 978-5-89647-435-7
Альбрехт Феликс - Псалмы Соломона - Ветхозаветный апокриф - Греческий текст, перевод и комментарий - Содержание
Предисловие
Псалмы Соломона. Текст и перевод
- I. Псалом Соломонов: о конце
- II. Псалом Соломонов об Иерусалиме
- III. Псалом Соломонов о праведных
- IV. Беседа Соломона с человекоугодниками
- V. Псалом Соломонов
- VI. В уповании, Соломоново
- VII. Соломонов (псалом) обращения
- VIII. Соломоново, на победу
- IX. Соломоново: на обличение
- X. В гимнах: Соломоново
- XI. Соломоново: на ожидание
- XII. Соломоново: о языке беззаконников
- XIII. Псалом Соломонов: утешение праведных
- XIV. Гимн Соломонов
- XV. Псалом Соломонов с песнью
- XVI. Гимн Соломонов: в помощь благочестивым
- XVII. Псалом Соломонов: с песнью царю
- XVIII. Псалом Соломонов: еще о Господе-Помазаннике
Приложение 1. К истории возникновения «Псалмов Соломона»
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1. Происхождение памятника из эпохи Хасмонеев
- 1.1. Соломон как «великий царь»
- 1.2. Круг «благочестивых»
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2. Продолжение работы над сборником в римскую эпоху
- 2.1. Фарисеи
- 2.2. Богословие «Псалмов Соломона»
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3. Заключительная редакция эпохи Иродов
- 3.1. Ирод Великий – покровитель мудрости
- 3.2. Ирод Великий как «новый Соломон»
- 3.3. Мессианизм «Псалмов Соломона»
- 3.4. Агриппа I и заключительная переработка «Псалмов Соломона»
- 4. Итог
Приложение 2. Отношение «Псалмов Соломона» к Книге Премудрости Соломоновой
Библиография
Указатель источников
Стемма рукописей
Вот мне бы в молодости такие книги, когда я только начинал свои штудии библеиста! Отличный материал по эпохе Второго Храма, когда евреи дописывали Танах! Эта книга входит в состав Септуагинты...
Отличная книга по библеистике Ветхого Завета!