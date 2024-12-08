Альбрехт Феликс - Псалмы Соломона - Ветхозаветный апокриф

Две тысячи лет назад, во время около Рождества Христова, литература под именем царя Соломона пользовалась большой популярностью. Дошедшие до нас в контексте Септуагинты, греческого перевода еврейского Ветхого Завета, восемнадцать «Псалмов Соломона» относятся к этой литературе. В сохранившейся форме они представляют собой документ палестинского иудаизма, исторически близкого к раннему христианству. В нем идет речь о судьбе Иерусалима, а кульминацией его становится выражение надежды на приход Мессии из дома Давидова. В книге, лежащей перед читателем, этот интересный и важный с точки зрения богословия текст впервые публикуется на двух языках – по-гречески и по-русски. Перевод снабжен краткими объяснительными примечаниями. Нижеследующее предисловие состоит из четырех частей.

В первом разделе с учетом исторического контекста исследуется вопрос, почему «Псалмы Соломона» были приписаны этому библейскому царю. Затем мы попытаемся дать его историко-богословскую оценку в качестве документа палестинского иудаизма. Далее подвергаются специальному рассмотрению основные черты языкового облика «Псалмов Соломона», которому свойственна простота и в то же время связанная с нею особая выразительность. В заключение выдвигаются предположения об истории создания этого собрания псалмов, которое, как мне представляется, заняло продолжительное время и было закончено в период правления царя Агриппы I (41–44 гг. по Р. Х.). Начнем мы, однако, с вопроса, почему же эти псалмы были приписаны царю Соломону.

Значительная часть библейской «литературы мудрости», в контексте которой – во всяком случае, отчасти – до нас дошли и «Псалмы Соломона», ассоциируется с именем этого иудейского правителя. Это имеет две явные причины: с одной стороны, знания и мудрость Соломона были общеизвестны, так что его с ранних времен считали благодаря ним Мудрецом par excellence; с другой стороны, только Соломон и Давид были выдающимися монархами народа Израиля, считавшимися авторами текстов. Вторая причина в случае с «Псалмами Соломона» была, очевидно, главной: прежде всего, для утверждения за этим сборником авторитета Соломона важнейшее значение имело, по-видимому, положение монарха легендарной мирной эпохи, которое занимал этот царь. Это делается в особенности ясным благодаря тому интересу, который проявляют к Соломону два значительных историка, происходящих из кругов палестинского иудейства – Евполем, писавший в эпоху Маккавейских войн, и Иосиф Флавий, подвизавшийся во время Иудейской войны.

Почему эти двое – Евполем и Иосиф Флавий – проявляют повышенный интерес к Соломону, является принципиальным вопросом. Очевидно, причины следует искать в исторических условиях возникновения их трудов: политические и социальные обстоятельства как эпохи Маккавейских войн, так и Иудейской войны характеризовались той же остротой, что и серьезная, а впоследствии и осуществившаяся угроза завоевания Иерусалима Помпеем, о которой идет речь в «Псалмах Соломона» (ср. ПсСол 2; 8).

Альбрехт Феликс - Псалмы Соломона - Ветхозаветный апокриф - Греческий текст, перевод и комментарий

Серия «Современная библеистика»

М.: Издательство ББИ, 2025. – xxii + 153 с.

ISBN 978-5-89647-435-7

Альбрехт Феликс - Псалмы Соломона - Ветхозаветный апокриф - Греческий текст, перевод и комментарий - Содержание

Предисловие

Псалмы Соломона. Текст и перевод

I. Псалом Соломонов: о конце

II. Псалом Соломонов об Иерусалиме

III. Псалом Соломонов о праведных

IV. Беседа Соломона с человекоугодниками

V. Псалом Соломонов

VI. В уповании, Соломоново

VII. Соломонов (псалом) обращения

VIII. Соломоново, на победу

IX. Соломоново: на обличение

X. В гимнах: Соломоново

XI. Соломоново: на ожидание

XII. Соломоново: о языке беззаконников

XIII. Псалом Соломонов: утешение праведных

XIV. Гимн Соломонов

XV. Псалом Соломонов с песнью

XVI. Гимн Соломонов: в помощь благочестивым

XVII. Псалом Соломонов: с песнью царю

XVIII. Псалом Соломонов: еще о Господе-Помазаннике

Приложение 1. К истории возникновения «Псалмов Соломона»

1. Происхождение памятника из эпохи Хасмонеев 1.1. Соломон как «великий царь» 1.2. Круг «благочестивых»

2. Продолжение работы над сборником в римскую эпоху 2.1. Фарисеи 2.2. Богословие «Псалмов Соломона»

3. Заключительная редакция эпохи Иродов 3.1. Ирод Великий – покровитель мудрости 3.2. Ирод Великий как «новый Соломон» 3.3. Мессианизм «Псалмов Соломона» 3.4. Агриппа I и заключительная переработка «Псалмов Соломона»

4. Итог

Приложение 2. Отношение «Псалмов Соломона» к Книге Премудрости Соломоновой

Библиография

Указатель источников

Стемма рукописей