Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - 7 том

Ибн-Хабиб, Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 7 томах
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Philology Literature
Series Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости (25 books)

Дорога длиною в 8 лет!

Шестой том Эйн Яакова вышел из печати в 2016 году, и вот в этом году "Книжники" выпустили 7-й том!

Знай, что ко всем толкованиям и историям, которые есть в Талмуде и других сочинениях благословенной памяти мудрецов, слова комментариев, которые сейчас находятся в наших руках, немногочисленны и неведомы глазам всех изучающих Талмуд. Большинство комментаторов не простерли к ним своей руки и не проникли душой в их тайну.

И мой отец-учитель, благословенной памяти, задумал составить книгу с комментариями, как упомянул в начале комментария к Мишне. Однако в конце концов он оставил этот замысел, и побоялся Моше подойти к нему, как он сказал в начале «Путеводителя». А после его смерти я немного комментировал, но не завершил, потому что был занят составлением этой книги6: я видел ее великую и верную пользу по сравнению с первой7. Однако я пробуждаю твое сердце и твой разум.

А ты открой глаза, как говорили мудрецы в своих толкованиях, и будет видно их намерение, и будет оно тебе господином, а ты будешь ему устами. И благодаря этому [объяснению] спасешь свою душу от насмешек над словами мудрецов, или от отрицания истинности их слов, или от мысли, что чудесные действия, которые совершаются для пророков, будут совершены для каждого мудреца и благочестивого, и что нет никакого различия между рассечением Тростникового моря для Моше и вышедших из Египта и переходом через Иордан для Элиши и Элиягу или для кого-либо другого, кроме них. Все это станет понятно, когда ты примешь толкования буквально или согласно тому, что видно с самого начала, при первом рассмотрении.

Ибн-Хабиб, Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 7 томах

Рабби Яаков Ибн-Хабиб ; Пер. с иврита Д. Конторера; У. Гершовича; А. Ольмана; И. Стрешинского.

Москва : Книжники ; Лехаим. 2016-2024. — 4960 с.

(Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости).

ISBN 978-5-9953-0121-9 («Книжники»)

ISBN 978-5-9003-0963-7 («Лехаим»)

Ибн-Хабиб, Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 7 томах - Том 7

2024. — 544 с.

ISBN 978-5-9953-0923-9 («Книжники»)

ISBN 978-5-1120-3 («Лехаим»)

Ибн-Хабиб, Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 7 томах - Том 7 - Содержание

  • РАЗДЕЛ КОДАШИМ

  • ТРАКТАТ ЗВАХИМ

  • ТРАКТАТ МЕНАХОТ

  • ТРАКТАТ ХУЛИН

  • ТРАКТАТ БЕХОРОТ

  • ТРАКТАТ АРАХИН

  • ТРАКТАТ ТМУРА

  • ТРАКТАТ КРИТОТ

  • ТРАКТАТ МЕИЛА

  • ТРАКТАТ ТАМИД

  • ТРАКТАТ МИДОТ

  • ТРАКТАТ КИНИМ

  • ТРАКТАТ НЕГАИМ

  • ТРАКТАТ ЯДАИМ

  • ТРАКТАТ УКЦИН

ПРИЛОЖЕНИЕ. Рабби Аврагам, сын Рамбама. СОЧИНЕНИЕ О ТОЛКОВАНИЯХ МУДРЕЦОВ

  • Глава первая: введение. Необходимость правильного изучения толкований и агады

  • Глава вторая. Вера и разум при изучении толкований и агады

  • Глава третья. Пять частей толкований

  • Глава четвертая. Четыре части историй

  • Глава пятая. Истории и толкования, составленные из разных частей

  • Глава шестая. Завершение

Added 17.02.2026
Comments (1 comment)

E
esxatos 1 year ago

Огромное спасибо, даже не ожидалось, что выйдет 7-й том таких желанных комментариев Писания!

