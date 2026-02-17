Дорога длиною в 8 лет!

Шестой том Эйн Яакова вышел из печати в 2016 году, и вот в этом году "Книжники" выпустили 7-й том!

Знай, что ко всем толкованиям и историям, которые есть в Талмуде и других сочинениях благословенной памяти мудрецов, слова комментариев, которые сейчас находятся в наших руках, немногочисленны и неведомы глазам всех изучающих Талмуд. Большинство комментаторов не простерли к ним своей руки и не проникли душой в их тайну.

И мой отец-учитель, благословенной памяти, задумал составить книгу с комментариями, как упомянул в начале комментария к Мишне. Однако в конце концов он оставил этот замысел, и побоялся Моше подойти к нему, как он сказал в начале «Путеводителя». А после его смерти я немного комментировал, но не завершил, потому что был занят составлением этой книги6: я видел ее великую и верную пользу по сравнению с первой7. Однако я пробуждаю твое сердце и твой разум.

А ты открой глаза, как говорили мудрецы в своих толкованиях, и будет видно их намерение, и будет оно тебе господином, а ты будешь ему устами. И благодаря этому [объяснению] спасешь свою душу от насмешек над словами мудрецов, или от отрицания истинности их слов, или от мысли, что чудесные действия, которые совершаются для пророков, будут совершены для каждого мудреца и благочестивого, и что нет никакого различия между рассечением Тростникового моря для Моше и вышедших из Египта и переходом через Иордан для Элиши и Элиягу или для кого-либо другого, кроме них. Все это станет понятно, когда ты примешь толкования буквально или согласно тому, что видно с самого начала, при первом рассмотрении.

Ибн-Хабиб, Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 7 томах

Рабби Яаков Ибн-Хабиб ; Пер. с иврита Д. Конторера; У. Гершовича; А. Ольмана; И. Стрешинского.

Москва : Книжники ; Лехаим. 2016-2024. — 4960 с.

(Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости).

ISBN 978-5-9953-0121-9 («Книжники»)

ISBN 978-5-9003-0963-7 («Лехаим»)

2024. — 544 с.

ISBN 978-5-9953-0923-9 («Книжники»)

ISBN 978-5-1120-3 («Лехаим»)

Ибн-Хабиб, Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 7 томах - Том 7 - Содержание

РАЗДЕЛ КОДАШИМ

ТРАКТАТ ЗВАХИМ

ТРАКТАТ МЕНАХОТ

ТРАКТАТ ХУЛИН

ТРАКТАТ БЕХОРОТ

ТРАКТАТ АРАХИН

ТРАКТАТ ТМУРА

ТРАКТАТ КРИТОТ

ТРАКТАТ МЕИЛА

ТРАКТАТ ТАМИД

ТРАКТАТ МИДОТ

ТРАКТАТ КИНИМ

ТРАКТАТ НЕГАИМ

ТРАКТАТ ЯДАИМ

ТРАКТАТ УКЦИН

ПРИЛОЖЕНИЕ. Рабби Аврагам, сын Рамбама. СОЧИНЕНИЕ О ТОЛКОВАНИЯХ МУДРЕЦОВ