Иерей Александр Прокопчук – Богословие послания к евреям

Написанное на отличном греческом языке, Послание к евреям является единственной анонимной эпистолой Нового Завета: хотя его окончание имеет личный характер, у него нет вступительных приветствий и имя автора не названо. Широко обсуждавшаяся в библейской науке проблема авторства Послания не нашла своего окончательного разрешения.

Те предварительные замечания, которые будут сделаны, покажут, что богословие Послания к евреям содержит так много принципиальных отличий от богословия апостола Павла, что оно не может быть напрямую приписано апостолу. Поэтому далее будет говориться об авторе послания. Если богословие Послания к евреям полностью опирается на свидетельство ветхозаветных откровений, «истолкованием» (5.11) которых занят автор, то встречающиеся в посланиях апостола Павла ссылки на Ветхий Завет имеют в его богословской системе вспомогательное значение.

Свое учение апостол Павел строит не на свидетельствах Ветхого Завета, а на «откровении Иисуса Христа» (Гал 1.12; 1 Кор 2.13; 11.23; Еф 3.8-9). Стал ли бы апостол Павел создавать столь богатую, сложную и стройную христологию, опираясь на богослужебный культ Ветхого Завета, если для него Христос есть «конец закона» (Рим 10.4)? Поэтому нельзя не отметить, что в Послании к евреям отсутствует идея всеобщности спасения, которая полностью определяет как богословскую мысль посланий апостола Павла, так и его апостольскую миссию «благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово» (Еф 3.8).

В Послании к евреям Христос объемлет Собой не все человечество, как у апостола Павла (Новый Адам в Рим 5.12-21; 1 Кор 15.45-49, а в Кол 1.19-20; Еф 1.22-23 даже весь тварный космос), а только «семя Авраама», то есть его потомков, которые становятся для Него братьями (Евр 2.16-17). Евреи по-прежнему остаются «народом Божиим» (11.25; ср.: 2.17; 7.5; 10.30), а язычники в соответствии с иудейской традицией названы «грешниками» (12.4). Спасение описывается как окончательное исполнение ветхозаветных обетований.

Но главное - это то, что жертва Христова здесь ограничена лишь искуплением «от преступлений, сделанных при первом завете» (9.15), заменяя собой ветхозаветные жертвы, «которые никогда не могут истребить грехов» (10.11). В соответствии с традиционным положением Ветхого Завета об «абсолютном воздаянии внутри богоустановленного миропорядка», концепция спасения в Послании к евреям также строится на идее воздаяния6, которая распространяется даже на Иисуса Христа (2.9). В то время как у апостола Павла спасение совершается исключительно благодатью Божией (Еф 2.8) по Его «богатой милости и великой любви» (Еф 2.4-5).

И если апостол связывает веру с получением спасения в настоящем времени, то в Послании к евреям вера направлена в первую очередь на потустороннее (11.1,7,10,23), к будущему эсхатологическому воздаянию (11.16, 26), и помогает переносить нынешние страдания: «Ибо приходящий к Богу должен уверовать, что Он есть и ищущим Его Он воздает» (11.6). Мы не встретим в Послании к евреям выражений «Бог любви и мира», «Отец милосердия и всяческого утешения» (2 Кор 13.11; 1.4), напротив: «Бог наш есть также огонь поедающий», «Страшно впасть в руки Бога Живого!», «Наказание обще всем» (Евр 12.29; 10.31; 12.8).

Иерей Александр Прокопчук – Богословие послания к евреям

Издательство – «Храм Трех Святителей на Кулишках» – 117 с.

Москва – 2008 г.

ISBN 978-5-7429-0261-4

Иерей Александр Прокопчук – Богословие послания к евреям – Содержание

Авторство Читатели Особенности построения Послания Использование Ветхого Завета Учение о Боге Христология

Христос и ангелы Христос и Моисей Предтеча Христос и Мелхиседек Мелхиседек в древнееврейской и христианской традиции Служитель святилища и скинии истинной Посредник Нового Завета

Пневматология Предостережения. Понимание веры Сотериология Этика Экклезиология Эсхатология Типология Послания к евреям Связь Послания к евреям с другими книгами Нового Завета

Иерей Александр Прокопчук – Богословие послания к евреям – Христос и ангелы

Уже в первых стихах послания мы встречаем указания на проповедь Спасителя (1.1) и на Его Вознесение (1.4). Для апостола Павла не существовало «Христа во плоти» (2 Кор 5.16). В центре его посланий прославленный Христос, распятый и воскресший, а не Иисус земной жизни, Которого он не знал лично, и поэтому в своих писаниях он почти не ссылается на Его жизнь или благовестие. Напротив, автор послания к евреям неоднократно апеллирует к известным фактам евангельской истории, которая была рассказана его читателям ближайшим окружением Иисуса Христа (2.3): о воплощении и принадлежности к колену Иуды (7.14), прохождении искушений (2.8; 4.15), проповеди (1.2; 2.8), чудесах и знамениях (2.4), гефсиманском борении (5.7), сопротивлении грешников (12:2), крестной смерти вне Иерусалима (13.12), публичных поношениях (12.2), разрыве завесы (10.20), воскресении (13.20), вознесении (1.3, 4.14; 8.1 и сл.).

Каждый раз, обращаясь к этим событиям, священнописатель подчёркивает, что все они происходят с Богом в «дни Его плоти» (5.7). В Своей земной жизни действовал несравненный Сын Божий. Послание всегда связывает исторического Иисуса и Христа славы: Свою проповедь обращал к людям Тот, Кто един с Богом Отцом (1.1-3), предвечный Сын пережил глубокое отчаяние накануне Своей смерти (5.5-8), неизменяемый Христос страдал и был распят «вне врат» (13.8,12) и т. д. В Иисусе Христе Бог сообщает откровение, завершающее тысячелетнюю пророческую весть, что подчёркивает как непрерывность, так и преемственность, существующую между двумя Заветами.

Фрагментарность и незаконченность ветхозаветного учения вытекала из того, что пророки сменяли друг друга в провозвестии, прибегая к различным его формам (1.1). Наступление «последних дней» (1.2) с началом благовестия Иисуса Христа предполагает, что принесённое Им откровение становится окончательным. Христос - конечное Слово Бога (12.24-25). Так как Сын Божий говорил Сам, то это предопределяет превосходство Его проповеди над всеми бывшими до Него откровениями, которые передавались через ангелов (2.2), Моисея (3.5) или пророков (1.1). После совершения Своего искупительного подвига Сын разделил с Богом Его величие, восседая на небесах, и поставлен Им наследником всего мироздания и Первосвященником (1.2; 7.15-28).

Священнический акт «очищения грехов» (1.3) выступает здесь как исходный пункт центральной христологической концепции послания - первосвященства Иисуса Христа. То, что священнописатель ограничился лишь лаконичной формулировкой «очищение грехов», напоминает аналогичные начальные указания в у евангелистов. У Матфея ангел говорит Иосифу: «Он спасет народ Свой от грехов их» (1.21); у Луки - Захария: «дать народу Его познать спасение в отпущении грехов их» (1.77); у Иоанна - Иоанн Креститель: «вот Агнец Божий, который берет грех мира» (1.29). Таким образом, обетования об избавлении от грехов становятся ключом для дальнейшего изложения евангельской истории (Мф 26.28; Лк 24.47; Ин 8.36; 20.23).