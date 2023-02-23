Лузин - Толковое Евангелие от Матфея

из того, что древняя и древнейшая Церковь никаких бесед или речей Господа, записанных Матфеем, не знала, а знала написанное им одно Евангелие, внесенное ею в состав священных книг Нового Завета. Итак, вот предание, несомненно идущее от самых апостолов, следовательно, достовернейшее, — что известное нам Евангелие от Матфея написано действительно апостолом Матфеем: ибо другого Евангелия от Матфея Церковь и не знала и не знает. Св. Ириней, ученик Поликарпа, ученика Иоанна Богослова, много путешествовавший по востоку и западу и потому имевший возможность лично дознать верование восточных и западных церквей относительно Евангелий, во многих местах своих писаний приписывает первое Евангелие Матфею. Например (кроме вышеприведенных мест): «Матфей проповедует о рождении Его (Иисуса Христа) человеческом, говоря: книга родства Иисуса Христа» и т.д. (ер. Мф 1, 1). Это, очевидно, также предание, идущее от апостолов. Ориген, особенно изучавший предания древнейшей Церкви, прямо, как мы видели, говорит что из предания этого узнал он, что «первое Евангелие написано Матфеем» (см. выше). Затем все Отцы и Учители, а также писатели Церкви третьего и последующих веков единогласно утверждают, что первое каноническое Евангелие написал Апостол Матфей. Таким образом, апостольское предание, распространившееся уже во II веке с самого его начала, следовательно, предание достовернейшее, приписывает первое Евангелие Апостолу Матфею. Отцы I и начала II века приводят из этого Евангелия места (Игнатий, Климент Римский, Варнава). Правда, они не называют имени писателя его, но если они приводят места из того Евангелия, которое, по апостольскому преданию, последующими Отцами и писателями приписывается Матфею, то, без сомнения, и им оно было известно как писание Апостола Матфея. Не упоминают же они об имени писателя его потому, что сего не было в обычае тех времен, как это видно из приводимых ими мест ветхозаветных книг, причем они также не называют по большей части писателей их по именам, хотя писатели многих из них достоверно известны.