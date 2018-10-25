Послание к Колоссянам - Послание к Филимону - Лукас - Библия говорит сегодня

Природа ереси, возникшей в Колоссах, обсуждалась более века, но до сих пор так и не определено до конца то «ложное учение», которое угрожало миру и стабильности колосских христиан и их ближайших соседей.

Автор книги считает, что христиане должны понимать природу этой ереси, так как она угрожает и современным церквам.

Он предлагает проанализировать послания Павла, в которых звучат исполненные любви предостережения, приводится ясное учение и дается четкий анализ ситуации.

Лукас - Послание к Колоссянам и Послание к Филимону - Полнота и свобода - Библия говорит сегодня Пер. с англ. / Р. Лукас. — СПб.: Мирт, 2007. — 207 с. — (Серия «Библия говорит сегодня»). ISBN 978-5-88869-202-8 Лукас - Послание к Колоссянам и Послание к Филимону - Полнота и свобода - Кол. 3:1-8 Христиане и Христос

Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2 о горнем помышляйте, а не о земном. 3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге; 4 когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.

5 Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, 6 за которые гнев Божий грядет на сынов противления, 7 в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. 8 А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших.

С этого места и далее (до 4:6) тон послания Павла меняется на увещевательный. Для апостола характерен такой метод обучения, такое расположение материала: следовать разъяснениям Христа и Евангелия, чтобы раскрыть, что означает жить в этом мире в соответствии с истиной (в Рим. 12:1 и в Еф. 4:1 также начинаются разделы практического наставления). Он отказывается от обучения доктринам веры без перевода их на рельсы практической повседневной жизни.

Апостол не призывает своих слушателей к новому образу жизни до тех пор, пока они не поняли, что означает быть новой личностью во Христе. Павел менее всего моралист. Для него не существует добра, добродетели без благочестия. Есл и он здесь прав, то из этого следует, что те принципы поведения, которые мы обычно рассматриваем как христианские, не могут пережить серьезного размывания христианских стандартов веры.

Можно только радоваться, что во второй части Кол. эта картина практического христианства преподносится столь выразительно и кратко. Здесь дано хорошо сбалансированное описание нормальной христианской жизни. Павел выделяет и последовательно рассматривает пять блоков, в которых сфокусировано его учение о том, как Христос направляете формирует наши взаимоотношения на разных уровнях. Такое (секционное) построение учебного материала издавна использовалось для обучения молодых верующих.

И Павел такие блоки распределяет должным образом для своих целей. Здесь нет ничего случайного. Мы можем быстро убедиться в том, насколько тесные и неразрывные связи существуют между первой и второй половиной этого послания, поскольку как учитель Павел хорошо знает, как применить истину в практической жизни.