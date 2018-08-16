Прежде всего задумаемся: «Зачем вообще читать Евангелие от Марка?» Ответ очевиден — оно написано, и мы не хотим упустить имеющейся возможности.

Более того, принято считать, что это Евангелие было первым из Евангелий и в дальнейшем использовалось Матфеем и Лукой в качестве одного из источников.

Но другие новозаветные Евангелия длиннее, причем каждое обладает своими отличительными особенностями — у Матфея повествование разворачивается на ярком еврейском фоне, у Луки оно основано на сострадании к отверженным, а у Иоанна четко вырисовывается тема «Я есмь Сущий».

Что же предлагает нам Марк?

Дональд Инглиш - Евангелие от Марка - Библия говорит сегодня

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2000. - 288 с.

ISBN 5-88869-058-9.

Дональд Инглиш - Евангелие от Марка - Библия говорит сегодня - Содержание

Предисловие автора

Введение

1:1–13 1. Начало

1:14–3:6 2. Истоки служения

3:7–6:13 3. Слова и дела в Галилее

6:14 — 8:26 4. Посланническая миссия за пределами Галилеи

8:27 — 10:52 5. Путь в Иерусалим

11:1 — 13:37 6. Торжественный въезд Иисуса в Иерусалим

14:1 — 16:20 7. Крестные муки и Воскресение

Пособие по изучению

Основные сокращения

Дональд Инглиш - Евангелие от Марка - Библия говорит сегодня - Введение

Во все времена бытовало мнение, что Марк, в отличие от других авторов Евангелий, написал простой и незамысловатый рассказ о жизни и служении Иисуса, расположив события в хронологическом порядке. И такой подход не следует отвергать, поскольку в самом общем смысле он остается правильным, ибо заставляет задуматься над скрытым смыслом Евангелия, а также показывает тень креста, с самого начала нависшую над служением Иисуса.



Но с первых же страниц Евангелия становится ясным и то, что Марка мало заботит историческая связь между отдельными событиями, изложенными в его послании. Он не дает никакой информации о предках Иисуса, Его рождении или детстве. Это не биография Иисуса. Если подлинник Марка действительно заканчивается на 16:8, то многие события, происшедшие после воскресения Иисуса, также опущены. Точно так же Марк не старается быть точным в определении географических реалий. История повествования движется от события к событию без всяких пояснений. Совершенно очевидно, что автора заботит нечто иное. Это «нечто» и является тем наиважнейшим элементом, с помощью которого мы сможем осознать цель подобного изложения материала, и, следовательно, сумеем правильно понять само Евангелие.



Лучше всего намерения Марка раскрываются в тех строках, где он сам определяет цель Евангелия, поэтому в первую очередь мы должны прочесть эти строки. После этого мы исследуем центральные места учения, содержащегося в Евангелии. То, что Марк выделяет в своем повествовании, также поможет нам увидеть его цель. Нам следует прочитать евангельские истории, стараясь вникнуть в их смысл, чтобы понять, почему Марк включил их в свое повествование. Нельзя не обратить внимания на источники информации, которыми пользовался Марк (не отвлекаясь при этом от повествования в целом).

Нам следует постараться понять людей, которые задействованы в представленных событиях. Это также дает нам возможность приблизиться к пониманию Евангелия. Важны и другие люди, те, для кого изначально было написано это Евангелие. То, что мы узнаем об их взаимоотношениях, об их жизни и нуждах, раскроет нам, какое отношение к ним имело произведение Марка. Но мы не должны забывать и о себе, ибо в Священном Писании мы ищем водительства того же Святого Духа, Который вел Марка в его труде.



Задача не из простых. Она во многом сходна с разгадкой тайны! Но тех, кто желает посвятить свое время ее разрешению, ждут духовные награды и вдохновение. Нужно только проявить терпение и настойчивость.

Цель Марка



В ответе на этот вопрос не должно возникать сомнений! Первые тринадцать стихов раскрывают его цель с поразительной ясностью.



Во–первых, фраза — «начало Евангелия» (1:1). Она необычна тем, что Марк впервые использовал понятие «евангелия» как способа передачи доброй, Благой вести (это и есть значение слова «евангелие») в письменной форме. Но в этом понятии заложено нечто более важное. Слово «евангелие» имеет значение не только «вести», «сообщения» или «письменного документа». Ранее оно использовалось для обозначения какого–либо важного исторического события, способного изменить ход мировой истории.

Например, в этом смысле «евангелием» было названо рождение будущего императора Августа. Марк предлагает написанное им Евангелие в качестве уникальной Благой вести, впервые представляя Благую весть как цельное повествование в письменном виде. Но, пожалуй, самое важное здесь — это провозглашение события, после которого история мира уже никогда не будет прежней.



В центре этого события, составляющего суть Благой вести, находится Иисус Христос. Марк дает понять, что личность Иисуса являет Собой продолжение деятельности Бога в мире. На это также указывают цитаты из Ветхого Завета (1:2,3). Сюда же можно отнести свидетельства Иоанна Крестителя, пророка, обещанного израильскому народу в Ветхом Завете, который должен был подготовить путь Мессии, Божьему Помазаннику, пришедшему в этот мир, чтобы дать освобождение Израилю (1:4–8). В свете ветхозаветных пророчеств после Иоанна должен был явиться Мессия.



Именно об этом говорит голос, прозвучавший с небес во время крещения Иисуса. Вводная часть, начавшаяся фразой «Сын Божий» в 1:1, заканчивается провозглашением «Ты Сын Мой Возлюбленный» в 1:11. Марк прямо говорит, Кем он считает Иисуса.



Описывая начало служения Иисуса, Марк провозглашает никак не меньше, чем «Царствие Божие». Оно приближается и уже приблизилось, а потому люди должны покаяться и уверовать в Евангелие (1:14,15).

Образ Мессии, ниспосланного Богом Его народу, становится еще более убедительным после рассказа о чудесах, сотворенных Иисусом. В первых восьми главах Евангелия одно чудо следует за другим. Марк постоянно употребляет слово «тотчас», словно торопит читателя от одного примера высвобождения Божественной энергии к другому.



Эти свидетельства являются очевидными и убедительными, если, как предполагают некоторые исследователи, Евангелие было написано в качестве учебного материала для вновь уверовавших или для ранних христианских евангелистов. Всемогущий Сын Божий преодолевает все препятствия и разрешает все проблемы, с которыми идут к Нему люди. Он их учит, исцеляет и избавляет. «Никогда ничего такого мы не видали!» (2:12) — такова естественная реакция людей.



Однако было бы ошибкой думать, что единственное намерение Марка — нарисовать портрет Иисуса как Всемогущего Сына Божьего. Главная цель его повествования заключалась не в этом. Высокая христология первых тринадцати стихов и бурные эмоции первых восьми глав, в которых описываются чудеса, совершенно очевидно представляют собой необходимую подготовку к чему–то еще более важному.



Первый намек на это «нечто более важное» мы видим в самом начале рассказа о проповедническом служении Иисуса. Людей призывают не только услышать о приближении Царства Божьего, но и что–то предпринять самим: они должны «покаяться и веровать в Евангелие». Читая Евангелие, нам тоже следует постоянно помнить об этом. Марк обращает наше внимание на две вещи: во–первых, Кто есть Иисус, во–вторых, как людям следует отвечать на призыв Иисуса. Эти две темы неразрывно связаны друг с другом на протяжении всего повествования. Они являются основным материалом, из которого соткана вся история Иисуса. И обе они постоянно развиваются по мере продвижения повествования, что приводит нас к более точному определению и пониманию цели, поставленной Марком.