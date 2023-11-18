Райт - Ветхий Завет в семи предложениях

Хорошее начало, не так ли? «В начале» (на иврите это одно слово) — это первое слово первого предложения первой части первой книги первого раздела Первого Завета. Поговорим об этом подробнее.

Первое слово, переведенное как «В начале», напоминает о том, что Библия в целом — это история, или, скорее, История с большой буквы, то есть истинная история вселенной. Библия начинается с рассказа о сотворении мира в Бытие 1-2 и заканчивается (или начинается заново) рассказом о новом творении в Откровении 21-22. Между этими рассказами мы находим протяженное повествовании о том, как Бог примирил все сущее на небе и на земле с Самим Собой через Господа Иисуса Христа.

Первая книга в Библии — Бытие — книга начал. Первая ее часть, Бытие 1—11, рассказывает о появлении мира и человечества. Она рассказывает о возникновении греха и зла в жизни человека и их влиянии на ход истории. Эта часть Библии носит название «Первобытная история», поскольку здесь описываются события, которые, хотя и произошли в историческом смысле, не могут быть помещены в точно датированные исторические, временные рамки. Эти события первобытны в том смысле, что произошли первыми, прежде чем начались зафиксированные исторические события, которые мы можем датировать. Во второй части книги — Бытие 12-50 — мы читаем о возникновении народа Израиля, через которого Бог обещал благословить народы мира и исцелить их разрушенные отношения с Богом.

Первый раздел Ветхого Завета, начинающийся здесь, состоит из пяти книг: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзакония. Эти пять книг лежат в основе всего Ветхого Завета и даже всей Библии. В историческом плане они переносят нас от сотворения Вселенной к моменту, когда народ Израиля достигает границ земли, которую ему обещал Бог. С точки зрения семи действий великой драмы Писания (см. Введение), эти книги заключают в себе первые два действия, и становятся введением в действие третье.

Познавая свою историю

Представление о Библии как об одном масштабном повествовании (или метанарративе), помогает нам сформировать христианское мировоззрение. Мировоззрение — это наш взгляд на жизнь, вселенную и все сущее. Это — система допущений, с помощью которой мы интерпретируем все, что нас окружает в повседневной жизни, сознательно или (чаще) бессознательно в рамках нашей культуры. Мировоззрения формируются из ответов на определенные ключевые вопросы, которые каждый человек задает и на которые так или иначе отвечает. Вот четыре таких мировоззренческих вопроса:

1. Где мы? Какую материальную вселенную мы видим вокруг себя? Была ли она здесь всегда или откуда-то появилась? Насколько она реальна? Почему и как она существует, и имеет ли она какую-то цель или предназначение?

2. Кто мы? Что значит быть человеком? Похожи ли мы на всех остальных животных на этой планете, или чем-то от них отличаемся? Что (если вообще что-то) делает нас особенными или уникальными? Почему мы — доминирующий вид, и хорошо это или плохо?

3. Что пошло не так? Повсеместно считается, что мир не такой, каким он должен быть, или, по крайней мере, не такой, каким он мог бы или должен был бы быть. Мы живем в мире, где все пошло не так. Это касается отношений между людьми и отношений между людьми и естественным порядком жизни. Почему? Что послужило причиной того, что эта ошибка стала доминирующей реальностью человеческой жизни на земле?

4. Как решить эту проблему? По общему мнению, люди также полагают, что все можно исправить и улучшить. Религии и философии, политики и реформаторы, даже революционеры и анархисты предлагают всевозможные решения этой про блемы. Кто из них прав? Можно ли что-нибудь сделать, чтобы помочь человечеству выйти из затруднительного положения? Есть ли выход и можно ли спастись от этого кошмара? Есть ли у мира надежда?

Будь то мусульманин, индуист, буддист или атеист, каждый будет задавать эти вопросы. Но отвечать на них каждый будет по-своему, в соответствии с нарративом о реальности (то есть великой истории, которую рассказываете вы и ваша культура), которого вы придерживаетесь. Но если вы еврей или христианин, вы ответите на все эти вопросы на основе Писания. Для христианина это означает всеобъемлющую историю обоих заветов Библии. Именно Библия говорит нам, где мы находимся, кто мы, что пошло не так, каково решение — и указывает на будущее, наполненное надеждой. Она очень быстро справляется с этой задачей: Библия делает наброски в ответах на первые три фундаментальных вопроса в первых трех главах Ветхого Завета, некоторое время развивает третий вопрос в оставшейся части Бытия 4-11 и затем дает Божий ответ на четвертый вопрос в Бытии 12. Другими словами, Библия отвечает на эти фундаментальные мировоззренческие вопросы, рассказывая нам правдивую историю с самого начала. Здесь есть и обстановка (творение Божье), и персонажи (Бог и человеческая раса), и проблема (зло, грех, смерть), и здесь же обещание решения (через Израиль и Мессию, Иисуса).

Конечно, потребуется остальная часть Библии, чтобы предоставить несколько способов заполнения ответов на эти ответы. Но основы библейского мировоззрения изложены в первой четверти Бытия. Это, если хотите, данное Богом краткое изложение Его большой книги.

Кристофер Райт - Ветхий Завет в семи предложениях - Краткое введение к обширной теме

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2021. - 224 с.

ISBN 978-5-905340-36-9

Кристофер Райт - Ветхий Завет в семи предложениях - Содержание

Введение

1 Сотворение мира. «В начале Бог сотворил небо и землю» (Бытие 1:1)

2 Авраам. «Благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 12:3)

3 Исход. «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Еги-

петской, из дома рабства» (Исход 20:2)

4 Давид. «Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа Своего» (1 Царств 13:14)

5 Пророки. «...Чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Михей 6:8)

6 Евангелие. «Как прекрасны на горах ноги благовестника» (Исайя

52:7)

7 Псалмы и книги мудрости. «Господь — Пастырь мой» (Псалом 22:1)

Вопросы для обсуждения

Примечания

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