Деяния Апостолов являются центральной книгой в исследовании Нового Завета, потому что она дает нам информацию о том, как начиналась Церковь, как она развивалась в решающие годы после вознесения Иисуса. Автор молится о том, чтобы новое издание комментариев к Деяниям послужило побуждением к дельнейшему изучению не только этой книги, но и Нового Завета в целом.

Данное издание вышло в новом формате и более удобно для чтения. Полнее документированы цитируемые материалы. Были включены два новых раздела: «Вера, которая спасает» и раздел, касающийся «Мира оккультного» - в связи с растущим интересом к тому, что говорится в «Деяниях» по этим вопросам.

В первом издании мы следовали тексту Американского Стандартного Издания Библии 1901 года. В нынешнее десятилетие этот великолепный перевод Нового Завета все менее и менее доступен для читателя. Было решено пользоваться переводом NASB, который и комментируется в этом новом издании.

По прошествии стольких лет некоторые слабые места книги требуют исправления в новом издании. С одобрения Дона Девельта и с помощью издательства Колледж Пресс теперь выходит новое издание.

Прошло уже десять лет с тех пор, как из ротапринтного издания выросло первое печатное издание этой книги. Ею пользуются чаще и в большем количестве мест, чем мог когда-либо мечтать автор.

Реформаторы отвергли доктрину пресуществления, представление о том, что Евхаристия - жертва, поклонение «гостии», дискриминацию верующих в отношении чаши и веру в действенность мессы (Вечери Господней) в отношении умерших - то есть все учение Римской Церкви относительно Вечери.

Первоначальная концепция Лютера о том, что элементы Вечери - символы и печати отпущения грехов, была вскоре заменена учением о сосуществлении. Резкие разногласия с Карлштадтом и особенно неудача Марбургской конференции навсегда отбросили Лютера в лагерь реалистов. Если быть кратким, доктрина сосуществления заключается в следующем:

Составные части Вечери бывают двух видов: хлеб и вино - materia terrena - земной материал; плоть и кровь - materia coelestis - небесный материал. Обе составные части связаны друг с другом. Предлагая земной материал Своим последователям, Иисус, согласно этому учению, использовал locutio exhibitiva, предлагая им одновременно и небесный материал.

Locutio exhibitiva означает: «Он называет то, что видимо, а дает то, что не видимо (подобно тому, как бакалейщик говорит: «Вот ваш сахар», давая вам пачку, содержащую сахар). Согласно этому учению, когда Иисус сказал: «Сие есть Тело Мое», ученики увидели пресный хлеб, но в этом хлебе реально присутствовало Тело Иисуса. Данная теория лишь немногим отличается от пресуществления. Сторонники пресуществления полагают, что хлеб становится Телом, а сторонники сосуществления отрицают, что произошли какие-то перемены, и говорят, что хлеб и есть Тело, а вино и есть Кровь. Свидетельство тому, что Тело и Кровь Христовы в действительности при этом присутствуют, они, по их словам, находят в 1 Кор. 10:16-17 в слове «приобщение». «Приобщение» означает «участие», и поэтому, говорят они, в хлебе проявляется участие в Теле Христовом, а в чаше - участие в Крови Христовой.

Невозможно определить способ и вид этого причащения к земным и небесным элементам. Такие термины, как «сосуществление» и «присутствие в вине», - тщетные попытки дать определение тому, что не поддается определению. Нам говорят, что мы можем лишь уверовать в то, что непостижимым для нас образом Тело и Кровь Господа находятся в сакраментальном единении с предлагаемыми во время Евхаристии хлебом и вином. Не может быть смешения реального присутствия с существом символов, кроме того, мы не должны думать, что Тело соединилось с хлебом, оно лишь находится в хлебе, с хлебом или на хлебе, и причащающийся (даже неверующий) получает истинное Тело и Кровь Христову. Когда символы (хлеб и чаша) преходят, в действительности преходит Тело и Кровь Христова. Они преходят вместе.

Реформаторское крыло лютеранского движения доказывает, что не существует реального присутствия Тела Христова в Вечере Господней. Они придерживаются символического и фигурального толкования, а отличие от лютеранского учения о реальном присутствии Христа в символах.

Гарет Л. Риз - Критический и эгзегетический комментарий - Деяния Апостолов - IX. ЦВИНГЛИ И ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

Учение о Вечере Господней может быть названо ВОСПОМИНАНИЕМ. Цвингли истолковывает сказанные Иисусом при установлении Вечери слова «сие есть» как означающие «сие символизирует», «сие воплощает», «сие представляет собою».

Концепция Цвингли заключается в том, что Вечеря Господня - это символическое воспоминание о страдании и смерти Христа, хотя Цвингли и не отрицал, что Христос при этом предстает перед духовным взором. Напротив, он учил, что Христа принимают Словом и верою, то есть духовным путем. Во время Вечери мы признаемся в вере, выражаем то, что она для нас значит, и делаем это в память смерти Христа.

Точка зрения Цвингли сознательно или бессознательно одобрена большей частью протестантских церквей, и ее регулярно проповедуют в христианских церквах, где на столах, которые ис-пользуются для причащения, написано: «Делай это в воспоминание обо Мне».

Гарет Л. Риз - Критический и эгзегетический комментарий - Деяния Апостолов - X. КАЛЬВИН И ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

Позиция Кальвина находилась где-то между Лютером и Цвингли, и ее называют «присутствие в хлебе». Согласно его учению, Иисус духовно присутствовал в «хлебе».

Учение Кальвина ставило перед собой цель доказать, как возникает единение между элементами причастия и телом и кровью Христа. Напомню, что католики считали, что такое единение происходило при освящении. Лютеране полагали, что единение - это таинство (необъяснимое). «Присутствие в хлебе» означает, что Тело Христово появляется в хлебе после освящения (и, очевидно, Кровь Христова, появляется в чаше после молитвы освящения). Согласно доктрине присутствия в хлебе, Тело и Кровь Христа присутствуют в элементах причащения, и участвующие в причащении верующие фактически получают Тело и Кровь Христа. Христос сообщается Сам с духами тех, кто участвует в службе причащения. (Несущественные свойства видоиз-меняются и абсорбируются телом; Тело и Кровь Христа не абсорбируются, а укрепляют и утешают дух верующего). Участвующие в причащении неверующие получают хлеб и вино лишь в материальном исполнении, а не в виде Тела и Крови Христа.

Для Кальвина Вечеря - это больше, чем символ (как считал Цвингли); это символ и печать. Вечеря - это намного больше, чем поминальная служба; это средство получения благодати.

Лютер, Цвингли и Кальвин отличались по ряду вопросов: