Риз - Критический и эгзегетический комментарий - Деяния апостолов
Прошло уже десять лет с тех пор, как из ротапринтного издания выросло первое печатное издание этой книги. Ею пользуются чаще и в большем количестве мест, чем мог когда-либо мечтать автор.
По прошествии стольких лет некоторые слабые места книги требуют исправления в новом издании. С одобрения Дона Девельта и с помощью издательства Колледж Пресс теперь выходит новое издание.
В первом издании мы следовали тексту Американского Стандартного Издания Библии 1901 года. В нынешнее десятилетие этот великолепный перевод Нового Завета все менее и менее доступен для читателя. Было решено пользоваться переводом NASB, который и комментируется в этом новом издании.
Данное издание вышло в новом формате и более удобно для чтения. Полнее документированы цитируемые материалы. Были включены два новых раздела: «Вера, которая спасает» и раздел, касающийся «Мира оккультного» - в связи с растущим интересом к тому, что говорится в «Деяниях» по этим вопросам.
Деяния Апостолов являются центральной книгой в исследовании Нового Завета, потому что она дает нам информацию о том, как начиналась Церковь, как она развивалась в решающие годы после вознесения Иисуса. Автор молится о том, чтобы новое издание комментариев к Деяниям послужило побуждением к дельнейшему изучению не только этой книги, но и Нового Завета в целом.
Моберли, штат Миссури, апрель 1976 года.
Гарет Л. Риз - Критический и эгзегетический комментарий к книге «Деяния Апостолов»
Русское издание: Духовная Академия Апостола Павла, 2006 год, 860 с.
ISBN 5-93213-036-9
Original Title: New Testament History. A Critical andExegetical Commentary on the Book of Acts I Gareth L. Reese, 1976. Ninth Printing -1996.
Гарет Л. Риз - Критический и эгзегетический комментарий - Деяния Апостолов - Содержание
- Предисловие
- Предисловие ко второму изданию
ХРОНОЛОГИЯ НОВОГО ЗАВЕТА
- Как в древности вели отсчет времени
- Хронология Евангелий
- Хронология апостольского времени
ВВЕДЕНИЕ
- Название книги
- Цель написания книги Деяний
- Авторство (Кто написал Деяния?)
- Достоверность
- Заимствования
- Язык
- Дата написания
- Место написания
- Назначение
- Подлинность
- Особенности
- Цель Введения
КОММЕНТАРИИ - ГЛАВА ПЕРВАЯ - ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- 1. Различные мнения о Царстве Божьем
- 2. Братья Господа
- 3. Личность и деятельность Святого Духа
- 4. Говорение на языках
- 5. Доктрина богодухновенности
- 6. Предопределение и предвидение
- 7. Гадес и временное пристанище умерших
- 8. Что такое покаяние?
- 9. Иудейские секты
- 10. Церковная дисциплина
- 11. Демоны и одержимость демонами
- 12. Способ избрания пресвитеров и дьяконов
- 13. Трудности изучения 7 главы Деяний
- 14. Были ли Петр когда-нибудь в Риме?
- 15. Синагога и служба в ней
- 16. Вера, ведущая ко спасению
- 17. Мир оккультного
- 18. Вечеря Господня
ЭПИЛОГ: ПОСЛЕДНИЕ ТРУДЫ И ПИСЬМА ПАВЛА
КАРТЫ
УКАЗАТЕЛЬ
ТАБЛИЦЫ, ДИАГРАММЫ И ПЛАНЫ
- Сравнение информации Книги Деяний и Послания к Галатам
- Ключевые даты жизни Павла
- Явления Иисуса после воскресения
- Пять видов крещения в Новом Завете
- Способ крещения
- Различные деяния Святого Духа
- Загробный мир
- Схема иерусалимского храма
- Схема дома
- План проповеди Павла иудеям язычникам
- Два вида закона в Новом Завете
- Неведомый Бог
- Обращение Проповедника
- Обращение Павла к Ефесским старейшинам
- Танатос камень
- Обращение Павла к царю Агриппе II
Гарет Л. Риз - Критический и эгзегетический комментарий - Деяния Апостолов - VIII. ЛЮТЕР И ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
Реформаторы отвергли доктрину пресуществления, представление о том, что Евхаристия - жертва, поклонение «гостии», дискриминацию верующих в отношении чаши и веру в действенность мессы (Вечери Господней) в отношении умерших - то есть все учение Римской Церкви относительно Вечери.
Первоначальная концепция Лютера о том, что элементы Вечери - символы и печати отпущения грехов, была вскоре заменена учением о сосуществлении. Резкие разногласия с Карлштадтом и особенно неудача Марбургской конференции навсегда отбросили Лютера в лагерь реалистов. Если быть кратким, доктрина сосуществления заключается в следующем:
- Составные части Вечери бывают двух видов: хлеб и вино - materia terrena - земной материал; плоть и кровь - materia coelestis - небесный материал.
- Обе составные части связаны друг с другом. Предлагая земной материал Своим последователям, Иисус, согласно этому учению, использовал locutio exhibitiva, предлагая им одновременно и небесный материал.
Locutio exhibitiva означает: «Он называет то, что видимо, а дает то, что не видимо (подобно тому, как бакалейщик говорит: «Вот ваш сахар», давая вам пачку, содержащую сахар). Согласно этому учению, когда Иисус сказал: «Сие есть Тело Мое», ученики увидели пресный хлеб, но в этом хлебе реально присутствовало Тело Иисуса. Данная теория лишь немногим отличается от пресуществления. Сторонники пресуществления полагают, что хлеб становится Телом, а сторонники сосуществления отрицают, что произошли какие-то перемены, и говорят, что хлеб и есть Тело, а вино и есть Кровь. Свидетельство тому, что Тело и Кровь Христовы в действительности при этом присутствуют, они, по их словам, находят в 1 Кор. 10:16-17 в слове «приобщение». «Приобщение» означает «участие», и поэтому, говорят они, в хлебе проявляется участие в Теле Христовом, а в чаше - участие в Крови Христовой.
Невозможно определить способ и вид этого причащения к земным и небесным элементам. Такие термины, как «сосуществление» и «присутствие в вине», - тщетные попытки дать определение тому, что не поддается определению. Нам говорят, что мы можем лишь уверовать в то, что непостижимым для нас образом Тело и Кровь Господа находятся в сакраментальном единении с предлагаемыми во время Евхаристии хлебом и вином. Не может быть смешения реального присутствия с существом символов, кроме того, мы не должны думать, что Тело соединилось с хлебом, оно лишь находится в хлебе, с хлебом или на хлебе, и причащающийся (даже неверующий) получает истинное Тело и Кровь Христову. Когда символы (хлеб и чаша) преходят, в действительности преходит Тело и Кровь Христова. Они преходят вместе.
Реформаторское крыло лютеранского движения доказывает, что не существует реального присутствия Тела Христова в Вечере Господней. Они придерживаются символического и фигурального толкования, а отличие от лютеранского учения о реальном присутствии Христа в символах.
Гарет Л. Риз - Критический и эгзегетический комментарий - Деяния Апостолов - IX. ЦВИНГЛИ И ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
Учение о Вечере Господней может быть названо ВОСПОМИНАНИЕМ. Цвингли истолковывает сказанные Иисусом при установлении Вечери слова «сие есть» как означающие «сие символизирует», «сие воплощает», «сие представляет собою».
Концепция Цвингли заключается в том, что Вечеря Господня - это символическое воспоминание о страдании и смерти Христа, хотя Цвингли и не отрицал, что Христос при этом предстает перед духовным взором. Напротив, он учил, что Христа принимают Словом и верою, то есть духовным путем. Во время Вечери мы признаемся в вере, выражаем то, что она для нас значит, и делаем это в память смерти Христа.
Точка зрения Цвингли сознательно или бессознательно одобрена большей частью протестантских церквей, и ее регулярно проповедуют в христианских церквах, где на столах, которые ис-пользуются для причащения, написано: «Делай это в воспоминание обо Мне».
Гарет Л. Риз - Критический и эгзегетический комментарий - Деяния Апостолов - X. КАЛЬВИН И ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
Позиция Кальвина находилась где-то между Лютером и Цвингли, и ее называют «присутствие в хлебе». Согласно его учению, Иисус духовно присутствовал в «хлебе».
Учение Кальвина ставило перед собой цель доказать, как возникает единение между элементами причастия и телом и кровью Христа. Напомню, что католики считали, что такое единение происходило при освящении. Лютеране полагали, что единение - это таинство (необъяснимое). «Присутствие в хлебе» означает, что Тело Христово появляется в хлебе после освящения (и, очевидно, Кровь Христова, появляется в чаше после молитвы освящения). Согласно доктрине присутствия в хлебе, Тело и Кровь Христа присутствуют в элементах причащения, и участвующие в причащении верующие фактически получают Тело и Кровь Христа. Христос сообщается Сам с духами тех, кто участвует в службе причащения. (Несущественные свойства видоиз-меняются и абсорбируются телом; Тело и Кровь Христа не абсорбируются, а укрепляют и утешают дух верующего). Участвующие в причащении неверующие получают хлеб и вино лишь в материальном исполнении, а не в виде Тела и Крови Христа.
Для Кальвина Вечеря - это больше, чем символ (как считал Цвингли); это символ и печать. Вечеря - это намного больше, чем поминальная служба; это средство получения благодати.
Лютер, Цвингли и Кальвин отличались по ряду вопросов:
- относительно способа присутствия Христова (телесно или духовно);
- относительно метода получения Его Тела и Крови (вкушением или верою);
- относительно степени охвата (распространяется на всех или только на верующих).
"Необходимость - мать изобретательности", сказал кто-то. Эта книга - результат того, что возникла необходимость в пособии, которое могло бы послужить источником материалов для изучения Книги Деяний Апостолов на первом курсе колледжа. Книга открывается кратким обзором дат главнейших событий в истории Нового Завета - как в Евангелиях, так и в Книге Деяний. Базовыми рамками, в пределах которых будет располагаться исторический материал Деяний, послужит рассмотрение того, откуда и каким образом появились именно те даты, о которых пойдет речь. Это также даст возможность сразу же сделать краткий обзор всей Книги Деяний и только затем начать детальное ее рассмотрение.
Во второй части Введения речь пойдет о предметах, которые обычно исследуются в той области, что называется "Критическим анализом". Это - авторство, цель, достоверность, дата и место написания, а также вопрос о том, кому именно предназначалась эта книга. Хотя первокурснику и трудно оценить всю значимость этих материалов, однако, учитывая тот факт, что в наши дни на христианскую веру ведется мощное, массированное наступление, автор полагает, что подобное детальное исследование "критических" вопросов окажется необходимым источником доказательств, на которых покоится вера в божественное происхождение христианской веры.
Экзегетические комментарии были тщательно собраны автором из различных источников в течение многих лет преподавания "Деяний" в Центральном Христианском Библейском Колледже. Автор выражает признательность своему учителю, преподававшему в колледже, Л.Эдсилу Дэйлу. Кроме того, большое количество информации было почерпнуто из книг комментариев, таких как Pulpit Commentary, Barnes Notes, Alford's Greek Testament, Ellicott's Commentary, и авторских книг, имеющих темой Деяния Апостолов, таких авторов, как Макгарви, Девельт, Брюс, Мейер, Рэкхем и другие.