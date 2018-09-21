Майкл Уилкок - Откровение Иоанна Богослова - Библия говорит сегодня

Речь идет о способности пользоваться своим воображением. Безусловно, истины Откровения можно постичь умом, но ведь они преподносятся в форме символов, которые будят наше воображение. Да, они реальны. Но они облачены в доспехи музыки и цвета, и даже вкуса и запаха. Конечно, очень хорошо, когда человек использует свои интеллектуальные способности при изучении Слова Божьего. Но как много существует христиан, которые никогда не давали себе труда использовать для служения Христу свое воображение! По моему мнению, если мы сумеем заново открыть для себя великое видение Иоанна, то обязательно исправим этот недостаток.

Данное исследование — результат такой попытки. Может создаться впечатление, что его язык более «книжный», чем язык других работ, входящих в состав серий «Библия говорит сегодня» и «Голос Ветхого Завета». Причина проста. Автору, хотя он и не претендует на особую ученость, пришлось иметь дело с особыми проблемами. Их обсуждение уместно скорее в лекционной аудитории, чем с кафедры проповедника. С другой стороны, автор ориентировался на одно качество, которое проявляется на каждой странице Откровения. Оно очень важно и для проповедника, поскольку ему нужно сделать свою проповедь реальной, так как то, о чем он говорит, должно стать неотъемлемой частью жизни слушателей.

Не знаю, что другие приобрели от этих занятий, но у ведущего сложилось четкое впечатление, что они не освещают вопрос в полной мере. После целых недель исследований я осознал, что «безмерные глубины» остались непонятыми. Мы пытались переправляться через реку, а большинство из нас только и умели, что грести; но теперь я понимаю, что когда приближаешься к таким глубинам, то единственное, что остается сделать, — это попытаться научиться плавать.

Такая двойная реакция заставила меня задуматься. Кроме того, прежде мне приходилось изучать пророческие предсказания, а изучение самого Откровения оставило у меня незабываемые, радостные и волнующие воспоминания (хотя мои исследования двух глав, 2 и 3, были весьма поверхностными). В результате во время еженедельных собраний в церкви мы стали проводить библейские занятия, посвященные Откровению.

От автора. Большинство читателей Библии испытывают смешанные чувства по отношению к последней из ее шестидесяти шести книг. Книга Откровения полна тайн как в современном смысле этого слова, так и в особом — библейском. И подобно всем тайнам, они и притягивают, и отталкивают. Во всяком случае, друзья из моей собственной общины церкви Святой Веры в Мейдстоне выражали как раздражение («Я ни слова не понимаю»), так и любопытство («Давайте попробуем разобраться!»).

Майкл Уилкок - Откровение Иоанна Богослова - Необходимость заглавия

Двухтомная история, написанная Лукой (его Евангелие и Книга Деяний) была составлена для человека, которого он называет Феофилом (Лк. 1:3;'Деян. 1:1). Тем не менее, у нас не вызывает сомнений факт, что написанное для Феофила обращено к читателям всех веков. Павел писал свои Послания, обращаясь к конкретным, живущим в Римской империи христианам. Однако мы соглашаемся, что написанное для них в равной степени применимо и к нам. Все эти послания были предназначены для конкретных читателей первого века, но мы без колебаний принимаем их как актуальные и для современных христиан. Насколько же больше должны мы считать актуальными для себя те части Нового Завета, которые изначально обращены к христианам в целом?



Уже само заглавие (1:1-3) говорит нам, что эта книга именно такого рода. Это Откровение Иисуса Христа, данное Богом Своим рабам. Если я - один из тех, кто служит Ему, то эта книга для меня, каким бы далеким ни казалось ее содержание на первый взгляд. Следовательно, мне надлежит усердно читать ее, чтобы получить благословения, которые автор обещает мне (1:3).

Необходимость приветствия

Хотя в заглавии Иоанн сообщает нам, что послание предназначено для рабов Христа в целом, но в приветствии (1:4-8) он утверждает, что обращается, в частности, к семи церквям Асии. Он посылает им не просто короткие письма, которые мы находим в главах 2 и 3. Вся книга представляет собой письмо, и его прощальное «искренне ваш» мы находим в самом последнем стихе. Так что и обращение, данное в заглавии («рабам Своим (Христа)»), и обращение приветствия («семи церквам, находящимся в Асии») служат заголовками ко всему Откровению в целом.

Произведение Иоанна по форме является письмом к группе христиан I века, а фактически - вестью, предназначенной для всех христиан, где бы и когда бы они ни жили. Начало и конец книги подпадают под ту же самую категорию, что Послания Петра и Павла, Иакова и Иуды. Изначально они писались по поводу ситуаций, сложившихся в ранней церкви. Тем не менее Апостолы передавали в них своим читателям истины, предназначенные Богом для Церкви всех эпох. Откровение - не просто приложение к собранию посланий, составляющих значительную часть Нового Завета. По сути, это последнее и самое великое послание. Оно соединяет в себе всеохватность Послания к Римлянам, возвышенность Послания к Ефесянам, ему присуща практичность Послания Иакова и Послания к Филимону. Это «Послание к Азиатам» столь же актуально для современного мира, как и любое из них.



Необходимость сцены, открывающей Драму



Мы оставляем пролог (1:1-8) и переходим к предварительному обзору сцены 1 великой Драмы. В этой сцене мы видим воскресшего Христа, Который диктует Иоанну Свои послания к семи церквям. Он говорит, обращаясь к Пергамской церкви: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама» (2:14). Фиатирской церкви Он говорит такие слова: «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели» (2:20). Что мы узнаем из этих обращений?



Это произошло во времена Моисея, вероятно, в XIII веке до Рождества Христова. Тогда Валаам своим лжеучением ввел Божий народ в заблуждение. Прошло тринадцать столетий-, однако его учение все еще живо и уводит с истинного пути Божьих людей в Пергаме. В IX веке до Рождества Христова Иезавель, жена Ахава, стала причиной аналогичных неприятностей в Израиле. Но вот мы обнаруживаем, что девятьсот лет спустя, в Фиатире, не только ее учение продолжает приносить свои горькие плоды, но и сама она присутствует!



Христос, безусловно, не имеет в виду, что Иезавель вновь воплотилась в другую женщину. Он говорит о повторении того же самого образца. Библейская история полна подобных повторений. Так, Иисус в Своей жизни и проповеди следовал тому же образцу, что и пророк Иона (Мф. 12:39). Вознесение Иисуса на кресте напоминает событие, когда Моисей поднял на столб медного змея (Ин. 3:14). Иоанн Креститель не просто напоминает пророка Илию, он в каком-то смысле является им, жившим веками раньше (Мф. 11:14).



Много подобных примеров содержится в Послании к Евреям, корни которого уходят в Ветхий Завет. Божьи слова, со страстью переданные устами Давида: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших», были в равной степени актуальными и для христиан-евреев, которые читали их через тысячу лет после Давида, и для современников Моисея, слышавших их за триста лет до него (Евр. 3:7-4:10). Мы можем вернуться в еще более отдаленное прошлое. Клятва, данная Богом Моисею, по-прежнему остается в силе и для нас (Евр. 6:13-18). В отдаленнейшем прошлом Авель выразил свою веру, принеся Богу угодную Ему жертву, но даже сейчас «он и по смерти говорит еще» (Евр. 11:4). Практически в любом поколении может возобновиться губительное влияние Валаама и Иезавели. Поэтому Бог в Своем милосердии снова и снова повторяет спасительные истины. Они «обновляются каждое утро» (Плач. 3:23).



Поэтому нам следует в полной мере оценить и прочувствовать смысл употребления глаголов в настоящем времени. В Послании к Евреям 3:7 ощущается некая срочность, насущная необходимость: «как говорит Дух Святый, «ныне, когда услышите глас Его». Под стать этому семикратно повторено во 2 и 3 главах повеление: «имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Здесь мы видим постоянное повторение истин о духовном мире. Эти истины были так же реальны во дни Иоанна, как и во времена Иезавели. Для нас они ничуть не менее реальны. Обещание блаженства, которым начинается и заканчивается Откровение (1:3; 22:7), относится ко всем, кто вникнет в учение книги и станет ему следовать. Оно относится и к нам, живущим сегодня.