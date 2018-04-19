Первое послание к Коринфянам - Дейвид Прайер - Библия говорит сегодня

Библия не просто «говорит сегодня», Первое послание к Коринфянам – это трактат, актуальный и поныне.

Быть может, следует говорить: Первое и Второе послания к Коринфянам, потому что оба коринфских послания раскрывают два аспекта призвания Божьего народа – прославление и страдание.

Дейвид Прайер - Первое послание к Коринфянам - Библия говорит сегодня

Мирт; Санкт‑Петербург; 2002

ISBN 5‑88869‑126‑7

Дейвид Прайер - Первое послание к Коринфянам - Библия говорит сегодня - Содержание

1 :1-9 1. Совершенная церковь

1 :10-17 2. Оппозиция в Коринфе

1 :18-2:16 3. Мудрость — истинная и ложная

3 :1-4:21 4. Юродствующие ради Христа

5 :1-13; 6:9-20 5. Избегать блудодеяния

6 :1-8 6. Избегать суда

7 :1-40 7. Брак и целибат (безбрачие) — два дара Божьих

8 :1-13 8. Свобода и ответственность за других

9 :1-27 9. Свобода для ограничения собственной свободы

10 :1-11:1 10. Свобода и ее опасности

11 :2-34 11. О богослужении в христианской общине

12 :1-31 12. О духовных дарах

13 :1-13 13. Если я не имею любви

14 :1-40 14. Дары пророчества и говорения на языках

15 :1-58 15. Воскресение: прошлое, настоящее и будущее

16 :1-24 16. Международная церковь

Дейвид Прайер - Первое послание к Коринфянам - Библия говорит сегодня - Введение

Коринф стоял на узком, всего лишь в четыре мили шириной, перешейке, соединяющем Южную Грецию с остальной ее частью, а также со странами, расположенными к северу от нее.

Столь удобное местоположение города способствовало тому, что он стал процветающим центром ремесел и торговли: всякий, кто передвигался по суше, проходил через Коринф; мореплаватели, как правило, предпочитали пользоваться морскими портами Лexeем и Кенхреями, примыкавшими к Коринфу с обеих сторон перешейка, вместо того чтобы выходить в открытое море и огибать опасный мыс Малея на южной оконечности Греции (на расстоянии свыше двухсот миль).

С больших кораблей груз переносили из одного порта в другой и там вновь погружали на корабль. Небольшие корабли можно было поставить на колеса, протащить через перешеек и опять спустить на воду на другой стороне. Нерон, правивший Римом в 54–68 гг., даже пытался построить канал через перешеек, но безуспешно. Коринфский канал был завершен только в 1893 г.

Подобно большинству морских портов, Коринф не только был богатым, процветающим городом, но и отличался распущенностью нравов в такой степени, что греки стали обозначать развратный образ жизни словом korinthiazein («коринфствовать»), то есть жить, как коринфяне. Гомер говорит о «богатом Коринфе» [1] , а Фукидид [2] упоминает о военном значении Коринфа, обусловленном его стратегической позицией по отношению к морским портам Кенхреям и Лехею. В Коринфе проводились Истмийские игры (букв, «игры на перешейке»), уступающие по своему значению только Олимпийским.

Над городом возвышался коринфский акрополь (Акрокоринф), холм, высотой более 1850 футов, на котором был воздвигнут большой храм Афродиты, греческой богини любви. Когда наступал вечер, тысяча жриц храма (священных проституток) спускались в город и занимались своим ремеслом на его улицах.

«Это был культ, прославлявший сексуальную любовь» [3] . Поклонение Афродите аналогично культу Астарты (берущему начало в сирийском культе Иштар), распространенному во времена Соломона, Иеровоама и Иосии (ср.: 3 Цар. 11:1–9,33; 4 Цар. 23:13).

У подножия Акрокоринфа поклонялись Меликерту, богу, покровительствовавшему навигации (он же Мелкарт, главный бог, или «ваал», города Тира, чей культ проник в Израиль в IX в. дон. э., когда Ахав женился на Иезавели, дочери царя Тира и Сидона) (1 Цар. 17идал.). Таким образом, Астарта и Мелкарт стали богами Коринфа непосредственно в результате восточного влияния.

Кроме того, в самом городе был храм Аполлона, бога музыки, пения и поэзии, который также считался идеалом мужской красоты. Обнаженные статуи и всевозможные фризовые изображения Аполлона, показывающие его мужскую силу, вдохновляли поклонявшихся ему мужчин выражать это физически – в любовных отношениях с прекрасными юношами. Поэтому Коринф был средоточием гомосексуализма (ср.: Рим. 1:26 и дал.).